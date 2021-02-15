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Страна, затыкающая рты своим гражданам

  • Опубликовано: ПроУфу | 15.03.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 33050 | Комментарии: 20
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МИД РФ: западные страны сами ускорили начало регулирования интернет-пространства в России.

Страна, затыкающая рты своим гражданам


В МИД РФ добавили, что Россия сейчас готовит целый пакет документов и законопроектов, которые будут охранять и защищать российских журналистов, СМИ и аудиторию.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, западные страны инициировали процесс регулирования интернет-пространства в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Захарову.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что «США сами ускорили то, на что Россия долго не решалась».

– Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство. В том, что касается американских интернет-монополий, – подметила Захарова.

Со слов официального представителя МИД, интернет-монополии и стоящие за ними представители политического истеблишмента Запада, а именно Вашингтон, НАТО, Брюссель, «действуют исключительно из своих собственных интересов, политической конъюнктуры и нежелания вести честную конкурентную борьбу».

– Мы все время прислушивались к тому, как это будет воспринято, не нарушим ли мы сами некие принципы. Да, не нарушим, потому что они уже давно нарушены коллективным Западом.Они демонстрируют аморальное поведение в сети: создание монополий, наплевательское отношение к собственному законодательству, к международному праву. Конечно, в последнюю очередь они смотрят на наши российские законы, – добавила Захарова.

Кроме этого, она добавила, что в России сейчас готовится целый пакет документов и законопроекты, которые будут охранять и защищать российских журналистов, СМИ и аудиторию.

Стоит отметить, что ранее фильм «Крым. Путь на Родину» телеканала «Россия 24» получил от видеохостинга YouTube пометку – содержащий шокирующий контент. Кроме того, Instagram запретил телеканалу «Крым 24» публиковать текст в постах. Ограничения, наложенные на фильм «Крым. Путь на Родину», в компании Google объяснили наличием в картине сцен насилия.

ПроУфу
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  • 1 | 15.03.2021, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только либерасты затыкают рты, притом не за какие-то нарушения, а за мнение! Очень Опытный



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5

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  • 2 | 15.03.2021, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конешно , конешно ! Надо ограничить интернет пространство для российских жителей , а то слишком много поступает информации о жуликах и мошенствах во власти в " демократической " стране . А это подрывает " могучий авторитет " режима в стойле стада .
А так будет тишь , да гладь и Божья благодать !



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  • 3 | 15.03.2021, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия сейчас готовит целый пакет документов и законопроектов

-------------------------------

Электронику нужно возрождать, а не бумаги на столе перекладывать.

Читаем:

«МИР» — серийная ЭВМ для инженерных расчётов, создана в 1965 году Институтом кибернетики Академии наук под руководством академика В. М. Глушкова. Выпускалась серийно и предназначалась для использования в учебных заведениях, инженерных бюро, научных организациях."

А в 70-е сотни ЭВМ по стране были объединены в единую сеть и обменивались информацией - практически, это уже был внутренний интернет!

Всё угробили: электронику, станкостроение, авиастроение... "Нефть-газ продадим", бл-дь.



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8

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  • 4 | 15.03.2021, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.03.2021, 09:57 | Автор:

Только либерасты затыкают рты, притом не за какие-то нарушения, а за мнение! Очень Опытный
==================================================
Активисты из Татарстана и Башкортостана также задержаны в Москве .
Они участвовали в муниципальном форуме независимых депутатов в российской столице.
Ты прав , с тобой согласен либерастная власть России труслива .
Даже депутатов , избранников народа беззаконно арестовывают , во дают проклятые либерасты !



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1

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  • 5 | 15.03.2021, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ошка не устал ершик зализывать? Смотри, плешивый карлик оценит твои старания, станешь наиглавнейшим из наиглавнейших подтирателем жоп наикоролейших из королейших. Особо приближенным так сказать. Или уже!? А мы и не знали..



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  • 6 | 15.03.2021, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 15.03.2021, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только либерасты затыкают рты, притом не за какие-то нарушения, а за мнение! Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Именно поэтому я стал последнее время писать только короткие комменты, чтобы не жалко было впустую потраченное время! Очень Опытный



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2

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  • 7 | 15.03.2021, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 15.03.2021, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.03.2021, 09:57 | Автор:

Только либерасты затыкают рты, притом не за какие-то нарушения, а за мнение! Очень Опытный
==================================================
Активисты из Татарстана и Башкортостана также задержаны в Москве .
Они участвовали в муниципальном форуме независимых депутатов в российской столице.
Ты прав , с тобой согласен либерастная власть России труслива .
Даже депутатов , избранников народа беззаконно арестовывают , во дают проклятые либерасты !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Прочитай на соседней ветке за чей счёт был тот "банкет"! Очень Опытный



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1

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  • 8 | 15.03.2021, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
5 | 15.03.2021, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ошка не устал ершик зализывать? Смотри, плешивый карлик оценит твои старания, станешь наиглавнейшим из наиглавнейших подтирателем жоп наикоролейших из королейших. Особо приближенным так сказать. Или уже!? А мы и не знали..
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Ты, как всегда, не в теме! Ёршик - символ навальнистов, они его над своими пустыми головами носят! Очень Опытный



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  • 9 | 15.03.2021, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 15.03.2021, 11:06 | Автор:

________ Именно поэтому я стал последнее время писать только короткие комменты, чтобы не жалко было впустую потраченное время! Очень Опытный
===============================================
Не именно , а Потому что !
Потому что начал получать от людей много плиздулей , за свое ПОДЖОПИЧЕСТВО , ханжество , холуйство за власть имущих !
Не ходи сюда ,
...." чтобы не жалко было впустую потраченное время ..."
а если ходишь , значить работа у тебя такая !



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  • 10 | 15.03.2021, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 15.03.2021, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________

________ Ты, как всегда, не в теме! Ёршик - символ навальнистов, они его над своими пустыми головами носят! Очень Опытный
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Не скромничай. Они из хозмага носят, они кто? - тьфу. А тебе посчастливилось золоченый носить из под венценосных жоп, с кусочками шоколада на лепестках, завидуем.



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  • 11 | 15.03.2021, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 15.03.2021, 11:08 | Автор:

__ Прочитай на соседней ветке за чей счёт был тот "банкет"! Очень Опытный
===============================================
Читал ! Так вот тебя на этой самой ветке , просят доложить за чей счет тот " банкет " ?
Но ты же жопой виляешь ! Значить вывод - лжешь опять !



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  • 12 | 15.03.2021, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Трясу колокольчиком с красным бантиком: товарищи, товарищи!.. Прошу по
существу. Не превращайтесь в героев "Сказки о потерянном времени".



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  • 13 | 15.03.2021, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уже 2 моих комментария эти борцуны за свободу слова не выпустили.



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4

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  • 14 | 15.03.2021, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 15.03.2021, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 15.03.2021, 11:08 | Автор:

__ Прочитай на соседней ветке за чей счёт был тот "банкет"! Очень Опытный
===============================================
Читал ! Так вот тебя на этой самой ветке , просят доложить за чей счет тот " банкет " ?
Но ты же жопой виляешь ! Значить вывод - лжешь опять !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Так на соседней ветке и читай, а если ты читать научился, а понимать смысл прочитанного нет, то это проблема не "носорога"! Очень Опытный



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  • 15 | 15.03.2021, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 15.03.2021, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Россия сейчас готовит целый пакет документов и законопроектов

-------------------------------

Электронику нужно возрождать, а не бумаги на столе перекладывать.

Читаем:

«МИР» — серийная ЭВМ для инженерных расчётов, создана в 1965 году Институтом кибернетики Академии наук под руководством академика В. М. Глушкова. Выпускалась серийно и предназначалась для использования в учебных заведениях, инженерных бюро, научных организациях."

А в 70-е сотни ЭВМ по стране были объединены в единую сеть и обменивались информацией - практически, это уже был внутренний интернет!

Всё угробили: электронику, станкостроение, авиастроение... "Нефть-газ продадим", бл-дь.
====================
ЭВМ показывал ненужность многих руководителей промышленности, выявлял факты приписок,провалы в планировании, вытаскивал "за ушко" на белый свет некомпетентность тупиц, вскрывал хищения, показывал реальное состояние дел. Это была реальная угроза сущесвования мафиозных групп.



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  • 16 | 15.03.2021, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 15.03.2021, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 15.03.2021, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 15.03.2021, 11:08 | Автор:

__ Прочитай на соседней ветке за чей счёт был тот "банкет"! Очень Опытный
===============================================
Читал ! Так вот тебя на этой самой ветке , просят доложить за чей счет тот " банкет " ?
Но ты же жопой виляешь ! Значить вывод - лжешь опять !
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Так на соседней ветке и читай, а если ты читать научился, а понимать смысл прочитанного нет, то это проблема не "носорога"! Очень Опытный
==============================================
Организатором форума выступил политический проект
"Объединенные демократы", связанный с движением "Открытая Россия", основанного Михаилом Ходорковским.

Это движение, однако, юридически никак не связано

с одноименными лондонскими организациями,
включёнными в список "нежелательных" в России.



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  • 17 | 15.03.2021, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 15.03.2021, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован

Конешно , конешно ! Надо ограничить интернет пространство для российских жителей , а то слишком много поступает информации о жуликах и мошенствах во власти в " демократической " стране . А это подрывает " могучий авторитет " режима в стойле стада .
А так будет тишь, да гладь и Божья благодать !
===
всё идёт в эту сторону как в пропасть:
дождик пройдёт, - людей топят;
дед мороз придёт начинаются заморозки десятков тысяч граждан;
дармовой лес ежегодно-планово сжигается, но, благодаря величию Путина дозволили россиянам сбор валежника;
ветер дунет - тухнет свет в окошке;
благодаря величию Путина бандитов не стало, - их место заняли менты;
ежегодные дефолты великого Путина стали повседневностью, это дефолт инфляционный, подорожный налог с фур оплачивачиваемый россиянами при каждой покупке; 5летка отьёма пенсий;
отказ в мед помощи и даже ковидные маски не выдал, при том что в бюджете РФ 15,3 трл завалящихся рублей. Их Путин ни украсть, ни своим забугорным партнёрам не успел сплавить,.. они попросту валяются...



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  • 18 | 15.03.2021, 13:07 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15543 | Рейтинг: -2211
13 | 15.03.2021, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Уже 2 моих комментария эти борцуны за свободу слова не выпустили.
______________________________
Интересно, почему я не верю в искренность либерастов?



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  • 19 | 15.03.2021, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 15.03.2021, 13:07 | Автор: Корней

Интересно, почему я не верю в искренность либерастов?
===========================================
И я не верю ! Это по честному и чистосердечно !
НО , есть одно НО ! Кто сегодня откровенно показывает
всю фальшь управления государством и казнокрадство
и антинародность принимаемых ГД РФ законов ?
Именно Либерасты окопавшиеся во властных структурах
управления !
Так , что правильно ! Не верь либерастам во власти ,
они уже давно имеют собственность за границей
и граждане других стран со всеми домочадцами !
Случись война , ни одного либераста то есть по уговору
" патриота " богатого не увидишь в России !
А " либерасты " оппозиционеры нищеброды с автоматами на
перевес
с криками Урряя , урряя , пойдут на редуты !



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  • 20 | 15.03.2021, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 час назад, источник: RTVi
ЕС готов начать переговоры по закупке вакцины «Спутник V»
Европейский Союз готов начать переговоры по вопросу закупки российского препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 15 марта сообщает Reuters.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Прижало крепко значит! Языком болтать про то, что её вообще нет или она плохая и непроверенная, можно только до определённого времени, а дальше жизнь заставит! Кстати, я прошёл первую фазу прививки и вообще ничего не заметил в своём самочувствии! Очень Опытный



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