Победная показуха от провальной команды Хабирова

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии
Чанышева: «С политпростит ...

Хабирову изменяет политическое чутье, поставить сытого, самодовольного ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Член Галин продолжает обс ...

...Навальный — националист. Опасная для истории личность... ========== ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Опять надоевшее: «внешние ...

У плохого танцора..., или америка мешает или народ не тот.
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Троица башкирских ...

В январе нынешнего года кассационный суд в Самаре оставил без удовлетворения ...
  4.03.2021   11424    19

Победная показуха от ...

Власти Башкирии планируют пригласить на праздничный концерт, посвященный Дню ...
  4.03.2021   17152    11

Патриоты фашиста Валидова ...

Активисты движения “Патриоты Башкортостана” потребовали у властей республики ...
  3.03.2021   12558    30

Пропагандонов собрали в ...

Власти Башкирии подвели итоги работы медиаотрасли за 2020-й год, но на встречу ...
  3.03.2021   40098    22

Главный могильщик будет ...

Максима Забелина назначили вице-премьером по социальным вопросам в Башкирии. ...
  3.03.2021   21538    10

Последние публикации
Троица башкирских ...

В январе нынешнего года кассационный суд в Самаре оставил без удовлетворения ...
  4.03.2021   42542    19

Победная показуха от ...

Власти Башкирии планируют пригласить на праздничный концерт, посвященный Дню ...
  4.03.2021   41982    11

Патриоты фашиста Валидова ...

Активисты движения “Патриоты Башкортостана” потребовали у властей республики ...
  3.03.2021   11926    30

Пропагандонов собрали в ...

Власти Башкирии подвели итоги работы медиаотрасли за 2020-й год, но на встречу ...
  3.03.2021   24920    22

Главный могильщик будет ...

Максима Забелина назначили вице-премьером по социальным вопросам в Башкирии. ...
  3.03.2021   14434    10

«Турпродукт» с запахом ...

Новый глава Госкомитета по туризму рассказала, как будет развиваться Башкирия. ...
  3.03.2021   19477    16

Умереть за дворец Путина ...

Мэр Уфы поблагодарил городскую призывную комиссию “за отличную работу” во время ...
  2.03.2021   17800    26

Армия по производству ...

Виль Тухватуллин: Мы не хотим, чтобы ребята из армии приходили инвалидами. ...
  2.03.2021   29022    28

Кровавому ублюдку — ...

Ильгам Галин: Бюст оценивается в 600 тысяч рублей. Мы лишь просим место в Парке ...
  1.03.2021   37256    70

Курултайные депутаны без ...

Помощников депутатов могут лишить статуса за «урон чести и достоинству депутата ...
  28.02.2021   32023    18

Читаемое за месяц
Елена Чиркова: ...

Вы можете не любить человека в аквариуме, но вы не можете бесконечно закрывать ...
  3.02.2021   19214    16

Искандар Бахтияров: Что ...

Искандар Бахтияров — генеральный директор компании «Уфанет». ...
  3.02.2021   11232    28

Сергей Алексашенко: На ...

Антон Орехъ: Насколько вообще в этой ситуации может быть какое-то давление ...
  3.02.2021   40266    31

«На зависть татарам» как ...

В Башкирии будет достроена крупнейшая мечеть Европы, на зависть татарам. ...
  4.02.2021   20893    27

В Татарстане хотят ...

Лидер организации объявил голодовку. Председатель Всетатарского общественного ...
  4.02.2021   36201    30

Архив публикаций
Март 2021 (9)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)
Октябрь 2020 (61)




Победная показуха от провальной команды Хабирова

Оценили
0


Власти Башкирии планируют пригласить на праздничный концерт, посвященный Дню Победы, более 800 человек и потратить на открытки 344 тыс. рублей.

Победная показуха от провальной команды Хабирова


Более половины из планируемого состава участников – ветераны Великой Отечественной войны и “приглашенные лица”, указано в распоряжении главы республики Радия Хабирова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем приводится план подготовки и проведения в регионе праздничных мероприятий в мае, в частности концерт запланирован на 7-е мая, а 9-го власти намерены организовать возложение цветов и венков в парке Победы.

Все мероприятия планируется оплатить из той суммы, которая выделена из республиканского бюджета региональному министерству культуры. При этом из денег министерства семьи, труда и социальной защиты населения глава Башкирии поручил выделить 344 тыс. рублей на праздничные открытки и пригласительные билеты в конвертах. Точный их тираж неизвестен.

Между тем на концерт будут приглашены 470 ветеранов, 75 человек из актива республиканского совета ветеранов и еще несколько сотен человек, среди которых депутаты, сенаторы, чиновники из правительства, администрации главы республики, представители судов, вузов и другие. Всего организаторы рассчитывают на 866 человек.

Радий Хабиров также поручил рекомендовать муниципалитетам организовать чествование фронтовиков и тружеников тыла, вдов участников ВОВ, но “при строгом соблюдении” противоэпидемических правил. Как будет обеспечена безопасность участников концерта в период пандемии коронавируса в документе не указано.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 04.03.2021, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сумма смешная, карманные деньги хоккеиста "Салават Юлаева", что хотел сказать автор?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 04.03.2021, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Товарищ Хабиров, как говорили на фронте, действие ведёт в верном направлении.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 04.03.2021, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бандит хуже фашиста!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 04.03.2021, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну так - же нельзя , уважаемые товарищи , господа , дамы
и др . лица !
Чтобы не сделал , что бы не запланировал Р. Ф . Хабиров ,
всеее ПЛОХО ! Ну почему так дурковать ?
Если надо говорить и критиковать по делу , то это нужно !
А почему сейчас исторически наезженный (десятилетиями )
сценарий раньше проходил на УРРААА и с большей помпой ,
а сегодня КАРАУУЛЛ - Грааблюют !?



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 04.03.2021, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70257 | Рейтинг: +11715,6
ВОВ закончилась 76 лет назад. Значит живым ветеранам именно ВОВ, а не всяких других войн и операций - не менее 94-х лет. Живут они по всей республике. Зачем их тащить в Уфу на заседание и концерт, затем за стол? Многим это просто тяжело выдержать! Им бы прилечь...

Всё это делается не ради ветеранов! Им нужно совсем другое. Зайдите на сайт "Мечта ветерана" - и узнайте, что же им нужно.

Но - нет! Устроить вот такую показуху(пир во время чумы ради удовлетворения собственного тщеславия - ну как же? СРАдий же устроил праздник ветеранам! А сколько среди этой тысячной толпы на самом деле будет ветеранов - большой вопрос! И накуя им вот это вот всё?!), да еще во время пандемии - это легко и просто, а исполнить незамысловатую мечту каждого ветерана фактически на пороге смерти - ни за что!



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 04.03.2021, 12:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70257 | Рейтинг: +11715,6
Сумма смешная, карманные деньги хоккеиста "Салават Юлаева", что хотел сказать автор?
___________________________________________
Смешная? Ты читать умеешь? Это только на открытки!!! С приглашением! В конвертах!

Гостей ждут 866, следовательно этих приглашений, поздравлений, конвертов будет примерно 900 - на всякий случай. Ну вот и считай - по 350р примерно за комплект.

На все остальное - привоз ветеранов(с сопровождающим, ессно - куда 94-х летний поедет один?!) - транспортные расходы, оплата аренды залов - для торжества и концерта и для банкета, оплата за труды артистам, оплата банкета, включая обслуживание. Там - десятки миллионов!

В прошлые годы публиковали эти траты - ветеранов все меньше, а банкеты все дороже!



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 04.03.2021, 17:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть еще ходячие ветераны ??? Самому "молодому" уже 95 лет!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 04.03.2021, 17:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Товарищ Хабиров, как говорили на фронте, действие ведёт в верном направлении.
_____________________________________________
Да. Наперекор вам скажу ДА. Это наша общая Победа, независимо от национальностей: башкир, мари, удмурт, русский, чуваш, татар и остальные. Войну ма выиграли за счет бесстрашии наших воинов и беспримерного героизма. За счет самопожертвования наших солдат и их отваги, за счет героического труда в тылу наших женщин и детей и, конечно, ценой огромных жертв.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 04.03.2021, 17:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
5 | 04.03.2021, 12:23 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70257 | Рейтинг: +11716,2
ВОВ закончилась 76 лет назад. Значит живым ветеранам именно ВОВ, а не всяких других войн и операций - не менее 94-х лет. Живут они по всей республике. Зачем их тащить в Уфу на заседание и концерт, затем за стол? Многим это просто тяжело выдержать! Им бы прилечь...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Пора бы научиться различать участников от ветеранов ВОВ, но тебе, как и всем лживым либерастам, лишь бы что-то пукнуть против РФ! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 10 | 04.03.2021, 18:39 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1725 | Рейтинг: +381,6
Очень опытный чмо, а участники вов молодые? Ишак ты провластный, убокий ты .



Оценили
1

  • # 11 | 04.03.2021, 18:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором





© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com