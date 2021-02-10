Конченый вуз, конченая палата

Ильнар Гарифуллин: Короче полное грехопадение моего любимого истфака.И что самое невероятное в истории с заявой которую накатала Общественная палата РБ на издание «Реальное время» и татарскую поэтессу Нажибу Сафину, что данный донос подписал один из моих бывших преподов с истфака Рамиль Рахимов.Ладно этот гражданин годами играл в свои «солдатики», т.е. простите игры реконструкторов изображая из себя солдата эпохи наполеоновских войн. Ладно сочинял байки о неких «тептярях-башкирах» для фильмов Салавата Хамидуллина и прочие околополитические мифы. Но что в итоге докатится до доносов на женщин-поэтов даже я не ожидал.Короче полное грехопадение моего любимого истфака. Поэтому в нынешней ситуации слияния университетов нынешний истфак БашГУ уже не жалко. Собственно жалеть то уже нечего.