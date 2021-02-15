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«Нам присылают списки, мы по этим спискам и ходим»

  • Опубликовано: ПроУфу | 14.03.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 25013 | Комментарии: 33
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В Уфе утром в субботу полиция пришла к журналистам и блогеру. В Уфе несколько работников СМИ заявили, что к ним пришли с предостережением работники полиции.

«Нам присылают списки, мы по этим спискам и ходим»


После событий в январе, когда по всей стране прокатились несанкционированные митинги, работники СМИ стали рассказаывать о давлении, которое испытывают постфактум. Получившая на второй акции протеста журналистка Ольга Блажнова сообщила, что к ней из полиции пришли в 11 утра в субботу. Принесли бланк предупреждения.

- Суббота, 11 утра. Звонят в домофон, говорят, полиция, мол, надо со мной провести беседу по поводу участия в митингах. То есть решения суда недостаточно... Сразу не открыла, потому почти забралась в душ. Пообещали подойти через 10 минут... Полицейский вернулся не через 10, а через 20 минут. Вышла к нему в подъезд (если честно, по-хулигански вышла — на мобильнике оказалась включенной песня группы "Порнофильмы" "Дядя Володя" — это где про "закрути нам гайки").

По словам журналистки, пришел к ней майор из райотдела. Беседа длилась от силы пять минут. Сама журналистка отметила, что была там оштрафована и задержана за неношение маски. После чего был суд и было вынесено решение.

- Майор мне сообщил, что если бы меня за ту же маску задержали в любом другом месте, он бы ко мне даже не сунулся. Говорит: "Нам присылают списки, мы по этим спискам и ходим", а в списках, мол, только те, кто был задержан на акциях, - добавила Ольга.

Шеф-редактор «Эха Москвы» в Уфе сообщил и о визите к нему. В момент, когда к нему в дом пришел участковый, он находился с детьми в кукольном театре.

- К середине спектакля узнал, что домой пришёл участковый. Не застав дома, он попросил мобильный телефон и ничего оставлять не стал. Через несколько минут после окончания прекрасной постановки «Буратино» он мне позвонил, и мы договорились, что я заеду в опорный пункт полиции сам, - рассказал он.

Валиева ранее задержали на несанкционированном митинге 23 января. Вменили ему неношение маски, которую тот снял буквально на минуту, чтобы надеть новую. Почему пришли к нему домой именно в выходной, Валиев объясняет со слов полицейских:

- Распоряжение руководства якобы поступило сегодня утром. И это субботнее утро. Так, между прочим, я напомнил, что на митинге занимался профессиональными обязанностями и намерен это делать в будущем. С одной стороны, участковый - рядовой исполнитель, не обсуждающий приказы начальства, с другой - на таких, в том числе учителях - членах УИКов, держится основа несправедливости системы, - уверен журналист.

В числе тех, к кому пришли, оказался и уфимский блогер Стас Михайлов. Он был на митинге, также получил штраф за неношение маски. Его задерживали.

- Было задержание, был суд, теперь предупреждение... Утром в субботу... – удивился он. - А не думают они, что такие их действия, вместо охлаждения, приведут к прямо противоположным результатам? Учитывая, что я не участвовал, а снимал акцию...

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 14.03.2021, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Запугать , заткнуть рты и превратить в быдло , а не услышать голос правды от народа , вот главная задача воровской , страшно лживой и мошеннической власти РФ.



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4

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  • 2 | 14.03.2021, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полицейские подневольные чины, что им прикажут то они и будут выполнять: пинать в живот - пожалуйста; дубинками по головам и спинам - извольте.

Раздавать "бумажки" - это самое благороднейшее дело, а тем, чьи имена в этих писанинах, исполнять предписание.



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  • 3 | 14.03.2021, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Правильно делают. Давно пора всерьез взяться за этих крикунов. Эти крикуны сами затыкают рот другим, а когда им затыкают, у них истерика. Народ считает, что пора этим крикунам арктику осваивать.



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4

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  • Гость
  •  
  • 4 | 14.03.2021, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.03.2021, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Запугать , заткнуть рты и превратить в быдло , а не услышать голос правды от народа , вот главная задача воровской , страшно лживой и мошеннической власти РФ.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Так давно уже быдло. Недалекая, жадная, завистливая, злобная, трусливая масса, закредитованная, спивающаяся и вымирающая покорно. Палицаи в том числе.



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2

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  • 5 | 14.03.2021, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 14.03.2021, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Правильно делают. Давно пора всерьез взяться за этих крикунов. Эти крикуны сами затыкают рот другим, а когда им затыкают, у них истерика. Народ считает, что пора этим крикунам арктику осваивать.
************************************************************
*******************************
Припомни ка, что было с пособниками режима в сорок пятом? С теми, кто не успел смыться с хозяевами? Стадионов и футбольных полей у нас достаточно, а табуреточку пнуть, будет давка.



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3

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  • Эксперт
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  • 6 | 14.03.2021, 13:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70313 | Рейтинг: +11708,6
Народ считает, что пора этим крикунам арктику осваивать.
_____________________________________
С каких это пор ты, вонючая гэбёшка, народом-то стал?!
Говори за себя. а не за других.
А арктику осваивать придется тебе. Угу.



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5

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  •  
  • 7 | 14.03.2021, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 14.03.2021, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 14.03.2021, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Правильно делают. Давно пора всерьез взяться за этих крикунов. Эти крикуны сами затыкают рот другим, а когда им затыкают, у них истерика. Народ считает, что пора этим крикунам арктику осваивать.
************************************************************

*******************************
Припомни ка, что было с пособниками режима в сорок пятом? С теми, кто не успел смыться с хозяевами? Стадионов и футбольных полей у нас достаточно, а табуреточку пнуть, будет давка.
__________________
С удовольствием пну под тобой табуреточку - злобных идиотов, вроде тебя, убавлять надо.



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3

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  • Гость
  •  
  • 8 | 14.03.2021, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
6 | 14.03.2021, 13:06 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70310 | Рейтинг: +11709,7
Народ считает, что пора этим крикунам арктику осваивать.
_____________________________________
С каких это пор ты, вонючая гэбёшка, народом-то стал?!
Говори за себя. а не за других.
А арктику осваивать придется тебе. Угу.
_________________
Кухарка!
Ты, что ли, народ? Извини, но ты - экскримент народа.
Тебе, конечно, Арктику не осваивать - толку от тебя везде, как от козла молока. Разве что в бараке полы мыть.
А вот Навальному, Яшину, Соболь и иже с ними в самый раз строить железную дорогу Архангельск-Анадырь. Должны же они в своей никчёмной жизни хоть что-то полезное для людей сделать.



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6

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  • 9 | 14.03.2021, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 14.03.2021, 12:06 | Автор:

Правильно делают. Давно пора всерьез взяться за этих крикунов. Эти крикуны сами затыкают рот другим, а когда им затыкают, у них истерика. Народ считает, что пора этим крикунам арктику осваивать.
===================================================
Слышь Уебок ! Ты что от имени народа говоришь !
По твоему получается 85% населения РФ которое проживает
в нищем и бедном состоянии рады своей жизни ?
А 20 миллионов человек которые на сегодня
по Официальной статистике РФ
проживают вообще за чертой бедности , они ...
...." считает, что пора этим крикунам арктику осваивать.."?
Это таких гадов как ты , надо в арктику отправлять
белым медвядям на прикорм !



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5

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  • Гость
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  • 10 | 14.03.2021, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 14.03.2021, 13:18 | Автор:

С удовольствием пну под тобой табуреточку - злобных идиотов, вроде тебя, убавлять надо.
==============================================
Как всегда падали трусливые , были палачами и заплечных дел мастерами ! Особенно этим славились в немецких концлагерях , предатели из русских и украинских продажных шкур !
Ты ублюдок еденичный , холуйская Подтирка , а не народ !



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1

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  • Эксперт
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  • 11 | 14.03.2021, 15:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70313 | Рейтинг: +11708,6
Кухарка!
Ты, что ли, народ?
___________________
Так я никогда от имени народа и не говорю. Только от своего.
А экскрЕмент(тупица необразованная!) ты по утрам в зеркале видишь, когда зубы чистишь. Если чистишь, что вряд ли..



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2

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  • Эксперт
  •  
  • 12 | 14.03.2021, 15:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70313 | Рейтинг: +11708,6
Не моё, но люди-то пишут:


Шолохов не писатель
@sapie5
·
13 мар. 2021 г.
Хочу напомнить исторический факт, который мало упоминается.
Как только Николай II ровно 104 года назад отрёкся от престола, с улиц городов мгновенно исчезли полицейские.
Почему?
А их попросту народ стал пиZдить, вспоминая всё "хорошее" от них.

И Путин не вечный.
Думайте.

Михаил Новиков
@Finn100Finn
Полицейских после Февральской революции 1917 года стали не просто бить, их начали убивать: топить, забивать камнями, стрелять, вешать... За первые 3 дня таким образом только в Питере было убито 3,5 тысячи полицейских из 7 тысяч списочного состава, т.е. 50%.



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1

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  • Гость
  •  
  • 13 | 14.03.2021, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
О каклиберасты взбеленились. В арктику, суки, в арктику. Ваши хозяева конечно слиняют, а вас в арктику. Народ хочет увидеть бодрые и жизнерадостные репортажи про освоение арктики. Яшин и Навальный могут и полтзу народу приносить, а не только жопы хозяйские лизать. Если Навальному за доблестный труд в арктике дадут героя соцтруда, мы будем гордиться им. А пока он шестерка.



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3

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  • Гость
  •  
  • 14 | 14.03.2021, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 14.03.2021, 15:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70313 | Рейтинг: +11709,8
Кухарка!
Ты, что ли, народ?
___________________
Так я никогда от имени народа и не говорю. Только от своего.
А экскрЕмент(тупица необразованная!) ты по утрам в зеркале видишь, когда зубы чистишь. Если чистишь, что вряд ли..
-----------------------
"А экскрЕмент(тупица необразованная!)"
Куды нам запомнить, как твоё имя пишется - тебе, конечно, виднее!



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3

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  • Участник
  •  
  • 15 | 14.03.2021, 16:08 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15543 | Рейтинг: -2211
Припомни ка, что было с пособниками режима в сорок пятом? С теми, кто не успел смыться с хозяевами? Стадионов и футбольных полей у нас достаточно, а табуреточку пнуть, будет давка.
_______________________________
Вот Вам бы и не мешало поспрашивать у старшего поколения. Или хотя бы почитать, что с такой шушерой, облизывающей чужеземные задницы, сделали. И будут делать.
Недавно одна из ваших, представительница ваших хозяев, Ксбша Ларина съездила в народ, поинтересоваться его отношением к Навальному
Как будто вафлей подавилась. До сих пор заикается и слюнами брызжет.



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4

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  • 16 | 14.03.2021, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 14.03.2021, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 14.03.2021, 13:18 | Автор:

С удовольствием пну под тобой табуреточку - злобных идиотов, вроде тебя, убавлять надо.
==============================================
Как всегда падали трусливые , были палачами и заплечных дел мастерами ! Особенно этим славились в немецких концлагерях , предатели из русских и украинских продажных шкур !
Ты ублюдок еденичный , холуйская Подтирка , а не народ !
_____________________
Голубчик! Ещё Наум Коржавин говорил, что плюрализм в одной голове - это шизофрения.
Ни ты ли писал:
"Стадионов и футбольных полей у нас достаточно, а табуреточку пнуть, будет давка".
Давка из кого? Из русских и украинских продажных шкур, ныне именуемых либерастами? Вас всё же меньшинство в России.
Ты уж, болезный, определись, с кем ты: с теми, кого будут вешать, или с теми, кто будет вешать. А лучше прямо завтра, в понедельник, дуй к психиатру: тебе и раздвоенность сознания подкорректируют, и агрессивность уменьшат, а то ещё покусаешь кого-нибудь в порыве "благородной" ненависти, и тогда уж точно надолго в дурку загремишь.



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4

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  • Гость
  •  
  • 17 | 14.03.2021, 16:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
“Беда стране, где слишком многие люди думают о политике. Честные люди, слишком много думая о политике, невольно отстраняются от созидания.”
Фазиль Искадер
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Так что все беды в РФ от того, что слишком много думающих о политике! Правда это написано про честных людей, а не про либерастную нечисть! Очень Опытный



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2

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  • 18 | 14.03.2021, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За нескОЛЬко дней 1941г 1,5 млн с танками ушли к Гитлеру, 2 млн сдались в плен и 1 млн. дезертировало. 46:34

Эй вы там, 4,5 млн и все предатели???

А как за один календарный год от вашего путина сбёгло на ПМЖ в иностраны 44 тыс учёных, они тоже предатели??? Не многовато ли предателей??? Откель взялась Р0А ?!

Эй вы там,.. а вы вообще кто???
44 тыс учёных, т.е. люди, как минимум с высшим образованием, а вы кто, - "никто и зовут никак"?!



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1

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  • Гость
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  • 19 | 14.03.2021, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сами подумайте, президенту тяжело, вокруг столько проблем, все просят, постоянно что то происходит. Нас гнобит США, Евросоюз, другие страны, за то, что мы несем им правду.
Бадров же сказал: "В чем сила брат?"
Если бы не наша армия нас бы давно не было бы, но сегодня враг среди нас. Он постепенно подтачивает нашу веру своими высказываниями, постоянным нытьем о ценах, низкой зарплате, коррупции.
Президент это последний оплот той державности которую мы чуть не потеряли в 1917 и 1991 годах.
Посмотрите как живет Украина! Вы хотите распрей и майдана? Самый плохой мир лучше хорошей войны. Надо сохранить стабильность и больше работать!



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3

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  • 20 | 14.03.2021, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 14.03.2021, 15:59 | Автор:

О каклиберасты взбеленились. В арктику, суки, в арктику. Ваши хозяева конечно слиняют, а вас в арктику. Народ хочет увидеть бодрые и жизнерадостные репортажи про освоение арктики. Яшин и Навальный могут и полтзу народу приносить, а не только жопы хозяйские лизать. Если Навальному за доблестный труд в арктике дадут героя соцтруда, мы будем гордиться им. А пока он шестерка.
===============================================
Такие падали и такие суки продажные , лживые шлюхи играют словами будто жизнь проживают честно прислуживая 15 % населения российского ворья !
Кто либераст ? Народ безропотный и рабский или власть и олигархи которая продает за бесценок сырье и природные богатства и оставляет
большую часть финансов за границей ? .
Имеет в собственности за границей отели , заводы , банки
,коттеджи , виноградники и многое другое !
И являются гражданами стран НАТО , вместе со всей родней !
Тебе падаль и шлюхе подтирочной всю жизнь быть подлейшим лакеем ! Судьба твоя такая от роду , чтоб лизать жирные жопы своих хозяев !



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