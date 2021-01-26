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Грабить будут в открытую

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Светлана Бурдюк: Когда мы принимаем тарифное решение, заседание – открытое.

Грабить будут в открытую


Председатель госкомитета Башкирии по тарифам Светлана Бурдюк предупредила, что следующее изменение тарифа на отопление произойдет 1 июля. Это плановое изменение, которое происходит раз в год.

— Сегодня действуют тарифы, установленные госкомитетом на 1 июля 2020 года, — сказала Светлана Бурдюк в эфире «Эха». – Тарифы экономически обоснованы для каждой ресурсоснабжающей организации. Их в республике более ста. Только в Уфе девять теплоснабжающих организаций. Сравнивать тарифы нужно при сопоставимых условиях. У каждой компании свои источники выработки тепловой энергии, условия покупки ресурсов, транспортировки, протяженности сети – много факторов, влияющих на величину тарифа.

При госкомитете есть общественный совет. Там есть пенсионеры. Когда мы принимаем тарифное решение, заседание – открытое. На заседании правления присутствуют представители УФАС, прокуратуры, межотраслевого совета по вопросам деятельности субъектов естественной монополии, мы всегда открыты, и информация о тарифах, все размещено на сайте госкомитета.

По словам чиновницы, в ходе заявочной тарифной кампании комитет убирает лишнее из того, что РСО просят.
— По 13-15 млрд рублей вырезаем необоснованных расходов. В основе тарифного регулирования лежит утвержденная схема теплоснабжения. Схема для Уфы утверждена минэнерго России. Есть у нас уфимский хлопчатобумажный комбинат, там тарифы ниже, чем у «БашРТС» и «УИСа», есть уникальная котельная в микрорайоне фанерно-плитного комбината, у которой тариф — 1167 рублей. Но есть микрорайон «Цветы Башкирии», где организация заявилась к нам с тарифом в 6900 рублей за гигакалорию, тариф в результате получился 2900, мы взяли только самое необходимое – минимальные затраты для производства тепловой энергии.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 24.02.2021, 11:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70234 | Рейтинг: +11717,4
Хватит лгать! Отвечайте каким образом в 2013 году бло повышение га 36% в 2014 году было сразу два повышения тарифа суммарно почти на 500 рублей(+44%)?!

Схему, как повышался тариф на отопление с 2000 года можно увидеть под моим комментом на Эхе - скачать себе на комп и проанализировать.

https://www.facebook.com/echomskufa/posts/1449925492006053



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4

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  • Гость
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  • 2 | 24.02.2021, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бурдючка! Тогда объясни народу, почему банковская комиссия, которая была в утверждённых тобой тарифах за ЖКХ, не убрана из них с 1 января 2021 года, так как она переложена на плечи потребителей? Очень Опытный



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1

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  • Участник
  •  
  • 3 | 24.02.2021, 12:06 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1719 | Рейтинг: +380,8
Вот и наступают часы расплат. А ватники то думали причем тут крымваш, лимпияды, чемпионаты и войны. Оказалось причем и притом. Не не будут же бояре пупкина из своих карманов платиьь за санкции. Это сделают те ватники по указке царька. ЖКХ, налоги, прдукты это только начало конца. С чего начали к тому и пришли. Хотя нет, в конце 90 х было лучше, там хотя бы была надежда.



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5

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  • Гость
  •  
  • 4 | 24.02.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 Резус
...в конце 90х быдо лучше!
Когда допутинцы разворовали бюджет страны, а потом признались что денег нет = дефолт, Явлинский предложил поставить Примакова, а Ходорковский предложил поставить в ЦБ РФ Геращенко которые вытащили страну.
Те бабушки со скамеечки что шляются с плакатами: <Платим на сожержание жилья, тратят на содержание жулья" предпочли проголосовать против Примакова который много лет не позволял поднимать цены ЖКУ и правильно поступал, - он "вытащил" страну.
Народу РФ не понравилось что они защищают Родину и он избрал Путина который с Собчаком оставили долг величиной в четверть всего бюджета Питера! Это народу по душе ведь так приятно когда тебя грабят, массируют дубинами, а разглядывают из окуляров снайперских винтовок



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1

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  • Гость
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  • 5 | 24.02.2021, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стоит нам избавиться, не от Путина как такового, а от путлеризма, то страна сразу получит второй бюджет!
Для Путиным ЕГЭшнутых, второй бюджет это увеличение доходов граждан всех, а не выборочно, как у Путина, ви4 раза. Имеется ввиду что кто не имел доходов будет получать ежемесячно 4 пайка или прожиточных минимумов!
Запомните главный постулат: оккупант лучше чем бандит! Впрочем за 20 лет все уже убедились!



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3

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  • Гость
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  • 6 | 24.02.2021, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.02.2021, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стоит нам избавиться, не от Путина как такового, а от путлеризма, то страна сразу получит второй бюджет!
Для Путиным ЕГЭшнутых, второй бюджет это увеличение доходов граждан всех, а не выборочно, как у Путина, ви4 раза. Имеется ввиду что кто не имел доходов будет получать ежемесячно 4 пайка или прожиточных минимумов!
Запомните главный постулат: оккупант лучше чем бандит! Впрочем за 20 лет все уже убедились!
____________________
Ой, какая прелесть: моральный стриптиз либераста!
Разве не прелестно: "Запомните главный постулат: оккупант лучше чем бандит!"
А гражданин-то, оказывается, об оккупации России мечтает!
Жив курилка - не повесили его в годы войны, так он теперь решил проявиться.
Позволю только спросить, неуважаемый, о какой оккупации вы мечтаете: американской, НАТОвской, чисто германской, китайской, ваххабидской?
Вы, главное, не беспокойтесь: вас всё равно шлёпнут за измену Родине. Раньше или позже, но обязательно!



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3

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  • Гость
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  • 7 | 24.02.2021, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 24.02.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 Резус
...в конце 90х быдо лучше!
Когда допутинцы разворовали бюджет страны, а потом признались что денег нет = дефолт, Явлинский предложил поставить Примакова, а Ходорковский предложил поставить в ЦБ РФ Геращенко которые вытащили страну.
Те бабушки со скамеечки что шляются с плакатами: <Платим на сожержание жилья, тратят на содержание жулья" предпочли проголосовать против Примакова который много лет не позволял поднимать цены ЖКУ и правильно поступал, - он "вытащил" страну.
Народу РФ не понравилось что они защищают Родину и он избрал Путина который с Собчаком оставили долг величиной в четверть всего бюджета Питера! Это народу по душе ведь так приятно когда тебя грабят, массируют дубинами, а разглядывают из окуляров снайперских винтовок
______________
"...предпочли проголосовать против Примакова который много лет не позволял поднимать цены ЖКУ и правильно поступал, - он "вытащил" страну".
Какие много лет, болезныЙ? Примаков года не пробыл на посту премьер-министра (с 11 сентября 1998 по 12 мая 1999) - негодяй ЕБеНь немного очухался от страха и по-хамски выгнал Примакова с поста, опасаясь его популярности. Затем несколько месяцев премьером был Степашин, которого ЕБеНь тоже по-хамски выгнал с должности, после чего назначил Путина.
Примаков ни разу не баллотировался на пост президента России, и бабушки тут совершенно нипричём.



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  • Гость
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  • 8 | 24.02.2021, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 24.02.2021, 12:06 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1718 | Рейтинг: +380,7
Вот и наступают часы расплат. А ватники то думали причем тут крымваш, лимпияды, чемпионаты и войны. Оказалось причем и притом. Не не будут же бояре пупкина из своих карманов платиьь за санкции. Это сделают те ватники по указке царька. ЖКХ, налоги, прдукты это только начало конца. С чего начали к тому и пришли. Хотя нет, в конце 90 х было лучше, там хотя бы была надежда.
____________________
"Вот и наступают часы расплат" для либерастов: за 1991 и 1993 год придётся вам всё равно платить. И ты, резус, не спрячешься, прикинувшись макакой-резусом - ошкурят за милую душу и чучелко сделают на продажу - капитализм, однако!



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  • 9 | 24.02.2021, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
лично для меня 90-тые годы были самыми сытными



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  • Эксперт
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  • 10 | 24.02.2021, 16:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70234 | Рейтинг: +11717,4
лично для меня 90-тые годы были самыми сытными
__________________________________
90-е тоже нужно поделить - первая половина не была сытной, была нелегкой из-за задержки зарплат и галоппирующей инфляции, вторая - вполне.
Поскольку у меня накоплений не было - от зарплаты до зарплаты, то я хоть и была предупреждена за 2,5 месяца о том, что нужно скупать доллары, скупать их было не на что, поэтому дефолт 1998 я вообще не заметила особо.

90-е были самыми свободными и давали надежду на то, что мы вскоре будем жить не хуже, чем в Европе, ну пришел пуйло и всех ограбил



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  • 11 | 24.02.2021, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3й Резус
... ватники думали...
===
Вы знаете, в немецких концлагерях были восстания! Впрочем, как и в советских. Даже знаю очевидца прекращения одного бунта, об этом даже "Голос Америке" сообщал: Чёрный полковник...
Эти бунты были когда людей унижали без какой-либо надобности!

ватники не думают. Это научно установлено. Разница в полях головного мозга людей в 40 и > раз! Об этом поведал лучший в мире учёный мозга профессор Савельев.
"Не нужен нам берег турецкий, чужая земля не нужна..."
А "воссоединения" это же не оккупация!6



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  • 12 | 24.02.2021, 17:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 24.02.2021, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
лично для меня 90-тые годы были самыми сытными
_____________________
Вы из уцелевших олигархов или братков будете? Из тех, кто сытно жил в 90-е, но не дожил до 2000?
Или по воровской части преуспевали и гордитесь этим?



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  • Участник
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  • 13 | 24.02.2021, 17:39 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1719 | Рейтинг: +380,8
Ну так то мы уже давно окупированы. Сперва Чингисхан, затем цари, совковые коммунисты и вот опг кремлевские. Большая часть трудоспособного населения обслуживают нефтегазовые трубы, за труд им маленько отстегивают. Часть сплавляет лес и другие ресурсы а производства как такового нет и не намечается. На всю заснеженную территорию один завод легковых автотаз, да и то с китайского чермета лепят.



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