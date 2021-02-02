Патриоты фашиста Валидова ...

Активисты движения “Патриоты Башкортостана” потребовали у властей республики установить памятник Ахмет-Заки Валиди.Они намерены самостоятельно оплатить создание и установку памятника с помощью добровольных пожертвований, рассказал “Эху” один из членов нового объединения Валиахмет Бадретдинов. По его словам, республиканские власти до сих пор не предпринимают никаких действий по реализации постановления регионального правительства от 2010-го года. Тогда Башкирию возглавлял президент Муртаза Рахимов.«С уходом Рахимова, при [Рустеме] Хамитове, никаких мер по исполнению этого постановления не было сделано. Памятник до сих пор не существует, он не сооружен — вообще ничего не сделано. На протяжении 10-ти лет неоднократно обращались к властным органам», — объяснил Бадретдинов.В конце прошлого года национальное движение “Аркадаш”, которое возглавляет сам активист, также обращалось к главе Башкирии Радию Хабирову с требованием установить мемориал ученому и общественному деятелю, но тогда власти, по словам Бадретдинова, не отреагировали на заявление. Сейчас движение присоединилось к образованному в начале текущего года объединению “Патриоты Башкортостана”. Заседание членов последнего состоялось в минувшую субботу, где активисты приняли очередной текст обращения к Хабирову.В случае продолжения игнорирования инициаторы намерены установить бюст самостоятельно на частной территории. Но, по словам Валиахмета Бадретдинова, пожертвования от сторонних из-за рубежа приниматься не будут, так как это может стать поводом для присвоения организации статуса иностранного агента.Напомним, ранее бюст Ахмет-Заки Валиди, установленный в 2008-м году на территории кампуса Санкт-Петербургского университета, демонтировали после представления районной прокуратуры города о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремизму.