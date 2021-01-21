Жулики и воры никуда не уйдут

Аббас Галлямов: Покажет лоялистам, что списывать партию со счётов ещё рано.На днях эксперты взялись обсуждать электоральные перспективы «Единой России» — спасёт ли партию Путин, если ее предвыборный список возглавит. Я вот что по данному поводу думаю.Новых голосов единороссам всё это, конечно, не принесёт. О том, что «Единая Россия» — это «партия Путина», избиратель знает давно и в этом смысле формальное присутствие последнего во главе партсписка ничего нового ему — избирателю — не скажет.Зато этот шаг поможет партии удержать часть своей базы. Потому что в условиях несущейся со всех сторон сокрушительной критики, — да ещё и в отсутствие Путина — «Единая Россия» будет напоминать идущий ко дню корабль. Возглавив список, Путин создаст хоть какой-то противовес негативу. Покажет лоялистам, что списывать партию со счётов ещё рано. Дескать, «Единая Россия» ещё не превратилась в НДР образца 1999 года, когда и президент уже махнул на неё рукой, да и премьер, возглавляющий партию, — уже не действующий, а бывший.С моей точки зрения, гораздо важнее для партии будет выстроить честный диалог с избирателем. Ей надо отказаться от привычки рассказывать тому сказки. Раньше избиратель к государственной лжи относился более терпимо. Он думал, что таковы правила игры и раз уж в общем и целом ситуация его устраивает, то к правилам придираться не стоит. Сейчас — совсем другое. Ситуация избирателя устраивать перестаёт и привычка властей лгать начинает его по-настоящему злить. Избирателю начинает казаться, что его за дурака держат.Предвыборная кампания «Единой России» должна превратиться в дискуссию о реальных проблемах и путях их решения, а не рассказ о достигнутых успехах и грядущих прорывах.Вообще, любые выборы, если отбросить всю словесную шелуху, — это предельно простой выбор между претендентом и инкумбентом. Месседж первого: «Пришло время перемен». Месседж второго: «Не дозволяй обмануть себя обещаниями. Доверяй тому, что знаешь». В рамках доктрины «новой искренности» я бы предложил единороссам именно так и говорить. Пришло время назвать вещи своими именами.В монологе Гамлета есть бессмертные строки:«Мириться лучше со знакомым злом,Чем бегством к незнакомому стремиться!»Это идеальный предвыборный слоган для «Единой России» образца 2021 года.