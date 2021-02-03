Победная показуха от провальной команды Хабирова

Власти Башкирии планируют пригласить на праздничный концерт, посвященный Дню Победы, более 800 человек и потратить на открытки 344 тыс. рублей.Более половины из планируемого состава участников – ветераны Великой Отечественной войны и “приглашенные лица”, указано в распоряжении главы республики Радия Хабирова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем приводится план подготовки и проведения в регионе праздничных мероприятий в мае, в частности концерт запланирован на 7-е мая, а 9-го власти намерены организовать возложение цветов и венков в парке Победы.Все мероприятия планируется оплатить из той суммы, которая выделена из республиканского бюджета региональному министерству культуры. При этом из денег министерства семьи, труда и социальной защиты населения глава Башкирии поручил выделить 344 тыс. рублей на праздничные открытки и пригласительные билеты в конвертах. Точный их тираж неизвестен.Между тем на концерт будут приглашены 470 ветеранов, 75 человек из актива республиканского совета ветеранов и еще несколько сотен человек, среди которых депутаты, сенаторы, чиновники из правительства, администрации главы республики, представители судов, вузов и другие. Всего организаторы рассчитывают на 866 человек.Радий Хабиров также поручил рекомендовать муниципалитетам организовать чествование фронтовиков и тружеников тыла, вдов участников ВОВ, но “при строгом соблюдении” противоэпидемических правил. Как будет обеспечена безопасность участников концерта в период пандемии коронавируса в документе не указано.