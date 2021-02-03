Нацистские клоуны с «братвой» из аула за 100 тысяч

Прокуратура Башкирии отменила постановление МВД об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению уфимской художницы Алены Савельевой. Ей и ее близким до сих пор угрожают физической расправой.Картины Савельевой с изображением полуобнаженных башкир в национальной одежде стали объектом внимания общественности после того, как бывший лидер запрещенной в России организации “Башкорт” Руслан Габбасов опубликовал пост, в котором осудил творчество девушки, назвав работы оскорбительными. После этого Савельева стала получать угрозы физической расправы в соцсетях. Она обратилась в прокуратуру и МВД с требованием проверить их на нарушение закона, но полиция не нашла состава преступления.Как рассказала сама художница “Эху”, в начале марта она получила письмо по обычной почте. В конверте лежала распечатанная картина, на обратной стороне которой адресант указал, что Савельева “крепко обидела братву”, за что “надо платить либо деньгами, либо кровью”. Он потребовал 100 тыс. рублей и поставил срок до конца марта. Также в письме указаны имя и адрес неизвестного человека, который якобы проживает в Белорецке. При этом сама девушка считает, что его могли “подставить”. Такие же письма с угрозой физической расправы получили бабушка и мать Савельевой.«В [город] Октябрьский моей бабушке, ей 87 лет, она похоронила своего сына, тоже пришло письмо о том, что ее внучку зарежут. Она его обнаружила сегодня в почтовом ящике. Моя мать тоже хочет заявление в полицию написать, потому что и ей пришло такое же письмо», — рассказала Алена Савельева.По словам художницы, сначала письмо поступило на тот адрес, который она указала при подаче заявления в МВД. Девушка не планирует снова обращаться к правоохранителям из-за неверия в их помощь. Для обеспечения своей безопасности она планирует предпринять иные меры.В прокуратуре Башкирии «Эху» сообщили, что отделение надзорного ведомства по Советскому району Уфы отменило постановление МВД от отказе в возбуждении уголовного дела. Проверка представленных материалов дела должна завершиться 15-го марта.