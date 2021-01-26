Показуха на военную тему ...

Радий Хабиров возложил цветы к памятникам в уфимском парке Победы.Мероприятие прошло в честь Дня защитника Отечества.23 февраля глава региона принял участие в церемонии, посвященной к Дню защитника Отечества, которая прошла в уфимском парке Победы.Радий Хабиров возложил цветы к памятникам, посвященным бессмертному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь. Также глава РБ возложил цветы на мемориальном комплексе у стелы, посвящённой героям – уроженцам Ишимбайского района.Мероприятие закончилось минутой молчания в честь павших героев.Как сообщает пресс-служба главы РБ, помимо торжественной церемонии, Радий Хабиров ознакомился с проектом памятника «Союз поколений десантников», который планируют возвести в парке Победы ко Дню ВДВ 2 августа текущего года.