Башкирскую националистку отправили в дурдом

Следствие направило башкирскую общественницу Рамилю Саитову на психиатрическую экспертизу.Башкирская общественница Рамиля Саитова переведена из СИЗО в Республиканскую психиатрическую больницу в Базилевке под Уфой для проведения комплексной судебно-психиатрической экспертизы. Как сообщил "Idel.Реалии" адвокат общественницы, Гарифулла Япаров о проведении экспертизы распорядилось следствие. По словам защитника, Саитова уже провела в больнице неделю и теперь вновь доставлена туда.— Следствие по делу Рамили Саитовой идет ускоренным порядком; полагаю, к маю оно должно быть закончено, так как продлять его сроки больше некуда, — сообщил адвокат. Он добавил, что здоровье активистки "более-менее нормальное", жалоб на содержание у нее сейчас нет.Напомним, Рамиля Саитова была задержана сотрудникам регионального УФСБ, а затем арестована Кировским райсудом Уфы в начале ноября 2020 года. Задержание проводилось в рамках возбужденного в отношении активистки уголовного дела по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети "Интернет" (ч.2 ст. 280 УК РФ).Причиной для возбуждения уголовного дела стали высказывания Рамили Саитовой в некоторых видеороликах, размещенных ею на собственном YouТube-канале. Так, в начале ноября активистка разместила видео под названием "О крестах, армянах, Караван-Сарае, Асаба-Декларации и Йыйыне в Белорецком Узяне в 12-00 12.12.2020", в котором она, объявив себя "исполняющей обязанности председателя правительства Башкортостана", анонсировала народный сход (йыйын) 12 декабря в Белорецком районе, в повестку которого предложила включить "снос всех [православных] крестов на Урале". Саитова заявила, что "первым должен быть снесен крест в селе Узян перед школой", предупредив, что если крест не будет не будет демонтирован сельской администрацией, то участники схода "демонтируют его сами". После публикации видеоролика крест в селе Узян был подожжен неизвестными. МВД по Башкортостану по этому поводу возбудило уголовное дело по ст. 214 УК РФ (Вандализм).В том же ролике Саитова предложила обсудить "порядок исполнения ультиматума, который [мы] поставили перед армянами о том, чтобы покинуть Республику Башкортостан до 31 декабря 2020 года", и ранее поднятые ей вопросы о возвращении башкирскому народу здания Караван-Сарая в Оренбурге и "Асаба-Декларации о возврате вотчинных земель башкортским родам".Напомним также, ранее, в течение лета — начала осени 2020 года Рамиля Саитова опубликовала серию видеороликов о "засилье армянской диаспоры в Башкортостане". В частности, в одном из них она спросила встреченных молодых армянок в Уфе: "С каких пор у нас столько армян?" Ролик вызвал в республике большой резонанс, в том числе, негативный, после чего следственное управление СКР по Башкортостану начало доследственную проверку. В начале сентября Кировский райсуд Уфы признал активистку виновной по ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти, либо вражды) и арестовал ее на десять суток.Республиканские СМИ также сообщали, что эксперты обнаружили в видеоролике Саитовой под названием "Куштау без компромиссов 27 августа 2020" признаки "призывы к нарушению прав и свобод человека и гражданина по признакам национальной и религиозной принадлежности", после чего прокурор Башкортостана Владимир Ведерников направил в суд иск с требованием признать видео запрещенным к распространению на территории России. 4 февраля 2021 года Кировский райсуд Уфы удовлетворил требования прокуратуры.Мера пресечения Рамиле Саитовой в виде заключения под стражу продлевалась в рамках уголовного дела уже дважды, сперва до 6 марта, а затем до 6 мая 2021 года. Попытки активистки и ее защиты обжаловать арест успеха не имели.Отметим, ряд башкирских общественников требует освободить Рамилю Саитову из-под стражи, полагая чрезмерной как меру пресечения, так и инкриминирование ей экстремистской статьи Уголовного кодекса.— Да, я тоже не согласен с некоторыми высказываниями или взглядами Рамили апай, но ее желание бороться за справедливость достойно уважения. Такой смелости, что у Рамили апай, нет даже у многих парней. Тогда, когда меня таскали по судами, она всегда была рядом и поддерживала меня, за что я благодарен ей. Она не должна сидеть в тюрьме только за то, что имеет свое мнение отличное от мнения других. Разве мы не живем в демократической стране? Всем известно, что в последнее время на всех активных общественников идет давление. В такое время очень важны внимание и помощь народа. И "Кармаскалинские" парни, и Рамиля апай - они все борются за справедливость.Я требую немедленного их освобождения из под стражи, — написал в соцсетях бывший председатель запрещенной ныне организации "Башкорт" Фаиль Алсынов.