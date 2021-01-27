Лживые коммуняки тоскуют по кровавому ублюдку

КПРФ не планирует отказываться от идеи установить мемориал Сталину в Уфе. Активисты заявили о сборе 6 тыс. подписей и около 170 тыс. рублей пожертвований.Об инициативе партийцы заявили еще в начале текущего года. Тогда они открыли сбор средств на создание и установку мемориала, форма которого пока не определена. В качестве места установки объекта в КПРФ предложили 2 варианта: на улице Заки Валиди, или в парке Победы. На эту цель может понадобится около 600 тыс. рублей, сообщали “Эху” в партии. Коммунисты надеются получить пожертвования от добровольцев и “сочувствующих, которые ценят заслуги Сталина”. В КПРФ его считают “выдающимся руководителем Советского Союза и одним из самых ярких политических деятелей в мировой истории”.В конце января мэрия Уфы заявила о невозможности принять “однозначное решение” по установке памятника из-за “множества спорных вопросов, связанных с биографией и деятельностью” Сталина, а сам мемориал может вызвать “непредсказуемую реакцию среди уфимцев”.КПРФ не намерена отказываться от идеи, сообщил “Эху” секретарь рескома и депутат Госсобрания Башкирии Ильгам Галин. По его словам, активистам уже удалось собрать 6 тыс. подписей жителей республики, а на специально открытый счет поступило около 170 тыс. рублей.«Мы все-таки 23-го [февраля] мероприятия провели: автопробег, возложение цветов. И там, в парке Победы, местечко присмотрели. Там у нас герои. Неплохо бы [мемориал Сталину] смотрелся. Эти подписи — дополнительное подтверждение, что не наша партия хочет установить, а именно население Республики Башкортостан», — заявил Галин.После окончания морозов коммунисты планируют установить в разных точках Башкирии палатки для сбора подписей за установку мемориала, добавил собеседник.Напомним, ранее против инициативы выступил и руководитель регионального исполкома Единой России и вице-спикер регионального заксобрания Рустем Ахмадинуров.Правление Иосифа Сталина сопровождалось репрессиями. По данным музея истории ГУЛАГа, в лагерях по разным причинам погибли как минимум 1,7 млн человек, а общее количество заключенных достигло 20 млн. В СССР большинство мемориалов, посвященных Сталину, было демонтировано при Никите Хрущеве в 50-х годах прошлого века.