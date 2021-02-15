Грязные «выборы», гадкая «палата»

Николай Евдокимов: Чистота выборов зависит не от Общественной палаты, эти решения принимаются на другом уровне.Политолог Николай Евдокимов констатировал, что с переходом в общественную палату Башкирии Ростислава Мурзагулова та приобрела политические функции, хотя подготовкой наблюдателей для выборов палата занималась и ранее.— ОП занимается не первый год контролем за выборами. Реально ее субъектность была невысока. И, соответственно, тех наблюдателей. Сейчас от работы с НКО палата перешла в политическую плоскость – это политический институт, что связано с личностью председателя. Если опасаемся фальсификаций – должны ответить себе: а что, мы не сомневаемся в итогах предыдущих выборов? Чистота выборов зависит не от ОП, эти решения принимаются на другом уровне. Меня больше смущает трехдневное голосование.Николай Евдокимов предрекает, что состав горсовета Уфы после сентябрьских выборов «изменится кардинально».— Отчасти можем сказать, судя по кандидатам на должность мэра, обсуждаемых недавно. Часть увидим в составе горсовета.Однако, горсовет останется «клубом ремесленников» — тех, кто представляет крупный городской бизнес. По словам политолога, это распространённая практика по всей России.