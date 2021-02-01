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Умереть за дворец Путина с золотыми ершиками

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Мэр Уфы поблагодарил городскую призывную комиссию “за отличную работу” во время осеннего призыва. Правозащитники заявляли о массовых нарушениях прав.

Умереть за дворец Путина с золотыми ершиками


Сегодня на оперативном совещании в администрации города Сергей Греков заявил о “лучших” показателях итогов минувшего призыва у Уфы и Башкирии по подготовке к военной службе и организации призывной кампании среди 20-ти регионов центрального военного округа.

«Хочу объявить благодарность за отличную работу городской призывной комиссии, главам районов Уфы», — заявил Греков.

Между тем правозащитники из Совета по правам человека при главе Башкирии ранее заявляли о поступающих обращениях призывников, права которых нарушаются в процессе кампании. В частности они отмечают игнорирование комиссией отклонений по здоровью, которые не позволяют проходить срочную службу в армии.

Также член Совета Альмира Жукова в конце прошлого года обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову, осудив его высказывания о необходимости добиться необходимого объема призыва. Она также заявила о высокой установленной норме количества призывников от Башкирии. Сейчас, по словам Жуковой, ежегодно не менее 11 тыс. жителей республики должны быть отправлены в места службы.

Правозащитники намерены организовать в середине марта круглый стол с участием сотрудников призывных комиссий, представителей правоохранительных органов и республиканских властей. По словам правозащитника Виля Тухватуллина, в настоящее время к службе призываются молодые люди, родившиеся в период демографического провала, из-за чего около 75% служащих имеют разные ограничения по здоровью, но все равно вынуждены служить.

Отметим, весенний призыв начнется уже 1-го апреля.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 02.03.2021, 11:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70248 | Рейтинг: +11716,1
— Массовое недовольство, вызванное в декабре платежными документами за отопление – это недоработка со стороны управляющих компаний. Нужно было уведомить граждан об изменении системы начисления платы, – заявил Греков.
Он пообещал, что к следующей зиме будут обеспечены «прозрачность и понятное формирование счетов» за коммунальные услуги и контроль начислений по системе онлайн-мониторинга.
— Открытые форточки и вывод батарей на балкон тоже приводят к высоким счетам за отопление, – резюмировал Греков.
Систему тарифов и неспособность населения их платить сити-менеджер обсуждать не стал.
__________________________________________
Вот после этих его слов про форточки и батареи на балкона(!!!), стало ясно, что он ничем не умней Сульфата СРАдия!

Он бы еще сказал про незакрытый холодильник и как это связано с квитанцией на отопление.

От открытой форточки или батарее на лоджии(на балконе-то она нахрена?!) - расхода теплоносителя больше не станет в системе, просто в квартире может стать прохладней - и ВСЁ! Причем - в конкретной квартире! А не в доме и даже не по стояку, поскольку теплоносительне успевает при прохождении 2,5 метро много потерять калорий из-за открытой форточки.

Поэтому тут одно из двух:
- либо он идиот
- либо он подлец.

И то и другое плоха для уфимцев.



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  • 2 | 02.03.2021, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Грек это тихий, забитый приспособленец, проверенный кошелёк который дорос до мегапроекта правильных пацанов. У него никогда небыли своего мнения, каких то особых достижений и даже проектов. Все время встроенный в систему и все по бумажке. Он родился не в то время, коммунисты бы из него генсека сделали. Но сейчас рынок, люди в нужде, а город центр протестных настроений. И надеяться, что «поезд идёт» не стоит, и бесконечно бизнес на людях делать, могут за все и особо за отстранённость покарать нерадивого, никакие пацаны не спасут и многодетностью не разжалобишь.



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  • 3 | 02.03.2021, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Москвич солдат срочник , есть такой хоть один? Башкирия главный поставщик пушечного мяса.



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5

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  • Эксперт
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  • 4 | 02.03.2021, 12:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70248 | Рейтинг: +11716,1
Число пенсионеров МВД за 9 лет выросло в 1.5 раза, достигнув 1.1 млн и превысило число действующих сотрудников - около 900 тыс.

Армия 40-45 летних пенсионеров полиции ежегодно обходится стране более чем в 250 млрд.рублей.

Бюджет нацпроекта "Культура"на 2019-2024(не на 1 год, а на 5 лет!!!) составляет 140 млрд...
https://t.me/vatnoeboloto/1856



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  • 5 | 02.03.2021, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня у нас настоящий праздник Михаил Сергеевичу Горбачеву 90 лет!!! Ватник, конечно, взвоет, где понять, что благодаря ему о жив, главная заслуга Горбачева предотвратил гражданскую войну, яркий пример Югославия 150 тыс. трупов.



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0

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  • 6 | 02.03.2021, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
главная заслуга Горбачева предотвратил гражданскую войну

-----------------------

Какие могут быть "заслуги" у Иуды. Подумай своей бестолковкой.



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4

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  • 7 | 02.03.2021, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
5 | 02.03.2021, 12:06 | Автор:

Сегодня у нас настоящий праздник Михаил Сергеевичу Горбачеву 90 лет!!! Ватник, конечно, взвоет, где понять, что благодаря ему о жив, главная заслуга Горбачева предотвратил гражданскую войну, яркий пример Югославия 150 тыс. трупов.
===============================================
Да ужжж , да уж ! Сука трусливо - подлая еще та !
Предал и сдал государство , народ с потрахами
и главный удивительный вывод и вопрос
- И кому сдал ?
Чтобы суке всегда ни дна , ни покрышки !



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  • 8 | 02.03.2021, 12:33 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40670 | Рейтинг: +5103,6
Главное дань с народа собрать хоть 3 рубя , Просто собирают налог за то , что мы дышим , пукаем , какаем и писаем. В Думе много засидевшихся и тронутых на этом "людей" попавших по каким то спискам. Пора менять избирательное законодательство, надо , что бы народ знал в лицо за кого проголосовал ,чтоб после спросить .



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  • 9 | 02.03.2021, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
заслуга Горбачева предотвратил гражданскую войну

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Давно ходил на кладбище? Сколько молодых ушло в 90-е во время разборок.



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  • 10 | 02.03.2021, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зй
Очень важную тему вы подняли! Не однократно спрашивал у отслуживших срочную, - у настоящих мужчин:
Москва это 10...15 млн чел. населения. По беспутному подсчёту в РФ ~146 млн чел.. Т.е. каждый 10й, грубо, в каждой дивизии должен быть призывником из Москвы. Сколь в вашей дивизии было москвичей, редко кто отвечал: 1...2 чел. на одну дивизию.
В чистом виде дискрИминация по прописке! Москали служат лишь в.пределах моск. области, кушают здоровую пищу, спят в чистой кроватке!
Тожё самое было при большаках и в В0В. !



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  • 11 | 02.03.2021, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4ая Кухарка
Эти менты, почти поголовно, состоят в охранника х, а охранники входят в национальную гвардию Путина!



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  • 12 | 02.03.2021, 13:01 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1724 | Рейтинг: +381,4
А служил ли мордозад и радиактивный башлык? Служили ли их дети? Пупкин и оленевод точно не служили ни дня срочую. Дети чинуш даже низшего звена прожигают пида растическую жизнь за бугром, дети селян и рабочих подметают плац ломом и строят дачи пузатым генералам. Насчет Михал Сергеича ватники как всегда громко брешут. При позднем Брежневе, при живых трупах Андропове и Черненко на полках было шаром покати. Игра в гонку вооружений довела. А Горби был относительно молод, хватило ума не бодаться с Западом.. Спасибо ему за все, так бы ездили еще на запорах и москвичах и ковры по разнарядке покупали. Да вместо инета черно белый зомбоящик.



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  • 13 | 02.03.2021, 15:22 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40670 | Рейтинг: +5103,6
Активист из Татарии Раушан Валиуллин отсудил у администрации Набережных Челнов моральную компенсацию в 10 тысяч рублей за отказ согласовать митинг. Об этом сообщили в пресс-службе правозащитного проекта «Апология протеста».

Ранее летом 2018 года Валлиуллин подал заявку на проведение акции протеста против повышения пенсионного возраста. Однако городские власти, как говорится в сообщении проекта, отказали в согласовании митинга. Позже решение властей было признано судом незаконным.

Валиуллин по этому поводу обратился в Набережночелнинский городской суд с требованием взыскать с городских властей свыше полумиллиона рублей за нарушение его конституционного права на свободу собраний. Однако, городской суд и Верховный суд РТ отказали в удовлетворении требований активиста, посчитав, что признание отказа в согласовании митинга незаконным не свидетельствует о нарушении прав истца. Позже Шестой кассационный суд общей юрисдикции согласился с активистом и отменил судебный акт апелляционной инстанции, направив дело на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении дела Верховный суд Татарии частично удовлетворил исковые требования Валиуллина и взыскал с администрации Набережных Челнов компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

В Twitter активист сообщил о том, что остался недоволен размером компенсации и намерен обжаловать решение суда.
====Молодец! Так и нужно долбить наши продажные суды.



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