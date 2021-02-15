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Бесполезный холуй сбился с ног

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В Конституцию Башкортостана внесут изменения. Государственное Собрание рассмотрит введение в правовой оборот положение обновленной Конституции на ближайшем заседании.

Бесполезный холуй сбился с ног


В Конституции Башкортостана будет транслирована норма о приоритете Конституции Российской Федерации над положениями международных договоров, которые ей противоречат, сообщает "Башинформ".

— Сейчас вся система российского права приводится в соответствие с обновленным Основным законом. Регионы Российской Федерации также ведут эту работу, — прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.

По мнению Константина Толкачева, установление главенства Конституции над решениями международных организаций – одно из ключевых положений, внесенных в Основной закон РФ общенародным решением.

— Таким образом, Россия провозгласила, что будет отстаивать свой суверенитет и не допустит вмешательства иностранных государств во внутренние дела. Демонстрируя готовность к конструктивному сотрудничеству с зарубежными партнерами, Россия в то же время отстаивает право руководствоваться собственными законами и интересами своих граждан, — заявил Толкачев.

Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля с возможностью досрочного голосования.

В числе самых обсуждаемых изменений Основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 16.03.2021, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Сначала они оставили путина на третий срок, потом увеличили срок до 6 лет, увеличили пенсионный возраст, подняли НДС, после все к фуям обнулили, сняли возрастные ограничения для чиновников, запретили просветительство, узаконили для себя коррупцию и пришли к окончательному выводу - с этим стадом можно делать всё, что захочется»
Всего только за сутки стало известно, что в России возвратят каторжные работы и будут отправлять осуждённых на очистку Арктики. Что не будут платить пособия «подозрительно бедным семьям», то есть, всем кому пожелают не платить. И о том, что ведётся засекреченная подготовка к новой пенсионной реформе.
Волшебная страна.
Вера Афанасьева
13 Марта 2021 г. в 08:34 ·

И-2



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  • 2 | 16.03.2021, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УЖ сбился с ног.



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  • 3 | 16.03.2021, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!



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  • 4 | 16.03.2021, 16:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бессмысленные телодвижения. "Начальник" Курултая не ведает, что конституции республик, якобы входящих в состав Российской Федерации на основе волеизлияния народов - есть никчемная бумажка, которая никакой роли не играет?

Основной и главный закон РФ, а значит всех образований на территории России - это и есть ее Конституция. Конституции остальных национальных республик - это фантики на забаву "неразумным" детишкам или плебеям.



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  • 5 | 16.03.2021, 17:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Видать готовятся к чему то серьезному, просто затягиваем и затягиваем пояс. Мы чего то не знаем, от того наши мнения противоречивы. Ждём посадок, снижения численности служащих и поддержку предпри6имательства. Не ропщем вообщем.



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  • 6 | 16.03.2021, 19:47 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 71 | Комментарии: 679 | Рейтинг: +202,5
Да что это такое? Российский народ единым фронтом за! Башкурултай во главе с ... колеблется вместе с генеральной линией партии. И праально. Все против вмешательства Бангладеш и Суринама, а также Вануату во внутренние дела ядернодержавной России. Если потребуется, еще туже, хлестче затянем. Отдадим последнее той же Ливии, Сирии и далее по списку. На то и мы великая держава. А не какая нибудь Швейцария.



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  • 7 | 16.03.2021, 20:33 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15556 | Рейтинг: -2213,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
М-да, Карим Яушев, какой же Вы дурак.
Как же должно быть Ваши близкие мучаются с Вами. Но Вы этого не понимаете.



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