Пропагандонов собрали в одном месте

Достало! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Мне 66 лет, оче ...
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Хабирову изменяет политическое чутье, поставить сытого, самодовольного ...
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Активисты движения “Патриоты Башкортостана” потребовали у властей республики ...
3.03.2021 18100 21
Власти Башкирии подвели итоги работы медиаотрасли за 2020-й год, но на встречу ...
3.03.2021 14009 22
Максима Забелина назначили вице-премьером по социальным вопросам в Башкирии. ...
3.03.2021 42059 10
Новый глава Госкомитета по туризму рассказала, как будет развиваться Башкирия. ...
3.03.2021 11872 15
Активисты движения “Патриоты Башкортостана” потребовали у властей республики ...
3.03.2021 17633 21
Власти Башкирии подвели итоги работы медиаотрасли за 2020-й год, но на встречу ...
3.03.2021 12984 22
Максима Забелина назначили вице-премьером по социальным вопросам в Башкирии. ...
3.03.2021 22652 10
Новый глава Госкомитета по туризму рассказала, как будет развиваться Башкирия. ...
3.03.2021 21574 15
Мэр Уфы поблагодарил городскую призывную комиссию “за отличную работу” во время ...
2.03.2021 27352 26
Виль Тухватуллин: Мы не хотим, чтобы ребята из армии приходили инвалидами. ...
2.03.2021 34891 28
Ильгам Галин: Бюст оценивается в 600 тысяч рублей. Мы лишь просим место в Парке ...
1.03.2021 28496 70
Помощников депутатов могут лишить статуса за «урон чести и достоинству депутата ...
28.02.2021 23231 18
Суд избрал меру пресечения вице-премьеру Башкирии Борису Беляеву в виде ...
27.02.2021 31452 30
Ольга Блажнова: Полагаю, говорить про нарушения при задержании смысла нет, ...
2.02.2021 22505 70
Вы можете не любить человека в аквариуме, но вы не можете бесконечно закрывать ...
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Искандар Бахтияров — генеральный директор компании «Уфанет». ...
3.02.2021 22283 28
Антон Орехъ: Насколько вообще в этой ситуации может быть какое-то давление ...
3.02.2021 20770 31
Пропагандонов собрали в одном месте
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