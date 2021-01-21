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Жулики и воры никуда не уйдут

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Аббас Галлямов: Покажет лоялистам, что списывать партию со счётов ещё рано.

Жулики и воры никуда не уйдут


На днях эксперты взялись обсуждать электоральные перспективы «Единой России» — спасёт ли партию Путин, если ее предвыборный список возглавит. Я вот что по данному поводу думаю.

Новых голосов единороссам всё это, конечно, не принесёт. О том, что «Единая Россия» — это «партия Путина», избиратель знает давно и в этом смысле формальное присутствие последнего во главе партсписка ничего нового ему — избирателю — не скажет.

Зато этот шаг поможет партии удержать часть своей базы. Потому что в условиях несущейся со всех сторон сокрушительной критики, — да ещё и в отсутствие Путина — «Единая Россия» будет напоминать идущий ко дню корабль. Возглавив список, Путин создаст хоть какой-то противовес негативу. Покажет лоялистам, что списывать партию со счётов ещё рано. Дескать, «Единая Россия» ещё не превратилась в НДР образца 1999 года, когда и президент уже махнул на неё рукой, да и премьер, возглавляющий партию, — уже не действующий, а бывший.

С моей точки зрения, гораздо важнее для партии будет выстроить честный диалог с избирателем. Ей надо отказаться от привычки рассказывать тому сказки. Раньше избиратель к государственной лжи относился более терпимо. Он думал, что таковы правила игры и раз уж в общем и целом ситуация его устраивает, то к правилам придираться не стоит. Сейчас — совсем другое. Ситуация избирателя устраивать перестаёт и привычка властей лгать начинает его по-настоящему злить. Избирателю начинает казаться, что его за дурака держат.

Предвыборная кампания «Единой России» должна превратиться в дискуссию о реальных проблемах и путях их решения, а не рассказ о достигнутых успехах и грядущих прорывах.

Вообще, любые выборы, если отбросить всю словесную шелуху, — это предельно простой выбор между претендентом и инкумбентом. Месседж первого: «Пришло время перемен». Месседж второго: «Не дозволяй обмануть себя обещаниями. Доверяй тому, что знаешь». В рамках доктрины «новой искренности» я бы предложил единороссам именно так и говорить. Пришло время назвать вещи своими именами.

В монологе Гамлета есть бессмертные строки:

«Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться!»

Это идеальный предвыборный слоган для «Единой России» образца 2021 года.

Аббас Галлямов, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 19.02.2021, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возглавив список, Путин создаст хоть какой-то противовес негативу.

-------------------------

На поднятую Волком штангу садится бабочка: на левый конец... потом
перелетает на правый... наконец, утвердилась посередине - и... Волк роняет
штангу, да ещё себе на ногу!.. Что-то в этом есть. Какое-то тайное знамение.



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  • # 2 | 19.02.2021, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Гость
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  • 3 | 19.02.2021, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раньше избиратель к государственной лжи относился более терпимо. Он думал, что таковы правила игры и раз уж в общем и целом ситуация его устраивает, то к правилам придираться не стоит. Сейчас — совсем другое. Ситуация избирателя устраивать перестаёт и привычка властей лгать
==================
Врёшь, врёшь, врёшь!!!
Это разве "партия", из членов которой в основном формируется судами контингент с уголовными делами крупными и особо крупными хищениями?
Такая группа называется совсем по другому!



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  • Гость
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  • 4 | 19.02.2021, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иптяш Галлямов,по обычаям нашего народа будь краток и по существу скажи,когда нибудь в России будут честные выборы ?



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  • Гость
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  • 5 | 19.02.2021, 20:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.02.2021, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иптяш Галлямов,по обычаям нашего народа будь краток и по существу скажи,когда нибудь в России будут честные выборы ?
++++++++++++++++++

Будут, непременно будут. Как только переловят всех либерастов и тех, кто их поддерживает своим молчанием и вякает на трудности жизни.



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