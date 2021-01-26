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Показуха на военную тему

  • Опубликовано: ПроУфу | 24.02.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 36979 | Комментарии: 10
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1


Радий Хабиров возложил цветы к памятникам в уфимском парке Победы.

Показуха на военную тему


Мероприятие прошло в честь Дня защитника Отечества.

23 февраля глава региона принял участие в церемонии, посвященной к Дню защитника Отечества, которая прошла в уфимском парке Победы.

Радий Хабиров возложил цветы к памятникам, посвященным бессмертному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь. Также глава РБ возложил цветы на мемориальном комплексе у стелы, посвящённой героям – уроженцам Ишимбайского района.

Мероприятие закончилось минутой молчания в честь павших героев.

Как сообщает пресс-служба главы РБ, помимо торжественной церемонии, Радий Хабиров ознакомился с проектом памятника «Союз поколений десантников», который планируют возвести в парке Победы ко Дню ВДВ 2 августа текущего года.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 24.02.2021, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В принципе все достойно. Власти хорошо научились рисовать мишень вокруг попавшей стрелы. В принципе страну потеряли, пушки не выстрелили, танки заржавели, но пить не бросим.



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3

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  • Гость
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  • 2 | 24.02.2021, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров возможно не осведомлён о таких мелочах что депутат его партии Едросов Фёдоров лет более с пяток назад дал признательные показания что 95% крупных предприятий принадлежат иностранцам русского, а чаще аборигенного происхождения.

И посещать победителей 'высокому' представителю, по сути, врага народа, не совсем этично!



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1

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  • Эксперт
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  • 3 | 24.02.2021, 13:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70234 | Рейтинг: +11717,4
«Единая Россия» обещает сегодня внести в парламент поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

Об этом накануне заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
___________________________________________
А повысить пенсии и обеспечить жильём со всеми удобствами ветеранов ВОВ - законы не внесли - ждут, когда они вымрут сами. Это ли не оскорбление ветеранов?!

Зайдите на сайт "Мечта ветерана" - https://мечтаветерана.рф
и посмотрите о чем мечтают ветераны... стыд и позор пуйлостану!

отремонтировать крышу сарая и погреба
телевизор и стиралка-автомат - несколько ветеранов меятают
газовая плита
слуховой аппарат
провести в дом газ
баня
обогреватель, эл.чайник
скважина возле дома
отремонтировать крышу дома
кресло-качалка
газовый котел
входная железная дверь
акриловая ванна с поручнями

ну и т.д. - ничего особенного - была бы у них достойная пенсия - сами бы все необходимое могли приобрести, но нет - вынуждены побираться у населения... волонтеры перечисляют государству свои деньги, чтобы обеспечить стариков - ветеранов ВОВ самой малостью... ПОЗОРИЩЕ!!!!



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4

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  • Гость
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  • 4 | 24.02.2021, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 Кухарка

Это самый обыкновенный фашизм!
У подполковников замов окромя денег 1,3 ... 18 тонн Аu обнаруживают, а на дорогах 'Путин' чрез каждые 20 км с протянутой рукой: "позолоти"!

Кстати о дорогах. Экс главарь или презик Башкортостана Хамитов признался что ему куначить Путин дал в 20 раз меньше денег чем другим регионам.
К примеру в гористой Свердловской области проложили раздельные полосы движения по 2...3 полосы в каждом направлении. И никто тебе светом фар не слепит в глаза, не выскочит в лобовое ДТП, и не будет палицай протягивать руку: "позолоти"!
Путин уходи!



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2

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  • Гость
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  • 5 | 24.02.2021, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3Кухарка
А за оскорбление отказом в сверхзаниженном для "свободных" граждан будут привлекать гаранта Конституционного права на жизнь Путина?
Какое может быть право на жизнь если человеку не обеспечен паёк?! - Для него вся страна становится концлагерем, ему даже сбежать из неё не на что!



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  • Гость
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  • 6 | 24.02.2021, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не понимаю я здесь некоторых комментаторов. Глава возложил цветы героям Советского Союза в день защитников Отечества, показал личный пример патриотизма, а здесь троллингом занимаются.



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2

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  • Гость
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  • 7 | 24.02.2021, 14:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кстати о дорогах. Экс главарь или презик Башкортостана Хамитов признался что ему куначить Путин дал в 20 раз меньше денег чем другим регионам.

Врать не хорошо и даже вредно. Москва всегда больше денег дала Башкирии. Только маленький пример. Хамитов взялся строить мост на Затоне. Конечно, за федеральные деньги. Но их не "хватило". Но Москва не оставила республику в беде:помогла выделив из "Патона" 3 млрд рублей.



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  • Гость
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  • 8 | 24.02.2021, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С достоинством и чинно возложили венки к памятникам;
Почтили память минутой молчания. Что еще нужно народу?

Почему именно надо построить памятник солдатам ВДВ?
Остальные рода войск, видимо, были наблюдателями лихих операций десантников.

Если кого и выделять,то это матушку-пехоту. Собственно, к чему выделать - воины каждого рода войск выполняли свои обязанности: от повара до командующих. И сегодня продолжают нести службу.



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  • 9 | 24.02.2021, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему именно надо построить памятник солдатам ВДВ?
_____________________________________________-
Дорогие братья, друзья, однополчане, коллеги!!!



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  • Гость
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  • 10 | 24.02.2021, 17:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дорогие братья, друзья, однополчане, коллеги!!!



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