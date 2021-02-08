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Провал команды Хабирова: Когда посадят Забелина?

  • Опубликовано: ПроУфу | 08.03.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 28373 | Комментарии: 9
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Смертность младенцев в Башкирии выросла почти на 40%.

Провал команды Хабирова: Когда посадят Забелина?


Башкортостан оказался в пятерке регионов с худшей младенческой смертностью.

Росстат обнародовал данные смертности за январь 2021 года. В разделе умершие до года дети, которых учитывают в позиции младенческой смертности, рост показателя по сравнению с январем прошлого года - 36,2 %.

В прошлом году в январе фиксировали 24 смерти младенцев. В этом году произошёл всплеск смертей – по данным Росстата, в январе 2021 года в Башкирии умерли 32 младенца. Количественно, это на 33,3% больше случаев, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом средний показатель младенческой смертности вырос до 9,4 промилле (это 9,4 случаев смертей на 1000 рожденных живыми), что на 36,2% выше прошлогоднего среднего значения. За весь прошлый год младенческая смертность составила примерно 5,4 промилле.

По сравнению с другими регионами, показатель смертности в Башкирии довольно высок. В целом по стране младенческая смертность за январь 2021 года составила – 4,5 промилле. В ПФО – показатель 5,1. Башкирия возглавила антирейтинг в ПФО. Например, в Татарстане показатель младенческой смертности за январь – 3,8, Чувашии – 2,1.

Младенческая смертность (смертность детей до года) – это интегрированный показатель социального благополучия общества, федеральный критерий оценки губернаторов. Показатель высок тогда, когда есть социально-экономические проблемы. Исходя из этого критерия можно сказать, правильно ли губернатор отсчитывается по остальным критериям: экономическим, социальным и т.д.

Башкортостан оказался в пятерке регионов с худшей младенческой смертностью. Хуже смертность только в Еврейском автономном округе (22,5), Чукотском автономном округе (21,8), Карачаево-Черкессии (14,2), Владимирской области (10,8).

ПроУфу
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  • 1 | 08.03.2021, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин руки прочь от всего народа Башкортостана!



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1

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  • 2 | 08.03.2021, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Провал команды Хабирова"
или
"Преступление команды Хабирова?!"

Когда Путин диоксидом серы отравлял Башкирский г ород Сибай не только спорт.соревнование взрослых устроил, но и детей!!!!!
Почему то прокуратура такая близорукая??!



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  • 3 | 08.03.2021, 15:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дееспособность власти определяется её реакцией на проблему!
Денег в бюджете навалом. На эти сверхогромные деньжищи можно страну заново дважды заново построить по самым современным технологиям!



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  • 4 | 08.03.2021, 18:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
01.11.2019 УЖ сообщал о катастрофе в области детской смертности в Башкортостан е, но Путин, по своей должности Конституционно обязанный каждому гарантировать право на жизнь не справился с обязанностями! Отказ от исполнения обязанностей подразумевает отставку Путина.
Согласно закону "О прокуратуре" генпрокурор, за генпрокурорскую зарплату, обязан подыскать подходящую статью УК РФ !

Путин уходи!



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  • 5 | 08.03.2021, 20:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
пошла в магазин-оставила 180 рублей ,что купила? картошку и капусту для голубцов ИНФЛЯЦИЯ 4% УРА ВРУНАМ !!!!!!



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2

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  • 6 | 08.03.2021, 23:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Провал команды Хабирова: Когда посадят Забелина?
============================================
Тогда, когда восстановим РЕВТРИБУНАЛЫ !

И-2



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  • 7 | 08.03.2021, 23:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 08.03.2021, 20:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
пошла в магазин-оставила 180 рублей ,что купила? картошку и капусту для голубцов ИНФЛЯЦИЯ 4% УРА ВРУНАМ !!!!!!
__________________________________
Вас с такими деньгами ещё в магазин запустили?
турк



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  • 8 | 09.03.2021, 05:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Есть такая статья, - в Конституции народ РФ потребовал Путину охранять детство и материнство. Но Путин всячески уклонялся от исполнения своих обязанностей, в частности особо значимой партия Путина предлагала установить детское пособие в бутылку водки (вынужден т.к. Путин все 21г. "вес" рубля занижает), Яблочники предложили в 2ящик а, но партия Путина вынужденно большинством проголосовала за детское пособие в литр.



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  • 9 | 09.03.2021, 05:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7й Турк
Ритейл Потапенко лет 5 назад жаловался что Путин довёл средний чек народа дои120 руб.. Т.е.по непутёвым меркам она произвела богатую покупку!
Но, как раз она, персонально так скалит зубами в поддержку начинаний Путина, вот уж: '3а что боролась, на то напоролась'!
Я знаю одну такую мадам с пеной у рта за Путина рвавшаяся, погибла в лобовом ДТП по дороге Сибай-Уфа, ехала на лечение. Хамитов эксглаварь-презик РБ дал признательныепоказания что ему на куначивание-2015 Путин отстегнул в 20 раз меньше средств. Поэтому не построены раздельные автодороги встречных направлений и лечение она проходила не в г. Сибай, а в Уфе из-за плохого оснащения. Т.е.и тут Путин ущемляет Конституционное право граждан на жизнь.



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