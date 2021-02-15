В Уфе утром в субботу полиция пришла к журналистам и блогеру. В Уфе несколько работников СМИ заявили, что к ним пришли с предостережением работники полиции.После событий в январе, когда по всей стране прокатились несанкционированные митинги, работники СМИ стали рассказаывать о давлении, которое испытывают постфактум. Получившая на второй акции протеста журналистка Ольга Блажнова сообщила, что к ней из полиции пришли в 11 утра в субботу. Принесли бланк предупреждения.- Суббота, 11 утра. Звонят в домофон, говорят, полиция, мол, надо со мной провести беседу по поводу участия в митингах. То есть решения суда недостаточно... Сразу не открыла, потому почти забралась в душ. Пообещали подойти через 10 минут... Полицейский вернулся не через 10, а через 20 минут. Вышла к нему в подъезд (если честно, по-хулигански вышла — на мобильнике оказалась включенной песня группы "Порнофильмы" "Дядя Володя" — это где про "закрути нам гайки").По словам журналистки, пришел к ней майор из райотдела. Беседа длилась от силы пять минут. Сама журналистка отметила, что была там оштрафована и задержана за неношение маски. После чего был суд и было вынесено решение.- Майор мне сообщил, что если бы меня за ту же маску задержали в любом другом месте, он бы ко мне даже не сунулся. Говорит: "Нам присылают списки, мы по этим спискам и ходим", а в списках, мол, только те, кто был задержан на акциях, - добавила Ольга.Шеф-редактор «Эха Москвы» в Уфе сообщил и о визите к нему. В момент, когда к нему в дом пришел участковый, он находился с детьми в кукольном театре.- К середине спектакля узнал, что домой пришёл участковый. Не застав дома, он попросил мобильный телефон и ничего оставлять не стал. Через несколько минут после окончания прекрасной постановки «Буратино» он мне позвонил, и мы договорились, что я заеду в опорный пункт полиции сам, - рассказал он.Валиева ранее задержали на несанкционированном митинге 23 января. Вменили ему неношение маски, которую тот снял буквально на минуту, чтобы надеть новую. Почему пришли к нему домой именно в выходной, Валиев объясняет со слов полицейских:- Распоряжение руководства якобы поступило сегодня утром. И это субботнее утро. Так, между прочим, я напомнил, что на митинге занимался профессиональными обязанностями и намерен это делать в будущем. С одной стороны, участковый - рядовой исполнитель, не обсуждающий приказы начальства, с другой - на таких, в том числе учителях - членах УИКов, держится основа несправедливости системы, - уверен журналист.В числе тех, к кому пришли, оказался и уфимский блогер Стас Михайлов. Он был на митинге, также получил штраф за неношение маски. Его задерживали.- Было задержание, был суд, теперь предупреждение... Утром в субботу... – удивился он. - А не думают они, что такие их действия, вместо охлаждения, приведут к прямо противоположным результатам? Учитывая, что я не участвовал, а снимал акцию...