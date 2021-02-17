Политический проститут на тему выборов

Азамат Галин: Политическое задание, поставленное федеральным центром, провалим. Это экзамен для Сидякина.Предприниматель, член СПЧ при главе Башкирии Азамат Галин уверен, что предстоящие выборы будут «скандальными и дерзкими», хотя федеральная власть выбирает стратегию электоральной тишины, но сторонники Навального и независимые мундепы призовут к повышенной активности избирателей.— Это приведет к 2011 году (волнения по итогам выборов в Госдуму, включая Болотную площадь – ред.), когда избиратели увидели, что итоги выборов не соответствуют их ожиданиям, и начались первые крупные протесты: аналогичная ситуация, — сказал Галин в эфире «Эха».В этом году пройдут выборы в горсовет Уфы. По мнению Галина, застройщики, которых сейчас сильно прижимают, и другие экономические группировки подыскивают лидеров общественного мнения и просто городских активистов для продвижения их в городской парламент в своих интересах.— Мне было сделано предложение пойти в горсовет независимым кандидатом, убеждали профессионально, подобного рода предложения сделаны всем, кто в публичном пространстве.Интерес к выборам будет большой. Политическое задание, поставленное федеральным центром, провалим. Это экзамен для Сидякина и всех, кто отвечает за внутреннюю политику.Галин уверен, что не хватает силовых ресурсов на подавление растущего протеста, поэтому будут действовать проверенными методами – не допускать к регистрации и снимать с предвыборной гонки по тем или иным причинам.— Но это приведет к тому, что интерес будет нарастать к выборам: в итоге всё выльется на улицу. А дальше, как получится… Вдруг третья волна коронавируса.Он уверен, что протесты 23 и 31 января значительно отличаются от протестов 2011 года.— Это разные истории по количеству, настроениям и настрою людей. В 11 году сама ситуация выдвигала лидеров, люди сами брали инициативу, более агрессивно были настроены к власти, чем сейчас.«Единая Россия» может выдвинуть на выборах в горсовет своих «локомотивов», например экс-мэра Павла Качкаева.— Думаю, что могут выдвинуть кандидатуру, которая могла бы привлечь внимание электората – например Качкаева – повел бы, как локомотив, электорат. Но он старый, и я не верю, что сможет мобилизовать избирателей. Он авторитетный и узнаваемый. Но для уфимцев он уже кто?Проблема парламентских партий в том, что они не обновляются – избиратели устали от одних и тех же персонажей.— Если бы «КПРФ» или «ЛДПР» обновились, то можно было выдохнуть – наконец то появилась бы альтернатива, но это не происходит. А раз нет процесса обновления, нет доверия избирателей.Галин прогнозирует цепочку скандалов, которая может привлечь в ряды наблюдателей все больше людей.— Люди хотят принимать участие в процессе принятия решений. Это везде ощущается. Если у нас в районе раньше было относительно спокойно, сейчас люди начинают задумываться.