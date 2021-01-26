Грабить будут в открытую ...

Светлана Бурдюк: Когда мы принимаем тарифное решение, заседание – открытое.Председатель госкомитета Башкирии по тарифам Светлана Бурдюк предупредила, что следующее изменение тарифа на отопление произойдет 1 июля. Это плановое изменение, которое происходит раз в год.— Сегодня действуют тарифы, установленные госкомитетом на 1 июля 2020 года, — сказала Светлана Бурдюк в эфире «Эха». – Тарифы экономически обоснованы для каждой ресурсоснабжающей организации. Их в республике более ста. Только в Уфе девять теплоснабжающих организаций. Сравнивать тарифы нужно при сопоставимых условиях. У каждой компании свои источники выработки тепловой энергии, условия покупки ресурсов, транспортировки, протяженности сети – много факторов, влияющих на величину тарифа.При госкомитете есть общественный совет. Там есть пенсионеры. Когда мы принимаем тарифное решение, заседание – открытое. На заседании правления присутствуют представители УФАС, прокуратуры, межотраслевого совета по вопросам деятельности субъектов естественной монополии, мы всегда открыты, и информация о тарифах, все размещено на сайте госкомитета.По словам чиновницы, в ходе заявочной тарифной кампании комитет убирает лишнее из того, что РСО просят.— По 13-15 млрд рублей вырезаем необоснованных расходов. В основе тарифного регулирования лежит утвержденная схема теплоснабжения. Схема для Уфы утверждена минэнерго России. Есть у нас уфимский хлопчатобумажный комбинат, там тарифы ниже, чем у «БашРТС» и «УИСа», есть уникальная котельная в микрорайоне фанерно-плитного комбината, у которой тариф — 1167 рублей. Но есть микрорайон «Цветы Башкирии», где организация заявилась к нам с тарифом в 6900 рублей за гигакалорию, тариф в результате получился 2900, мы взяли только самое необходимое – минимальные затраты для производства тепловой энергии.