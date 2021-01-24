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Криминальная Башкирия. Караидель. Трагедия в Абдуллино

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Деревня Абдуллино лежит у подножья горы Тартип с крутого склона которого в пятнах солнца сбегают березы, образуя веселую праздничную картину. В утреннем тумане блестит река Юрюзань, зеленый утес Тращик производит впечатление сказочного кита, так что Абдуллино самая удивительная и красивая деревня Караидельского района.

Криминальная Башкирия. Караидель. Трагедия в Абдуллино


Жизнь ли была такой бедной среди гор и лесов, но кроме этой красоты ничего примечательного. Юрюзань убегает за гору Бурунгут, где ниже по течению холмистая равнина и живут другие люди. Белокурые мишары относились к лесным соседям с пренебрежением, считая их бездельниками и непутевыми, которые ловят рыбу, гонят брагу и воруют лес на сруб.

Говорили абдуллинцы по татарски как башкиры, а по башкирски как татары. Если спросить какой он национальности, мужик с топором на плече моргал глазами и разводил пьяную философию о родстве с гуннами. И в этом медвежьем углу в 1971 году произошла драма, достойная пера самого Шекспира. Не то что они гуляли вместе, просто Минигаян оказывал знаки внимания, а Закина улыбалась ему в ответ. Случилось так что влюбленный Минигаян бродил по весеннему лесу и его укусил ядовитый клещ, рука повисла будто плеть. Ему порядком не посчастливилось и в 18 лет он стал калекой. Страстно любящий Закину, теперь уже инвалид Минигаян, вдруг, как гром среди ясного неба, сделал предложение любимой девушке.

Закина понравилась бы хоть кому и она деревенская аристократка рода Ягафаровых. Вот уж действительно, никчемный для нее жених. Ответ был категоричный до крайности: «За калеку замуж я никогда не выйду». И все. Но этого было достаточно. Роковые слова были произнесены. К испепеляющим мыслям о пропащей жизни, прибавилось жгучая обида, горького унижения.

Между тем Закина вышла замуж, родила ребенка и была счастлива. Минигаян жил в своем мирке инвалида, работал счетоводом, вечером играл в шашки в деревенском клубе, домой уходил с книжкой. Пытаясь заглушить боль, перечитал всю библиотеку. Весь ужас положения в том, что терзаемая душу острая обида не проходила и как вечное проклятие преследовала Минигаяна. Все это тянулось бесконечно. А потом страдания превратились в изощренную пытку. Из соседней деревни Караяр, Закину перевели в медпункт Абдуллино рядом с его домом. Теперь казалось обида жгла сквозь стены. Еще немного и он сойдет с ума. Такое состояние не могло продолжаться долго. Соседский парень Ралиф неосторожно похвастался ружьем отца. «Вот будет ей наказание» – мелькнуло в голове Минигаяна.

Понятное дело охотничье ружье очень скоро пропало вместе с патронташем. Решив что с него довольно, Минигаян отпилил часть ствола и ружье стало бандитским обрезом. Ненавидеть с такой силой можно только того, кого любишь. И то, что развязка наступила через пять лет, придают дополнительную глубину этой истории. Как будто Минигаян вел счет про себя и, когда дошел до нужного числа, интуиция и сердце сказали ему, пора. Со стороны Култан горы надвигалась туча, верный признак дождя. Лучшего момента не будет. Стрелять крадучись, по воровски не входило в его планы. Поэтому он решил действовать как герой французского романа Жульен Сорель, который убивает свою возлюбленную в церкви.

В субботу 15 июня Минигаян одел костюм, повязал галстук и можно было подумать он собрался на свидание которого так долго ждал. Последний день своей жизни Закина как обычно принимала больных. В белом халате и со шприцом в руке она подняла голову и удивленно посмотрела на вооруженного пациента. И было как в театре. С нелепой грацией, словно обрез был дуэльным пистолетом Минигаян медленно поднял руку и нервной дрожью в пальцах нажал на курок.

От выстрела в упор Закина свалилась замертво на пол. Просто ужасно. Ей было всего 23 года. Обжигаясь крапивой, Минигаян огородами вернулся домой. Краюху хлеба сунул за пазуху, махнул матери рукой и был таков. Поднимаясь на гору он все время оглядывался. Вид сверху чудесный, Абдуллино лежала как на ладони. С реки (сетка) раздавались голоса сплавщиков, гремела цепь лебедки, пучковали лес для плотов. Накрывая пылью всю дорогу, проехал символ того времени лесовоз МаЗ-200. Словно чуя беду, лаяли собаки. У поликлиники собралась толпа, подъехала милиция. Бросив прощальный, полный тоски взгляд на свою родную деревню, реку в которой купался по ночам, Минигаян исчез среди деревьев. Солнце зашло за черную тучу. Главный абдуллинский злодей все рассчитал, на это у него хватило ума. Если у милиции был шанс, то его смыли первые капли летнего дождя.

Служебная овчарка и носом не повела, только виновата замахала мокрым хвостом. Слыхано ли это, что бы в Советском союзе, убивали из огнестрельного оружия в больнице медицинского работника? Настоящая сенсация. Совершенно неожиданно Абдуллино озарилась лучами славы, в ней случилось преступление века. Передавали по радио. Милиции видимо не видимо, но ее было мало. Оставалась надежда на войска. На двух бортовых Урал-375, крытых тентом, приехали солдаты.

Вооруженные автоматами они прочесывали лес. Командовал ими майор. И все напрасно, убийца исчез, растворился как туман в нагретой солнцем тайге Караиделя. Прошло пол века, а о Минигаяне ни слуху не духу? В Башкирии если кто то исчезнет без следа, его кто - то непременно увидит в Казахстане. Та же история с Минигаяном, где только его не встречали, разве что только в Сан-Франциско не сталкивались нос к носу. Интересно другое. Стало ли легче, спокойнее на душе Минигаяна после рокового выстрела? Может быть, он свалился смертельно усталый под елкой и впервые проспал ночь не просыпаясь, до самого рассвета. Это вряд ли. Жгучее чувство обиды, сменила сосущая душу тоска и липкий, холодный страх. Крик совы, как гудок парохода на Павловке. Пароход. Хотел бы он сейчас сидеть в каюте и плыть прочь отсюда подальше. Однако делать нечего. Все вело к голодной смерти. Громко треща вспорхнула стайка сорок. Скорее всего, Минигаян при свете догорающего костра пустил себе пулю в сердце.

Гадать бесполезно. Минигаян ушел в лес и не вернулся. Много воды утекло с тех пор. Канул в историю Советский союз, нет и бревенчатой поликлиники где случилась эта трагедия, но вот что удивительно - громкий выстрел все помнят. И красивый лес вокруг Абдуллино окружен великой тайной и похож на дворец с приведеньями.

Стоит грибникам или одинокому путнику увидеть человека в дали – мужчина или женщина не понять, как распространяется новость: Минигаян вышел из леса. И пусть ходят упорны слухи, что верховьях таежной речки Мага нашли белый как сахар череп человека и мать по зубам опознала сына, Минигаян словно мифический убийца обречен на вечное скитание. Порывы ветра качают ветки, между белыми стволами берез скользят синие тени и чувствуется присутствие тайны.

Мистика какая та, ей богу! В каждом камне или кривом дереве абдуллинского леса мерещиться черный силуэт, он не шевелиться, ждет и вызывает любопытство смешанное со страхом. Ни Минигаян ли это? Спроси кого угодно. Он будто бы умер, но и не мертвый.

Криминальная Башкирия. Караидель. Трагедия в Абдуллино


Суфияров Минигаян Салимьянович родился 20 ноября 1947 года в деревне Абдуллино Караидельского района Башкирии. После 10 классов, (инвалид 3 группы), работал страховым агентом, счетоводом. 15 июня 1971 года исчез бесследно, милиция оказалась бессильной в поисках опасного преступника. На фото, рисованный портрет Минигаяна, из архива МВД РБ.

Криминальная Башкирия. Караидель. Трагедия в Абдуллино


Таярова Закина Нурлыевна родилась 9 сентября 1948 в деревне Абдуллино Караидельского района Башкирии. После 8 классов, окончила медицинское училище города Уфы. Работала в больнице села Караяр, затем фельдшером в поликлиники деревни Абдуллино. Умерла 15 июня 1971 года. Покоиться на деревенском кладбище Абдуллино.

Ирек Муктасаров, Уфа, Башкирия - Башкортостан






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  • 1 | 21.02.2021, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Лицо у Закины злое, за базар надо отвечать, а мужика жалко.



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  • 2 | 21.02.2021, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Без комментариев.



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  • 3 | 21.02.2021, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Убийца похож на Бориса Савинкова, караидельский террорист. В СССР это был в самом деле медвежьим углом, гостил у тетки в Комсомоле, плыл до Абдуллино на параходе ВТ, красота вокруг необыкновенная, помню эти МАЗа-тогда уже 500 сколько лесу сгубили, захламили реку, коммунисты гнали план план, план выполнил премия, самый крупный в БАш.АССР Магинский леспромхоз, директор Мельников. Жили бедно, при таком богатстве, кормили варшавский договор, Африку, Кубу.



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  • 4 | 21.02.2021, 14:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70225 | Рейтинг: +11720
Июнь 1971г. Наш классный повел нас в поход - автостопом до Павловки от школы на Гастелло. Где пешком, где на бортовых колхозных грузовиках... ночевали в школах, где он договаривался о ночлеге. кстати - списываясь с директорами этих школ заранее. Иногда спали под открытым небом, палаток не было, легкие негде взять было, а брезентовые были тяжелы для пятиклассников(мы только перешли в 6-ой). Еду покупали в сельских магазинах, тут же готовили - помните? Всякие щи-борщи-рассольники в стеклянных банках - вооот, их и варили с тушенкой в котелке, плюс макароны или пекли в углях картошку, купленную у колхозников, в пекарнях свежий хлеб покупали - прямо горячим и ели со сгущенкой - вкусней ничего в жизни не едали)))) До сих пор помню этот вкус горячего хлеба со сгущенкой.
А возвращались из Павловки на ВТ. Шлюзовались... Разумеется билеты у нас были без мест, каюты занимали, где пили, веселились, мажорики, а в трюме - ехали простые деревенские. Учитель всех нас туда позвал, я как только вошла - сразу вылетела оттуда пробкой - вонища прелыми носками стояла страшная!!! Свободных мест не было, даже не знаю, как учитель разместил моих одноклассников, не стала дожидаться. Ну и жарко там было, не проветривалось совсем. И я ушла на верхнюю палубу, побродив по теплоходу, поглазев сквозь окна, как развлекаются в каютах, включая капитанскую кают-компанию(там капитан бухал прямо в форме в компании мажоров) и не найдя где приткнуться на ночь... на верхней палубе было прохладно, свежий ветерок и было несколько скамеек. На двух из них расположились две пары молодых людей, рядом их снаряжение - две двухместные байдарки и рюкзаки. Оказалось ребята из Куйбышева, из того же ВУЗа, что и Валерий Грушин(погиб во время туристического похода по реке Уде (Сибирь), спасая тонущих детей начальника метеостанции на реке Хадоме (приток Уды)) - они знали его - занимались в одной секции водного туризма, сплавились с Караидели до Павловки. Мне было 12 лет, я их расспрашивала, они рассказывали, так ночь и прошла...
Но оставила у меня неизгладимые впечатления, и когда спустя 8 лет во ВНИИХСЗР, куда я только что устроилась, к нам в отдел зашел мужчина и сказал - не хотите заниматься водным туризмом? У нас в проходной секция. приходите по средам сразу после работы. Я и помчалась))))
В 1985 году я сплавилась по Уде и побывала на месте гибели Грушина - там мемориал ему посвященный...
Эта случайная мимолетная встреча на пароходе ВТ - кардинально изменила мою жизнь. Я даже своей нынешней профессии обязана туризму, потому что работая экономистом и не помышляла о бухгалтерии, а в 1990 году меня к себе бухгалтером позвали ребята - совсем не из нашего турклуба, мы с ними были просто знакомы по соревнованиям, по третьему вагону в электричке, и убедили меня, что я освою бухгалтерию, мол пригласи любого консультанта за любые деньги, и я попросила замглавбуха ВНИТИГа поднатаскать меня по бухгалтерии. Мы два года бухгалтерию изучали, конечно, экзамены я по ней сдала успешно - но теория без практики мертва, как известно, я-то работала все эти годы экономистом, а не бухом, хотя диплом позволял.
И она за пару месяцев прямо у ребят в офисе по вечерам пару раз в неделю меня учила всему - успешно. Спустя 2 месяца сказала - мне больше нечего тебе дать - ты знаешь всё. И заплатили они ей весьма щедро, она даже отнекивалась, мол это слишком дорого... по 500 р за месяц, в то время как у нее зарплата замглавбуха и до трехсот не дотягивала (300 было у главбуха у нее немного поменьше)
Вот так - случайная встреча - помогла мне выжить в трудные 90-е и дает возможность выживать по сию пору. Не будь этой встречи - я бы понятия не имела о водном туризме и вряд ли бы откликнулась на призыв прийти заниматься в секцию, а в 90-ом освоить профессию бухгалтера.
Вот такой вот Брэдбери, вот такая вот бабочка...
И вот так вот я краешком связана с июньским преступлением в Караидельском районе 1971 года. Как знать - может в трюме тогда ехал и этот преступник?



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  • 5 | 21.02.2021, 14:48 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40656 | Рейтинг: +5106
И вот так вот я краешком связана с июньским преступлением в Караидельском районе 1971

==================================================
Пописала мышка в море- "теперь там и моя доля"



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  • 6 | 21.02.2021, 14:56 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40656 | Рейтинг: +5106
Картинка дня
Кажется, нам всем стоит поучиться оптимизму у Алексея Навального
Мосгорсуд оставил в силе реальный срок лишения свободы. Правда, решил учесть в приговоре полтора месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик пробудет в колонии два года, шесть месяцев и две недели.


Надеемся, что у вас дела тоже нормально, ваша «Медуза»



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  • 7 | 21.02.2021, 15:09 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4396 | Рейтинг: -346,5
Жили бедно, при таком богатстве, кормили варшавский договор, Африку, Кубу.
_______
Зато сейчас богато живёшь, радуйся.



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  • 8 | 21.02.2021, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухерка. Везде была. Все знает. Этот журнал что. Дневник её мемуаров.



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  • 9 | 21.02.2021, 15:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70225 | Рейтинг: +11720
Зато сейчас богато живёшь, радуйся.
_________________________________
Есть такой старый еврейский анекдот:
Встречаются два еврея - один другого спрашивает:
- ну, как жизнь?
второй хитро ухмыльнувшись:
- ну всё таки!

Я к тому,что уровень жизни сейчас безусловно, не как в КНДР - и благодаря именно распаду СССР и команде Ельцина, когда были налажены коммуникации с Западом.
Не забудь поблагодарить Ельцина и за пока что свободный интернет, и сотовые телефоны. Это помимо всей бытовой техники, одежды, обуви - и продуктов. Того чего не было в совке и чего могло не быть, пойди страна по пути северной кореи.



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  • 10 | 21.02.2021, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 21.02.2021, 14:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70220 | Рейтинг: +11720
Мне было 12 лет, я их расспрашивала, они рассказывали, так ночь и прошла...
Но оставила у меня неизгладимые впечатления, и когда спустя 8 лет во ВНИИХСЗР, куда я только что устроилась, к нам в отдел зашел мужчина и сказал - не хотите заниматься водным туризмом? У нас в проходной секция. приходите по средам сразу после работы. Я и помчалась))))
В 1985 году я сплавилась по Уде и побывала на месте гибели Грушина - там мемориал ему посвященный...
Эта случайная мимолетная встреча на пароходе ВТ - кардинально изменила мою жизнь. Я даже своей нынешней профессии обязана туризму, потому что работая экономистом и не помышляла о бухгалтерии, а в 1990 году меня к себе бухгалтером позвали ребята
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Как так? ты же писала что горными лыжами занимаешься, а тут сплав. Кашичкина не знаешь. Наверное сплав все таки.



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  • 11 | 21.02.2021, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 21.02.2021, 15:59 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70220 | Рейтинг: +11720,2
Зато сейчас богато живёшь, радуйся.
_________________________________
Есть такой старый еврейский анекдот:
Встречаются два еврея - один другого спрашивает:
- ну, как жизнь?
второй хитро ухмыльнувшись:
- ну всё таки!

Я к тому,что уровень жизни сейчас безусловно, не как в КНДР - и благодаря именно распаду СССР и команде Ельцина, когда были налажены коммуникации с Западом.
Не забудь поблагодарить Ельцина и за пока что свободный интернет, и сотовые телефоны. Это помимо всей бытовой техники, одежды, обуви - и продуктов. Того чего не было в совке и чего могло не быть, пойди страна по пути северной кореи.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Хочешь своего алкаша благодарить? За то, что завёз в РФ всякую импортную технику, обанкротив большинство выпускавших их российские предприятия, вместо того, чтобы переносить производство их в РФ? Благодари, потому что его западные кураторы были именно этому очень рады, чего и сейчас добиваются либерасты! Невелика заслуга завести товар из-за границы, взяв там товарный кредит или продав природные богатства! Невелика заслуга оставить своё население без выплачиваемых вовремя зарплат и пенсий, а когда выплатить их через полгода, то они сгорят наполовину от 3-х или даже 4-хзначной годовой инфляции! Наполнить полки магазинов из-за того, что населению не на что купить товары тоже невелика заслуга! Много могу чего ему вспомнить! Очень Опытный



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  • 12 | 21.02.2021, 17:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70225 | Рейтинг: +11720
Как так? ты же писала что горными лыжами занимаешься, а тут сплав. Кашичкина не знаешь. Наверное сплав все таки.
______________________________________
Спортивным туризмом начала заниматься в 1979 году - в декабре, сначала зимние походы на лыжах с холодными ночевками на снегу - под руководством Валентина Саломатина(легенда спортивного туризма Башкирии). Потом в 1980 - первый сплав в конце апреля - на майские - 2 недели. Еще снег лежал по берегам и в лесу.
Дважды за сезон сплавлялись ежегодно - на майские по Башкирским горным рекам, в августе - Алтай, Саяны и т.д. На выходные - короткие маршрут сплава, походы в горы пешком, на великах, в пещеры, на лыжах зимой.
Каждую пятницу - рюкзак на плечи и на 18-часовую электричку в сторону Аши, Сима, Миньяра... Или в сторону Инзера на ночном поезде Уфа-Белорецк - Айгир, Атыш, Зубчатки... 10+ лет...

На горные лыжи встала тоже благодаря турью - в феврале 1984 года в 25 лет. На Куштау. И этот факт тоже добавил мне плюс в трудовой биографии. Покойный Сергей Анацкий (которому Земфира посвятила песню "Сигареты" и ходят слухи, что он был ее первой любовью) в 2008 году в очень молодежный коллектив взял меня на пороге моего 50-летия с очень хорошим окладом в молодую тогда радиостанцию Бизнес ФМ в Уфе.
Спустя пару лет я его спросила - ведь был огромный конкурс, Москва, совет директоров холдинга, утверждала выбор, он представлял после чуть не сотни собеседований три кандидатуры, но настоял на моей - почему он выбрал меня, ведь я как бы не вписывалась в молодежный коллектив? Он ответил, потому что вы катались на горных лыжах - меня это восхитило! Он катался, но не очень))) Я на много лучше. Потом мы по нескольку раз за сезон ездили кататься в Абзаково на выходные всем коллективом - кто не умел и не хотел на лыжах, находили другие развлечения там - тюбинги, скейтборды и т.д.
В конце резюме есть раздел "хобби" вот в нем-то я и указала, что катаюсь на горных лыжах.
И да - в коллектив-то я как раз вписалась сразу же. Спустя уже более 4-х лет, как мы расстались - девчата до сих пор приглашают меня на междусобойчики в рестораны - пообщаться. Они тоже ушли с радиостанции - занялись своим бизнесом, кто - каким.
Впрочем и в фотосалоне Студенческий - работала почти одна молодежь, с которой мы тоже общаемся до сих пор - с 2005 года.



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11 | 21.02.2021, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
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За то, что завёз в РФ всякую импортную технику, обанкротив большинство выпускавших их российские предприятия, вместо того, чтобы переносить производство их в РФ? Благодари, потому что его западные кураторы были именно этому очень рады, чего и сейчас добиваются либерасты! Невелика заслуга завести товар из-за границы, взяв там товарный кредит или продав природные богатства! Невелика заслуга оставить своё население без выплачиваемых вовремя зарплат и пенсий, а когда выплатить их через полгода, то они сгорят наполовину от 3-х или даже 4-хзначной годовой инфляции! Наполнить полки магазинов из-за того, что населению не на что купить товары тоже невелика заслуга! Очень Опытный
=======================================
Много могу чего ему вспомнить

После энергетического кризиса 1973 года СССР быстро наращивал объемы нефтяного экспорта в западные страны, которые, в отличие от союзников по соцлагерю, расплачивались свободно конвертируемой валютой. С 1970 по 1980 год этот показатель вырос в 1,5 раза - с 44 до 63,6 млн т. Еще через пять лет он достиг 80,7 млн т.3 И все это на фоне стремительно растущих цен на нефть.

Объемы валютных поступлений СССР от нефтяного экспорта поразительны. Если в 1970 году выручка СССР составляла 1,05 млрд долларов, то в 1975 году - уже 3,72 млрд долларов, а к 1980 году возросла до 15,74 млрд долларов. Почти в 15 раз! Это был новый фактор развития страны.

Казалось бы, освоение Западной Сибири и мировая конъюнктура цен обеспечили благоприятные условия для внутреннего развития экономики (за счет высокой энергообеспеченности), так и для ее модернизации за счет доходов от экспорта. Но все пошло не так. Почему?
В 1965 году в стране было объявлено о начале так называемой косыгинской реформы. Официальная формулировка - "совершенствование планирования и усиление экономического стимулирования". По сути, попытка ввести отдельные рыночные регуляторы в начавшую буксовать планово-распорядительную среду, или, как тогда говорили, выдвинуть вперед экономические методы управления в противовес административному подходу. Во главу угла было поставлено предприятие. Разумеется, все должно было происходить в рамках социализма. Тем не менее у реформы имелись и влиятельные противники, считавшие новые веяния идеологически сомнительными и опасными. На Л.И. Брежнева оказывалось давление, но Генеральный секретарь понимал, ничего не менять нельзя. Реформа шла и приносила первые результаты. Однако в начале 1970-х в связи с внутренними противоречиями назрел вопрос, продолжать ли реформы (прежде всего отпуск оптовых цен и замену Госснаба рыночным механизмом оптовой торговли). И вот тут "некстати" в страну хлынули нефтедоллары.
Под влиянием новых финансовых источников у советского политического руководства сложилось стойкое представление о том, что теперь острейшие экономические и социальные проблемы можно решать не за счет повышения эффективности хозяйственной системы, а за счет растущих доходов от экспорта нефти и газа. Наметившийся путь обновления системы был отброшен. Выбор казался очевидным. Зачем мучительные и сомнительные с идеологической точки зрения преобразования, когда в наличии такие финансовые поступления? Плохо работает промышленность, не хватает товаров для населения? Не беда! Купим их за валюту! Все хуже дела в сельском хозяйстве, колхозы и совхозы не справляются? Тоже не страшно! Привезем продовольствие из-за границы! Внешнеторговый баланс тех лет ужасает. Уродливая программа - "нефть в обмен на продовольствие и товары ширпотреба"!
Во второй половине 1970-х - начале 1980-х годов в представлении высшего руководства страны существовала четкая взаимосвязь нефтедолларов и обеспечения населения продовольствием и товарами народного потребления. Председатель Совета министров СССР А.Н. Косыгин, имевший непосредственные контакты с начальником Главтюменнефтегаза В.И. Муравленко, лично обращался к нему примерно с такими просьбами: "С хлебушком плохо - дай 3 млн тонн сверх плана"5. И нехватку хлеба решали, добывая 3 млн т нефти сверх и так крайне напряженного плана.

Недавно рассекреченные рабочие записи заседаний Политбюро ЦК КПСС содержат интересные свидетельства того, как высшее руководство при обсуждении экспорта углеводородов напрямую увязывало его с продовольственным импортом и закупками товаров народного потребления. Так, например, в мае 1984 года на заседании Политбюро председатель Совета министров СССР Н.А. Тихонов констатировал: "Главным образом нефть, которую мы продаем в капиталистические страны, идет на оплату продовольственных и некоторых других товаров. В связи с этим, видимо, целесообразно при разработке нового пятилетнего плана предусмотреть резерв для возможной дополнительной поставки нефти в количестве 5-6 млн. тонн за пятилетие".
Советское руководство не желало слушать предупреждения о том, что подменять работу экономики импортом крайне опасно. Народное хозяйство работало все хуже. С каждым годом становилось все труднее обеспечивать и без того очень скромный уровень жизни населения.



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11 | 21.02.2021, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За то, что завёз в РФ всякую импортную технику, обанкротив большинство выпускавших их российские предприятия, вместо того, чтобы переносить производство их в РФ? Благодари, потому что его западные кураторы были именно этому очень рады, чего и сейчас добиваются либерасты! Невелика заслуга завести товар из-за границы, взяв там товарный кредит или продав природные богатства! Невелика заслуга оставить своё население без выплачиваемых вовремя зарплат и пенсий, а когда выплатить их через полгода, то они сгорят наполовину от 3-х или даже 4-хзначной годовой инфляции! Наполнить полки магазинов из-за того, что населению не на что купить товары тоже невелика заслуга! Очень Опытный
=======================================
Много могу чего ему вспомнить

продолжение

Самым больным, конечно, был продовольственный вопрос. Кризис сельского хозяйства стал неотъемлемым сюжетом партийных совещаний брежневской эпохи, начиная с мартовского Пленума ЦК КПСС в 1965 году. Правительство заявляло об увеличении капиталовложений в сельское хозяйство, о механизации и электрификации производства, о мелиорации и химизации. Но, несмотря на это, сельское хозяйство и пищевая промышленность не могли удовлетворить запросы населения. Чтобы накормить людей, все больше и больше продовольствия покупалось за рубежом. Если в 1970 году импортировалось 2,2 млн т зерна, то в 1975м - уже 15,9 млн т. К 1980 году закупка зерна выросла до 27,8 млн т, а еще через пять лет составила 44,2 млн т. За 15 лет - двадцатикратный рост! Медленно, но верно продовольственный дефицит приобретал угрожающие масштабы.

Особенно плохо было с мясом и мясными продуктами. В Москве, Ленинграде, столицах союзных республик и некоторых крупнейших городах еще как-то удавалось обеспечивать приемлемый уровень снабжения. А вот в других населенных пунктах... Это из тех лет загадка о продуктовой электричке: длинное, зеленое, пахнет колбасой. Несмотря на резкое наращивание мясного импорта (к началу 1980-х страна закупала почти миллион тонн!) душевое потребление мяса росло лишь до середины 1970-х, а затем практически остановилось на уровне 40 кг на человека. Колоссальные закупки фуражного зерна и прямой импорт мяса лишь компенсировали общий развал сельского хозяйства.
Не лучшая картина складывалась и с товарами народного потребления. Легкая промышленность откровенно не справлялась с установкой: больше товаров хороших и разных! Поначалу беспокоились о качестве: "Огромные резервы заложены в улучшение качества и ассортимента продукции, - отмечали на состоявшемся в 1976 году XXV съезде КПСС. - В прошлом году, например, выпуск кожаной обуви составил около 700 миллионов пар - почти три пары на человека. И если спрос на обувь еще не удовлетворяется, то дело не в количестве, а в том, что не хватает высококачественной модной обуви. Примерно так же дело обстоит со многими видами тканей, швейной и галантерейной продукции"7. В начале 1980-х речь шла уже о невыполнении планов по количеству: "Ведь это факт, - печально констатировали на XXVI съезде КПСС (1981 год), - что из года в год не выполняются планы выпуска многих товаров народного потребления, особенно тканей, трикотажа, кожаной обуви..."8 Чтобы одеть и обуть народ, нажимали на импорт. Но как и в случае с продовольствием, закупки лишь поддерживали и без того не слишком высокий уровень. Так, потребление на душу населения трикотажа остановилось на уровне 2,1 изделия, а обуви - 3,2 пары на человека.
Обиднее всего было то, что, закупая за валюту продовольствие и товары народного потребления, советское руководство практически не использовало нефтегазовые доходы для широкомасштабной технологической модернизации. Казалось бы, в условиях научно-технической революции следовало коренным образом переориентировать импорт и вложиться в современное оборудование и технологии. Но ничего такого не происходило. Роковые последствия для Советского Союза имело игнорирование мировых достижений в сфере развития вычислительной техники - именно в этой области произошли те глобальные изменения, которые впоследствии привели к формированию информационного общества.

1970-е годы для Советского Союза стали временем упущенных возможностей. В передовых странах шла структурная перестройка экономики и закладывались основы постиндустриального общества, в котором снижалась роль сырья и ресурсов, а СССР не только консервировал индустриальную модель развития, но и формировал ресурсную экономику, где последовательно росла зависимость страны от углеводородов и мировой конъюнктуры цен. Как показало последнее десятилетие существования СССР, односторонняя ориентация на углеводородный сектор, на который возлагалась задача компенсации неэффективности работы народного хозяйства, оказалась крайне уязвимой позицией, не способной вывести страну из экономической стагнации.



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Информацию к размышлению о мыслях Очень Опытного взял отсюда:

https://rg.ru/2016/04/25/rodina-neft.html



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  • 16 | 21.02.2021, 17:49 | Автор: xrul
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Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70221
_________
Про разнообразие туалетной бумаги, забыла ещё.



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  • 17 | 21.02.2021, 17:57 | Автор: xrul
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Кеша

хорош ЦРУшные методички тут постить.



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  • 18 | 21.02.2021, 18:13 | Автор: Кухарка
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Про разнообразие туалетной бумаги, забыла ещё.
_________________________
Много чего еще можно перечислять - презервативы котекс вместо изделия №2 и его детища 80-х годов, прокладки с крылышками и тампоны, памперсы, в том числе и для взрослых - пользуешься уже, поди со своей аденомой простаты? Сковородки тефаль... женское кружевное бельё...
Ну и автомобили, конечно - сначала подержанные, а потом и новые.



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  • 19 | 21.02.2021, 18:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Аномальные морозы идут на Москву: "будет нечто"
21 февраля 2021, 13:32
Москву ждет рекордный холод и аномальное давление в День защитника Отечества. Столице предсказали самый сильный мороз за последние 65 лет. Об этом сообщают «Метеовести».

Температура составит -27 градусов. Еще холоднее погода будет в Подмосковье — — 33 градусов.

Ночью 23 февраля в Москве ударят трескучие морозы до -25, -27 градусов. Днем в городе будет теплее: -14, -16 градусов.
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__ Такие морозы даром пропадают: под Москвой ни поляков, ни французов, ни немцев нет! Очень Опытный



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  • 20 | 21.02.2021, 18:21 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 21.02.2021, 17:19 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4776 | Рейтинг: -340,1
14 | 21.02.2021, 17:20 | Автор: Иннокентий Иванов
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15 | 21.02.2021, 17:22 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4776 | Рейтинг: -340,1
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________ Кеша! Я, конечно, понимаю, что у тебя постоянный блэкаут в голове, но как ты всё, что здесь скопипастил, предъявишь алкашу, именно про которого я с убогой и писал? Очень Опытный



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