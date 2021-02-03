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Нацистские клоуны с «братвой» из аула за 100 тысяч

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Прокуратура Башкирии отменила постановление МВД об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению уфимской художницы Алены Савельевой. Ей и ее близким до сих пор угрожают физической расправой.

Нацистские клоуны с «братвой» из аула за 100 тысяч


Картины Савельевой с изображением полуобнаженных башкир в национальной одежде стали объектом внимания общественности после того, как бывший лидер запрещенной в России организации “Башкорт” Руслан Габбасов опубликовал пост, в котором осудил творчество девушки, назвав работы оскорбительными. После этого Савельева стала получать угрозы физической расправы в соцсетях. Она обратилась в прокуратуру и МВД с требованием проверить их на нарушение закона, но полиция не нашла состава преступления.

Как рассказала сама художница “Эху”, в начале марта она получила письмо по обычной почте. В конверте лежала распечатанная картина, на обратной стороне которой адресант указал, что Савельева “крепко обидела братву”, за что “надо платить либо деньгами, либо кровью”. Он потребовал 100 тыс. рублей и поставил срок до конца марта. Также в письме указаны имя и адрес неизвестного человека, который якобы проживает в Белорецке. При этом сама девушка считает, что его могли “подставить”. Такие же письма с угрозой физической расправы получили бабушка и мать Савельевой.

«В [город] Октябрьский моей бабушке, ей 87 лет, она похоронила своего сына, тоже пришло письмо о том, что ее внучку зарежут. Она его обнаружила сегодня в почтовом ящике. Моя мать тоже хочет заявление в полицию написать, потому что и ей пришло такое же письмо», — рассказала Алена Савельева.

По словам художницы, сначала письмо поступило на тот адрес, который она указала при подаче заявления в МВД. Девушка не планирует снова обращаться к правоохранителям из-за неверия в их помощь. Для обеспечения своей безопасности она планирует предпринять иные меры.

В прокуратуре Башкирии «Эху» сообщили, что отделение надзорного ведомства по Советскому району Уфы отменило постановление МВД от отказе в возбуждении уголовного дела. Проверка представленных материалов дела должна завершиться 15-го марта.

Эхо Москвы
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  • 1 | 05.03.2021, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Художницы её уровня каждая первая девочка 14ти лет... и ей ещё угрожают..? Хороший пиар!



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  • 2 | 05.03.2021, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"На приеме в честь Победы Сталин произнес тост за великий русский народ и его долготерпение. К нему подошел растроганный маршал бронетанковых войск Павел Рыбалко: ''Как вы, товарищ Сталин, замечательно сказали о русском народе! Откуда вы, грузин, так глубоко знаете русский народ?'' Сталин сердито ответил: ''Я не грузин - я русский грузинского происхождения!''

Помянем "наркомовскими". Сталин жил, Сталин жив, Сталин будет жить!



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  • 3 | 05.03.2021, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну этот народ не поймёшь. Башкиру Алишеру Тагировичу Валееву(он же Моргенштерн) можно матом на сцене выступать, при этом с полуголыми девицами развращая молодежь, а художнице нельзя безобидные рисунки рисовать. А что башкиры никогда не раздеваются, не загорают, на массаж не ходят??? Почему такое отношение?



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  • 4 | 05.03.2021, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ей и ее близким до сих пор угрожают физической расправой.

---------------

Монополия на насилие есть только у государства. Не уподобляйтесь дикарям.
Или бандитам - т.н. "коллекторам". Есть цивилизованные методы воздействия.



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  • 5 | 05.03.2021, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Собственному корреспонденту ТАСС на его вопрос,,Будет ли рассматриваться вопрос о покушениях на жизнь бывшего депутата Р. Гатауллина?-прокурор Башкирии Зелепукин ответил,, да, но после его убийства,, . Все идет по правилам Муртазы.



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