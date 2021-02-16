Нафинансировала на целых 6 тысяч рублей

Ильмира Бикбаева обвиняется в "финансировании экстремизма". В Уфе возобновилось дело о перечислении денег матери Айрата Дильмухаметова.Очередное судебное заседание по делу состоится 21 апреля.В Октябрьском райсуде Уфы сегодня начался новый судебный процесс по обвинению уфимской пенсионерки Ильмиры Бикбаевой в "финансировании экстремистской деятельности" известного башкирского политика и публициста Айрата Дильмухаметова.Как следует из материалов обвинительного заключения по делу Ильмиры Бикбаевой (копия имеется в распоряжении редакции), составленного следователем УФСБ Сергеем Корепановым и утвержденного заместителем прокурора республики Виктором Логиновым, пенсионерка, переведя на банковскую карту матери политика Агиляш Дильмухаметовой 1500 рублей двумя платежами в 2018 году и 4500 рублей семью платежами в 2019 году, "совершила предоставление средств, заведомо предназначенных для подготовки и совершения Дильмухаметовым преступлений экстремистской направленности". Следствие также посчитало, что Бикбаева "умышленно оказывала ему [Айрату Дильмухаметову] помощь путем распространения в социальной сети "Facebook" материалов, направленных на сбор денежных средств, заведомо предназначенных для подготовки и совершения Дильмухаметовым преступлений экстремистской направленности".Отметим отдельно, что все платежи в 2019 году произошли после 14 марта, когда Дильмухаметов был задержан сотрудниками УФСБ, а затем арестован судом по ходатайству следствия.Обвинение по ч.1 ст. 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности) было предъявлено Ильмире Бикбаевой 5 декабря 2020 года. Свою вину она не признала, заявив, что оказывала помощь матери Айрата Дильмухаметова, в распоряжении которой после ареста сына "остались незначительные средства к существованию".Напомним, первоначально дело Ильмиры Бикбаевой рассматривалось Кировским райсудом Уфы, однако, по ходатайству защиты об изменении подсудности дело было передано в суд Октябрьского района, поскольку Бикбаева там проживает и работает и оттуда же делала инкриминируемые ей следствием УФСБ перечисления на банковскую карту матери Дильмухаметова.В сегодняшнем заседании Ильмира Бикбаева ходатайствовала о допуске в качестве ее общественного защитника журналиста Анвера Юмагулова, однако, в этом суд ей отказал, сославшись на то, что Юмагулов не имеет юридического образования.После зачитывания представителем прокуратуры обвинительного заключения Ильмира Бикбаева вновь заявила, что виновной себя не признает.Адвокат подсудимой Дмитрий Казаков указал на ряд нарушений процессуального законодательства органами предварительного следствия.— Я считаю обвинение абсурдным, — заявил защитник. — Во-первых, в соответствии с нормами УПК у нас должна определяться подсудность каждого дела. В данном случае, в обвинительном заключении указано – "находясь на территории Уфы Республики Башкортостан". Я лично, при ознакомлении с материалами дела, не нашел данного факта — делала ли переводы Бикбаева, находясь на территории Октябрьского района Уфы, Кировского района или вообще на территории Российской Федерации. Далее, не установлено место совершения преступления по предположениям органа предварительного следствия, не установлены мотив и цель совершения уголовно-наказуемого деяния. Также не установлено следующее обстоятельство: имелся ли умысел у Бикбаевой на совершения преступления — органами предварительного следствия не задавались по данному факту вопросы. В целом, не установлены все обстоятельства произошедшего. Поэтому, считаю, что уголовное дело направлено в суд преждевременно.Дмитрий Казаков также обратил внимание на то, что приговор Айрату Дильмухаметову вступил в законную силу лишь в декабре 2020 года.— Органы предварительного следствия вменяют Бикбаевой, что она финансировала какую-то его деятельность, которая была совершена в 2018 и 2019 году. То, есть, в то время, когда деятельность Дильмухаметова не была признана экстремистской. Поэтому с обвинительным заключением мы категорически не согласны, — заявил адвокат.Выслушав гособвинителя и защиту, судья Андрей Лебедев решил вызвать в суд свидетелей обвинения, в том числе самого Айрата Дильмухаметова и его мать Агиляш Дильмухаметову.Известный башкирский политик Айрат Дильмухаметов был в августе 2020 года приговорен Центральным окружным военным судом в Самаре к девяти годам лишения свободы по обвинению в "призывах к нарушению территориальной целостности РФ", "пропаганде терроризма", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности" и ее "финансированию". Вины он не признал. Апелляционный военный суд РФ, находящийся в городе Власиха в Подмосковье, оставил в декабре прошлого года приговор без изменений.