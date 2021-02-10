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Распил бабла на «будущем башкирского народа»

  • Опубликовано: mkset.ru | 11.03.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 25381 | Комментарии: 13
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В будущее через настоящее: куда планируется вести башкирский народ ближайшие 10 лет.

Распил бабла на «будущем башкирского народа»


В конце 2020 года в республике была принята стратегия развития башкирского народа — документ, который должен обеспечить «стабильное и успешное развитие этноса на перспективу», то есть до 2031 года. Пересказываем ее основные положения.

Идея такого документа появилась еще в 2019 году, во время подготовки к V Всемирному курултаю башкир. В онлайн-формате были собраны предложения и проекты как от простых жителей республики, так и от экспертов, ученых и общественных деятелей. На основе этих предложений ученые Академии наук РБ разработали документ под руководством доктора исторических наук, профессора Айтугана Акманова. За план отвечает Всемирный курултай башкир, который должен направить его на согласование в Правительство РБ — оно, в свою очередь, будет включать те или иные мероприятия в госпрограммы.

Первая половина документа посвящена краткой истории башкир и характеристике современного состояния этноса. В частности, отмечается, что общая численность башкир в мире к 2020 году составила 1,7 млн человек, 1,1 млн из них проживает в Башкирии. И если переписи населения в ХХ веке регулярно отмечали рост численности башкир (в среднем на 100 тыс. человек за каждый период), то в 2010 году этнос сократился на 88 тыс. человек.

В исторической части подчеркивается, что башкиры еще не завершили процесс массовой урбанизации, влияние которой оценивается неоднозначно:

— С одной стороны, благодаря урбанизации башкиры активно включились в процессы глобализации, однако в городе они столкнулись с проблемой сохранения своей этничности, языка и культуры.

Согласно стратегии, башкирский этнос предполагается поддерживать, развивая до 2031 года ряд направлений. В частности, это поддержка демографической ситуации среди башкирского населения, в рамках которой планируется поддерживать «культ башкирской семьи», создание башкирской детской, подростковой и молодежной среды, а также сплочение башкирских сообществ среди студентов, предпринимателей, педагогов, интеллигенции. Так, среди мероприятий по формированию сообщества башкирского студенчества предполагается создание специальных квот в республиканских вузах, среди предпринимателей — создание фонда по работе с инвестициями и пожертвованиями в развитие башкирской национальной культуры. Отметим также государственный протекционизм башкирской кухни при проведении деловых ужинов и банкетов с официальными лицами.

Авторы стратегии считают, что еще нужно активизировать работу башкирской интеллектуальной элиты для формирования смыслов национальной культуры. Также внимание уделяется развитию башкирских сообществ в России и за ее пределами и правовому обеспечению башкир, в том числе — защите прав на изучение башкирского языка.

В ближайшие годы предполагается сосредоточиться на развитии национально-культурной сферы башкир (исторические реконструкции, краеведение и т. д.). Также планируется сформировать единый «культурный календарь» республики, который мог бы координировать работу творческих коллективов, историко-культурных центров и тематических сообществ. Такой календарь должен включать как актуальные образцы творческого наследия, так и современное искусство, а также различные фестивальные движения, значимые праздники и даты различных масштабов.

В числе планов — модернизация территории Башкирии, но с обязательным сохранением традиционной культуры. Современные достижения на территории региона должны четко позиционироваться как часть актуальной культуры башкир, следует отмечать общий вклад в реализацию как от башкирского народа, так и от других этнических групп республики. Один из важных пунктов программы — модернизация и популяризация национально-культурной инфраструктуры (музеи, дома культуры, базы национальных видов спорта).

Стратегия обращает внимание и на цифровой компонент — так, например, планируется создать сайты, посвященные наследию Башкортостана.

Особое место в Стратегии уделяется башкирскому языку:

— Русский язык является государственным языком и языком межнационального общения в Башкирии, скрепляющим цивилизационное ядро общероссийской гражданской нации. Однако Башкортостан является уникальным очагом и местом развития башкирского языка, поэтому на республику ложится обязанность всесторонней поддержки башкирского языка как родного для башкирского народа и государственного для республики.

Поэтому планируется тщательно проработать вопросы цифровизации языка (создание специального программного обеспечения и приложений) и развивать контент на национальном языке (тв, кино, литература, игры, образовательные программы, научные исследования).

В конечном счете реализация Стратегии должна помочь укрепить самосознание башкир, поспособствовать этнокультурному развитию народа и росту его престижа. Оценка результатов будет подводиться, исходя из показателей уровня жизни башкир, объема башкирского медийного пространства, инвестиционного рейтинга региона, уровня конфликтности в регионе и доверия к местным органам власти.

По мнению заместителя Премьер-министра Правительства РБ Азата Бадранова, по сравнению с аналогичными документами других народов Стратегия развития башкирского народа менее идеологизирована и политизирована и направлена на решение практических задач.

Председатель Президиума ВКБ Эльвира Аиткулова подчеркнула, что Стратегия станет основанием для комплексной работы по развитию башкирского народа во всех сферах. При этом степень реализации документа зависит исключительно от включенности в этот общий процесс каждого представителя башкирского народа.

МКС
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  • 1 | 11.03.2021, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Гладко было на бумаге. Во что выльется на практике - можно предположить.



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  • 2 | 11.03.2021, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всю стратегию развития башкирского народа можно выразить коротко: дайте финансирование, гранты, квоты, льготы и должности! Очень Опытный



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5

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  • Эксперт
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  • 3 | 11.03.2021, 12:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70289 | Рейтинг: +11711,9
общая численность башкир в мире к 2020 году составила 1,7 млн человек
_______________________________________
Про 2 млн - значит врали.... не удивлена. Думаю, что и про 1,1млн на сегодня в Б-стане - тоже враньё.

создание специальных квот в республиканских вузах
____________________________
Опять?! Так им пуйло уже квоты создал - детям ментов, а среди понаехавших в города башкир - таких большинство, работать-то не умеют и не хотят - вне конкурса в профильные вузы... а вот в общегражданские - тупых набирать нет смысла - все равно будут в пятерочке кричать - свободная касса!
Кому нужны бездари и недоучки - имею в виду квотников, а талантливым башкирам квоты не нужны они сами поступят хоть в Оксфорд?
А истфака на всех не хватит, да и куда пойдут работать потом? В школы? Там цепляются за пенсионеров - молодое поколение себя отвратительно зарекомендовало в школах, стараются не брать. Ни предметов толком не знают, ни с детьми работать не умеют.



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  • # 4 | 11.03.2021, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 5 | 11.03.2021, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...благодаря урбанизации башкиры активно включились в процессы глобализации, однако в городе они столкнулись с проблемой сохранения своей этничности, языка и культуры.

-------------------

Это объективное противоречие. Не тащить же юрту в город. А в городе-е-е...
Хушь - вода горячая, хушь - холодная! Дёрнул за верёвочку - и всё смыл!..
Да, город напрочь размывает любую этничность. Недаром Серёжа Беликов
поёт: " Но все так же ночью снится мне деревня, отпустить меня не хочет родина моя!" Вот деревня и останется вовек хранительницей языка и культуры. Хошь сохранить всё это - ехай на деревню. К дедушке.



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  • 6 | 11.03.2021, 13:00 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5005 | Рейтинг: -755
Когда же ФАС обратить внимание на сайт за пропаганду КУРЕНИЯ?!



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  • 7 | 11.03.2021, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот совейская школа стукачей сильна!!!! куда девался кляузник сосед... и откуда взялось 5 млн доносов ????
один старый хрен чмОО Стукач. второй Дед не дед - стукач... и ноють и ноють
турк



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  • 8 | 11.03.2021, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стратегически глубоко мыслят Бадрановы, Аиткуловы и прочие. Один миллион если округленно считать статистически подогнанного башкирского населения, имеют свою стратегию, остальные живут по воле Всевышнего.
Через десять лет перепись покажет, что городские башкиры вдруг стали татарами, а дети их стали уже большей частью русскими. Вот и вся стратегия пикирующей нацполитики.
Если хотите посмотреть реальность не из окна белого дома, то поезжайте в Баймак, Хайбуллу или Белокатай и посмотрите как живут настоящие башкиры, где они живут и что едят. Это вам не по ящику нести пургу или с трибуны по бумажке молотить.



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  • 9 | 11.03.2021, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Можно, конечно и нужно, написать сей труд, дабы показать власти, что не напрасно хлеб едим.

Стратегическое направление всех народов России определяется в Кремле. Именно там и задают вектор развития общества в целом.



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  • 10 | 11.03.2021, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
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а башкир разве не включили в опись на утилизацию по программе сокращения народонаселения?



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  • 11 | 11.03.2021, 14:42 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4409 | Рейтинг: -347,8
Ура ! Да здравствует ! Пятилетку за 3 дня !



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  • 12 | 11.03.2021, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 11.03.2021, 12:20 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70289 | Рейтинг: +11711,

а среди понаехавших в города башкир
=========================
Кухарка, ты же понимаешь: никто кроме русских в России не имеет права строить новые города.
У башкир нет прав строить города и переселятся из деревень.
Остается либо прозябать в деревнях, но остаться башкиром;
либо "понаехать" в уже существующие города, но придется от отказаться от своего башкирства, так как русские против всех нерусских (кроме иностранцев), ты сама живой пример этому.



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  • 13 | 11.03.2021, 15:30 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 11.03.2021, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
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11.03.2021, 15:23Кухарка
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Что Кухарочка, правда глаза колет?



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