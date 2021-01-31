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Кровавому ублюдку — место на свалке

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Ильгам Галин: Бюст оценивается в 600 тысяч рублей. Мы лишь просим место в Парке Победы.

Кровавому ублюдку — место на свалке


Коммунисты продвигают свой проект с установкой памятника Сталину. Как рассказал в эфире «Эха» секретарь башкортостанского рескома КПРФ Ильгам Галин, в Уфе уже был памятник, но его демонтировали под предлогом ремонта.

— Какое-как памятник Ленину вернули. В 2015 году инициировали возврат памятник Сталину. Собрали 6 тысяч подписей, чтобы памятник установить в Парке Победы, как олицетворение победителя, чтобы внуки знали, благодаря кому одержана победа в войне. Пока ответ от главы республики не получили, дадут ли нам землю в паре. Будем добиваться.

В КПРФ намерены начать новый сбор подписей.

— Мы решили дополнительно собрать подписи. После того как морозы спадут – установим палатки. Открыли фонд сбора средств. Собрали 170 тысяч рублей, а бюст оценивается в 600 тысяч рублей. Мы лишь просим место в Парке Победы.

Эхо Москвы
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***

Арсен Нуриджанов: Гений Сталина здесь не просматривается. Война выиграна, но не Сталиным, а народом

Соцопросы говорят о популярности фигуры Сталина в обществе, но стоит более детально расспросить, выясняется, что респонденты апеллируют мифами, заметил в эфире «Эха» доктор социологических наук Арсен Нуриджанов.

— Население чувствуют себя брошенными и преданным нынешней властью, — заметил Нуриджанов. – Они ищут фигуру в истории, которая могла бы противостоять нынешней ситуации. Но все это далекие от исторической фигуры вождя понимания. Факт, что больше половины россиян поддерживает установку памятника Сталину в публичных местах, говорит о вопиющей неосведомленности постсоветского поколения. В этом немалая заслуга политиков, которые об этом мало говорят.

Нуриджанов напомнил, что 7 апреля 2010 года на мемориале польским офицерам в Катыни Владимир Путин сказал, что репрессиям не может быть оправдания, и дана ясная политическая, правовая, нравственная оценка злодеяниям тоталитарного режима.

Социолог уверен, что Сталин входит в тройку самых кровавых тиранов человечества.

— Но если такие тираны как Гитлер уничтожали чужие народы, то товарищ Сталин уничтожал преимущественно свой народ. А согласно рассекреченным данным, потери Советского Союза в Великой Отечественной Войне — 41,9 млн человек. А не 27 млн, как считали раньше. Это говорит о вопиюще неправильном управлении войсками: здесь и окружения 42 года и харьковское наступление. Фактически немцев закидали трупами. Тысячами и сотнями тысяч гнали на немецкие пулеметы, как, например, под Ржевом. Это говорит о плохом управлении войсковыми операциями. Гений Сталина здесь не просматривается.

Война выиграна, но не Сталиным, а народом. А если бы Сталин не управлял войсками, может быть выиграли гораздо меньшей кровью.

Он рассказал, что только по одному приказу № 447 в Башкрии растреляли по первой категории 500 человек, по второй (лагеря) — полторы тысячи.

— Преступный приказ. Это были спущенные сверху списки, в которых заранее определили виновных, — резюмировал Нуриджанов.

Эхо Москвы

***

Роман Романов: Желая стране движения вперед, я пытаюсь понять людей, которые опираются на эту фигуру

Член СПЧ при президенте России и директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов считает, что дискуссия о том, были ли на самом деле политические репрессии и знал ли о них Сталин, показывают состояние знания и осмысления общества. Своим мнением он поделился в эфире «Эха», узнав, что уфимские коммунисты требуют землю в Парке Победы для бюста Сталину.

— Про победу (тезис о том, что благодаря Сталину одержана победа в ВОВ – ред.) декларируется везде. Это понятная риторика, но хотелось бы глубже узнать точку зрения (сталинистов – ред.). Мы как-то делимся: вот вы против памятника Сталину, а вы «за». Мы все любим нашу страну, мы желаем ей самого лучшего. И в этом полумраке мы пытаемся найти свой путь, пытаемся найти опору. Кто-то ее находит в образе Сталина, кто-то в чем-то другом. Я знаю места расстрелов, где лежат десятки тысяч наших сограждан. По воле конкретно этого человека. По-человечески я не могу этого приемлеть. Но желая стране движения вперед, я пытаюсь понять людей, которые опираются на эту фигуру.

Он предложил включить в композицию потенциального мемориала Сталина расстрельные списки за его подписью.

— Если мы говорим о целостном представлении фигуры, то основополагающие документы, закладывавшие репрессивную политику нашего государства и конкретные расстрельные списки, увеличение лимитов, которые санкционировал Сталин. Например, его могли попросить увеличить на 500 человек, а он увеличивал на тысячу.

Романов уверен, что нужно открыть закрытые списки сейчас.

— Там есть даже сами следователи, организаторы первых репрессий. Но большая часть – простые граждане.

Я за то, чтобы архивы были открыты, репрессивная система сама перед собой отчитывалась. Чтобы весь пазл собрать и увидеть картину целиком. Мы так легко апеллируем цифрами. У нас есть один коридор: документы системы, которая сама эту репрессивную политику проводила. Закрытые архивы должны быть открыты, чтобы на другом уровне велась дискуссия.

Эхо Москвы
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  • 1 | 01.03.2021, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ну и ублюдки продажные , ну твари ничтожные ! Нет ведь спасибо сказать гению и вождю , спасшему народ от уничтожения и рабства от нацистской Германии , так эти твари еще махают погаными языками в безмозглой черепушке !



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  • 2 | 01.03.2021, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" Роман Романов: Желая стране движения вперед, я пытаюсь понять людей, которые опираются на эту фигуру..."
=============================================
Надо опираться на прошлых царей Российской Империи и безграмотную , аграрную страну и нищий народ в лаптях ?
Или на сегодняшних правителей , где по коррупционности
наша страна РФ стоит на 142 месте , среди 183 государств Мира ?



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  • 3 | 01.03.2021, 09:25 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4996 | Рейтинг: -753,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Почему на Западе Любят Горбачева или Ельцина и не любят Сталина? Потому что Горбачев и Ельцин работали в угоду Запада продавая интересы России, а Сталин работал во имя России. В самом деле Сталин принял Россию из рук Ленина с сохой и отдал преждевременно Хрущеву с ядерной бомбой.



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  • 4 | 01.03.2021, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Многие русские учёные отмечают чрезвычайную глупость русских. Это даже косвенно признаёт лучший в мире учёный мозга профессор Савельев: почему за Западе всё ровненько, всё пострижено, выглажено одинаково? - Любое отклонение жёстко каралось: "Секир башка", в результате снизили вес мозга на 250 гр.. А у нас крач бескрайние и люди выживали "уходом", да никто их особо и не преследовал.
Рабовладельцы уничтожали лучших и получили искусственный отбор: "русский", хотя это этническая мафиозная группировка 20 разных народов основанных 3олотой 0рдой.
Лев страшен даже когда он спит!
Спит Сталин вечным сном, но он страшен ПЖиВам! Он "проснётся"!!!



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  • 5 | 01.03.2021, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." А согласно рассекреченным данным, потери Советского Союза в Великой Отечественной Войне — 41,9 млн человек. А не 27 млн, как считали раньше. Это говорит о вопиюще неправильном управлении войсками: здесь и окружения 42 года и харьковское наступление. Фактически немцев закидали трупами.........."
====================================
По переписи населения в 1940 году в СССР проживало
- 194 ,1 млн человек

по переписи населения в 1950 году в СССР проживало
- 178 , 5 млн человек !

Если от населения 1 940 года --- 194 , 1 млн человек
от минусовать 41,9 млн человек
получается населения в 1945 году после окончания ВОВ
в СССР ОСТАЛОСЬ -152 ,2 млн человек !!!( не считая естественную убыль , а она была большой из - за невзгод )

То ЕСТЬ через 5 лет население в СССР выросло на 26,3 млн ч !

А сегодня уже в РФ с 2 020 года ( 30 лет) Счастливой жизни ,
без войн , проживает только 146 , 8 млн человек !!
А В РФ проживало в 1990 году - 147 ,4 млн человек .
И ПОЧЕМУ так счастливо живем и не размножаемся ?



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  • 6 | 01.03.2021, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не получится ренессанс, хватит жить за счёт чужого горя. Галину тоже пора прекратить популизмом страдать, пора обратно семечками торговать на родину. Ушлые все стали, хайп нужен перед выборами в госдуму? Красный командир Галин и коммерсант Галин как то уживаются в этом типаже.



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  • 7 | 01.03.2021, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Зй Дед

А что своего Путина выгораживаете?#е
Он даже пенсионеру Шрёдеру 600 000$ зряплаты отстёгивает! Малюсенькая подсказка: ваш Путин шпионил где Шрёдер главнюком отирался!
600 000 х 70 : 80 000 000 = столько ваш Путин с каждого россиянина Шрёдеру выплачивает!!! Но и это не вся беда! Шрёдер усилия крупнейшей рос.компании направляет на интересы Германии потому что Шрёдер, в отличит от вашего главшпиона, Родину не предаёт!##!



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  • 8 | 01.03.2021, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин никогда не позволит упубликовать данные его учителей!
За 20 лет Путина осуждено больше чем За 30 лет Сталина!!! Путину просто запрещают массированную бойню, хотя вспомним Чечню, Грузию, Украину, Сирию! Так что крови на нём предостаточно!



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  • 9 | 01.03.2021, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Да,когда Сталина начинают хаять нуриджановы невольно начинаешь думать,может он был прав?



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  • 10 | 01.03.2021, 10:38 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4996 | Рейтинг: -753,5
7-му,. А кто Путина привел к власти? Вот вам и ответ.



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  • 11 | 01.03.2021, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Модератор !!! Не глупи и не лупи такие заголовки.СТАЛИН ЭТО ВСЕ.ЕГО ИМЯ НА ВЕКА БУДЕТ ПРИВОДИТЬ В ШОК всю сволочь. СТАЛИН ЗНАМЯ !!!



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  • 12 | 01.03.2021, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сегодня...в РФ 146,8 млн чел...
=%%=
Косвенные подсчёты оценивают в 70...80 млн чел.!!!
Это более близкая к реальности чем подсчёт вашего неПутёвого!



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  • 13 | 01.03.2021, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...." Кровавому ублюдку — место на свалке..."
==========================================
Таким образом Озаглавленная статья , выдает только то
что это ничтожество ( журнашлюха ) не имеет ни стыда , ни
совести , ни чести и главное ума .
Такая судьба у низкооплачиваемой " плечевой " проститутки !
Человека спасшего Евразию от фашистского порабощения ,
( когда вся Европа была уже порабощена и вся ее Экономика
вместе со всем населением и промышленностью работала
на фашистскую Германию )оставалось только победить СССР !
Находится Падали , которые выдают свои ничтожные мысли
за истину .
Эй падали , не надо тужиться , ничего у вас не получиться !



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  • 14 | 01.03.2021, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всяким нуриджановым только и осталось оценивать Сталина. Кто он такой этот нуриджанов? В одно время он подвизался к какой-то конторе по ЖКХ. Мне запомнился, как он с ехидной физиономией морда лица глаголил, мол, старушки у нас хитрые, откроют кран воды тонкой струйкой, вот счетчик и не мотает. Бедные олигархи от ЖКХ терпят убыток. Ему и в голову не придет - а кто заставил эту старушку так делать. В "плохое советское время" никому и в голову не приходила такая мысль, не было ни счетчиков, ни камер, которые штрафы посылают. В подметки Сталину не годятся эти нуриджановы.



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  • 15 | 01.03.2021, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Опять кухарка все пометила.



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  • 16 | 01.03.2021, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10й Дед
Привёл, если правильно помню, бандит из Тамбовской ОПГ Усвяцов в ЛГУ.
Далее пенсионера Путина поставила 8ка: дочь Таня Дьяченко, зять, Юмашев, Чубайс, Абрамович, Березовский...



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  • 17 | 01.03.2021, 11:58 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 113 | Комментарии: 1530 | Рейтинг: +741,1
Что творится в правительстве Башкирии, все министры побежали, видать крепко за колокольчики надавили



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  • 18 | 01.03.2021, 12:15 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1723 | Рейтинг: +381,2
С усатым тираном все просто. Нити ведут к плешивому. Тот тоже как и сралин хочет вляпаться в историю. Также убивает свое население, не только расстрелами но и развалом медицины, потерей рабочих мест. Также хапает чужие земли, развязывает войны. Сралин ведь тоже взасос целовся с хитлером и отправлял в Германию эшелоны руды, леса, угля. А как началась война впал в депрясняк и зашкерился в бункере. Как только страны вязнет в болоте так сразу вспоминают тиранов, ваньку грязного, , берию, усатого и прочую нечисть.



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  • 19 | 01.03.2021, 12:46 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15531 | Рейтинг: -2209
Сделайте лучше, чем Сталин.
А пока место на свалке либерастами занято -
Немцовыми, Гайдарами и прочими Собчаками.



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  • 20 | 01.03.2021, 13:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70242 | Рейтинг: +11716,5
13 кровавых диктаторов 20 века
Диктатура — форма государственного правления, при которой вся полнота государственной власти принадлежит только одной политической позиции — правителю (диктатору), правящей партии, правящей группе лиц, правящему союзу или правящему социальному классу. Функционирование диктаторского режима сопровождается радикальными или репрессивными мерами против политических оппонентов и жёстким подавлением или устранением тех прав и свобод граждан, которые тем или иным образом противоречат позиции данного режима.
В этом выпуске вы узнаете о самых кровавых диктатурах прошлого века.
1. Энвер-паша Турция Число погибших: от 1,1 до 2,5 миллионов человек Годы у власти: 5 (1913–1918) Самое страшное преступление: геноцид армян Тип режима: военный Причина смерти: погиб в бою (по мнению большинства)
2. Ким Ир Сен Северная Корея Число погибших: 1,6 миллионов человек Годы у власти: 46 (1948–1994) Самое страшное преступление: война в Корее Тип режима: коммунистический Причина смерти: сердечный приступ
3. Хо Ши Мин Северный Вьетнам Число погибших: 1,7 миллиона человек Годы у власти: 24 (1945–1969) Самое страшное преступление: война во Вьетнаме Тип режима: коммунистический Причина смерти: сердечная недостаточность
4. Пол Пот Камбоджа Число погибших: от 1,7 до 2,4 миллионов человек Годы у власти: 4 (1975–1979) Самое страшное преступление: геноцид в Камбодже Тип режима: коммунистический Причина смерти: официально неизвестна
5. Саддам Хусейн Ирак Число погибших: 2 миллиона человек Годы у власти: 34 (1969–2003) Самое страшное преступление: геноцид курдов Тип режима: авторитарный Причина смер Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru ти: казнь через повешение
6. Яхия Хан Пакистан Число погибших: от 2 до 12 миллионов человек Годы у власти: 2 (1969–1971) Самое страшное преступление: геноцид в Бангладеш Тип режима: военный Причина смерти: неизвестна
7. Хидэки Тодзио Япония Число погибших: 4 миллиона человек Годы у власти: 3 (1941–1944) Самое страшное преступление: убийства гражданских во Второй мировой войне Тип режима: военный Причина смерти: казнь через повешение
8. Владимир Ленин СССР Число погибших: 4 миллиона человек Годы у власти: 7 (1917–1924) Самое страшное преступление: Гражданская война в России Тип режима: коммунистический Причина смерти: кровоизлияние в мозг
9. Хирохито Япония Число погибших: 6 миллиона Годы у власти: 62 (1926–1989) Самое страшное преступление: резня в Нанкине Тип режима: монархия Причина смерти: рак
10. Чан Кайши Китай Число погибших: 10 миллионов человек Годы у власти: 18 (1928–1949) Самое страшное преступление: Инцидент 228 (резня на Тайване в 1947 году) Тип режима: военный Причина смерти: почечная недостаточность
11. Адольф Гитлер Германия Число погибших: от 17 до 20 миллионов человек Годы у власти: 12 (1933–1945) Самое страшное преступление: Холокост Тип режима: фашистский Причина смерти: самоубийство
12. Иосиф Сталин СССР Число погибших: от 40 до 62 миллионов человек Годы у власти: 31 (1922–1953) Самое страшное преступление: система ГУЛаг Тип режима: коммунистический Причина смерти: сердечный приступ
13. Мао Цзэдун Китай Число погибших: от 45 до 75 миллионов человек Годы у власти: 34 (1943–1976) Самое страшное преступление: великий голод в Китае Причина смерти: сердечный приступ



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