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Конченый вуз, конченая палата

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Ильнар Гарифуллин: Короче полное грехопадение моего любимого истфака.

Конченый вуз, конченая палата


И что самое невероятное в истории с заявой которую накатала Общественная палата РБ на издание «Реальное время» и татарскую поэтессу Нажибу Сафину, что данный донос подписал один из моих бывших преподов с истфака Рамиль Рахимов.

Ладно этот гражданин годами играл в свои «солдатики», т.е. простите игры реконструкторов изображая из себя солдата эпохи наполеоновских войн. Ладно сочинял байки о неких «тептярях-башкирах» для фильмов Салавата Хамидуллина и прочие околополитические мифы. Но что в итоге докатится до доносов на женщин-поэтов даже я не ожидал.

Короче полное грехопадение моего любимого истфака. Поэтому в нынешней ситуации слияния университетов нынешний истфак БашГУ уже не жалко. Собственно жалеть то уже нечего.






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  • Эксперт
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  • 1 | 11.03.2021, 11:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70289 | Рейтинг: +11711,9
Без основного - исходного текста сложно понять о чем речь - добавлю:

Прокуратуру привлекли к национальному вопросу
Ведомство попросили проверить статью поэтессы из Татарстана

Коммерсантъ (Уфа) №40 от 10.03.2021, стр. 12
Общественная палата Башкирии пожаловалась в региональную прокуратуру на казанский портал «Реальное время». Поводом для обращения стал материал поэтессы Нажибы Сафиной «Почему меня заставляют стать башкиром, что за цирк?». В нем госпожа Сафина пишет, что живущие в Башкирии татары жалуются ей, что в республике их вынуждают записываться башкирами. В Общественной палате Башкирии считают, что спорная статья формирует «убеждение о фактах массового притеснения татарского населения» в регионе и «негативное, враждебное отношение к башкирскому населению». Нажиба Сафина с доводами жалобы не согласна.

Общественная палата Башкирии обратилась к прокурору республики Владимиру Ведерникову с жалобой на статью татарской поэтессы Нажибы Сафиной «Почему меня заставляют стать башкиром, что за цирк?», опубликованную на казанском портале «Реальное время» 3 марта. Спорный текст является переводом на русский язык материала госпожи Сафиной, который 25 февраля был напечатан в газете «Татарстан яшьлре». Как следует из предисловия, материал поэтессы составлен из отрывков ее разговоров с татарами, живущими в Янаульском районе Башкирии. Она пишет, что собеседники жалуются на проводимую в республике «башкиризацию», отсутствие прессы на татарском языке и склонения «записываться башкирами» на предстоящей в апреле переписи населения.

Обращение Общественной палаты к прокурору республики (копия имеется в распоряжении „Ъ“) подписал заместитель председателя Рамиль Рахимов. В жалобе указано, что статья содержит «признаки возбуждения ненависти и вражды по признакам национальности, языка, происхождения». «Исходя из общей смысловой направленности материала, авторы статьи под видом критики процесса „башкортизации“ населения формируют у читателя убеждение о фактах массового притеснения татарского населения в республике по признаку национальности, тем самым формируя негативное, враждебное отношение к башкирскому населению, которое в статье противопоставляется татарскому населению»,— указано в обращении.

Члены Общественной палаты просят прокуратуру Башкирии провести проверку, установить причастных лиц и дать их действиям юридическую оценку.

Председатель Общественной палаты республики Ростислав Мурзагулов заявил „Ъ“, что опубликованный в «Реальном времени» текст — это «прямо Сталинград какой-то, фашисты у ворот». «Нам кажется, что с подобными явлениями российское государство должно бороться. У нас в республике были силы, которые пытались спекулировать на национальном вопросе, но особенных успехов они не добились»,— добавил он. Господин Мурзагулов отметил, что палату удовлетворит «любой исход (прокурорской проверки.— „Ъ“), который заставит задуматься тех, кто пытается раздуть у нас Югославию».

В прокуратуре Башкирии сообщили, что обращение в ведомство пока не поступало.

Нажиба Сафина заявила „Ъ“, что о жалобе узнала от журналистов. По ее словам, никакого разжигания розни в тексте не было, она просто передавала слова татар, живущих в Башкирии. «Я удивлена, что Общественная палата, будучи показателем справедливости, пытается делать обратное. Нас убеждают лжеученые и политики в том, что в Башкирии живут только башкиры, но ведь татар там живет даже больше, чем в Татарстане. В 1920-ые годы изменили границы между республиками, но от этого ведь не меняется национальность»,— пояснила госпожа Сафина.

По результатам Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, татары занимали в Башкирии третье место по численности (около 25%) после русских (36%) и башкир (29%).

В редакции портала «Реальное время» вчера не удалось получить комментарий.

Член Всемирного форума татарской молодежи Ильнар Гарифуллин расценивает обращение в прокуратуру как «не попытку разобраться, а попытку запугать татарскую общественность и заткнуть всем рты». «Вы вначале выясните — реальны ли факты подобного перекоса в национальной политике, действительно ли ущемляются национальные права татарского населения, в том числе по части подготовки к переписи населения или нет»,— отметил господин Гарифуллин.

Елена Чиркова



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  • Гость
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  • 2 | 11.03.2021, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Собственно жалеть-то уже нечего.

----------------

Да и комментировать. "Айда в кино!"



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0

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  • Участник
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  • 3 | 11.03.2021, 11:12 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5005 | Рейтинг: -755
Пора бы прокуратуре обратить внимание на публикации Кухарки и Ильнара.



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4

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  • Гость
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  • 4 | 11.03.2021, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... ее разговоров с татарами, живущими в Янаульском районе Башкирии.

------------------

Вот Ирек дёрнул оттуда в Зеленоград - и в ус не дует. Строчит романы.



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  • 5 | 11.03.2021, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Татарин и башкир -
................................ близнецы-братья!


Все мы - советские люди. Хватит уже.



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3

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  • 6 | 11.03.2021, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
откройте интернет и читайте определенных лиц о татарах,вообще все это гадость началось во времена ,,сверхобразованного,, Муртазы!



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8

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  • 7 | 11.03.2021, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У татар никаких шансов защитить свои права через суды-нет. Вся надежда на Европейский суд!



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1

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  • Гость
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  • 8 | 11.03.2021, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вся надежда на Европейский суд!

=========

Хорош апеллировать к гейропе. Там спят и видят нашу грызню. И ручки потирают.



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4

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  • 9 | 11.03.2021, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" тем самым формируя негативное, враждебное отношение к башкирскому населению, которое в статье противопоставляется татарскому населению»,— указано в обращении."
===========
Со времен Муртазы формируется у татар негативное отношение не к башкирскому населению, а к башкиризации управленческого аппарата, неэффективного, погрязшем в коррупции, который пытается разжечь рознь, чтобы отвлечь от собственных пороков.
Ведь эффективно развивается общество, в котором к управлению привлекаются умные,компетентные люди, но не по национальному признаку.
Пример тому дохрущевское время, когда СССР после огромных военных потерь стала быстро, без посторонней помощи, за короткое время стала первой космической державой.



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4

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  • 10 | 11.03.2021, 12:25 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40673 | Рейтинг: +5103,7
Р.Рахимов- интересный мужик. Не он ли автор фильма "Ночной пук"?



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  • 11 | 11.03.2021, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
автор фильма "Ночной пук"?

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Боевик, что ли?



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