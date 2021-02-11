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Боль и огорчение нациста Габбасова

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По словам Габбасова, даже в вопросе установки памятников республиканские власти ориентируются на мнение Москвы, а не собственного народа. В своем материале он ссылается не прецеденты.

Боль и огорчение нациста Габбасова


30 лет назад прекратила свое существование страна под названием СССР и давно нет той коммунистической идеологии, но все вокруг так и напоминает об ушедшей эпохе.

Ленин, Войков, Киров, Иван Якутов, Калинин, братья Кадомцевы, Софья Перовская, Егор Сазонов и многие, многие другие, имена которых до сих пор носят названия улиц, парков, аллей, бульваров.

Отношение власти к историческим фигурам меняется в соответствии с политической конъюнктурой. Еще недавно коммунистические деятели были героями. Но время шло и героями становились их оппоненты: канонизировали царскую семью, сняли фильм об адмирале Колчаке, Путин лично возлагал цветы надгробиям генерала Деникина и русского философа Ивана Ильина. Последнего, кстати, на Западе называют фашистом.

Сейчас в обществе вновь горячо обсуждают установку памятников таким одиозным личностям как Сталину и Дзержинскому.

В Башкортостане в отличие от других регионов есть своя национальная специфика. У башкирского народа большая и богатая история, где присутствует множество национальных героев и выдающихся деятелей, которые вложили много сил, а кто-то и жизнь отдал за то, чтобы республика процветала, чтобы башкирский народ сохранился, жил и развивался.

При Муртазе Рахимове, не обращая внимание на недовольство и критику не башкирского населения республики, последовательно называли именами башкирских национальных героев и известных деятелей университеты, гимназии, улицы, парки и другие культурные объекты в разных районах и городах Башкортостана.

Сегодня в условиях авторитарного режима в России руководители национальных республик, которых как правило назначают из московского Кремля, стараются "держать нос по ветру" и особо не раздражать тот федеральный центр героизацией неоднозначных для них героев.

Так, в Башкортостане происходит с личностью Заки Валиди, которому вот уже более 10 лет не могут, а точнее не хотят поставить памятник в Уфе.

Хотя напомню, что Указ об установке памятника этому выдающемуся сыну башкирского народа издали еще в 2010 году при Муртазе Рахимове.

То же самое происходит и в Татарстане, где татарстанские общественники вот уже много лет не могут добиться установки памятника татарским воинам, погибшим при обороне Казани. Хотя памятник русским воинам, погибшим при взятии Казани есть.

Вот и приходится руководителям национальных республик искать удобных "героев", которые вроде как и сделали что-то для республики, и в то же время не раздражали бы Москву.

В середине февраля в Информационном агентстве "Башинформ" прошла новость, что в Уфе определились с местом под памятник видному советскому деятелю Кариму Хакимову, первому полномочному представителю в арабских странах, более известному под именем Красный паша.

Памятник решили установить в парке имени В.И. Ленина, на пересечении улиц Советской и Тукаева. То есть именно в том парке, где по Указу Рахимова должны были установить памятник Заки Валиди.

Образ Карима Хакимова начали раскручивать именно при Радие Хабирове.

К 130 летию Карима Хакимова в Башкортостане уже издали комикс на башкирском и русском языках, героем которого является Красный паша. Над рисунками в комиксе работали художники студии "Муха" и известный башкирский карикатурист Камиль Бузыкаев. Также прошла новость, что тот же самый Бузыкаев при поддержке правительства республики планирует снять исторический документальный фильм о Красном паше. Теперь вот еще и памятник устанавливают в Уфе.

Возникает такое чувство, что нам, башкирам, подсовывают не наших национальных героев.

Экс-главе республики Рустэму Хамитову нравился Шагит Худайбердин, он о нем старался везде говорить и упоминать.

Нас стараются убедить в том, что вот люди и есть те самые настоящие герои для башкир. Выдвигают на передний план именно те имена, которые служили не отдельно башкирскому народу или республике, а тех, которые служили всей стране. То есть такие общегосударственные герои, удобные для всех.

Хотя у башкир есть и другие герои, которые по значимости в обществе превосходят всех "хакимовых" и "худайбердиных" вместе взятых. Сегодня их увековечиванию мешает трусость и нерешительность руководителей республики.

В этой стране, если кто-то сделал что-либо для всей страны, то тогда он герой и можно памятник поставить, но если — только для одного народа, то уже националист, и тогда — соответственно запрет. А то и вообще — снос памятника как это произошло с бюстом Заки Валиди в Санкт-Петербургском университете.

Хабирову проще поставить в Уфе еще один памятник генералу Шаймуратову, памятник Кариму Хакимову, если надо, то найдут еще какого-нибудь удобного для всех героя. Ничего не имею против генерала Шаймуратова, герой который заслуживает памятника в родном, переименованном в его честь ауле, заслуживает величественного памятника в Уфе, и звание героя России. Но у нас есть герои, которые годами ждут своего часа. И даже если народ просит их увековечить, наши руководители сперва смотрят на Москву, и если там нет одобрения, то установка памятника откладывается еще на несколько лет. Так и живем.

Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 12.03.2021, 11:19 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40678 | Рейтинг: +5103,5
Так, в Башкортостане происходит с личностью Заки Валиди, которому вот уже более 10 лет не могут, а точнее не хотят поставить памятник в Уфе.
========================================
И не поставят. Ссыкотно против ФСБ.Даешь Фрунзе!



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2

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  • Гость
  •  
  • 2 | 12.03.2021, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." Выдвигают на передний план именно те имена, которые служили не отдельно башкирскому народу или республике, а тех, которые служили всей стране.
То есть такие общегосударственные герои, удобные для всех....."
===================================================
Да ужжж , да уж ! Вот так раскрылся . Не ожидал !
Всегда выражался более менее рассудительно и по дельному !
Но , то что говорит сейчас -
......" есть такие общегосударственные герои, удобные для всех....."
Если бы не было бы Общегосударственных героев ,
не было бы и нашей громадной интернациональной страны !
Давно бы сидели по своим национальным Закоулкам
И кто знает , чего бы только люди не повидали
в феодально - байских республиках , тому пример М . Рахимов !



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  • Гость
  •  
  • 3 | 12.03.2021, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо то как, местные власти раскачивают тему национальных героев. Хорошая попытка, но без перспектив. Нынче народ выбирает холодильник, телевизор не интересен. Возьмите ваших мертвых героев и носитесь с ними как папуасы, можете красных взять, можете белых, можете поэтов и песенников, можете дохлых лицедеев самоперекрашивающихся взять. Носитесь с ними, требуйте место и много бронзы, потом с помпой открывайте в окружении перезрелых пенсионеров и поборников национальной культуры.
Но поймите одно, молодежь вас не понимает и не пойдет к вашим идолам на поклон. История сметет весь этот мусор к чертовой матери очень скоро. Доказательства? Найдите хоть один памятник 19 века. в Уфе, республике. Хорошо, даже в Московии их всего то немного. Нету. даже старых кладбищ осталось всего то немного. И дальше будет также.



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