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Пропагандонов собрали в одном месте

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Власти Башкирии подвели итоги работы медиаотрасли за 2020-й год, но на встречу пригласили только государственные СМИ, отметив их “профессионализм в освещении острых вопросов, связанных с пандемией”.

Пропагандонов собрали в одном месте


Встреча была организована региональным агентством по печати и СМИ, рассказал “Эху” руководитель ведомства Максим Ульчев. По его словам, в 1-ю очередь организаторы приглашали работников государственных медиа. На вопрос о присутствии на мероприятии журналистов из частных изданий чиновник ответить не смог.

При этом агентство “Башинформ” приводит перечень участников, среди которых указаны лишь телерадиовещательная компания “Башкортостан”, издательский дом “Республика Башкортостан”, государственное издательство “Китап” и само информационное агентство “Башинформ”. По данным последнего, “прежде всего, был отмечен профессионализм и оперативность журналистов в освещении острых вопросов, связанных с пандемией коронавируса”.

Государственные СМИ, как считают власти, “стали основным поставщиком информации для населения” во время самоизоляции, в частности отмечается проведение брифингов по ситуации с COVID-19, спецрубрики в газетах и ленте Башинформа, число просмотров которой “доходило до 20 миллионов”.

Совокупный тираж периодических изданий в 2021-м году вырос на 7% по сравнению с 2020-м, в то время как в прошлые годы показатель лишь снижался. При этом из федерального бюджета на финансирование “социально значимых проектов” в прошлом году было выделено более 44 млн рублей.

Сам глава республиканского агентства по печати и СМИ Максим Ульчев считает, что медиаотрасль “работает в разрезе интересов” аудитории, “отвечает за своевременное реагирование и обеспечивает прозрачный диалог между гражданами и государством”.

“В новом году мы должны идти путём разумной трансформации: сохранить самобытность, языковую, культурную самоидентичность, сохранить все таланты, наработки, хорошие традиции, сам образ государственных СМИ как источник объективной и взвешенной информации и искать новые точки роста”, — добавил он.

Эхо Москвы
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  • 1 | 03.03.2021, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такие одухотворённые...ау, Путин, лучше рож не нашёл, хотя кого просить то...



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  • 2 | 03.03.2021, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
образ государственных СМИ как источник объективной и взвешенной информации

------------------

Кругом идут информационные войны, а эти - белые и пушистые. Только правду
и ничего, кроме правды. Так не работают. Кто девушку ужинает - тот её и танцует.



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  • 3 | 03.03.2021, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 03.03.2021, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такие одухотворённые...ау, Путин, лучше рож не нашёл, хотя кого просить то...
___________________
А причём здесь Путин?
Вопрос к администратору сайта: "Как на фотографии, иллюстрирующей как бы новость, оказался бодрый и весёлый Сергей Шушпанов, которого уже несколько лет нет в живых?".



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  • 4 | 03.03.2021, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"взвешенная информация"... А чем её взвешивают? Как Волк за прилавком:

- Заяц, я гирьку потерял. Можно, я тебе соли на глаз насыплю?
- ??? На глаз?! Насыпь себе на одно место, собака бешеная!..



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  • 5 | 03.03.2021, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." Сам глава республиканского агентства по печати и СМИ
Максим Ульчев считает, что медиаотрасль “работает в разрезе интересов” аудитории, “
отвечает за своевременное реагирование и обеспечивает прозрачный диалог между гражданами и государством”........"
===================================================
Да такой степени беззубую информацию ( без ФИО - где -то , что - то у кого - то ) произошло . Провластную и часто лживую информацию преподносят ( типа - нет , нет Ульфат Мустафин не болеет короновирусом , это ложь частных изданий так кричали некоторые республиканские издания ) в общем " правдорубы "



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  • 6 | 03.03.2021, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давайте не будем мешать им развлекаться с СМИ, они ни кому не интересны и совершенно бесполезны. Интернет победил и теперь общество развивается более менее свободным и без влияния местных властителей и подручных им СМИ.
Можно смело забыть всех дрессированных говорунов из ящика, с их псевдоновостями и не воспринимать их дешевую амбивалентность и не пускать ее в свою голову и тем более в головы наших детей.
Жалко, что потом этих деятелей будут для суда возить из Красногорска, деньги тратить бюджетные.



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  • 7 | 03.03.2021, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А завывания сирены это СМИ иль нет?!
В Учалах токо что провыла!



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  • 8 | 03.03.2021, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 03.03.2021, 10:57 | Автор:

А завывания сирены это СМИ иль нет?!
В Учалах токо что провыла!
===========================================
Нее , это МЧС предупреждает нас , завтра может ......, поэтому когда завоет второй раз , сразу с этажа прыгай в окоп .Учись скоро пригодится !



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  • 9 | 03.03.2021, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ СПАТЬ БЕЗ ТРУСОВ:
ВЫВОДЫ УЧЕНЫХ УДИВЯТ ЛЮБОГО.

Я один вижу эту хрень?



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  • 10 | 03.03.2021, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Государственные СМИ, как считают власти, “стали основным поставщиком информации для населения” во время самоизоляции, в частности отмечается проведение брифингов по ситуации с COVID-19, спецрубрики в газетах и ленте Башинформа, число просмотров которой “доходило до 20 миллионов”.
=====================
Из-за игнорирования телезрителями баш гос сми все больше и нагло влезают в центральные популярные т/каналы, но шулерские методы не дают эффекта, только раздражают.



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  • Наблюдатель
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  • 11 | 03.03.2021, 15:01 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8693 | Рейтинг: +2103,9
Государственные СМИ, как считают власти, “стали основным поставщиком информации для населения”...
__________________________
А вы не погорячились, ребята?

Государственные СМИ за последние 10-15 лет полностью себя дискредитировали, ложью, не чем не прикрытой, тупой и примитивной пропагандой, исключительно в пользу бандитов, захвативших и удерживающих власть в стране...

Вам давно никто не верит, более того, вы вызываете раздражение и ненависть у думающей и неравнодушной части населения страны.



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  • Наблюдатель
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  • 12 | 03.03.2021, 15:28 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8693 | Рейтинг: +2103,9
Получил СМС-ку, от MЧС, дословно:

"Внимание! 03.03.21 с 10:00 до 11:00 в Республике
Башкортостан проводится проверка систем
оповещения населения с запуском звуковых сирен."

Мне это вообщем-то понятно, по роду занятий и профессии, это ежегодная плановая проверка в системе радиовещания, неизменная со времён СССР. Непонятно другое...

Зачем с момента объявления самоизоляции, МЧС практически каждый день пугает меня СМС-ками о "гладах", "морах", бурях, ураганах и прочих ежедневных, природных катаклизмах происходящих в Башкирии, и рекомендует выходить на улицу?

Посему возникает закономерный вопрос, они сами идиоты, или на с за идиотов держат?



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  • Наблюдатель
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  • 13 | 03.03.2021, 15:33 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8693 | Рейтинг: +2103,9
рекомендует =НЕ рекомендует :)))



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  • Гость
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  • 14 | 03.03.2021, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 Ясеньпень
Зачем электрифицировать Башкортостан, зачем газофифицировать, зачем строить раздельные полосы автодорог, когда можно всё движение ограничивать и мзду взимать!
В Магнитогорске, не в центральной части, скорость 90 ки/час и никто их не трогает и нет там Путина с протянутой рукой: "позолоти!"
Народ Башкортостана вымирает по беспутным подсчётам, а Путин, шаловливыми ручонками подручных, уменьшает прожиточный минимум!

Путин уходи!



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  • Эксперт
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  • 15 | 03.03.2021, 15:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70253 | Рейтинг: +11716,1
А меня удивляет другое: ну хорошо, вы периодически включаете сирену - народ к ней привыкает и не обращает внимания. ВООБЩЕ!

Но, допустим - будет не проверка сирен, а настоящая сирена - технокатастрофа, валенок залете на пульт ракетной установки, у которой прицел сбился и ракета с Сахалина летит на Уфу - и что делать-то? Куда бежать? Где убежища?
А вот об этом - в следующем моем комменте.



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  • Эксперт
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  • 16 | 03.03.2021, 15:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70253 | Рейтинг: +11716,1
11.07.2019, 09:26
Мэрия Уфы упраздняет 122 убежища, расположенные в подвалах домов

Администрация Уфы приняла решение об исключении из реестра объектов гражданской обороны 122 встроенных убежищ, расположенных в подвалах домов. Они относятся к объектам муниципального нежилого фонда. Как следует из постановления мэрии от 9 июня, из реестра должны быть исключены 18 помещений в Советском районе, три — в Демском, 17 — в Калининском, шесть — в Кировском, три — в Ленинском, одно — в Октябрьском и 71 — в Орджоникидзевском. В Орджоникидзевском районе, напомним, расположена промзона, в том числе три нефтеперерабатывающих завода «Башнефти» и другие промпредприятия.

Мэрия в своем решении ссылается на федеральный закон о гражданской обороне, постановление правительства РФ «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», письмо регионального главка МЧС 2017 года и другие нормативные акты.

Решение об отказе от убежищ объясняется «оптимизацией количества защитных сооружений гражданской обороны, необходимых для организации инженерно-технических мероприятий гражданской обороны».

По информации 2012 года, опубликованной в «Комсомольской правде», в подвалах уфимских домов для укрытия гражданского населения в советское время было оборудовано 120 убежищ, в которых могли разместиться несколько десятков тысяч человек. То есть, возможно, речь идет о полной ликвидации подвальных убежищ для гражданского населения, оборудованных во времена СССР. Издание также сообщало, что в городе есть 180 защитных сооружений на предприятиях, где могут укрыться более 90 тыс. человек. В то же время газета «Республика Башкортостан» в 2014 году сообщала, что для защиты населения в Уфе создан фонд укрытий из 177 сооружений вместимостью более 90 тыс. человек, а также 1,3 тыс. подвальных и других заглубленных помещений, способных принять более 1,2 млн горожан.
______________________________
Для чего сирена?!



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4

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  • Гость
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  • 17 | 03.03.2021, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 03.03.2021, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 03.03.2021, 10:57 | Автор:

А завывания сирены это СМИ иль нет?!
В Учалах токо что провыла!
===========================================
Нее , это МЧС предупреждает нас , завтра может ......, поэтому когда завоет второй раз , сразу с этажа прыгай в окоп .Учись скоро пригодится !
==========================================
Может кто ещё не в курсе того, что 1 марта правительство эрэфистана внесло в госgуру законопроект регламентирующий проведение эвакуации при чрезвычайных ситуациях.Сей документ делает эвакуацию граждан эрэфии обязательной. Так что мысль пральная как задудят в другой раз- "сразу с этажа прыгай в окоп".

И-2



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2

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  • Гость
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  • 18 | 03.03.2021, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Считаю что весь народ Башкортостана проголосует за удвоенные командировочные в один конец!
Не пресечение преступлений является их поощрением!
Этому Путину даже Не нужно было образование спортзала ЛГУ, посмотри на Китай, Саакашвили, иль лучший пример: опыт Италии, из США закон Рико, а их изюминка: Если некие делишки проворачиваются в организованной группе, она автоматически считается ОПГ ! Не быть раздавленным остаётся лишь один способ: успеть сдать вышестоящего, но тот тоже не дремлет: шлёт привет с киллером и начинается "0сенний марафон", кто успеет раньше!
Сколь у нас ГАЙцев бы по тюрьмам попрятались...там хорошо, там Путин прожиточный минимум обеспечивает, кров даёт и, главное, бесплатно ЖКУ, - предел мечтаний россиян!
Видите какой у нас Путин! Обязательно за него голосуйте!!!



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1

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  • Участник
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  • 19 | 03.03.2021, 18:28 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15537 | Рейтинг: -2210
Но, допустим - будет не проверка сирен, а настоящая сирена - технокатастрофа, валенок залете на пульт ракетной установки, у которой прицел сбился и ракета с Сахалина летит на Уфу - и что делать-то? Куда бежать? Где убежища?
________________________________________________
Надо же, грабли выстрелили.
Хоть и единственный раз, но Кухарка смогла изречь что-то толковое.
Этим вопросом задаюсь уже несколько лет.
МЧС, во всяком случае у нас, работает по принципу - чтобы было гладко на бумаге.



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3

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  • Гость
  •  
  • 20 | 03.03.2021, 19:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 Кухарка
Во баба отмочила, в точку попала! С этого Путина станет и по Уфе попадёт, в Сирии же сбил свой самолёт, правда когда на посадку шёл, но лиха беда начало, научится по Уфе не промахиваться, а потом объявит, как в Рязани было, это были учения ФСБ ! Только по всем правилам о проведении учений объявляется заранее!
Откройте текст любых правил безопасности любых отраслей, - о проведении учений объявляется заранее!



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