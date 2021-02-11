Боль и огорчение нациста Габбасова

По словам Габбасова, даже в вопросе установки памятников республиканские власти ориентируются на мнение Москвы, а не собственного народа. В своем материале он ссылается не прецеденты.30 лет назад прекратила свое существование страна под названием СССР и давно нет той коммунистической идеологии, но все вокруг так и напоминает об ушедшей эпохе.Ленин, Войков, Киров, Иван Якутов, Калинин, братья Кадомцевы, Софья Перовская, Егор Сазонов и многие, многие другие, имена которых до сих пор носят названия улиц, парков, аллей, бульваров.Отношение власти к историческим фигурам меняется в соответствии с политической конъюнктурой. Еще недавно коммунистические деятели были героями. Но время шло и героями становились их оппоненты: канонизировали царскую семью, сняли фильм об адмирале Колчаке, Путин лично возлагал цветы надгробиям генерала Деникина и русского философа Ивана Ильина. Последнего, кстати, на Западе называют фашистом.Сейчас в обществе вновь горячо обсуждают установку памятников таким одиозным личностям как Сталину и Дзержинскому.В Башкортостане в отличие от других регионов есть своя национальная специфика. У башкирского народа большая и богатая история, где присутствует множество национальных героев и выдающихся деятелей, которые вложили много сил, а кто-то и жизнь отдал за то, чтобы республика процветала, чтобы башкирский народ сохранился, жил и развивался.При Муртазе Рахимове, не обращая внимание на недовольство и критику не башкирского населения республики, последовательно называли именами башкирских национальных героев и известных деятелей университеты, гимназии, улицы, парки и другие культурные объекты в разных районах и городах Башкортостана.Сегодня в условиях авторитарного режима в России руководители национальных республик, которых как правило назначают из московского Кремля, стараются "держать нос по ветру" и особо не раздражать тот федеральный центр героизацией неоднозначных для них героев.Так, в Башкортостане происходит с личностью Заки Валиди, которому вот уже более 10 лет не могут, а точнее не хотят поставить памятник в Уфе.Хотя напомню, что Указ об установке памятника этому выдающемуся сыну башкирского народа издали еще в 2010 году при Муртазе Рахимове.То же самое происходит и в Татарстане, где татарстанские общественники вот уже много лет не могут добиться установки памятника татарским воинам, погибшим при обороне Казани. Хотя памятник русским воинам, погибшим при взятии Казани есть.Вот и приходится руководителям национальных республик искать удобных "героев", которые вроде как и сделали что-то для республики, и в то же время не раздражали бы Москву.В середине февраля в Информационном агентстве "Башинформ" прошла новость, что в Уфе определились с местом под памятник видному советскому деятелю Кариму Хакимову, первому полномочному представителю в арабских странах, более известному под именем Красный паша.Памятник решили установить в парке имени В.И. Ленина, на пересечении улиц Советской и Тукаева. То есть именно в том парке, где по Указу Рахимова должны были установить памятник Заки Валиди.Образ Карима Хакимова начали раскручивать именно при Радие Хабирове.К 130 летию Карима Хакимова в Башкортостане уже издали комикс на башкирском и русском языках, героем которого является Красный паша. Над рисунками в комиксе работали художники студии "Муха" и известный башкирский карикатурист Камиль Бузыкаев. Также прошла новость, что тот же самый Бузыкаев при поддержке правительства республики планирует снять исторический документальный фильм о Красном паше. Теперь вот еще и памятник устанавливают в Уфе.Возникает такое чувство, что нам, башкирам, подсовывают не наших национальных героев.Экс-главе республики Рустэму Хамитову нравился Шагит Худайбердин, он о нем старался везде говорить и упоминать.Нас стараются убедить в том, что вот люди и есть те самые настоящие герои для башкир. Выдвигают на передний план именно те имена, которые служили не отдельно башкирскому народу или республике, а тех, которые служили всей стране. То есть такие общегосударственные герои, удобные для всех.Хотя у башкир есть и другие герои, которые по значимости в обществе превосходят всех "хакимовых" и "худайбердиных" вместе взятых. Сегодня их увековечиванию мешает трусость и нерешительность руководителей республики.В этой стране, если кто-то сделал что-либо для всей страны, то тогда он герой и можно памятник поставить, но если — только для одного народа, то уже националист, и тогда — соответственно запрет. А то и вообще — снос памятника как это произошло с бюстом Заки Валиди в Санкт-Петербургском университете.Хабирову проще поставить в Уфе еще один памятник генералу Шаймуратову, памятник Кариму Хакимову, если надо, то найдут еще какого-нибудь удобного для всех героя. Ничего не имею против генерала Шаймуратова, герой который заслуживает памятника в родном, переименованном в его честь ауле, заслуживает величественного памятника в Уфе, и звание героя России. Но у нас есть герои, которые годами ждут своего часа. И даже если народ просит их увековечить, наши руководители сперва смотрят на Москву, и если там нет одобрения, то установка памятника откладывается еще на несколько лет. Так и живем.