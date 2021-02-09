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Воровская команда продолжит набивать карманы

  • Опубликовано: ПроУфу | 10.03.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 11344 | Комментарии: 12
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Врио главы МинЖКХ Башкирии стала чиновница из команды арестованного Беляева.

Воровская команда продолжит набивать карманы


Ирина Голованова чуть больше 1,5 года работает в министерстве.

Первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова назначена исполняющим обязанности главы ведомства. Эту должность она получила в связи с арестом Бориса Беляева по подозрению в махинациях на 95 млн рублей в должности мэра Кумертау (2010-2019).

Ирина Александровна работала с Беляевым в администрации Кумертау с 2013 по 2018 годы. Тогда она была его первым заместителем. Но после увольнения из мэрии она не сразу пришла работать в МинЖХК вслед за Борисом Владимировичем, а год отработала помощником тогда еще действующего вице-премьера Ленары Ивановой.

Напомним, Беляев с 26 февраля находится под домашним арестом по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он в 2017 году на посту мэра Кумертау, зная о том, что на очистных сооружениях в селе Маячном не были проведены пусконаладочные работы и не предоставлены результаты исследований очищенных стоков воды, в связи с чем объект не был готов к использованию и оказанию услуг, подписал акт приемки, тем самым вводя его в эксплуатацию. При этом указанные очистные сооружения до настоящего времени фактически не функционируют и непригодны для эксплуатации. Ущерб бюджету оценивается в 95 млн рублей. По этому же уголовному делу в качестве обвиняемого привлечен глава Минстроя Рамзиль Кучарбаев, который также под домашним арестом.

ПроУфу
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  • 1 | 10.03.2021, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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в связи с чем объект не был готов к использованию и оказанию услуг, подписал акт приемки

-----------------

Янковский, Клара Лучко, Юрий Яковлев... Приёмная комиссия из трех человек не подписала акт о приёмке. Все они возвращаются с приемки объекта назад поездом. Леонид Куравлёв успевает впрыгнуть на ходу...

Все мы видели фильм "Мы, нижеподписавшиеся", сопереживали герою.



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  • 2 | 10.03.2021, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Первый зам сидела с завязанными глазенками )))



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  • 3 | 10.03.2021, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Всегда рядом с Беляевым,к чему бы это.



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  • 4 | 10.03.2021, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сопереживали герою.

+++++++++++++++++

Там начальник объекта, которого хотели выжить с должности, сказал:
"Есть недоделки, но выпускать продукцию завод может. Решайте сами."

Здесь же неясно: или тоже интриги, или... "на лапу"? Всё может быть.



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  • 5 | 10.03.2021, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Еще Александр Васильевич Суворов утверждал, что прослужившего год, интендантом , стоит расстрелять , а потом учинить следствие, оно докажет справедливость свершенного.
А у нас воров нельзя сажать в тюрьму, максимум - условный срок, ибо это не по понятиям.



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  • 6 | 10.03.2021, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рыбак рыбака видит издалека. Расходимся, нас опять надрали. Заместитель оказался опять Беляевым в юбке. Ждём ещё одного сидельца в домашних условиях.
Обратите внимание, что новости от республики приобрели какой то абсурдный характер. Мы живем в зазеркалье, где все просто безгранично попало в карман одной дружной ОПГ.



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  • 7 | 10.03.2021, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Вчера, 9 марта, в Каслинском районе следственным отделом Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями должностными лицами ОМВД района. Подозреваемым стал начальник отдела, в прошлом – заместитель начальника кыштымской полиции.
По данным следствия, в декабре прошлого года руководство Каслинского отдела полиции издало незаконное распоряжение о выдаче премии в 100 тысяч рублей сотрудникам. При этом часть денежных средств требовалось вернуть на нужды отдела полиции.

Как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, уголовное дело возбуждено в отношении начальника отдела МВД . Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МВД региона, нарушения были выявлены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Начальник и один из его подчинённых отстранены от службы.
занимал должность замначальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский».



Он родился 17 октября 1971 года в городе Кыштыме. В 2002 году окончил Челябинский юридический институт МВД России, в 2012 году – Академию управления внутренних дел в Москве, имеет большой опыт руководящей работы. Службу начал с должности милиционера изолятора временного содержания, затем работал дознавателем, старшим оперуполномоченным отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, начальником дежурной части, начальником штаба. С 2007 года приступил к службе в должности заместителя начальника отдела полиции по Кыштымскому городскому округу. В 2016 году возглавил отдел полиции в соседнем Каслинском районе.
_________________________________
100 тыров Карл ... на нужды отдела и уголовное дело.
Менты не дадут с3.14здеть - картриджы , бумага ...ремонт, мебель .... да вся погребень рахманинова за свой счёт, а сверху - делай делай делай!!!! Да на любом муниципальном предприятии такая хня.
Самое противное что газета Кыштымский Рабочий выложила эту статью в Кыштыме с именем и фамилией. Я лично знал и его и всю Семью. Родители учителя , известные в кыштыме тренеры . Отец многократный чемп мира среди ветеранов. Старший брат мастер спорта, актер Озерского драм театра , сейчас преподаватель доп образования. Су...и, если какого насильника там или наркошу - то называть ФИО нельзя, а тут ...
Да по любасу вышел на кого то крупного и отказался дело замять, ну или очередному сынку место понадобилось
турк



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  • 8 | 10.03.2021, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 10.03.2021, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще Александр Васильевич Суворов утверждал, что прослужившего год, интендантом , стоит расстрелять , а потом учинить следствие, оно докажет справедливость свершенного.
================================
А ничего что Александр Васильевич Суворов насиловал крепостных девочек младше 14 лет,и таскал их за собой в воинском обозе?
Вот почему он ненавидел интендантов отвечавших за обоз!



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  • 9 | 10.03.2021, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ничего что Александр Васильевич Суворов насиловал крепостных девочек младше 14 лет

---------------------

Вот так незаметно скатились на любимую русофобию. Да ещё с фейками.



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  • 10 | 10.03.2021, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 10.03.2021, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ничего что Александр Васильевич Суворов насиловал крепостных девочек младше 14 лет

---------------------

Вот так незаметно скатились на любимую русофобию. Да ещё с фейками.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не обращай внимания на этого "комментатора", видимо педофила, так как у него то Суворов, то Кутузов всё с этими девочками! Свой порок он другим приписывает! Очень Опытный



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  • 11 | 10.03.2021, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Воровство в России исстари , Неистребимо !
Оно как родимое фамильное славянское пятно .
Однажды Петр I, общаясь со своим приближенным Павлом Ягужинским,
негодующе выпалил,
......." что сейчас всякий кто украдет из казны на столько,
сколько стоит веревка, на той же веревке повешен будет...."
Государь, — ответил Ягужинский,
..... «Разве государь, хочешь остаться совсем без подданных?
Все мы воруем, только одни больше и заметнее других!»...



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  • Эксперт
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  • 12 | 10.03.2021, 13:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70285 | Рейтинг: +11712,7
Беляев был против жителей по вопросу нещадной обдираловки по отоплению. Эта будет тоже, как мне кажется.
Их личной вине в завышенном на 500-700 рублей тарифе вины конечно же нет, но они в системе.
Тарифы вздернули в 2013-16 годах - 224% к 2012 году - с 792,32р за ГКал до 1774,31р

Сейчас СтопБашРТС и добивается пересмотра этого тарифа - который выше, чем в других регионах по соседству и в Сибире(то есть в схожих климатических и географических условиях городов схожих по климату. населенности и рельефу с Уфой) - именно на 500-700 рублей!

И пока от СРАдия не будет телодвижений, а они будут ТОЛЬКО в случае, если протесты будут значимыми(на 15 марта назначен очередной простест) - и СРАдий получит волешбный пендель от пуйла, как было с Куштау - до тех пор ничего не произойдет.
Более того - летом все стихнет, по понятным причинам(нет отопления, протестуны в садах) и протестов перед выборами не будет, затишье до новых огроменных платежей... так шта... грабить будут скорее всего и дальше.
Тут еще ожидается резкое повышение тарифов на отопления из-за высокой изношенности тепло-коммуникаций(труб под землей) и инвестировать во все это будут граждане....

вот тут - после 9 минуты про повышение цен на отопление. У нас эксперимент.
https://www.youtube.com/watch?v=LY6zvz4L2QM



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