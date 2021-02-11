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Многолетнее насилие языком дает плоды

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Башкирия заняла 55-е место среди регионов России по качеству образования.

Многолетнее насилие языком дает плоды


Рейтинг представила федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Его составляли на основе нескольких показателей, в частности результатов обучения школьников, практикоориентированности и качества управления школьной образовательной системой. По каждому из пунктов ведомство представило отдельный результат.

В Башкирии, по данным Рособрнадзора, самые низкие баллы получили эффективность механизмов управления качеством образования и объективность оценки последнего. Также на низком уровне развития в республике находятся образовательное равенство и функциональная грамотность школьников.

Близкие к максимальному результату баллы получили «достижения минимального уровня подготовки» и аналитика результатов ГИА. Общий результат региона в рейтинге достиг 44,9 баллов.

Первое место в списке занял Санкт-Петербург, набравший 92,1 балла. Соседствующая с Башкирией Удмуртия оказалась на 7-м месте по стране. Пермский край занял 9-ю позицию, Татария — 22-ю.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 12.03.2021, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирский язык тут ни при чём. Образование опустили по всей стране.



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