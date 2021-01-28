Борьба жабы с гадюкой ...

Власти Башкирии выпустили очередной фейк о семье Муртазы Рахимова.Очевидны подготовка и значительные финансовые вливания в организацию информационной атаки.Провалы команды Радия Хабирова очевидны не только в сфере информационной политики – они все больше становятся системными. И дело даже не в том, как освещается деятельность руководителей региона и как она воспринимается обществом, а в том, что ощутимых и реальных результатов не видно. К сожалению, любые начинания нынешней команды становятся предметом конфликтов и проблем: транспорт, Куштау, питание в школах, теперь еще объединение БашГУ и УГАТУ…Режим «Крепость»Когда нет реальных успехов, то «кокосовые креативщики» включают мобилизационный режим осажденной крепости. У них ничего не получается, потому что кругом враги плетут интриги и мешают им работать. Вполне естественно, что нынешняя команда таким «дежурным врагом» выбрала пресловутый «клан семьи первого Президента РБ Муртазы Рахимова». Наши издания также называются частью данного клана, но нам не привыкать работать в режиме противодействия. Политические весовые категории нынешних политиков и Муртазы Рахимова, отношение к ним в народе – не идут ни в какое сравнение. Поэтому во время очередных приступов поиска врагов мишенью становится сын Муртазы Рахимова – Урал.Растиражированный фейкВчера «Башинформ» вслед за рядом Telegram-каналов вбросил очередной за последнее время фейк об уголовном преследовании Урала Рахимова, и даже о его аресте в Австрии. Дежурные «мурзилки» и выдуманные политические обозреватели бросились комментировать фейк как случившийся факт. Продублировавшие фейк уфимские издания почему-то не стали обращаться к первоисточнику. В данном случае к адвокату Рахимова Сергею Макаренко.– Одновременно грустно и смешно наблюдать эти регулярные фейки от агентства, которое постепенно превращается в помойку, – комментирует адвокат Урала Рахимова. – Я сегодня говорил с моим доверителем, все эти вбросы – ерунда. Вся информация ложна даже в деталях. Дело Игоря Изместьева закрыто, он осужден и пересмотров больше не будет. Несуществующие показания несуществующих свидетелей, слова осужденного за терроризм и убийства человека лежат в основе таких фейков. Игорь Изместьев, осуждённый к пожизненному лишению свободы, кровно заинтересован в перекладывании хотя бы части своих преступлений на Рахимовых, чтобы таким путём самому уйти с пожизненного заключения. К тому же судом установлено, что в мае-июне 2003 года он заказывал убийство Урала Рахимова из-за разногласий по бизнесу между ними.Еще четыре года назад Земельный суд города Вены отказал в выдаче Урала Рахимова по запросу России, признав его уголовное преследование политически мотивированным. В настоящее время Австрийская Республика признала Урала Рахимова политическим беженцем. И ещё. Экс-топ-менеджер Башкирского ТЭКа Салават Гайнанов, убитый заказными киллерами по наводке Игоря Изместьева, никогда не занимался политикой и не претендовал на пост Президента Республики Башкортостан. А экс-бухгалтер «Башнефти» Валерий Сперанский был другом Урала Рахимова и никогда не имел с ним серьезных противоречий по вопросам бизнес-политики.Мы уже не раз писали, что высказывания Сергея Макаренко всегда соответствуют действительности. Но еще раз повторимся, что в общественном и информационном пространстве Башкирии, да и России, Урала Рахимова вообще давно не существует.Девальвация – это тенденция?К этим вбросам и информационной войне, повторимся, мы уже давно привыкли. Для нас гораздо интереснее разобраться в деталях. Кто объект атаки, какие силы были задействованы, кто инициатор?Пару недель назад в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» я задал одному из шефов госСМИ Башкирии Артему Валиеву вопрос об информационных атаках на Муртазу Рахимова. В ответ он малоубедительно врал, что никто не нападает на Муртазу Губайдулловича, а Радий Хабиров его очень уважает. Статьи, мол, направлены исключительно на Урала Рахимова. Но Урал Рахимов далеко, а Бабай здесь. Да и заголовки всегда касались именно Муртазы Рахимова. Первый президент спокойно держит такие удары, ему не привыкать, но есть его пожилая супруга, мать Урала. А любая мать переносит такие вещи очень тяжело. Если с ней случится на этой почве беда, то на чьей это будет совести? На твоей, Артем, или Слава, или другие? Кстати, в Австрии живут дети не только Первого Президента РБ!..Тем не менее в этой информационной волне они уже не используют имя первого Президента РБ в заголовках и пишут лишь об Урале Рахимове. Но само содержание текстов и подборка фото прямо указывает, на кого направлен удар.Моя первая реакция на данный вброс: честно говоря, я подумал, что происходящее – лишь плод эмоциональной истерики господина Сидякина. Мы это уже проходили ранее, да и вчера опубликовали заметку, как господин Сидякин с Ксенией Швыревой отдыхают в Арабских Эмиратах.Но более внимательный взгляд наталкивает нас на вывод о заведомо спланированной акции. Есть конфликт вокруг объединения вузов, есть малопонятные проблемы внутри самой команды Радия Хабирова. Проще всего считать виновными в этом СМИ и конкретно наше издание. Поэтому появляются анонимные угрозы и в наш адрес. Неслучайно непричастный к теме университетов Азамат Галин публикует в этом контексте на своих страницах в соцсетях поток сознания и поминает Урала Рахимова. Опять же, поэтому сам Радий Хабиров вдруг вне всякой привязки пишет об уважении к Муртазе Рахимову.Есть и детали. «Башинформ» в своих фейках делает ссылку на крупные федеральные Telegram-каналы типа «Незыгарь» и «ВЧК-ОГПУ». На самом же деле первоисточником по времени публикаций был доморощенный канал, автор которого в последние месяцы идет в фарватере властей Башкирии. Мы сознательно не пишем здесь названия, дабы не делать бесплатную рекламу. Но все же репосты на крупных каналах говорят о заведомой проработке и влитых финансовых средствах. Зная расценки того же «Незыгаря», можно только присвистнуть. Очень дорого стоят размещения на таких порталах, как «Пикабу». Но в декабре прошлого года кураторы информационной политики Башкирии позволили себе это несколько раз, не стесняясь откровенной лжи и фейков в отношении издателя Рауфы Рахимовой.В общем, все организованно, дорого, но снова «пук в лужу». Девальвация информационного влияния «Башинформа» радует. А вот девальвация политических месседжей и действий самой власти уже заставляет как минимум серьезно задуматься.