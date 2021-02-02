Он будет бороться со смертностью в регионе.
В Башкирии начались кадровые перестановки в правительстве. Одна из них коснулась социального блока, который теперь поручили Максиму Забелину.
Сегодня стало известно, что Указом Главы РБ Максим Забелин назначен на должность заместителя премьер-министра Правительства Башкирии. Теперь он, помимо выполнения обязанностей министра здравоохранения, будет курировать социальный блок вместо Ленары Ивановой.
В его ведении остаются вопросы развития здравоохранения, организации оказания медицинской помощи населению, лекарственного обеспечения. Также он должен курировать вопросы государственно-семейной политики, социальной защиты и труда, занятости населения, уровня жизни, роста заработной платы, доходов населения и демографии.
– Решение мной продиктовано тем, что мы объявили этот год – годом борьбы со смертностью. Поэтому мы решили усилить блок, связанный со здравоохранением, – пояснил Радий Хабиров назначение.
Ранее вице-премьером по социальным вопросам была Ленара Иванова. Сегодня ее сняли с должности – об этом также стало известно на совещании в правительстве.
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Главный могильщик будет бороться со смертностью
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