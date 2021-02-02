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Главный могильщик будет бороться со смертностью

  • Опубликовано: ПроУфу | 03.03.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 41092 | Комментарии: 10
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Максима Забелина назначили вице-премьером по социальным вопросам в Башкирии.

Главный могильщик будет бороться со смертностью


Он будет бороться со смертностью в регионе.

В Башкирии начались кадровые перестановки в правительстве. Одна из них коснулась социального блока, который теперь поручили Максиму Забелину.

Сегодня стало известно, что Указом Главы РБ Максим Забелин назначен на должность заместителя премьер-министра Правительства Башкирии. Теперь он, помимо выполнения обязанностей министра здравоохранения, будет курировать социальный блок вместо Ленары Ивановой.

В его ведении остаются вопросы развития здравоохранения, организации оказания медицинской помощи населению, лекарственного обеспечения. Также он должен курировать вопросы государственно-семейной политики, социальной защиты и труда, занятости населения, уровня жизни, роста заработной платы, доходов населения и демографии.

– Решение мной продиктовано тем, что мы объявили этот год – годом борьбы со смертностью. Поэтому мы решили усилить блок, связанный со здравоохранением, – пояснил Радий Хабиров назначение.

Ранее вице-премьером по социальным вопросам была Ленара Иванова. Сегодня ее сняли с должности – об этом также стало известно на совещании в правительстве.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 03.03.2021, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Министр торговли РБ-тренер фитнес клуба подмосковья. Министор транспорта РБ--налоговиг с Дагестана Министор здравоохранения РБ-- врач из подмосковья Министор информации РБ--глава подвосковного поселка По правам человека---диктор телевидиния Кто эти люди.как попали в



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5

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  • 2 | 03.03.2021, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти люди не путинские баскаки!
Республика Башкортостан ни в коем случае не резервация для России! Эта республика "Дружбы народов"!



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  • 3 | 03.03.2021, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Покойный журналист газеты "Сибайский рабочий" объяснял что от каждого человека, в зависимости от его мировоззрения, идут флюиды!
У этого лукавое лицо, впрочем как у Путина бандита низшего ранга! Потом судьба этого журналиста прервалась,.. навсегда... Вечная память!.. Прервалась, когда он на дискете сверстал очередную газету с квартирами махинациями Руденко, - внука бандита. Его дед примкнул к Красным, те его пополнили бойцами и вооружили и он, в основном, истреблял башкирское население.
Особо вопиюще драматичный случай. Возвращался офицер с фронта. В то время с авиа, Ж/Д и автотранспортом были большие проблемы, - их, попросту, не было! Дошёл пешком до своей деревни Темясово, а тут проскакивал конный отряд бандита Руденко, - он его зарубил! Жена с двумя дочурками сбежали и мало вероятности что в те тяжёлые времена выжили, а красный бандит захапал их имущество и дом!
А Путин его внука поставил градоначальником в Башкортостан е!
"От осинки не родятся апельсинки" - может русский народ неправ??!



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  • 4 | 03.03.2021, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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2

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  • 5 | 03.03.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ммммм... ? Ленара была мин труда и соц политики , или я ошибаюсь? Если я прав , то кто щас мин труда?
Что доказывает мою теорию - все Рег министры гроша ломанного не стОят, это простые приёмо-передатчики воли верховного народу и отсылке отчета о выполнении (невыполнении) данной воли обратно. Чем успешнее отчёт - тем ты ЗБ!!! Пару айтишников можно посадить и все рег министерства упразднить.
Ну и есно пока ты на посту обязан заработать на старость
турк



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3

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  • 6 | 03.03.2021, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и даже если я не прав , то сёравно прав - приёмопередатчики!!!!
турк



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  • 7 | 03.03.2021, 19:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70253 | Рейтинг: +11716,1
ТАСС: Экс-глава МИДа Австрии Карин Кнайсль выдвинута в совет директоров «Роснефти»
Экс-глава МИДа Австрии Карин Кнайсль выдвинута в совет директоров «Роснефти», — сообщает ТАСС. Агентство ссылается на распоряжение правительства.

Карин Кнайсль покинула свой пост в июне 2019 года.

В 2018 году к ней на свадьбу приезжал президент России Владимир Путин.

В совет директоров «Роснефти» также вновь выдвинут бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который возглавляет совет директоров нефтяной компании с 2017 года.
__________________________
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3

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  • 8 | 03.03.2021, 19:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи в свой Фатерланд!!!



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  • 9 | 03.03.2021, 20:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7Кухарка
Ой какой серьёзный компромат имеют на Путина немцы, - не зря их на тёплые местечки затаскивает! Может кто по другому думает?!
Зряплата Шрёдера 600 000$, этой фрау подкинет не меньше 530 000$..!
((600 000$ + 530 000$) х 75 руб) : 70...80 млн россиян = 1,06 руб с каждого россиянина включая грудных младенцев!
Дорогие россияне, Голосуйте за Путина и вам прибавит!!!



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1

  • # 10 | 04.03.2021, 00:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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