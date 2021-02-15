Страна, затыкающая рты своим гражданам

МИД РФ: западные страны сами ускорили начало регулирования интернет-пространства в России.В МИД РФ добавили, что Россия сейчас готовит целый пакет документов и законопроектов, которые будут охранять и защищать российских журналистов, СМИ и аудиторию.По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, западные страны инициировали процесс регулирования интернет-пространства в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Захарову.Официальный представитель МИД РФ также отметила, что «США сами ускорили то, на что Россия долго не решалась».– Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство. В том, что касается американских интернет-монополий, – подметила Захарова.Со слов официального представителя МИД, интернет-монополии и стоящие за ними представители политического истеблишмента Запада, а именно Вашингтон, НАТО, Брюссель, «действуют исключительно из своих собственных интересов, политической конъюнктуры и нежелания вести честную конкурентную борьбу».– Мы все время прислушивались к тому, как это будет воспринято, не нарушим ли мы сами некие принципы. Да, не нарушим, потому что они уже давно нарушены коллективным Западом.Они демонстрируют аморальное поведение в сети: создание монополий, наплевательское отношение к собственному законодательству, к международному праву. Конечно, в последнюю очередь они смотрят на наши российские законы, – добавила Захарова.Кроме этого, она добавила, что в России сейчас готовится целый пакет документов и законопроекты, которые будут охранять и защищать российских журналистов, СМИ и аудиторию.Стоит отметить, что ранее фильм «Крым. Путь на Родину» телеканала «Россия 24» получил от видеохостинга YouTube пометку – содержащий шокирующий контент. Кроме того, Instagram запретил телеканалу «Крым 24» публиковать текст в постах. Ограничения, наложенные на фильм «Крым. Путь на Родину», в компании Google объяснили наличием в картине сцен насилия.