Умереть за дворец Путина с золотыми ершиками

Сегодня на оперативном совещании в администрации города Сергей Греков заявил о “лучших” показателях итогов минувшего призыва у Уфы и Башкирии по подготовке к военной службе и организации призывной кампании среди 20-ти регионов центрального военного округа.
«Хочу объявить благодарность за отличную работу городской призывной комиссии, главам районов Уфы», — заявил Греков.
Между тем правозащитники из Совета по правам человека при главе Башкирии ранее заявляли о поступающих обращениях призывников, права которых нарушаются в процессе кампании. В частности они отмечают игнорирование комиссией отклонений по здоровью, которые не позволяют проходить срочную службу в армии.
Также член Совета Альмира Жукова в конце прошлого года обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову, осудив его высказывания о необходимости добиться необходимого объема призыва. Она также заявила о высокой установленной норме количества призывников от Башкирии. Сейчас, по словам Жуковой, ежегодно не менее 11 тыс. жителей республики должны быть отправлены в места службы.
Правозащитники намерены организовать в середине марта круглый стол с участием сотрудников призывных комиссий, представителей правоохранительных органов и республиканских властей. По словам правозащитника Виля Тухватуллина, в настоящее время к службе призываются молодые люди, родившиеся в период демографического провала, из-за чего около 75% служащих имеют разные ограничения по здоровью, но все равно вынуждены служить.
Отметим, весенний призыв начнется уже 1-го апреля.
Эхо Москвы
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