Криминальная Башкирия. Караидель. Трагедия в Абдуллино

Деревня Абдуллино лежит у подножья горы Тартип с крутого склона которого в пятнах солнца сбегают березы, образуя веселую праздничную картину. В утреннем тумане блестит река Юрюзань, зеленый утес Тращик производит впечатление сказочного кита, так что Абдуллино самая удивительная и красивая деревня Караидельского района.Жизнь ли была такой бедной среди гор и лесов, но кроме этой красоты ничего примечательного. Юрюзань убегает за гору Бурунгут, где ниже по течению холмистая равнина и живут другие люди. Белокурые мишары относились к лесным соседям с пренебрежением, считая их бездельниками и непутевыми, которые ловят рыбу, гонят брагу и воруют лес на сруб.Говорили абдуллинцы по татарски как башкиры, а по башкирски как татары. Если спросить какой он национальности, мужик с топором на плече моргал глазами и разводил пьяную философию о родстве с гуннами. И в этом медвежьем углу в 1971 году произошла драма, достойная пера самого Шекспира. Не то что они гуляли вместе, просто Минигаян оказывал знаки внимания, а Закина улыбалась ему в ответ. Случилось так что влюбленный Минигаян бродил по весеннему лесу и его укусил ядовитый клещ, рука повисла будто плеть. Ему порядком не посчастливилось и в 18 лет он стал калекой. Страстно любящий Закину, теперь уже инвалид Минигаян, вдруг, как гром среди ясного неба, сделал предложение любимой девушке.Закина понравилась бы хоть кому и она деревенская аристократка рода Ягафаровых. Вот уж действительно, никчемный для нее жених. Ответ был категоричный до крайности: «За калеку замуж я никогда не выйду». И все. Но этого было достаточно. Роковые слова были произнесены. К испепеляющим мыслям о пропащей жизни, прибавилось жгучая обида, горького унижения.Между тем Закина вышла замуж, родила ребенка и была счастлива. Минигаян жил в своем мирке инвалида, работал счетоводом, вечером играл в шашки в деревенском клубе, домой уходил с книжкой. Пытаясь заглушить боль, перечитал всю библиотеку. Весь ужас положения в том, что терзаемая душу острая обида не проходила и как вечное проклятие преследовала Минигаяна. Все это тянулось бесконечно. А потом страдания превратились в изощренную пытку. Из соседней деревни Караяр, Закину перевели в медпункт Абдуллино рядом с его домом. Теперь казалось обида жгла сквозь стены. Еще немного и он сойдет с ума. Такое состояние не могло продолжаться долго. Соседский парень Ралиф неосторожно похвастался ружьем отца. «Вот будет ей наказание» – мелькнуло в голове Минигаяна.Понятное дело охотничье ружье очень скоро пропало вместе с патронташем. Решив что с него довольно, Минигаян отпилил часть ствола и ружье стало бандитским обрезом. Ненавидеть с такой силой можно только того, кого любишь. И то, что развязка наступила через пять лет, придают дополнительную глубину этой истории. Как будто Минигаян вел счет про себя и, когда дошел до нужного числа, интуиция и сердце сказали ему, пора. Со стороны Култан горы надвигалась туча, верный признак дождя. Лучшего момента не будет. Стрелять крадучись, по воровски не входило в его планы. Поэтому он решил действовать как герой французского романа Жульен Сорель, который убивает свою возлюбленную в церкви.В субботу 15 июня Минигаян одел костюм, повязал галстук и можно было подумать он собрался на свидание которого так долго ждал. Последний день своей жизни Закина как обычно принимала больных. В белом халате и со шприцом в руке она подняла голову и удивленно посмотрела на вооруженного пациента. И было как в театре. С нелепой грацией, словно обрез был дуэльным пистолетом Минигаян медленно поднял руку и нервной дрожью в пальцах нажал на курок.От выстрела в упор Закина свалилась замертво на пол. Просто ужасно. Ей было всего 23 года. Обжигаясь крапивой, Минигаян огородами вернулся домой. Краюху хлеба сунул за пазуху, махнул матери рукой и был таков. Поднимаясь на гору он все время оглядывался. Вид сверху чудесный, Абдуллино лежала как на ладони. С реки (сетка) раздавались голоса сплавщиков, гремела цепь лебедки, пучковали лес для плотов. Накрывая пылью всю дорогу, проехал символ того времени лесовоз МаЗ-200. Словно чуя беду, лаяли собаки. У поликлиники собралась толпа, подъехала милиция. Бросив прощальный, полный тоски взгляд на свою родную деревню, реку в которой купался по ночам, Минигаян исчез среди деревьев. Солнце зашло за черную тучу. Главный абдуллинский злодей все рассчитал, на это у него хватило ума. Если у милиции был шанс, то его смыли первые капли летнего дождя.Служебная овчарка и носом не повела, только виновата замахала мокрым хвостом. Слыхано ли это, что бы в Советском союзе, убивали из огнестрельного оружия в больнице медицинского работника? Настоящая сенсация. Совершенно неожиданно Абдуллино озарилась лучами славы, в ней случилось преступление века. Передавали по радио. Милиции видимо не видимо, но ее было мало. Оставалась надежда на войска. На двух бортовых Урал-375, крытых тентом, приехали солдаты.Вооруженные автоматами они прочесывали лес. Командовал ими майор. И все напрасно, убийца исчез, растворился как туман в нагретой солнцем тайге Караиделя. Прошло пол века, а о Минигаяне ни слуху не духу? В Башкирии если кто то исчезнет без следа, его кто - то непременно увидит в Казахстане. Та же история с Минигаяном, где только его не встречали, разве что только в Сан-Франциско не сталкивались нос к носу. Интересно другое. Стало ли легче, спокойнее на душе Минигаяна после рокового выстрела? Может быть, он свалился смертельно усталый под елкой и впервые проспал ночь не просыпаясь, до самого рассвета. Это вряд ли. Жгучее чувство обиды, сменила сосущая душу тоска и липкий, холодный страх. Крик совы, как гудок парохода на Павловке. Пароход. Хотел бы он сейчас сидеть в каюте и плыть прочь отсюда подальше. Однако делать нечего. Все вело к голодной смерти. Громко треща вспорхнула стайка сорок. Скорее всего, Минигаян при свете догорающего костра пустил себе пулю в сердце.Гадать бесполезно. Минигаян ушел в лес и не вернулся. Много воды утекло с тех пор. Канул в историю Советский союз, нет и бревенчатой поликлиники где случилась эта трагедия, но вот что удивительно - громкий выстрел все помнят. И красивый лес вокруг Абдуллино окружен великой тайной и похож на дворец с приведеньями.Стоит грибникам или одинокому путнику увидеть человека в дали – мужчина или женщина не понять, как распространяется новость: Минигаян вышел из леса. И пусть ходят упорны слухи, что верховьях таежной речки Мага нашли белый как сахар череп человека и мать по зубам опознала сына, Минигаян словно мифический убийца обречен на вечное скитание. Порывы ветра качают ветки, между белыми стволами берез скользят синие тени и чувствуется присутствие тайны.Мистика какая та, ей богу! В каждом камне или кривом дереве абдуллинского леса мерещиться черный силуэт, он не шевелиться, ждет и вызывает любопытство смешанное со страхом. Ни Минигаян ли это? Спроси кого угодно. Он будто бы умер, но и не мертвый.Суфияров Минигаян Салимьянович родился 20 ноября 1947 года в деревне Абдуллино Караидельского района Башкирии. После 10 классов, (инвалид 3 группы), работал страховым агентом, счетоводом. 15 июня 1971 года исчез бесследно, милиция оказалась бессильной в поисках опасного преступника. На фото, рисованный портрет Минигаяна, из архива МВД РБ.Таярова Закина Нурлыевна родилась 9 сентября 1948 в деревне Абдуллино Караидельского района Башкирии. После 8 классов, окончила медицинское училище города Уфы. Работала в больнице села Караяр, затем фельдшером в поликлиники деревни Абдуллино. Умерла 15 июня 1971 года. Покоиться на деревенском кладбище Абдуллино.