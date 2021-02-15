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Бесполезный холуй сбился с ног

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В Конституцию Башкортостана внесут изменения. Государственное Собрание рассмотрит введение в правовой оборот положение обновленной Конституции на ближайшем заседании.

Бесполезный холуй сбился с ног


В Конституции Башкортостана будет транслирована норма о приоритете Конституции Российской Федерации над положениями международных договоров, которые ей противоречат, сообщает "Башинформ".

— Сейчас вся система российского права приводится в соответствие с обновленным Основным законом. Регионы Российской Федерации также ведут эту работу, — прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.

По мнению Константина Толкачева, установление главенства Конституции над решениями международных организаций – одно из ключевых положений, внесенных в Основной закон РФ общенародным решением.

— Таким образом, Россия провозгласила, что будет отстаивать свой суверенитет и не допустит вмешательства иностранных государств во внутренние дела. Демонстрируя готовность к конструктивному сотрудничеству с зарубежными партнерами, Россия в то же время отстаивает право руководствоваться собственными законами и интересами своих граждан, — заявил Толкачев.

Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля с возможностью досрочного голосования.

В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.

Идель.Реалии
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  • 1 | 16.03.2021, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля

--------------------

Просто не посмели совмещать с Днём рождения В.И.Ленина.



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  • 2 | 16.03.2021, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гиниятов Ирек Гаттарович! Поздравляю с 69-м Днём рождения! Желаю здоровья, счастья и долгих лет сознательной и активной жизни! Очень Опытный



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  • 3 | 16.03.2021, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По мнению Константина Толкачева, установление главенства Конституции над решениями международных организаций – одно из ключевых положений, внесенных в Основной закон РФ общенародным решением.
================================================
Интересно будет посмотреть , как …"установление главенства Конституции над решениями международных организаций .."
будет работать в РФ .
Ведь гигантские финансовые ресурсы РФ выведенные за рубеж - недвижимость , предприятия собственников из российского ворья , не позволят перечить и возражать этим Международным организациям в принципе , если споры перейдут в действия !
Все будет арестовано .



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  • 4 | 16.03.2021, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.03.2021, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гиниятов Ирек Гаттарович! Поздравляю с 69-м Днём рождения!

-----------------------

- Отрывной календарь... День взятия Бастилии впустую прошёл.
Далее. Тэ-эк... День рождения Куха-арки... Ух ты, а ей уж восимисят!..



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  • 5 | 16.03.2021, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не позволят перечить и возражать этим Международным организациям в принципе , если споры перейдут в действия !
Все будет арестовано .

=================

А нам надо самим арестовать их, пока они здеся. Противно было смотреть
на-днях, как президент уговаривал крупный бизнес инвестировать внутрь
страны, а не умыкать деньги за бугор.



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  • 6 | 16.03.2021, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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"Ходор подобрал разваленное хозяйство и начал его восстанавливать..."
Во, турк, даёт! Такой сочный бред выдаёт!
Вот прямо так валялось разваленное хозяйство, что любой мог подойти и взять чтобы начать восстанавливать.
Да, всякую дичь на УЖе пишут, но здесь явно перебор. Хотя понятно: весна, обострение.
____________________________--
совок ... вот именно что не любой, а тот кто чувствовал за собой силы и социальную ответственность... вот к моей соседке тоже не любой может подкатить , не любому даст ...свой замок починить!!!
вам совкам блять ни разу просто не объясняли что такое бывает - частная собственность с социальной ответственностью. у вас совков всё было общее и жёны и соседки , а в результате они были НИЧЬИ... а раз ничьё , значит пофик ... так СССР вы совки и прострали за великими лозунгами
турк



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  • 7 | 16.03.2021, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.03.2021, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гиниятов Ирек Гаттарович! Поздравляю с 69-м Днём рождения! Желаю здоровья, счастья и долгих лет сознательной и активной жизни!
______________________________________-
Гаттарыч .... присоединился . Здоровья и любви , детей и внуков любящих , жену любимую!!!
турк



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  • 8 | 16.03.2021, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 16.03.2021, 11:25 | Автор:

совок ... вот именно что не любой, а тот кто чувствовал за собой силы и социальную ответственность... вот к моей соседке тоже не любой может подкатить , не любому даст ...свой замок починить!!!
вам совкам блять ни разу просто не объясняли что такое бывает - частная собственность с социальной ответственностью. у вас совков всё было общее и жёны и соседки , а в результате они были НИЧЬИ... а раз ничьё , значит пофик ... так СССР вы совки и прострали за великими лозунгами
турк
=============================================
Ты турк , свою разухабистость по отношению к Советским
женщинам умерь ! Они работали - Пахали больше мужиков
чтобы прокормить ,обстирать , обшить , а Главное
намного морально честнее и преданнее своим семьям и мужьям ,
в тех нецивилизованных условиях семейного быта .
чем сегодняшнее новое поколение женщин !
Они всегда были СВЕТОМ и ТЕПЛОМ семьи !
Не трогай здесь женщин и матерей !



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  • 9 | 16.03.2021, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они всегда были СВЕТОМ и ТЕПЛОМ семьи !
Не трогай здесь женщин и матерей !
____________________________________--
а ты не передергивай... я не Женщин Матерей трогаю, а вас совков, которые за Впахивающими жёнами прятались всю жизнь... а чуть 100 грамм ... ну вроде можно и на чужую , совки блять . Тока ни ни , ни гу гу ... блять парткомиссия местком и управдом узнать могут
турк



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  • 10 | 16.03.2021, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 минуты назад, источник: РБК
США признали попытки принудить Бразилию отказаться от «Спутник V»
Разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в официальном Twitter-аккаунте препарата обратили внимание на доклад властей США, в котором говорится, что американские чиновники пытались «отговорить» Бразилию от поставок российской вакцины против COVID-19.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вот такая она честная конкуренция при капитализме! Какая забота о здоровье населения от "светоча демократии"! Очень Опытный



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  • 11 | 16.03.2021, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
чуть 100 грамм ... ну вроде можно и на чужую , совки блять . Тока ни ни , ни гу гу ... блять парткомиссия местком и управдом узнать могут
турк

-----------------

А сейчас весь нынешний буржуйский разврат по ТВ показывают. И теперь
не боятся ни месткомов, ни парткомов. Дрючут в хвост и в гриву. Свобода.

Извини, турк, но чем-то тебя, видать, советская власть шибко прищучила.



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  • 12 | 16.03.2021, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 16.03.2021, 12:58 | Автор:

а ты не передергивай... я не Женщин Матерей трогаю, а вас совков, которые за Впахивающими жёнами прятались всю жизнь... а чуть 100 грамм ... ну вроде можно и на чужую , совки блять . Тока ни ни , ни гу гу ... блять парткомиссия местком и управдом узнать могут
турк
============================================
.........." у вас совков всё было общее и жёны и соседки , а в результате они были НИЧЬИ... а раз ничьё , значит пофик ...."

Значить по твоему все Женщины ВСЕГО Советского Союза
не были Матерями и Женщинами ?
Были..." всё было общее и жёны и соседки .."
Не люблю когда тупари пытаются извиваться в скудоумии ,
пытаясь сказать , что не то сказал , что хотел !
В общем фельдфебель турк , ты понял свою мысль ?



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  • 13 | 16.03.2021, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Взятки в военкоматах Украины взлетели перед войной в Донбассе
16 марта 2021, 12:27
Откосить от армии стало дороже на тысячу долларов - МК.

На Украине на фоне обострения ситуации в Донбассе и ожидания начала полномасштабной войны резко взлетели суммы взяток в военкоматах. Родители призывников рассказали, что расценки выросли до 3 тысяч долларов США.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Правильно говорится:"Кому война, а кому мать родна!" Очень Опытный



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  • 14 | 16.03.2021, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
48 турк
...Ходор подобрал разваленное хозяйство и начал его восстанавливать...
===
имеется трёхсполовиной часовое выступление Ходорковского...
итак, скважина даёт не нефть, а скважинную жидкость с долей нефти в 2...3%...
всс скважины стояли перед гранью остановки... остановка влечёт разделение фракций, нефть всплывает вверх, кислотно-солевой раствор воды внизу, далее коррозия труб длинною 42 000 км!!!
Денег всей РФ не хватит на их восстановление.
____________________________________-
спасип Добр Человек ... я прочитал . у меня нет эконом образования . как здесь уже заметили... но сцуко опыта жизненного по боле будет , чем у совков
турк



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  • 15 | 16.03.2021, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Значить по твоему все Женщины ВСЕГО Советского Союза
не были Матерями и Женщинами ?
Были..." всё было общее и жёны и соседки .."
____________________________
блять , ты совок в натуре... ты понятия разделяй для начала ту***ень.
начнём 1. влксм объявил - всё общее 2. семейственность вредит общему делу 3. ... не буду вдаваться в доки , хотя могу но как следствие - жены, дети общие... 4. для тупого чмОО - утрировал 5. колхоз большое дышло, кто генсек тот и прав ( для тупого чмОО - это я утрирую) .. тут же - право первой брачной ночи , а потом - нужно больше мужиков 6. ВПЖ, включая известных кинорежиссеров маршалов и самого ИВД... для тупого чмОО - сталин не был на фронте , но баб у него было , как и детей, как гавна за баней...
Итого . вся твоя фантазия . что при СССР секаса не было , и что не ипли друг друга , тока от тупости твоего моска... ипали и будут ипать , и на Руси таж самая хня была... ипал тесть невестку, зять сватью ... адам хучеву тую жён , а дети его мать и сестер имели.
так что ты мне щас хочешь рассказать про целомудренность коммунистки вали матвиенко? или бля про целомудренность вовы нагорного . который ( вот нежданчик) перекрасился сначала и из комуняк в ед дом рос, потом едро , потом в патриотов, а щас в лидера справоросов.
дык что ты мне совок по жизни рассказать то хотел?
я тебе отвечаю - библись при адаме и при гитлере, библись при сталине и щас .. тока одни говорят в открытую - ну блять Грех , так нельзя . но если сильно хочется ... а Вторые - ты можешь быть 89 наложницей и вще у тебя тока один )(ер в руках может быть, а потом смерть..
так кто честнее?
доча Лёни библась со всеми ... мы на лёню "молились" йскины убежали кто смог в омеригу, кто не смог - сдох тут ... йёська сам скока жён имел ? а лысый и кагтавый?
т.е. барину это норм , а холопу )(йу в задницу?
фальшь и ложь...
петя первый . ваня грозный ... да ой бояяяяяяя любого ткни . вова красно солнышко боя
нееее боя , мы лучше уши заткнём и глаза закроем ... оне ведь от бога боя. им то можно на
турк



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  • 16 | 16.03.2021, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 16.03.2021, 16:18 | Автор:

........" так что ты мне щас хочешь рассказать про целомудренность коммунистки вали матвиенко? или бля про целомудренность вовы нагорного . который ( вот нежданчик) перекрасился сначала и из комуняк в ед дом рос, потом едро , потом в патриотов, а щас в лидера справоросов.
дык что ты мне совок по жизни рассказать то хотел?
я тебе отвечаю - библись при адаме и при гитлере, библись при сталине и щас .. тока одни говорят в открытую - ну блять Грех , так нельзя . но если сильно хочется ... а Вторые - ты можешь быть 89 наложницей и вще у тебя тока один )(ер в руках может быть, а потом смерть..
так кто честнее?
доча Лёни библась со всеми ... мы на лёню "молились" йскины убежали кто смог в омеригу, кто не смог - сдох тут ... йёська сам скока жён имел ? а лысый и кагтавый?
т.е. барину это норм , а холопу )(йу в задницу?
фальшь и ложь...
петя первый . ваня грозный ... да ой бояяяяяяя любого ткни . вова красно солнышко боя
нееее боя , мы лучше уши заткнём и глаза закроем ... оне ведь от бога боя. им то можно на
турк......."
=============================================
турк ! Ты не туда пошел , не в ту степь !
Ты чего один живешь , без жены ?
У тебя какая - то каша в голове ?
Изначально в комментарии № 8 сказано

....."Ты турк , свою разухабистость по отношению к Советским
женщинам умерь ! Они работали - Пахали больше мужиков
чтобы прокормить ,обстирать , обшить , а Главное
намного морально честнее и преданнее своим семьям и мужьям ,
в тех нецивилизованных условиях семейного быта ..."

О КАКОМ сексе идет речь ? Или ты этим Озабочен ?
Или тебя надо послать в стрип - клуб
в помощники стриптизера Сергея Глушко , по Извиванию
и Изворачиванию сложных элементов на шесте !
Но там только телом торгуют , ума от этого не прибавляется !
Зачем изворачиваться и уходить от высказанной ранее
своей мысли !



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4

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  • Гость
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  • 17 | 16.03.2021, 18:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О КАКОМ сексе идет речь ? Или ты этим Озабочен ?
Или тебя надо послать в стрип - клуб
в помощники стриптизера Сергея Глушко , по Извиванию
и Изворачиванию сложных элементов на шесте !
Но там только телом торгуют , ума от этого не прибавляется !
Зачем изворачиваться и уходить от высказанной ранее
своей мысли !
__________________________________
ты сам не крутись совок тля... ложь и фальшь сгубили народ и превратили его в БЫДЛООО... секас тут тока показательный пример. Ваши главнюки имели право , а вам запрещали... могу дать другие примеры под великие лозунги ваших совковых главнюков
турк



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  • Участник
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  • 18 | 16.03.2021, 18:29 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15556 | Рейтинг: -2213,8
Ваши главнюки имели право , а вам запрещали... могу дать другие примеры под великие лозунги ваших совковых главнюков
турк
_______________________________
А ваши главнюки, Турк?
Только правда и ничего кроме правды?
Что ты сказать хотел?



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3

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  • Участник
  •  
  • 19 | 16.03.2021, 20:03 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4411 | Рейтинг: -347,8
Турка в конец стал шакалом, пинающим мёртвого льва.



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6

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  • 20 | 16.03.2021, 20:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 16.03.2021, 20:03 | Автор: xrul

Турка в конец стал шакалом, пинающим мёртвого льва.
================================================
Меня ВСЕГДА удивляет , поведение людей поживших и
и проживших в другой НЕПОВТОРИМОЙ и НЕВОЗВРАТИМОЙ
эпохе общественных отношений людей и не задумываясь
полностью ПРЕДАВШИХ эту эпоху !
Неужели НИЧЕГО хорошего не было для них , в том МИРЕ ?
ЭПОХЕ ! Кто Вы после этого ?



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