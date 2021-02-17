Политический проститут на тему выборов

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии
«Провокация узколобых»

Медицину оптимизировали, теперь очередь ВУЗов. Что тут не понять, дети ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Кровавому ублюдку — место ...

1 | 01.03.2021, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Комм ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

ЖКХ: Как в Башкирии обвор ...

24 | 19.02.2021, 20:31 | Автор: Корней Публикации: 5 | Комментарии: 15 ...
  Рейтинг: +3  Иннокентий Иванов

Обсуждаемое за месяц
Политический проститут ...

Азамат Галин: Политическое задание, поставленное федеральным центром, провалим. ...
  18.03.2021   21796    20

Обезьяньи песни вместо ...

Вместо гимна на Олимпийских играх предложили исполнять песни Моргенштерна. ...
  18.03.2021   13274    26

Шобла идет на дело ...

«Единая Россия» создала оргкомитет по проведению предварительного голосования ...
  17.03.2021   32242    6

Нафинансировала на целых ...

Ильмира Бикбаева обвиняется в "финансировании экстремизма". В Уфе возобновилось ...
  17.03.2021   40715    9

Жулики и воры украли ...

Госдума РФ вводит непонятный закон, запрещающий образование без разрешения ...
  17.03.2021   33300    8

Последние публикации
Политический проститут ...

Азамат Галин: Политическое задание, поставленное федеральным центром, провалим. ...
  18.03.2021   18475    20

Обезьяньи песни вместо ...

Вместо гимна на Олимпийских играх предложили исполнять песни Моргенштерна. ...
  18.03.2021   27746    26

Шобла идет на дело ...

«Единая Россия» создала оргкомитет по проведению предварительного голосования ...
  17.03.2021   43316    6

Нафинансировала на целых ...

Ильмира Бикбаева обвиняется в "финансировании экстремизма". В Уфе возобновилось ...
  17.03.2021   41915    9

Жулики и воры украли ...

Госдума РФ вводит непонятный закон, запрещающий образование без разрешения ...
  17.03.2021   32484    8

Убитая страна ...

В конце февраля, месяц спустя после прошедших по всей стране январских акций ...
  17.03.2021   39868    24

Бесполезный холуй сбился ...

В Конституцию Башкортостана внесут изменения. Государственное Собрание ...
  16.03.2021   30258    7

Музыкальная шпана из ...

В Конституцию Башкортостана внесут изменения. Государственное Собрание ...
  16.03.2021   12003    38

Грязные «выборы», гадкая ...

Николай Евдокимов: Чистота выборов зависит не от Общественной палаты, эти ...
  16.03.2021   24082    11

Активисты из Татарстана ...

Они участвовали в муниципальном форуме независимых депутатов в российской ...
  15.03.2021   23348    80

Читаемое за месяц
Путинизм добрался до ...

В одной из школ Нижневартовска прошли занятия по профориентации с участием ...
  17.02.2021   30231    11

Будни супердержавы: Не ...

С начала 2021-го года из Башкирии в 8 стран мира вывезли более 8,5 тыс. ...
  17.02.2021   19724    21

«Суды» Башкирии ...

Бывший-чиновник из администрации Кировского района Уфы получил условный срок за ...
  17.02.2021   26951    14

Фальшивым коммунистам ...

КПРФ отказали в проведении митинга в Уфе 23-го февраля. В партии заявили, что ...
  17.02.2021   30191    30

Талоны для бедных: Итоги ...

В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих. ...
  18.02.2021   27491    17

Архив публикаций
Март 2021 (32)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)
Октябрь 2020 (61)




Политический проститут на тему выборов

Оценили
0


Азамат Галин: Политическое задание, поставленное федеральным центром, провалим. Это экзамен для Сидякина.

Политический проститут на тему выборов


Предприниматель, член СПЧ при главе Башкирии Азамат Галин уверен, что предстоящие выборы будут «скандальными и дерзкими», хотя федеральная власть выбирает стратегию электоральной тишины, но сторонники Навального и независимые мундепы призовут к повышенной активности избирателей.

— Это приведет к 2011 году (волнения по итогам выборов в Госдуму, включая Болотную площадь – ред.), когда избиратели увидели, что итоги выборов не соответствуют их ожиданиям, и начались первые крупные протесты: аналогичная ситуация, — сказал Галин в эфире «Эха».

В этом году пройдут выборы в горсовет Уфы. По мнению Галина, застройщики, которых сейчас сильно прижимают, и другие экономические группировки подыскивают лидеров общественного мнения и просто городских активистов для продвижения их в городской парламент в своих интересах.

— Мне было сделано предложение пойти в горсовет независимым кандидатом, убеждали профессионально, подобного рода предложения сделаны всем, кто в публичном пространстве.

Интерес к выборам будет большой. Политическое задание, поставленное федеральным центром, провалим. Это экзамен для Сидякина и всех, кто отвечает за внутреннюю политику.

Галин уверен, что не хватает силовых ресурсов на подавление растущего протеста, поэтому будут действовать проверенными методами – не допускать к регистрации и снимать с предвыборной гонки по тем или иным причинам.

— Но это приведет к тому, что интерес будет нарастать к выборам: в итоге всё выльется на улицу. А дальше, как получится… Вдруг третья волна коронавируса.

Он уверен, что протесты 23 и 31 января значительно отличаются от протестов 2011 года.
— Это разные истории по количеству, настроениям и настрою людей. В 11 году сама ситуация выдвигала лидеров, люди сами брали инициативу, более агрессивно были настроены к власти, чем сейчас.

«Единая Россия» может выдвинуть на выборах в горсовет своих «локомотивов», например экс-мэра Павла Качкаева.

— Думаю, что могут выдвинуть кандидатуру, которая могла бы привлечь внимание электората – например Качкаева – повел бы, как локомотив, электорат. Но он старый, и я не верю, что сможет мобилизовать избирателей. Он авторитетный и узнаваемый. Но для уфимцев он уже кто?

Проблема парламентских партий в том, что они не обновляются – избиратели устали от одних и тех же персонажей.

— Если бы «КПРФ» или «ЛДПР» обновились, то можно было выдохнуть – наконец то появилась бы альтернатива, но это не происходит. А раз нет процесса обновления, нет доверия избирателей.

Галин прогнозирует цепочку скандалов, которая может привлечь в ряды наблюдателей все больше людей.
— Люди хотят принимать участие в процессе принятия решений. Это везде ощущается. Если у нас в районе раньше было относительно спокойно, сейчас люди начинают задумываться.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 18.03.2021, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сейчас люди начинают задумываться.

----------------

Неужели? Поздно пить "Боржоми". Думать надо было гораздо раньше.
Теперь все винтики-гаечки избирательной машины подтянуты, технологии
отработаны. Хушь усрись.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 18.03.2021, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поздравляю с Днём Парижской Коммуны! (Все прочитавшие поют "Марсельезу") Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 18.03.2021, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если бы «КПРФ» или «ЛДПР» обновились, то можно было выдохнуть – наконец то появилась бы альтернатива, но это не происходит. А раз нет процесса обновления, нет доверия избирателей.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А вот "Справедливая Россия" сильно обновилась, что может усилить её позиции на выборах! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 18.03.2021, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да,ребятки на старте. Явно хотят схапнуть денег.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 18.03.2021, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот "Справедливая Россия" сильно обновилась, что может усилить её позиции на выборах! Очень Опытный

------------------

"Практическая деятельность социал-демократов ставит себе, как известно, задачей руководить классовой борьбой пролетариата и организовать эту борьбу в ее обоих проявлениях:

- социалистическом (борьба против класса капиталистов, стремящаяся к разрушению классового строя и организации социалистического общества);

- демократическом (борьба против абсолютизма, стремящаяся к завоеванию в России политической свободы и демократизации политического и общественного строя России)." Владимир Ильич ЛЕНИН.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 18.03.2021, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поздравляю с воссоединением Крыма с РФ! ( Все прочитавшие поют Гимн РФ) Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 18.03.2021, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОО, пдазддавдяю с ддём дождедия! Желаю счастья в лучшей жизни. Сова.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 18.03.2021, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К чему так грубо и оскорбительно "Политический проститут" и это на фоне всеми уважаемого и любимого первого президента Башкортостана. Ненароком такое выражение может кто-нибудь, "недалекого ума человек" отнести на заботливого и глубокомысленного М.Г.Рахимова. Таких государственных деятелей на Руси раз-два и обчелся.

Погибшее, но милое создание утверждает о невыполнении какого-то политического задания. Введи в курс дела: какое задание вы, совместно с Сидякиным, провалите? Почему провалите? "А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!"



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 18.03.2021, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 18.03.2021, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОО, пдазддавдяю с ддём дождедия! Желаю счастья в лучшей жизни. Сова.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вообще-то сова - это символ мудрости, но тут явно больная на всю голову! Но что меня радует, это то, что когда появляются комменты от таких, скажу мягко, неадекватов, то это означает, что сильных аргументов, чтобы что-то ответить, у них нет! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 18.03.2021, 13:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70326 | Рейтинг: +11707
К чему эта беллетристика от мамкиного "политолога"?!

Очередной зализ, чтобы попасть на теплое местечко.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 18.03.2021, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 18.03.2021, 13:11 | Автор:

________ Вообще-то сова - это символ мудрости, но тут явно больная на всю голову! Но что меня радует, это то, что когда появляются комменты от таких, скажу мягко, неадекватов, то это означает, что сильных аргументов, чтобы что-то ответить, у них нет! Очень Опытный
=================================================
Ну и адекватный , попросту скажи поджопник и холуй на определенной службе .



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 18.03.2021, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сидякин совершенно отвратительная и чужеродная личность. Это большая ошибка Радия . После провала на выборах Единой России его уберут возможно и его патрона . Ну а там уже чистить будут всех .



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 18.03.2021, 15:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70326 | Рейтинг: +11707
Сидякин совершенно отвратительная и чужеродная личность. Это большая ошибка Радия
_______________________________
Ха-а! Жаба с гадюкой! Свяжи по ноге, пусти вниз по Белой по центру реки - ни один в свою сторону не перетянет! Оба хуже! Более того, не знаю, как с Сидякиным(ну кроме принятия позорных и репрессивных законов ГД, получения откатов и лоббистских ништяков, получение госзаказов на те же лифты сожительницей и т.д. - тривиальная мелочевка), а вот у Хабирова - масса уголовных преступлений в анамнезе, начиная с фальсификации выборов с 2003 года по текущий год, печать фальшивых бюллетеней и далее(вероятно, если не выпи-здят), рэйдерство и т.д.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 18.03.2021, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Мне было сделано предложение пойти в горсовет независимым кандидатом ."
____________________________________________________________
______
С такой рожей, и всего лишь в горсовет! Да такому представительному мужчине прямая дорога, как минимум, в Госдуму, а то и в президенты РФ!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 18.03.2021, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 18.03.2021, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 18.03.2021, 13:11 | Автор:

________ Вообще-то сова - это символ мудрости, но тут явно больная на всю голову! Но что меня радует, это то, что когда появляются комменты от таких, скажу мягко, неадекватов, то это означает, что сильных аргументов, чтобы что-то ответить, у них нет! Очень Опытный
=================================================
Ну и адекватный , попросту скажи поджопник и холуй на определенной службе .
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Моя служба - пенсия, так что ты как всегда в лужу пукнул! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 18.03.2021, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.03.2021, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован

Поздравляю с воссоединением Крыма с РФ! ( Все прочитавшие поют Гимн РФ) Очень Опытный
========
... поздравляю с десятками тысяч убитых бывших сограждан на референдуме указавших ЕльциноПутину что мы единая страна!!!!!!!!!

кощуственно, но эти... Оф Опыт не понимают, плохо, не повезло с папашей, - не втолковал в младечестве: "не убий не возжелай..."



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 18.03.2021, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 18.03.2021, 16:10 | Автор:

__ Моя служба - пенсия, так что ты как всегда в лужу пукнул! Очень Опытный
==============================================
Не скромничай ! Как говорится черного кобеля не отмоешь до бела !
То есть службу холуйскую видно издалека ну а этого у тебя не отнять ! Ты , Оччень Опытный поджопник !



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 18.03.2021, 18:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 18.03.2021, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.03.2021, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован

Поздравляю с воссоединением Крыма с РФ! ( Все прочитавшие поют Гимн РФ) Очень Опытный
========
... поздравляю с десятками тысяч убитых бывших сограждан на референдуме указавших ЕльциноПутину что мы единая страна!!!!!!!!!

кощуственно, но эти... Оф Опыт не понимают, плохо, не повезло с папашей, - не втолковал в младечестве: "не убий не возжелай..."
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Вот это сказанул!!! И в чём лично вина Путина и моя, про Ельцина не спрашиваю, в том, что развалился СССР и погибли его граждане? Может ты думаешь, что мы были в ЦК КПСС или занимали руководящие посты в силовых структурах СССР? А ты сам-то в это время не родился ещё что ли? Редкостный ты дебил! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 18.03.2021, 18:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Галин это плохо отрабатывающий болтун, очень высокого о себе мнения. Ранее сильно ангажированный властью, а нынче пытающийся пристроиться в инфопоток маразма местного СМИ.
Откровенно говоря, политологи прошлого, всякие мелкие чиновники прошлого и просто устаревшие мракобесы сегодня начали поднимать свою плешивую голову в попытке словить хайп и пристроиться как повезёт:
- в новую систему власти;
- влезть в протестные ряды и слить ее властям за толику малую.
Понятно, что 70-летние борцуны сегодня не актуальны, но они лезут из всех щелей.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 18.03.2021, 18:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70326 | Рейтинг: +11707
Азат Бадранов: Если не выигрывают грант, то каждый вуз остается при своем
Вице-премьер правительства Башкортостана Азат Бадранов заявил в эфире «Эха», что объединения БашГУ и УГАТУ не состоится, если не будет выигран федеральный грант.
Республика подаст заявку на участие в программе «Приоритет 2030», и если она не выиграет – слияния не состоится. По словам чиновника, в случае получения гранта, объединённый вуз получит не меньше миллиарда, а «по инсайдерской информации, 5-7 миллиардов в год».
- Необходима общая заявка от УГАТУ и БашГУ, что в случае победы, они готовы объединиться. Если не выигрывают грант, то каждый вуз остается при своем, - сказал Бадранов.
________________________________________
Вот где собака-то порылась! То есть - с вами всё ясно - намечается большой попил, но это не точно))))))) Весь бред о пользе слива - так и остается бредом. Ворюги почувствовали запах бабла!



Оценили
2






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com