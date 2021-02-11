Многолетнее насилие языком дает плоды

Башкирия заняла 55-е место среди регионов России по качеству образования.Рейтинг представила федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Его составляли на основе нескольких показателей, в частности результатов обучения школьников, практикоориентированности и качества управления школьной образовательной системой. По каждому из пунктов ведомство представило отдельный результат.В Башкирии, по данным Рособрнадзора, самые низкие баллы получили эффективность механизмов управления качеством образования и объективность оценки последнего. Также на низком уровне развития в республике находятся образовательное равенство и функциональная грамотность школьников.Близкие к максимальному результату баллы получили «достижения минимального уровня подготовки» и аналитика результатов ГИА. Общий результат региона в рейтинге достиг 44,9 баллов.Первое место в списке занял Санкт-Петербург, набравший 92,1 балла. Соседствующая с Башкирией Удмуртия оказалась на 7-м месте по стране. Пермский край занял 9-ю позицию, Татария — 22-ю.