Главный могильщик будет бороться со смертностью

Максима Забелина назначили вице-премьером по социальным вопросам в Башкирии.Он будет бороться со смертностью в регионе.В Башкирии начались кадровые перестановки в правительстве. Одна из них коснулась социального блока, который теперь поручили Максиму Забелину.Сегодня стало известно, что Указом Главы РБ Максим Забелин назначен на должность заместителя премьер-министра Правительства Башкирии. Теперь он, помимо выполнения обязанностей министра здравоохранения, будет курировать социальный блок вместо Ленары Ивановой.В его ведении остаются вопросы развития здравоохранения, организации оказания медицинской помощи населению, лекарственного обеспечения. Также он должен курировать вопросы государственно-семейной политики, социальной защиты и труда, занятости населения, уровня жизни, роста заработной платы, доходов населения и демографии.– Решение мной продиктовано тем, что мы объявили этот год – годом борьбы со смертностью. Поэтому мы решили усилить блок, связанный со здравоохранением, – пояснил Радий Хабиров назначение.Ранее вице-премьером по социальным вопросам была Ленара Иванова. Сегодня ее сняли с должности – об этом также стало известно на совещании в правительстве.