«Авганщина» становится «защитниками Отечества»

В Башкирии назревает очередной общественный скандал. Он связан с попыткой подхватить статус защитника Отечества у ветеранов Великой Отечественной войны «афганцами». Утверждён план подготовки и проведения в Уфе Дня воинской славы Дня Победы – 9 Мая, где значительная роль отводится «афганцам». Однако независимо от того, что будет творить власть в Башкирии, статус защитника Отечества в России всегда будет в руках военнослужащих и ветеранов военной службы.Прошедшие в республике 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 23 февраля – День воинской славы Государственный праздник День защитника Отечества, были отмечены небывалым ростом активности «афганцев». Все СМИ Башкирии чествовали «афганцев». 23 февраля прошло скромно, в Бирске власть даже не стала поздравлять через газету военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы и жителей города и района с праздником.Мы, ветераны военной службы, категорически не согласны с этим, требуем исполнения законов и следованию исторической правде.Определимся с местом «афганцев» в истории Советского Союза и России с позиций политической истории и права. Победа СССР в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг. привела к созданию двух противоборствующих мировых систем: мировой системы социализма во главе с СССР и капиталистической системы во главе с США. Были созданы военные блоки НАТО (1949 г.) и Варшавского Договора (1955 г.), а исторический период после войны и до распада СССР (1991 г.) был назван периодом «холодной войны» между двумя системами. Однако не все страны мира примкнули к той или иной политической системе, много было нейтральных стран, самостоятельно определяющих свою политику. В этих условиях США и СССР вмешивались в дела этих государств, в т. ч. вооружённым путём, свергая их руководство с целью навязать им свою идеологию.СССР участвовал более чем в 30 локальных войнах, не имеющих отношения к защите Отечества, особое место среди них занимает Афганская война 1979-1989 гг. СССР не планировал масштабную войну в Афганистане.Замысел заключался в ликвидации руководства Афганистана во главе с президентом и его замены, обеспечении лояльности населения и получении прямого выхода на Иран до Персидского залива. В 1979 г. СССР ввел туда войска, якобы, для оказания помощи в предотвращении внешней военной угрозы. Но СССР просчитался и был втянут в нескончаемую гражданскую войну между правительственными силами и их противниками. В дальнейшем положение СССР усугубилось тем, что мы понесли большие людские потери и техники, при этом было убито огромное количество мирного населения. Мировое сообщество, в т.ч. ООН, потребовало прекратить бойню и вывести советские войска из Афганистана. Руководство СССР проигнорировало это требование и, только новое руководство страны во главе с М. Горбачёвым в мае 1988 г. начало выводить войска, который продолжался 9 месяцев и закончился 15 февраля 1989 г. Общие потери советских войск составили 15 тысяч убитыми, более 50 тысяч ранеными. Потери Афганистана по разным источникам составили от одного до двух миллионов человек. Кроме поражения в этой войне, её участники получили психологическую травму, многие уже на родине не смогли справиться с этим – стали наркоманами, алкоголиками, членами ОПГ, покончили с собой.Итак, Афганская война была самой кровопролитной из всех локальных войн развязанных СССР, её цель не была достигнута. Поэтому, 24 декабря 1989 г. Съезд народных депутатов СССР принял Постановление №982-1 «О политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года» - о моральном и политическом осуждении этого решения руководства СССР. Кроме того, эта война стала одним из триггеров запуска процесса распада Советского Союза в 1991 г.13 марта 1995 г. принят Федеральный закон №32 «О днях воинской славы и памятных датах России». Дни воинской славы связаны с победами, к ним (их 17) отнесён «День защитника Отечества» - 23 февраля, Государственный праздник военнослужащих, проходящих военную службу, ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы (кадровых военных) и всего народа. А 15 февраля в этом законе – день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в законе нет ни слова «о выводе советских войск из Афганистана».Проблема «афганцев» в следующем. Они не могут смириться с тем, что по осуждённому решению руководства СССР стали участниками несправедливой войны. В то же время, часть из них награждена боевыми наградами.Они с некоторых пор, когда отдельные «афганцы» оказались в федеральной, региональной и местной власти, начали доказывать свою сопричастность к защите Отечества, дошло до попытки отмены через Госдуму ФС РФ в 2019 г.Постановления Съезда народных депутатов СССР (см. выше), это у них не прошло. В руководстве же Башкирии нашлись слабо образованные чиновники, которые пошли на поводу у настойчивых «афганцев»: было разрешено сооружение им памятников, открыты двери Национального музея, Республиканского музея Боевой славы в Парке Победы в Уфе, музеев городов и районов, где «афганцам» посвящаются большие экспозиции, хотя законом это не предусмотрено.Республиканский комитет ветеранов войны (Великой Отечественной) и военной службы давно уже в руках «афганцев». Получается, что в Башкирии сегодня пытаются поставить рядом Великую Отечественную и Афганскую войны, это не только кощунственно, но ещё и искажает историческую память и наносит вред смыслу патриотического воспитания граждан. Этого не должно быть. Это противоречит исторической правде и закону.Участники Великой отечественной войны защитили суверенитет и независимость страны, сохранили Советский Союз! Им бесконечная благодарность и слава во все времена!Афганская война - лишь бесславная страница в истории СССР и её Вооружённых сил, не имеющая никакого отношения к защите Отечества.Гафур ГИЛЯЗОВ, подполковник в отставке, председатель Бирского союза ветеранов военной службы