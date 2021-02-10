Распил бабла на «будущем башкирского народа»

В будущее через настоящее: куда планируется вести башкирский народ ближайшие 10 лет.В конце 2020 года в республике была принята стратегия развития башкирского народа — документ, который должен обеспечить «стабильное и успешное развитие этноса на перспективу», то есть до 2031 года. Пересказываем ее основные положения.Идея такого документа появилась еще в 2019 году, во время подготовки к V Всемирному курултаю башкир. В онлайн-формате были собраны предложения и проекты как от простых жителей республики, так и от экспертов, ученых и общественных деятелей. На основе этих предложений ученые Академии наук РБ разработали документ под руководством доктора исторических наук, профессора Айтугана Акманова. За план отвечает Всемирный курултай башкир, который должен направить его на согласование в Правительство РБ — оно, в свою очередь, будет включать те или иные мероприятия в госпрограммы.Первая половина документа посвящена краткой истории башкир и характеристике современного состояния этноса. В частности, отмечается, что общая численность башкир в мире к 2020 году составила 1,7 млн человек, 1,1 млн из них проживает в Башкирии. И если переписи населения в ХХ веке регулярно отмечали рост численности башкир (в среднем на 100 тыс. человек за каждый период), то в 2010 году этнос сократился на 88 тыс. человек.В исторической части подчеркивается, что башкиры еще не завершили процесс массовой урбанизации, влияние которой оценивается неоднозначно:— С одной стороны, благодаря урбанизации башкиры активно включились в процессы глобализации, однако в городе они столкнулись с проблемой сохранения своей этничности, языка и культуры.Согласно стратегии, башкирский этнос предполагается поддерживать, развивая до 2031 года ряд направлений. В частности, это поддержка демографической ситуации среди башкирского населения, в рамках которой планируется поддерживать «культ башкирской семьи», создание башкирской детской, подростковой и молодежной среды, а также сплочение башкирских сообществ среди студентов, предпринимателей, педагогов, интеллигенции. Так, среди мероприятий по формированию сообщества башкирского студенчества предполагается создание специальных квот в республиканских вузах, среди предпринимателей — создание фонда по работе с инвестициями и пожертвованиями в развитие башкирской национальной культуры. Отметим также государственный протекционизм башкирской кухни при проведении деловых ужинов и банкетов с официальными лицами.Авторы стратегии считают, что еще нужно активизировать работу башкирской интеллектуальной элиты для формирования смыслов национальной культуры. Также внимание уделяется развитию башкирских сообществ в России и за ее пределами и правовому обеспечению башкир, в том числе — защите прав на изучение башкирского языка.В ближайшие годы предполагается сосредоточиться на развитии национально-культурной сферы башкир (исторические реконструкции, краеведение и т. д.). Также планируется сформировать единый «культурный календарь» республики, который мог бы координировать работу творческих коллективов, историко-культурных центров и тематических сообществ. Такой календарь должен включать как актуальные образцы творческого наследия, так и современное искусство, а также различные фестивальные движения, значимые праздники и даты различных масштабов.В числе планов — модернизация территории Башкирии, но с обязательным сохранением традиционной культуры. Современные достижения на территории региона должны четко позиционироваться как часть актуальной культуры башкир, следует отмечать общий вклад в реализацию как от башкирского народа, так и от других этнических групп республики. Один из важных пунктов программы — модернизация и популяризация национально-культурной инфраструктуры (музеи, дома культуры, базы национальных видов спорта).Стратегия обращает внимание и на цифровой компонент — так, например, планируется создать сайты, посвященные наследию Башкортостана.Особое место в Стратегии уделяется башкирскому языку:— Русский язык является государственным языком и языком межнационального общения в Башкирии, скрепляющим цивилизационное ядро общероссийской гражданской нации. Однако Башкортостан является уникальным очагом и местом развития башкирского языка, поэтому на республику ложится обязанность всесторонней поддержки башкирского языка как родного для башкирского народа и государственного для республики.Поэтому планируется тщательно проработать вопросы цифровизации языка (создание специального программного обеспечения и приложений) и развивать контент на национальном языке (тв, кино, литература, игры, образовательные программы, научные исследования).В конечном счете реализация Стратегии должна помочь укрепить самосознание башкир, поспособствовать этнокультурному развитию народа и росту его престижа. Оценка результатов будет подводиться, исходя из показателей уровня жизни башкир, объема башкирского медийного пространства, инвестиционного рейтинга региона, уровня конфликтности в регионе и доверия к местным органам власти.По мнению заместителя Премьер-министра Правительства РБ Азата Бадранова, по сравнению с аналогичными документами других народов Стратегия развития башкирского народа менее идеологизирована и политизирована и направлена на решение практических задач.Председатель Президиума ВКБ Эльвира Аиткулова подчеркнула, что Стратегия станет основанием для комплексной работы по развитию башкирского народа во всех сферах. При этом степень реализации документа зависит исключительно от включенности в этот общий процесс каждого представителя башкирского народа.