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Грязные «выборы», гадкая «палата»

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Николай Евдокимов: Чистота выборов зависит не от Общественной палаты, эти решения принимаются на другом уровне.

Грязные «выборы», гадкая «палата»


Политолог Николай Евдокимов констатировал, что с переходом в общественную палату Башкирии Ростислава Мурзагулова та приобрела политические функции, хотя подготовкой наблюдателей для выборов палата занималась и ранее.

— ОП занимается не первый год контролем за выборами. Реально ее субъектность была невысока. И, соответственно, тех наблюдателей. Сейчас от работы с НКО палата перешла в политическую плоскость – это политический институт, что связано с личностью председателя. Если опасаемся фальсификаций – должны ответить себе: а что, мы не сомневаемся в итогах предыдущих выборов? Чистота выборов зависит не от ОП, эти решения принимаются на другом уровне. Меня больше смущает трехдневное голосование.
Николай Евдокимов предрекает, что состав горсовета Уфы после сентябрьских выборов «изменится кардинально».

— Отчасти можем сказать, судя по кандидатам на должность мэра, обсуждаемых недавно. Часть увидим в составе горсовета.

Однако, горсовет останется «клубом ремесленников» — тех, кто представляет крупный городской бизнес. По словам политолога, это распространённая практика по всей России.

Эхо Москвы
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  • 1 | 16.03.2021, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хотя подготовкой наблюдателей для выборов палата занималась и ранее.

---------------------

Моше Даян без глаза был и ранее -
Другой бы выбить, ночью подловив!
И если ни к чему сейчас в Иране я,
То я готов поехать в Тель-авив.

Плывут у нас - по Волге ли, по Каме ли -
Таланты - все при шпаге, при плаще.
Руслан Халилов - мой сосед по камере, -
Там Мао делать нечего вообще!



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  • 2 | 16.03.2021, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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потомки салавата, это потомки салавата - мышление так и застряло в дремучем прошлом.



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  • 3 | 16.03.2021, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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А сколько платят наблюдателю на выборах? Очень Опытный



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  • 4 | 16.03.2021, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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26 асфальтобетонных заводов «Башкиравтодора», которые будут производить горячую смесь для дорожных работ, готовы начать работу с 1 апреля. Об этом в ходе «Транспортного часа» доложил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Жульков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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________ Какая-то не внушающая доверия фамилия у этого и.о.министра! Очень Опытный



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  • 5 | 16.03.2021, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Там сдельно.



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  • 6 | 16.03.2021, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 16.03.2021, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Там сдельно.
______________________________-
в зависимости от вида массажа
турк



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  • 7 | 16.03.2021, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 16.03.2021, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Там сдельно.
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________ Засвети расценки! Очень Опытный



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  • 8 | 16.03.2021, 13:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70314 | Рейтинг: +11707,9
АП поставлена задача по подготовке более 200 000 наблюдателей, их будут обучать на местах под эгидой организации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) и региональных общественных палат (ОП), а потом направлять на избирательные участки для наблюдения как от партий, так и ОП, говорит источник. Организаторы рассчитывают, что наблюдателей будут направлять не только ОП, но «и партии как основные участники избирательного процесса», отметил один из них. По словам близких к АП собеседников «Ведомостей», наблюдателям будут платить: сейчас обсуждается плата в 5000–10 000 руб. за три дня работы во время голосования, т. е. на их финансирование может уйти не менее 1 млрд руб.

Даже если на местах наблюдателей будут отбирать при участии администраций, то чиновники теперь будут помнить о «сигнале из Москвы» и знать, что о возможных нарушениях там будут в курсе, говорит близкий к АП собеседник. «Теоретически это должно тормозить рвение местных чиновников (при фальсификациях). С другой стороны, все чиновники понимают, как отбираются наблюдатели, остальное – дело техники», – говорит еще один собеседник «Ведомостей». А значит, главной задачей будет создать видимость легитимности, считает он.

Обученные наблюдатели помогут при необходимости объявить, что нарушение, о котором говорят другие, – фейк, а если нарушение еще не обнаружили, «смогут сделать так, чтобы оно не было зафиксировано», говорит близкий к проекту политтехнолог, пожелавший остаться неназванным.

Полностью - https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/01/27/855709
-buduschim-nablyudatelyam
_____________________________________
Так что платить будут только наблюдателям-пуйлососам, которые не только не будут замечать фальсификации, но и свидетельствовать против тех наблюдателей, которые мимо нарушений не проходят.
КПРФ, ЛДПР, СР - платить наверное будут, но не так много, как едорасты.
Независимым и прочим яблокам - неоткуда платить. Бюджета(средств) нет.
Поэтому старому пидорасу по кличке О_Ошка - заработать можно только отсасывая пуйлу. Впрочем - ему не привыкать, он уже привык - постоянно сосёт с проглотом.



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  • 9 | 16.03.2021, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 16.03.2021, 13:20 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70314 | Рейтинг: +11707,9
Так что платить будут только наблюдателям-пуйлососам, которые не только не будут замечать фальсификации, но и свидетельствовать против тех наблюдателей, которые мимо нарушений не проходят.
КПРФ, ЛДПР, СР - платить наверное будут, но не так много, как едорасты.
Независимым и прочим яблокам - неоткуда платить. Бюджета(средств) нет.
Поэтому старому пидорасу по кличке О_Ошка - заработать можно только отсасывая пуйлу. Впрочем - ему не привыкать, он уже привык - постоянно сосёт с проглотом.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Кто, кому и за сколько отсасывает с проглотом - давай пока оставим без обсуждения, а то до интересующей меня информации не дойдём! Меня интересует где 10т.р. за три дня платят, где на это нанимают! Если кто узнает, то не посчитайте за труд - черкните на УЖе! За меньшее не пойду, а за 10 т.р. сходил бы! Очень Опытный



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  • 10 | 16.03.2021, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За меньшее не пойду, а за 10 т.р. сходил бы! Очень Опытный
_____________________________
владимр нагорный ... ***уй чмОО продажное... там тебя и высушат и вылечат и вые..т за 10 тыров. а потом расскажешь чего ты добился в . хруля с собой ещё захвати
турк



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