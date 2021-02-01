Армия по производству инвалидов

Виль Тухватуллин: Мы не хотим, чтобы ребята из армии приходили инвалидами.Член СПЧ при главе РБ Виль Тухватуллин анонсировал проведение круглого стола по теме нарушения прав призывников. На него зовут военных прокуроров, минздрав, ответственных по призывной работе. Ранее общественники уже пытались провести круглый стол, но военные отказались из-за призыва.— Но сейчас межсезонье, призыв с 1 апреля, — напомнил Тухватуллин в эфире «Эха».В СПЧ обратились пятеро призывников с жалобой на нарушения прав.— Идет занижение диагнозов, не согласны с решениями военкоматов и медкомиссий. Армейская служба – не санаторий и не курорт. Там надевают берцы, бегают с тяжестями, это нагрузка на опорно-двигательный аппарат, потом начинает болеть позвоночник, головные боли, нарушения в работе внутренних органов. Мы не хотим, чтобы ребята из армии приходили инвалидами.Он заметил, что после последнего призыва Башкирия вновь стала лидером.— Надо понимать, что сейчас будут призываться ребята 2002 года, но в это время была демографическая яма, не хватает призывников. Из открытых источников: 75 процентов призывников – не совсем здоровые. Башкирии ставится большой план, его надо снижать на уровень соседних регионов. В работу призывной комиссии надо включать общественных правозащитников.В работу центральной призывной комиссии включена только «Юнармия», но вы понимаете, какие они «правозащитники», — сказал Тухватуллин.