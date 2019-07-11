Пропагандонов собрали в одном месте

Власти Башкирии подвели итоги работы медиаотрасли за 2020-й год, но на встречу пригласили только государственные СМИ, отметив их “профессионализм в освещении острых вопросов, связанных с пандемией”.Встреча была организована региональным агентством по печати и СМИ, рассказал “Эху” руководитель ведомства Максим Ульчев. По его словам, в 1-ю очередь организаторы приглашали работников государственных медиа. На вопрос о присутствии на мероприятии журналистов из частных изданий чиновник ответить не смог.При этом агентство “Башинформ” приводит перечень участников, среди которых указаны лишь телерадиовещательная компания “Башкортостан”, издательский дом “Республика Башкортостан”, государственное издательство “Китап” и само информационное агентство “Башинформ”. По данным последнего, “прежде всего, был отмечен профессионализм и оперативность журналистов в освещении острых вопросов, связанных с пандемией коронавируса”.Государственные СМИ, как считают власти, “стали основным поставщиком информации для населения” во время самоизоляции, в частности отмечается проведение брифингов по ситуации с COVID-19, спецрубрики в газетах и ленте Башинформа, число просмотров которой “доходило до 20 миллионов”.Совокупный тираж периодических изданий в 2021-м году вырос на 7% по сравнению с 2020-м, в то время как в прошлые годы показатель лишь снижался. При этом из федерального бюджета на финансирование “социально значимых проектов” в прошлом году было выделено более 44 млн рублей.Сам глава республиканского агентства по печати и СМИ Максим Ульчев считает, что медиаотрасль “работает в разрезе интересов” аудитории, “отвечает за своевременное реагирование и обеспечивает прозрачный диалог между гражданами и государством”.“В новом году мы должны идти путём разумной трансформации: сохранить самобытность, языковую, культурную самоидентичность, сохранить все таланты, наработки, хорошие традиции, сам образ государственных СМИ как источник объективной и взвешенной информации и искать новые точки роста”, — добавил он.