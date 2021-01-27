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Лживые коммуняки тоскуют по кровавому ублюдку

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КПРФ не планирует отказываться от идеи установить мемориал Сталину в Уфе. Активисты заявили о сборе 6 тыс. подписей и около 170 тыс. рублей пожертвований.

Лживые коммуняки тоскуют по кровавому ублюдку


Об инициативе партийцы заявили еще в начале текущего года. Тогда они открыли сбор средств на создание и установку мемориала, форма которого пока не определена. В качестве места установки объекта в КПРФ предложили 2 варианта: на улице Заки Валиди, или в парке Победы. На эту цель может понадобится около 600 тыс. рублей, сообщали “Эху” в партии. Коммунисты надеются получить пожертвования от добровольцев и “сочувствующих, которые ценят заслуги Сталина”. В КПРФ его считают “выдающимся руководителем Советского Союза и одним из самых ярких политических деятелей в мировой истории”.

В конце января мэрия Уфы заявила о невозможности принять “однозначное решение” по установке памятника из-за “множества спорных вопросов, связанных с биографией и деятельностью” Сталина, а сам мемориал может вызвать “непредсказуемую реакцию среди уфимцев”.

КПРФ не намерена отказываться от идеи, сообщил “Эху” секретарь рескома и депутат Госсобрания Башкирии Ильгам Галин. По его словам, активистам уже удалось собрать 6 тыс. подписей жителей республики, а на специально открытый счет поступило около 170 тыс. рублей.

«Мы все-таки 23-го [февраля] мероприятия провели: автопробег, возложение цветов. И там, в парке Победы, местечко присмотрели. Там у нас герои. Неплохо бы [мемориал Сталину] смотрелся. Эти подписи — дополнительное подтверждение, что не наша партия хочет установить, а именно население Республики Башкортостан», — заявил Галин.

После окончания морозов коммунисты планируют установить в разных точках Башкирии палатки для сбора подписей за установку мемориала, добавил собеседник.

Напомним, ранее против инициативы выступил и руководитель регионального исполкома Единой России и вице-спикер регионального заксобрания Рустем Ахмадинуров.

Правление Иосифа Сталина сопровождалось репрессиями. По данным музея истории ГУЛАГа, в лагерях по разным причинам погибли как минимум 1,7 млн человек, а общее количество заключенных достигло 20 млн. В СССР большинство мемориалов, посвященных Сталину, было демонтировано при Никите Хрущеве в 50-х годах прошлого века.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 25.02.2021, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно,голубые партнёры Урала Рахимова организуют какие-либо акции с требованием его освобождения?Как на это смотрят Исмагил Габитов,Фидус Ямалтдинов,Эрнст Кульмухаметов и другие его приспешники?



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1

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  • Участник
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  • 2 | 25.02.2021, 12:51 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1722 | Рейтинг: +381,2
Могут запросто поставить. К тому старик бункерный давно тоскует по сралину. Дескать какой менеджер таланливый был. Хотя весь его "талант" это тачка, кусок хлеба и бесплатная раб сила.



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  • 3 | 25.02.2021, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сталин - это история СССР. Эту страницу истории невозможно уничтожить. Как бы не пытались это сделать.

Если соберут подписи, то, конечно, поставят. "Волеизлияние" народа!

Голос миллионов репрессированных сегодня уже не услышать и во внимание их мнение не будут принимать. А мнение загубленных душ может быть одно - нет и обсуждению не подлежит.

Быть может, эта личность достойна портрета в исторических музеях страны, не более.



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3

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  • 4 | 25.02.2021, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как не тужились моськи из-под воротен, Сталин останется в памяти не только России, Китая, но и во всем мире как победитель.
А у любителя заполярной кукурузы и целины список людей поданных на заклание не менее впечатляющь, это и хотел скрыть, свалив все на Сталина, его деяния до сих пор жестоко аукается в России.



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12

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  • 5 | 25.02.2021, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 25.02.2021, 12:51 | Автор: резус

Могут запросто поставить. К тому старик бункерный давно тоскует по сралину. Дескать какой менеджер таланливый был. Хотя весь его "талант" это тачка, кусок хлеба и бесплатная раб сила.
=============================================
Ты конечно лучше тачки таскал Гитлеру и в немецких концлагерях присматривал бы за земляками у печи , раздевая их на морозе и загоняя в газовые камеры !



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7

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  • 6 | 25.02.2021, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в маскве голосование по памятнику на лубянке. Есть предложение вылепить касмонавта с дубинкой с запотевшим забралом, пинающим старушку и надписью работайте братья. Самое точное и емкое олицетворение, взятое из реальной жизни.



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2

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  • 7 | 25.02.2021, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 25.02.2021, 12:51 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1721 | Рейтинг: +380,9

Могут запросто поставить. К тому старик бункерный давно тоскует по сралину. Дескать какой менеджер таланливый был. Хотя весь его "талант" это тачка, кусок хлеба и бесплатная раб сила.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ну чо ты пыжешься? Если бы не Сталин, тебя бы и в проэкте не было и страны такой СССР не было бы. Да - России тоже.



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10

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  • 8 | 25.02.2021, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отличная картинка, кровавая сволочь но смотрел карту Уфы и обалдел!? Музей конопатого изувера по ул. Н. Кузнецова 7 , интересно среди экспонатов есть черепа с дыркой в затылке?



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1

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  • 9 | 25.02.2021, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В конце января мэрия Уфы заявила о невозможности принять “однозначное решение” по установке памятника из-за “множества спорных вопросов, связанных с биографией и деятельностью” Сталина ===========================================
А деятельность заки валиди полностью прозрачна и без вопросов?????



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6

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  • 10 | 25.02.2021, 16:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 25.02.2021, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отличная картинка, кровавая сволочь но смотрел карту Уфы и обалдел!? Музей конопатого изувера по ул. Н. Кузнецова 7 , интересно среди экспонатов есть черепа с дыркой в затылке?
____________________
"...интересно среди экспонатов есть черепа с дыркой в затылке?"
Будет! Твой! У тебя же через дырку весь мозг давно вытек.



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6

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  • 11 | 25.02.2021, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и где коммент где историк Е.Ю. Спицин рассказывает о сталинских репрессиях? Повторно отправить?

И-2



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  • 12 | 25.02.2021, 16:55 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4400 | Рейтинг: -346,7
Одного памятника мало. Надо улицу назвать в честь великого вождя, победителя фашистов товарища Сталина.



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8

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  • Наблюдатель
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  • 13 | 25.02.2021, 17:02 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8684 | Рейтинг: +2103,3
Сталина хотят не потому, что и в правду хотят, а потому, что хотят что-бы нашёлся кто нибудь, кто перестреляет и пересажает нынешних.

Народ по прежнему ментально-холопы. Всё им царя подавай. То белого то красного...



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6

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  • Гость
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  • 14 | 25.02.2021, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 25.02.2021, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в маскве голосование по памятнику на лубянке. Есть предложение вылепить касмонавта с дубинкой с запотевшим забралом, пинающим старушку и надписью работайте братья. Самое точное и емкое олицетворение, взятое из реальной жизни.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ "Работайте братья!" - сказал не испугавшись смерти Нурбагандов Магомед Нурбагандович, Герой РФ! Ты, мразь либерастная, даже упоминать эти слова права не имеешь, потому что они произнесены Героем! Очень Опытный



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4

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  • 15 | 25.02.2021, 19:06 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15530 | Рейтинг: -2208,8
Только с годами понял величие Сталина.
Это же каким умом и организаторскими способностями надо обладать, чтобы в годы войны организовать эвакуацию людей, детских учреждений, заводов, одновременно с поставкой ресурсов на фронт и всё это в кратчайшие сроки под бомбёжками.
"Принял страну с сохой, а оставил с ядерной бомбой".
В одной этой фразе Уинстона Черчилля огромный смысл.
Это развитая промышленность. Из аграрной страна превратилась в ведущую промышленную державу. мира.
А наука?
Раньше науки в стране не было.
Были отдельные самородки.
При Ленине начали, а при Сталине как грибы выросли научно-исследовательские институты., вплоть до отраслевых и региональных. Наука стала массовой.
Сталин уничтожил пропасть, существовавшую ранее - пропасть между небольшим количеством образованных людей, которые считали себя элитой и даже разговаривали на чужом языке и народом. Народ стал единым целым.
Об этом мечтал ещё Фёдор Михайлович Достоевский.
Сталину обязательно нужно ставить памятники.
Жаль, что в Уфе этим делом занялись кутлугужинцы. Не тот человек Кутлугужин, не тот.



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7

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  • 16 | 25.02.2021, 19:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 25.02.2021, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

____________________________________________________________

________ "Работайте братья!" - сказал не испугавшись смерти Нурбагандов Магомед Нурбагандович, Герой РФ! Ты, мразь либерастная, даже упоминать эти слова права не имеешь, потому что они произнесены Героем! Очень Опытный
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Известный прием - прятаться за спинами втеранов ВОВ, героев, заслуг и достижений, страны, которую вы и уничтожили, предав и променяв ее на зелененькие, чмо ты гэбисткое, Очень жалкое чмо.



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3

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  • 17 | 25.02.2021, 20:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сталин плохой, безусловно.
Один мой дед прошёл Беломор-канал и вернулся. Другой сгинул в лагерях. Наш род, издревле тянулся к знаниям и успешно. Сколько государству пользы принесли эти деды и их потомки...
Возвращается чеченец с фронта ВОВ: минус нога, плюс звезда Героя Советского Союза. Выходит с эшелона, а ему: "Назад!" Он человек горячий был, начал избивать солдат. Выходит капитан - комендант Ж/Д станции: "Извините, непонятки, пройдёмте, разберёмся!" Через три часа вынесли, бросили в эшелон. Через три месяца он умер!
Родина встретила Героя!
Это тоже Сталин!
После разрухи гражданской войны с 1929 по 1941 по разным сведениям Сталин построил 8 600...9 000 предприятий. При этом построив 280 предприятий Китаю заложил основу его индустрии. После ВОВ 2 600 предприятий восстановил.
А в нашем курмыше это Черниковка. А Путин только вот асфальт там освежил...
Ну и наберите деревня Хайбах. Как Сталин рекетировал Нобеля ставшего знаменитым...

Но хотим мы того, или не хотим, индустрию построил Сталин!!!
Математики провели расчёт и выяснили что по другому индустрию построить было невозможно!



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3

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  • 18 | 25.02.2021, 20:07 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1722 | Рейтинг: +381,2
Принял с сохой, оставил у разбитого корыта. К чему спиженные у емцев ракеты, если крестьяне в лаптях ходили а горожане по талонам питались. Разве только для понтов, а для этих понтов сколько людей своих же уложил. Ненужные беломорканал, северные жд и прочая ненужная херня. Ну прям как сейчас, ничему история не учит. Внуки палачей с пенойу рта хотят памятник усатому абреку, иваны родства непомнящие подпевают.



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  • 19 | 25.02.2021, 20:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 25.02.2021, 20:07 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1722 | Рейтинг: +381,1
Принял с сохой, оставил у разбитого корыта. К чему спиженные у емцев ракеты, если крестьяне в лаптях ходили а горожане по талонам питались. Разве только для понтов, а для этих понтов сколько людей своих же уложил. Ненужные беломорканал, северные жд и прочая ненужная херня. Ну прям как сейчас, ничему история не учит. Внуки палачей с пенойу рта хотят памятник усатому абреку, иваны родства непомнящие подпевают.
_____________
Макак!
Я отправил картинки про тебя. Не опубликовали!
Макак! Где свобода слова на "демократическом" ресурсе?
Ты, вшивая обезьяна, объясни!



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6

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  • 20 | 25.02.2021, 20:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
13 | 25.02.2021, 17:02 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8684 | Рейтинг: +2103,3
Сталина хотят не потому, что и в правду хотят, а потому, что хотят что-бы нашёлся кто нибудь, кто перестреляет и пересажает нынешних.

Народ по прежнему ментально-холопы. Всё им царя подавай. То белого то красного...
____________
Ты-то , Пень, ментально просто идиот!
Тебе ни царь, ни псарь не помогут! Ущербный ты!



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