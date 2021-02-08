Провал команды Хабирова: Когда посадят Забелина?

Смертность младенцев в Башкирии выросла почти на 40%.Башкортостан оказался в пятерке регионов с худшей младенческой смертностью.Росстат обнародовал данные смертности за январь 2021 года. В разделе умершие до года дети, которых учитывают в позиции младенческой смертности, рост показателя по сравнению с январем прошлого года - 36,2 %.В прошлом году в январе фиксировали 24 смерти младенцев. В этом году произошёл всплеск смертей – по данным Росстата, в январе 2021 года в Башкирии умерли 32 младенца. Количественно, это на 33,3% больше случаев, чем в аналогичном периоде прошлого года.При этом средний показатель младенческой смертности вырос до 9,4 промилле (это 9,4 случаев смертей на 1000 рожденных живыми), что на 36,2% выше прошлогоднего среднего значения. За весь прошлый год младенческая смертность составила примерно 5,4 промилле.По сравнению с другими регионами, показатель смертности в Башкирии довольно высок. В целом по стране младенческая смертность за январь 2021 года составила – 4,5 промилле. В ПФО – показатель 5,1. Башкирия возглавила антирейтинг в ПФО. Например, в Татарстане показатель младенческой смертности за январь – 3,8, Чувашии – 2,1.Младенческая смертность (смертность детей до года) – это интегрированный показатель социального благополучия общества, федеральный критерий оценки губернаторов. Показатель высок тогда, когда есть социально-экономические проблемы. Исходя из этого критерия можно сказать, правильно ли губернатор отсчитывается по остальным критериям: экономическим, социальным и т.д.Башкортостан оказался в пятерке регионов с худшей младенческой смертностью. Хуже смертность только в Еврейском автономном округе (22,5), Чукотском автономном округе (21,8), Карачаево-Черкессии (14,2), Владимирской области (10,8).