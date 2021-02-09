Воровская команда продолжит набивать карманы

Врио главы МинЖКХ Башкирии стала чиновница из команды арестованного Беляева.Ирина Голованова чуть больше 1,5 года работает в министерстве.Первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова назначена исполняющим обязанности главы ведомства. Эту должность она получила в связи с арестом Бориса Беляева по подозрению в махинациях на 95 млн рублей в должности мэра Кумертау (2010-2019).Ирина Александровна работала с Беляевым в администрации Кумертау с 2013 по 2018 годы. Тогда она была его первым заместителем. Но после увольнения из мэрии она не сразу пришла работать в МинЖХК вслед за Борисом Владимировичем, а год отработала помощником тогда еще действующего вице-премьера Ленары Ивановой.Напомним, Беляев с 26 февраля находится под домашним арестом по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он в 2017 году на посту мэра Кумертау, зная о том, что на очистных сооружениях в селе Маячном не были проведены пусконаладочные работы и не предоставлены результаты исследований очищенных стоков воды, в связи с чем объект не был готов к использованию и оказанию услуг, подписал акт приемки, тем самым вводя его в эксплуатацию. При этом указанные очистные сооружения до настоящего времени фактически не функционируют и непригодны для эксплуатации. Ущерб бюджету оценивается в 95 млн рублей. По этому же уголовному делу в качестве обвиняемого привлечен глава Минстроя Рамзиль Кучарбаев, который также под домашним арестом.