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Патриоты фашиста Валидова

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Активисты движения “Патриоты Башкортостана” потребовали у властей республики установить памятник Ахмет-Заки Валиди.

Патриоты фашиста Валидова


Они намерены самостоятельно оплатить создание и установку памятника с помощью добровольных пожертвований, рассказал “Эху” один из членов нового объединения Валиахмет Бадретдинов. По его словам, республиканские власти до сих пор не предпринимают никаких действий по реализации постановления регионального правительства от 2010-го года. Тогда Башкирию возглавлял президент Муртаза Рахимов.

«С уходом Рахимова, при [Рустеме] Хамитове, никаких мер по исполнению этого постановления не было сделано. Памятник до сих пор не существует, он не сооружен — вообще ничего не сделано. На протяжении 10-ти лет неоднократно обращались к властным органам», — объяснил Бадретдинов.

В конце прошлого года национальное движение “Аркадаш”, которое возглавляет сам активист, также обращалось к главе Башкирии Радию Хабирову с требованием установить мемориал ученому и общественному деятелю, но тогда власти, по словам Бадретдинова, не отреагировали на заявление. Сейчас движение присоединилось к образованному в начале текущего года объединению “Патриоты Башкортостана”. Заседание членов последнего состоялось в минувшую субботу, где активисты приняли очередной текст обращения к Хабирову.

В случае продолжения игнорирования инициаторы намерены установить бюст самостоятельно на частной территории. Но, по словам Валиахмета Бадретдинова, пожертвования от сторонних из-за рубежа приниматься не будут, так как это может стать поводом для присвоения организации статуса иностранного агента.

Напомним, ранее бюст Ахмет-Заки Валиди, установленный в 2008-м году на территории кампуса Санкт-Петербургского университета, демонтировали после представления районной прокуратуры города о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремизму.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 03.03.2021, 11:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70253 | Рейтинг: +11716,1
Крысы плакали, кололись - но продолжали жрать кактус.

Башкорт прикрыли - нарисовались патриоты Б-стана - те же яйца - только в профиль.. И первое же требование - памятник сепаратисту-фашистскому прихвостню. Ради этого и организовывались.
Ну и океюшки - гэбня вами занимается.



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  • Гость
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  • 2 | 03.03.2021, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
установить мемориал ученому

-------------------------------------------

Колчак тоже был учёный. Это ему не помешало вешать сибирских крестьян.
Например, в Екатеринбургской губернии (одной из 12 находившихся под
контролем Колчака губерний) при Колчаке было расстреляно не менее 25
тысяч человек. Это только в одной.



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  • 3 | 03.03.2021, 11:54 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40671 | Рейтинг: +5104
Теперь очередь за ул. Валиди. Прокуратура уже засуетилась.



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10

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  • 4 | 03.03.2021, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тут проводили голосовалку по Дзержинскому и Ал.Невскому: кому-де стоять
на Лубянской площади. Не будем останавливаться на лукавости самогО вопроса, только копья ломались по Феликсу Эдмундовичу. Просто до бешенства с обеих сторон. Власть ужаснулась противостоянию и закрыла акцию.



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  • 5 | 03.03.2021, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рабу божьему Какацке, Шарику, Зулие, вечная паааааммяяяаать. В другом месте походу воняют.
Вот она истина. Делить то нам и нечего, акромя погоста, но даже и там мы бессильны распорядиться, куда нас положить.



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  • 6 | 03.03.2021, 13:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70253 | Рейтинг: +11716,1
Сталингулаг@StalinGulag

«Житель Томска опубликовал досье на сотрудника НКВД, участвовавшего в расстреле его прадеда. Сын чекиста пожаловался в полицию»

Гребенщиков гений, конечно:
"и люди, стрелявшие в наших отцов строят планы на наших детей"©



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3

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  • 7 | 03.03.2021, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Без памятника СОБАКЕ ,ВРАГУ УФа не будет УФОЙ . Это ли не плевок труженникам ГОРОДА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ,умиравших с голода ,но работавших на ПОБЕДУ . И хватит скулить,что он не вербовал и не сотрудничал с немцами. Жрал,красиво жил,разъезжался по стране врага его РОДИНЫ -это уже повод ненавидеть .А заявление его бабенки,что он желал поражения СССР -этого мало ?А тот кто желает поражения -тот все делает,чтоб таковое случилось



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4

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  • 8 | 03.03.2021, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уже надоели своими баснями и притчами, достали своими национальными играми башкирскими, русскими, татарскими и прочими. Народу нужен достойный труд и зарплата, безопасность и развитие. А с этим возом прошлого можно только прикрывать воровство.



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  • 9 | 03.03.2021, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
также обращалось к главе Башкирии Радию Хабирову с требованием установить мемориал ученому и общественному деятелю,...


Дебилы, млять, к Радию обращаются с требованием. К нему на полусогнутых вы должны подползать, бить рогами об землю и слёзно умолять. И после всего этого он облагодетельствует вас и потратит на вас аж целую банку вазелина.



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  • Наблюдатель
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  • 10 | 03.03.2021, 16:21 | Автор: черепаха
    Публикации: 54 | Комментарии: 1368 | Рейтинг: +529
5-му. Извините,а что с Зулиёй?



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  • 11 | 03.03.2021, 17:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меня одно бесит.Вот не стыдно Хабирову уронить целую Республику.4.5 миллиона людей.чтобы стать богатым.Обеспечивать жизнь 1 жене и детям ее.и вторую обеспечить как кородеве.Мужик ты полуграмотный возьми немного т сье..дь.Тебя дурят и воруют.ты 0.возьми и иди.



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  • 12 | 03.03.2021, 17:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зачем Бойцовой столько денег РБ.Посмотреть на нее блевануть .выпить 5.нет 6 ящиков водки и думаю даже опорожниться на нее жалко будет.



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  • 13 | 03.03.2021, 18:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 03.03.2021, 16:21 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1368 | Рейтинг: +529,1

5-му. Извините,а что с Зулиёй?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Так давно не появляется. И темы были достойные ее обсуждения. Корона?



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0

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  • Гость
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  • 14 | 03.03.2021, 18:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неэтично фото 3В располагать рядом с Гитлером!
3В не обучал немецких танкистов!
3В не обучал немецких лётчиков!
3В не выдавал гестапо людей!
3В не проводил совместный воинский парад вместе с Гитлером!
Даже если бы 3В захотел вышеречисленное, то он бы не смог это провести, а русский народ смог, впрочем как и 'вчера' при ютить беглого хохла!



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2

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  • Эксперт
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  • 15 | 03.03.2021, 19:06 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39741 | Рейтинг: +6512,2
...стана” потребовали у властей республики установить памятник Ах...
===
Статья 4

1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию.

2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.

3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.
+++
Эта инициатива с требованием, должна сильно заинтересовать местную прокуратуру, иначе, ей самой, плотно заинтересуется уже московская.



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2

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  • Гость
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  • 16 | 03.03.2021, 20:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А почему нельзя установить ему памятник как крупному ученому тюркологу, без всяких политических его пристрастий. Тем более его связь с рейхом не доказана. Помнится один из депутатов Курултая обращался по этому поводу в ФСБ страны, там не подтвердили это.



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  • Участник
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  • 17 | 03.03.2021, 20:14 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5000 | Рейтинг: -753,9
А портрет 1го фашиств на странице уфимского журнала не нарушает федеральный закон пропаганде нацизма?



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3

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  • Гость
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  • 18 | 03.03.2021, 21:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хапок Башнефти, рудников добывающих медно цинковые руды, вдовесок Соду...
Кто такой всесильно неприкасаемый всё отобрал у клана Рахимовых?!
Вывод, кто кроме Путина может это осуществить?! Яблочники в своей книге сообщали о таких повадках Путина, но народ РФ предпочёл поверить шпиону. Не поэтому ли Путин озаботился уничтожен ием Башкирской нации?!
Если предположить такую версию, - всёвесьма логично!



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1

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  • Эксперт
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  • 19 | 03.03.2021, 21:27 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39741 | Рейтинг: +6512,2
16 | 03.03.2021, 20:10 | Автор: Не зарегистрирован

А почему нельзя установить ему памятник как крупному ученому тюркологу...
===
Тогда тот, кто рядом с тюркологом - вообще художник, рисовавший акварели.



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  • 20 | 03.03.2021, 21:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 03.03.2021, 21:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Хапок Башнефти, рудников добывающих медно цинковые руды, вдовесок Соду...
Кто такой всесильно неприкасаемый всё отобрал у клана Рахимовых?!
Вывод, кто кроме Путина может это осуществить?! Яблочники в своей книге сообщали о таких повадках Путина, но народ РФ предпочёл поверить шпиону. Не поэтому ли Путин озаботился уничтожен ием Башкирской нации?!
Если предположить такую версию, - всёвесьма логично!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ты уверен что если "Башкирская нация" исчезнет то мир тут же впадет в хаос и уныние и солнце упадет на небо? Скорее ничего не изменится и никто этого не заметит, хотя вероятно, в воздухе присутствие сероводорода значительно сократится.



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