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Армия по производству инвалидов

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Виль Тухватуллин: Мы не хотим, чтобы ребята из армии приходили инвалидами.

Армия по производству инвалидов


Член СПЧ при главе РБ Виль Тухватуллин анонсировал проведение круглого стола по теме нарушения прав призывников. На него зовут военных прокуроров, минздрав, ответственных по призывной работе. Ранее общественники уже пытались провести круглый стол, но военные отказались из-за призыва.

— Но сейчас межсезонье, призыв с 1 апреля, — напомнил Тухватуллин в эфире «Эха».

В СПЧ обратились пятеро призывников с жалобой на нарушения прав.

— Идет занижение диагнозов, не согласны с решениями военкоматов и медкомиссий. Армейская служба – не санаторий и не курорт. Там надевают берцы, бегают с тяжестями, это нагрузка на опорно-двигательный аппарат, потом начинает болеть позвоночник, головные боли, нарушения в работе внутренних органов. Мы не хотим, чтобы ребята из армии приходили инвалидами.

Он заметил, что после последнего призыва Башкирия вновь стала лидером.

— Надо понимать, что сейчас будут призываться ребята 2002 года, но в это время была демографическая яма, не хватает призывников. Из открытых источников: 75 процентов призывников – не совсем здоровые. Башкирии ставится большой план, его надо снижать на уровень соседних регионов. В работу призывной комиссии надо включать общественных правозащитников.

В работу центральной призывной комиссии включена только «Юнармия», но вы понимаете, какие они «правозащитники», — сказал Тухватуллин.






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  • 1 | 02.03.2021, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо же " мясо " собирать , для защиты " границ " России на землях Сирии , Армении , Азербайджана и прислуги для генеральских дач .



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  • 2 | 02.03.2021, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По здоровью - ладно. Но если откосил - ты не мужик.



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  • 3 | 02.03.2021, 13:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70248 | Рейтинг: +11716,1
Армия должна быть профессиональной - т.е. контратной. Пуйло сам об этом говорит уже много лет, но на это ему денег жаль, за то на гвардию против народа - ни сколько не жаль. Но и там - дошло до того, что теперь росгвардия вытесняет ЧОПы и бабушек из охраны школ, больниц и даже детсадов. То есть - помимо того, что им просто платят за нахождение в штате Росгвардии(гвардеец спит, служба идет, ведь не каждый день им приходится пи-здить митингующих), но еще и плюсом за сидение за столами в поликлиниках, больницах, школах и даже детсадах - им деньга капает(тем, кто там сидит - небольшие доплаты, а руководству - докуя).
Места, где раньше подрабатывали пенсионеры к мизерной пенсии - теперь заняты здоровенными детинами!
Скоро и гардеробщики будут росгвардейцы - повсеместно.

ЗЫ. Мой зять от звонка до звонка в Новосибирской глухомани отпахал службу на пилораме в тайне - доски шли китайцам, деньги начальнику ВЧ. Калаш держал в руках 1 раз - на присяге.
Это какой такой "родине" нужен был год его жизни?! Родине внуков начальника - очередному дворцу одного из его детей?!



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6

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  • 4 | 02.03.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2й Это обман всего народа РФ !

Ваш, или депутат партии Путина, или, по народному ПЖиВ г-н Федоров дал признательны е показания что они добились что 95%крупных предприятий находятся в иностранной юрисдикции.
А зачастую принадлежат иностранцам русского и аборигенного происхождения!
Что он будет защищать? То что у него, его отца с матерью украдено? Имущество Тех кто платит зарплату в тюремную пайку, тех кто платит 13% налога и меньше вплоть до 2% ?! При таких сверх низких налогах не будет оплачена наука, школы, пособия безработным и т.п.. Не будут построены дороги и т.д..



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  • 5 | 02.03.2021, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность Оффшорчеству Путина и Ротенберга . Клянусь свято соблюдать понятия тамбовских и измайловских строго выполнять требования Гангрены и Золотова. Клянусь достойно , мужественно защищать дворец в Геленджике, виноградники в Тоскане и виллу Соловья на озере Камо, и разумеется изо всех сил защищу свободу и независимость кооператива Озеро.



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6

  • # 6 | 02.03.2021, 13:32 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4998 | Рейтинг: -753,8

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  • 7 | 02.03.2021, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Правильно!
Этот Путин с мизерных зарплат дерёт 22%, а захапавших все российские фабрики и заводы до 2%, а зачастую вообще не берёт с хапуг. А бедных бензиновый налог, эл налог, коррупционный налог, инфляционный налог и т.п..
Вывод: бандит хуже оккупанта!!!



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  • 8 | 02.03.2021, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 02.03.2021, 13:32 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4997 | Рейтинг: -753,6
не уж то эту статью выложила Кухарка? если да,. то понятно, почему она своего здорового сына не отрправила в армию. может там мужиком бы стал.

======================================
Мужиком стать говоришь? А зачем тогда Шамсутдинова на 25 лет, он же всего-навсего мужскую честь российского солдата защитил?



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4

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  • Эксперт
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  • 9 | 02.03.2021, 13:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70248 | Рейтинг: +11716,1
Срочную служат только идиоты. Бесплатные рабы.

Ну а на счет - не служил - не мужик - я зае-бусь перечислять не служивших мужиков. Причем не пуйло и его окружение, а настоящих.

Арнольд Шварценеггер
Чак Норрис
Морган Фримен
Пол Ньюман
Клинт Иствуд

Алексей Кортнев
Сергей Шнуров
Николай Валуев
Тимати
Дмитрий Билан
Прохор Шаляпин
Влад Топалов
Максим Галкин
Николай Расторгуев(зато из формы на сцене не вылезает!!!)
и многие-многие другие звезды эстрады, которых в общем-то немужиками не назовешь.
Так что свою идиотскую поговорку - не служил - не мужик - засунь в то место куда тебя трахали год или два, а кого и три...

И да - ваш любимый СРАлин - тоже - не служил, не мужик))))))))))))))



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  • 10 | 02.03.2021, 14:00 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4998 | Рейтинг: -753,8
8 | 02.03.2021, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

6 | 02.03.2021, 13:32 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4997 | Рейтинг: -753,6
не уж то эту статью выложила Кухарка? если да,. то понятно, почему она своего здорового сына не отрправила в армию. может там мужиком бы стал.

======================================
Мужиком стать говоришь? А зачем тогда Шамсутдинова на 25 лет, он же всего-навсего мужскую честь российского солдата защитил?
-------------------------
он же защитил..... а ты похоже нет....



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1

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  •  
  • 11 | 02.03.2021, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 02.03.2021, 14:00 | Автор: Дед

Мужиком стать говоришь? А зачем тогда Шамсутдинова на 25 лет, он же всего-навсего мужскую честь российского солдата защитил?
-------------------------
он же защитил..... а ты похоже нет....
================================================
Да уж ! Из тебя видно защитник тот еще - тупой и игривый на чужом горе . Не дразни людей своей глупостью .



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2

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  • 12 | 02.03.2021, 14:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 02.03.2021, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По здоровью - ладно. Но если откосил - ты не мужик.
-------------------------

...
Что он будет защищать? То что у него, его отца с матерью украдено?

-------------------------

Здесь акцент не на "что будет защищать", а на получение нужных навыков.



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  • 13 | 02.03.2021, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сёдня купил 500гр.булку 'Сельского' хлеба на 1 руб дороже чем вчера за 26,00 руб.!
К/чек 000 'Агроресурс' г. Учалы, Ахметгалина, 1, к.2.
Эй, Премьер-министр РБ А.Г. Назаров + Хабиров + Путин повышайте прожиточный минимум РБ !
В Конституции народ РФ вам указал: Закон,.. нормативно-правовой акт, решение органов власти умаляющий права и свободы человека и гражданина не подлежат применению!!!



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  • 14 | 02.03.2021, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Второму - 2 !
Кавказские женщины считают: мужчина должен уметь метко стрелять!
Глубокая мысль!
Почему мужчина должен идти в армию для защиты у народа РФ украденного!
Вот пусть глав шпион "крышеватель" ПЖиВ их и охраняет!



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  • 15 | 02.03.2021, 15:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70248 | Рейтинг: +11716,1
Сёдня купил 500гр.булку 'Сельского' хлеба на 1 руб дороже чем вчера за 26,00 руб.!
_______________________________________________
По данным Росстата, цены на продовольствие выросли более чем на 8%

Россиянам приходится платить больше за продукты питания. По данным Росстата цены на продовольствие выросли больше, чем на 8 процентов.

Европа избежала подобных скачков. Там продукты прибавили чуть больше процента, то есть разница составил 7 с половиной раз. Больше других групп продуктов подорожали овощи — на 17 с лишним процентов. Сахаросодержащие товары и фрукты – на 13. Поскольку страна обеспечивает себя сахаром сама и на импорт даже установлены пошлины в Министерстве сельского хозяйства рассматривают возможность снизив их, получить поставки из соседних стран.

Цены на мясо и мясопродкуты увеличились не так сильно – на 4 процента, рыба стала дороже на шесть, молоко, сыры — на пять процентов. Поставщики объясняют это последствиями птичьего гриппа. В Минсельхозе сегодня обсуждали меры по регулировке цен. В частности рассматриваются варианты поддержки птицеводства, вывозные пошлины и возможное увеличение импорта.

Пока сдержать цены не удается. За предпоследнюю неделю февраля куриное мясо подорожало почти на 2 процента, а яйца – на процент с небольшим.

Кондитеры жалуются на резкое подорожание сахара в России

Биржевые цены на этот товар растут в три раза быстрее мировых. Об этом сообщает сегодня агентство Интерфакс со ссылкой на Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности. О причинах происходящего у экспертов единого мнения нет. Вопрос о ценах сейчас стоит «очень напряженно». На одном из недавних совещаний по этому поводу вице-премьер Андрей Белоусов, как пересказывают его слова, пригрозил, что если не будет наведен порядок, «будет сплошной террор». Напомним, в конце прошлого года на фоне роста цен было достигнуто соглашение о предельно допустимых ценах, в том числе, на сахар. В розницу он не должен стоить дороже 46 рублей за килограмм.


То ли еще будет!



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  • 16 | 02.03.2021, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 02.03.2021, 13:57 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70247 | Рейтинг: +11716,1
...
Ну а на счет - не служил - не мужик - я зае-бусь перечислять не служивших мужиков:
...
...
и многие-многие другие звезды эстрады, которых в общем-то немужиками не назовешь.

=============

Димка Маликов тебе уже объяснял, какие там "мужики". Ну, тебе видней.



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  • 17 | 02.03.2021, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 02.03.2021, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Почему мужчина должен идти в армию для защиты у народа РФ украденного!

-------------------------

Есть такая поговорка: "Были бы кости, а мясо нарастёт." Придёт время...



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  • 18 | 02.03.2021, 16:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Здесь акцент не на "что будет защищать", а на получение нужных навыков.
___________________________________--
ну почему нельзя перенять финскую систему ? ну или вернуться к системе подготовки Казачества ( пропущу всё нелицеприятие по поводу ряженых, щас не об этом).
Суть : до обеда ты в поле хлеб растишь , после обеда ратное дело изучаешь. Именно по такому пути пошли Финны и по окончании средней школы все пацаны имеют навыки выше нашего среднестатистического солдата. А дальше парни сами выбирают идти им в профессионалы ( ВУ , контракт) либо приносить пользу народному хозяйству. И скажите мне что Финны не ПАТРИОТЫ. Они за Суоми пасть любому порвут. Ну а в случае какой либо заварушки - мобилизация и все под ружьё.
Считаю такую систему удобоваримой и в ценовом сегменте ДЕШЁВОЙ.
Те же военные пенсы вместо ЧОПов разных спокойно могли бы обучать школьников, чем я в принципе и занимался 3 года , порвав со всеми Администрациями . НО... я занимался по своей инициативе и за счёт родительских денег - это не правильно!!! да и возможности ограничены - нет матбазы.
а то что проходят в Юнармии и всяких там кадетско-казацких кружках ... положа руку на фаберже - такая порнуха, и программы Боевой подготовки там никто не расписывал , кто во что горазд
турк



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