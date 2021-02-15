Бесполезный холуй сбился с ног

В Конституцию Башкортостана внесут изменения. Государственное Собрание рассмотрит введение в правовой оборот положение обновленной Конституции на ближайшем заседании.В Конституции Башкортостана будет транслирована норма о приоритете Конституции Российской Федерации над положениями международных договоров, которые ей противоречат, сообщает "Башинформ".— Сейчас вся система российского права приводится в соответствие с обновленным Основным законом. Регионы Российской Федерации также ведут эту работу, — прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.По мнению Константина Толкачева, установление главенства Конституции над решениями международных организаций – одно из ключевых положений, внесенных в Основной закон РФ общенародным решением.— Таким образом, Россия провозгласила, что будет отстаивать свой суверенитет и не допустит вмешательства иностранных государств во внутренние дела. Демонстрируя готовность к конструктивному сотрудничеству с зарубежными партнерами, Россия в то же время отстаивает право руководствоваться собственными законами и интересами своих граждан, — заявил Толкачев.Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля с возможностью досрочного голосования.В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.