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«Авганщина» становится «защитниками Отечества»

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В Башкирии назревает очередной общественный скандал. Он связан с попыткой подхватить статус защитника Отечества у ветеранов Великой Отечественной войны «афганцами». Утверждён план подготовки и проведения в Уфе Дня воинской славы Дня Победы – 9 Мая, где значительная роль отводится «афганцам». Однако независимо от того, что будет творить власть в Башкирии, статус защитника Отечества в России всегда будет в руках военнослужащих и ветеранов военной службы.

«Авганщина» становится «защитниками Отечества»


Прошедшие в республике 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 23 февраля – День воинской славы Государственный праздник День защитника Отечества, были отмечены небывалым ростом активности «афганцев». Все СМИ Башкирии чествовали «афганцев». 23 февраля прошло скромно, в Бирске власть даже не стала поздравлять через газету военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы и жителей города и района с праздником.

Мы, ветераны военной службы, категорически не согласны с этим, требуем исполнения законов и следованию исторической правде.

Определимся с местом «афганцев» в истории Советского Союза и России с позиций политической истории и права. Победа СССР в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг. привела к созданию двух противоборствующих мировых систем: мировой системы социализма во главе с СССР и капиталистической системы во главе с США. Были созданы военные блоки НАТО (1949 г.) и Варшавского Договора (1955 г.), а исторический период после войны и до распада СССР (1991 г.) был назван периодом «холодной войны» между двумя системами. Однако не все страны мира примкнули к той или иной политической системе, много было нейтральных стран, самостоятельно определяющих свою политику. В этих условиях США и СССР вмешивались в дела этих государств, в т. ч. вооружённым путём, свергая их руководство с целью навязать им свою идеологию.

СССР участвовал более чем в 30 локальных войнах, не имеющих отношения к защите Отечества, особое место среди них занимает Афганская война 1979-1989 гг. СССР не планировал масштабную войну в Афганистане.

Замысел заключался в ликвидации руководства Афганистана во главе с президентом и его замены, обеспечении лояльности населения и получении прямого выхода на Иран до Персидского залива. В 1979 г. СССР ввел туда войска, якобы, для оказания помощи в предотвращении внешней военной угрозы. Но СССР просчитался и был втянут в нескончаемую гражданскую войну между правительственными силами и их противниками. В дальнейшем положение СССР усугубилось тем, что мы понесли большие людские потери и техники, при этом было убито огромное количество мирного населения. Мировое сообщество, в т.ч. ООН, потребовало прекратить бойню и вывести советские войска из Афганистана. Руководство СССР проигнорировало это требование и, только новое руководство страны во главе с М. Горбачёвым в мае 1988 г. начало выводить войска, который продолжался 9 месяцев и закончился 15 февраля 1989 г. Общие потери советских войск составили 15 тысяч убитыми, более 50 тысяч ранеными. Потери Афганистана по разным источникам составили от одного до двух миллионов человек. Кроме поражения в этой войне, её участники получили психологическую травму, многие уже на родине не смогли справиться с этим – стали наркоманами, алкоголиками, членами ОПГ, покончили с собой.

Итак, Афганская война была самой кровопролитной из всех локальных войн развязанных СССР, её цель не была достигнута. Поэтому, 24 декабря 1989 г. Съезд народных депутатов СССР принял Постановление №982-1 «О политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года» - о моральном и политическом осуждении этого решения руководства СССР. Кроме того, эта война стала одним из триггеров запуска процесса распада Советского Союза в 1991 г.

13 марта 1995 г. принят Федеральный закон №32 «О днях воинской славы и памятных датах России». Дни воинской славы связаны с победами, к ним (их 17) отнесён «День защитника Отечества» - 23 февраля, Государственный праздник военнослужащих, проходящих военную службу, ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы (кадровых военных) и всего народа. А 15 февраля в этом законе – день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в законе нет ни слова «о выводе советских войск из Афганистана».

Проблема «афганцев» в следующем. Они не могут смириться с тем, что по осуждённому решению руководства СССР стали участниками несправедливой войны. В то же время, часть из них награждена боевыми наградами.

Они с некоторых пор, когда отдельные «афганцы» оказались в федеральной, региональной и местной власти, начали доказывать свою сопричастность к защите Отечества, дошло до попытки отмены через Госдуму ФС РФ в 2019 г.

Постановления Съезда народных депутатов СССР (см. выше), это у них не прошло. В руководстве же Башкирии нашлись слабо образованные чиновники, которые пошли на поводу у настойчивых «афганцев»: было разрешено сооружение им памятников, открыты двери Национального музея, Республиканского музея Боевой славы в Парке Победы в Уфе, музеев городов и районов, где «афганцам» посвящаются большие экспозиции, хотя законом это не предусмотрено.

Республиканский комитет ветеранов войны (Великой Отечественной) и военной службы давно уже в руках «афганцев». Получается, что в Башкирии сегодня пытаются поставить рядом Великую Отечественную и Афганскую войны, это не только кощунственно, но ещё и искажает историческую память и наносит вред смыслу патриотического воспитания граждан. Этого не должно быть. Это противоречит исторической правде и закону.

Участники Великой отечественной войны защитили суверенитет и независимость страны, сохранили Советский Союз! Им бесконечная благодарность и слава во все времена!

Афганская война - лишь бесславная страница в истории СССР и её Вооружённых сил, не имеющая никакого отношения к защите Отечества.

Гафур ГИЛЯЗОВ, подполковник в отставке, председатель Бирского союза ветеранов военной службы






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  • Гость
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  • 1 | 19.03.2021, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ветеранами Великой Отечественной войны (1941-1945) имеют право быть только участники событий, касающиеся этой войны. Более никто.



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  • 2 | 19.03.2021, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тыловую крысу отодвинули от должности ветераны? Чего это Гилязов заскулил?



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  • Гость
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  • 3 | 19.03.2021, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Афганская война - лишь бесславная страница в истории СССР

------------------------

Только вот на СССР не залупайтесь. Кто в Афганистане сегодня рулит? Американцы. Поток наркоты увеличился в 50 раз. Кушайте с маслом.

Не затрагиваю морально-нравственную сторону вернувшихся при Горбаче
"афганцев". Тогда страна летела в пропасть, весь народ был деморализован.



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  • 4 | 19.03.2021, 11:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70329 | Рейтинг: +11707,4
С Афгана началась наркотизация всего СССР - так и продолжается.

Это не просто позорная страница в истории страны - это первый устойчивый массовый наркотрафик 80-х. Что творилось возле нашего дома в те годы?! Я из окна видела, как нарки искали закладки в кустах возле дома... была такая картина: стоит юная цыганка через дорогу от нашего дома, к ней подходит нарк, передает ей деньги, она указывает на куст, тот идет к нему и рыщет, пока не найдет. Цыганка тем временем отваливает.

Дошло до того, что в цыганских дворах поставили стакан, где круглосуточно дежурили РСКНовцы. Но потом они взяли наркоторговлю в свои руки! За что их потом и распустили по всей стране.

А началось все - с Афгана.



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  • Гость
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  • 5 | 19.03.2021, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.03.2021, 11:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70328 | Рейтинг: +11707,4
С Афгана началась наркотизация всего СССР - так и продолжается.

-----------------------------

Тебе говорят: при амерах поток наркоты увеличился в 50 раз! В пятьдесят!

А наркотизация началась ещё со стиляг, молившихся на западный мир.
Помнишь сатирическую новеллу, где Александр Белявский сыграл роль советского журналиста, который притворялся зарубежным гостем и наблюдал за реакцией стиляг: принёс им шмотки - и они воздевали руки от
восторга. Пока не обнаружили этикетку "Мосшвейпрома". Вот эта "золотая молодёжь", у которой родители бывали за границей, и баловалась наркотой.



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2

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  • Участник
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  • 6 | 19.03.2021, 11:59 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15564 | Рейтинг: -2215,2
Зашел как-то по делам в цыганские дворы на ВАЗе.
Мне за короткое время дважды наркоту предложили. Цыганки стояли с пакетиками от семечек "Белочка" вроде. Не знаю, там у них наркота была или они просто семечки грызли.
Тоэтому скептически отношесь к банерам, мол, сообщи, где торгуют наркотой. Все знают гдк и кто торгует, даже люди далёкие от наркоты. А вот правоохранители не знают.
По устойчивому наркотрафику.
Никто и ни где не создаст устойчивый наркотрафик, если он не будет крышеваться на самом верху. Ни афганские декхане, ни наши военные.
Тем более наркоты спокойно и величаво путешествует по всему миру.
Афганские декхане так развернулись?
Только с самого верха.



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  • Гость
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  • 7 | 19.03.2021, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
батькопать , гилязов, бросай траву натощак курить ... чё за высер ? опять письками меряетесь. Любая война - трагедия и нех пацанов занижать , их боя не спрашивали идтить или нет ... ты Гилязов случаем не попутал их с Вагнеровцами
турк



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  • Участник
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  • 8 | 19.03.2021, 12:19 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5007 | Рейтинг: -755,4
Кухарка, а при чем тут солдаты и офицеры, которые служили в Афганистане? Это вопрос товарищу Брежневу, Горбачеву и господину Ельцину, он тоже был 1м секретарем Свердловской области.... И сегодня поливать грязью афганцев может только последняя мразь.



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  • 9 | 19.03.2021, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и коменты тля... чё, когда СССР вводил войска в афган , думаете кто то о наркотрафике думал ? вот использовали ввод - это другое дело . но и до афгана наркоты по всем базарам было навалом . патаму что дружба народов ... таджики узбеки тащили от туда всё что хотели ... а казахи - целые плантации. киргизы ...
вы , комментаторы чёта попутали
турк



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  • Эксперт
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  • 10 | 19.03.2021, 12:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70329 | Рейтинг: +11707,4
Да уж... за льготы "афганцы" кого хошь порвут...



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  • 11 | 19.03.2021, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот боя почему я не люблю совков , вот из-за таких вот офицеров, боять исполнители мож и не плохие были, но в голове сырые опилки...
чем отличается Русский офицер от Советского ?
Русский - до синевы выбрит . слегка пьян и познания его от Баха до Оффенбаха
Советский - до синевы пьян, слегка выбрит и познания его от Эдиты Пьехи до иди ты на...

именно про таких как гилязов этот анекдот
турк



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