...." Кровавому ублюдку — место на свалке..."

Ильгам Галин: Бюст оценивается в 600 тысяч рублей. Мы лишь просим место в Парке Победы.Коммунисты продвигают свой проект с установкой памятника Сталину. Как рассказал в эфире «Эха» секретарь башкортостанского рескома КПРФ Ильгам Галин, в Уфе уже был памятник, но его демонтировали под предлогом ремонта.— Какое-как памятник Ленину вернули. В 2015 году инициировали возврат памятник Сталину. Собрали 6 тысяч подписей, чтобы памятник установить в Парке Победы, как олицетворение победителя, чтобы внуки знали, благодаря кому одержана победа в войне. Пока ответ от главы республики не получили, дадут ли нам землю в паре. Будем добиваться.В КПРФ намерены начать новый сбор подписей.— Мы решили дополнительно собрать подписи. После того как морозы спадут – установим палатки. Открыли фонд сбора средств. Собрали 170 тысяч рублей, а бюст оценивается в 600 тысяч рублей. Мы лишь просим место в Парке Победы.***Соцопросы говорят о популярности фигуры Сталина в обществе, но стоит более детально расспросить, выясняется, что респонденты апеллируют мифами, заметил в эфире «Эха» доктор социологических наук Арсен Нуриджанов.— Население чувствуют себя брошенными и преданным нынешней властью, — заметил Нуриджанов. – Они ищут фигуру в истории, которая могла бы противостоять нынешней ситуации. Но все это далекие от исторической фигуры вождя понимания. Факт, что больше половины россиян поддерживает установку памятника Сталину в публичных местах, говорит о вопиющей неосведомленности постсоветского поколения. В этом немалая заслуга политиков, которые об этом мало говорят.Нуриджанов напомнил, что 7 апреля 2010 года на мемориале польским офицерам в Катыни Владимир Путин сказал, что репрессиям не может быть оправдания, и дана ясная политическая, правовая, нравственная оценка злодеяниям тоталитарного режима.Социолог уверен, что Сталин входит в тройку самых кровавых тиранов человечества.— Но если такие тираны как Гитлер уничтожали чужие народы, то товарищ Сталин уничтожал преимущественно свой народ. А согласно рассекреченным данным, потери Советского Союза в Великой Отечественной Войне — 41,9 млн человек. А не 27 млн, как считали раньше. Это говорит о вопиюще неправильном управлении войсками: здесь и окружения 42 года и харьковское наступление. Фактически немцев закидали трупами. Тысячами и сотнями тысяч гнали на немецкие пулеметы, как, например, под Ржевом. Это говорит о плохом управлении войсковыми операциями. Гений Сталина здесь не просматривается.Война выиграна, но не Сталиным, а народом. А если бы Сталин не управлял войсками, может быть выиграли гораздо меньшей кровью.Он рассказал, что только по одному приказу № 447 в Башкрии растреляли по первой категории 500 человек, по второй (лагеря) — полторы тысячи.— Преступный приказ. Это были спущенные сверху списки, в которых заранее определили виновных, — резюмировал Нуриджанов.***Член СПЧ при президенте России и директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов считает, что дискуссия о том, были ли на самом деле политические репрессии и знал ли о них Сталин, показывают состояние знания и осмысления общества. Своим мнением он поделился в эфире «Эха», узнав, что уфимские коммунисты требуют землю в Парке Победы для бюста Сталину.— Про победу (тезис о том, что благодаря Сталину одержана победа в ВОВ – ред.) декларируется везде. Это понятная риторика, но хотелось бы глубже узнать точку зрения (сталинистов – ред.). Мы как-то делимся: вот вы против памятника Сталину, а вы «за». Мы все любим нашу страну, мы желаем ей самого лучшего. И в этом полумраке мы пытаемся найти свой путь, пытаемся найти опору. Кто-то ее находит в образе Сталина, кто-то в чем-то другом. Я знаю места расстрелов, где лежат десятки тысяч наших сограждан. По воле конкретно этого человека. По-человечески я не могу этого приемлеть. Но желая стране движения вперед, я пытаюсь понять людей, которые опираются на эту фигуру.Он предложил включить в композицию потенциального мемориала Сталина расстрельные списки за его подписью.— Если мы говорим о целостном представлении фигуры, то основополагающие документы, закладывавшие репрессивную политику нашего государства и конкретные расстрельные списки, увеличение лимитов, которые санкционировал Сталин. Например, его могли попросить увеличить на 500 человек, а он увеличивал на тысячу.Романов уверен, что нужно открыть закрытые списки сейчас.— Там есть даже сами следователи, организаторы первых репрессий. Но большая часть – простые граждане.Я за то, чтобы архивы были открыты, репрессивная система сама перед собой отчитывалась. Чтобы весь пазл собрать и увидеть картину целиком. Мы так легко апеллируем цифрами. У нас есть один коридор: документы системы, которая сама эту репрессивную политику проводила. Закрытые архивы должны быть открыты, чтобы на другом уровне велась дискуссия.