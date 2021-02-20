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Башкирскую националистку отправили в дурдом

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Следствие направило башкирскую общественницу Рамилю Саитову на психиатрическую экспертизу.

Башкирскую националистку отправили в дурдом


Башкирская общественница Рамиля Саитова переведена из СИЗО в Республиканскую психиатрическую больницу в Базилевке под Уфой для проведения комплексной судебно-психиатрической экспертизы. Как сообщил "Idel.Реалии" адвокат общественницы, Гарифулла Япаров о проведении экспертизы распорядилось следствие. По словам защитника, Саитова уже провела в больнице неделю и теперь вновь доставлена туда.

— Следствие по делу Рамили Саитовой идет ускоренным порядком; полагаю, к маю оно должно быть закончено, так как продлять его сроки больше некуда, — сообщил адвокат. Он добавил, что здоровье активистки "более-менее нормальное", жалоб на содержание у нее сейчас нет.

Напомним, Рамиля Саитова была задержана сотрудникам регионального УФСБ, а затем арестована Кировским райсудом Уфы в начале ноября 2020 года. Задержание проводилось в рамках возбужденного в отношении активистки уголовного дела по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети "Интернет" (ч.2 ст. 280 УК РФ).

Причиной для возбуждения уголовного дела стали высказывания Рамили Саитовой в некоторых видеороликах, размещенных ею на собственном YouТube-канале. Так, в начале ноября активистка разместила видео под названием "О крестах, армянах, Караван-Сарае, Асаба-Декларации и Йыйыне в Белорецком Узяне в 12-00 12.12.2020", в котором она, объявив себя "исполняющей обязанности председателя правительства Башкортостана", анонсировала народный сход (йыйын) 12 декабря в Белорецком районе, в повестку которого предложила включить "снос всех [православных] крестов на Урале". Саитова заявила, что "первым должен быть снесен крест в селе Узян перед школой", предупредив, что если крест не будет не будет демонтирован сельской администрацией, то участники схода "демонтируют его сами". После публикации видеоролика крест в селе Узян был подожжен неизвестными. МВД по Башкортостану по этому поводу возбудило уголовное дело по ст. 214 УК РФ (Вандализм).

В том же ролике Саитова предложила обсудить "порядок исполнения ультиматума, который [мы] поставили перед армянами о том, чтобы покинуть Республику Башкортостан до 31 декабря 2020 года", и ранее поднятые ей вопросы о возвращении башкирскому народу здания Караван-Сарая в Оренбурге и "Асаба-Декларации о возврате вотчинных земель башкортским родам".

Напомним также, ранее, в течение лета — начала осени 2020 года Рамиля Саитова опубликовала серию видеороликов о "засилье армянской диаспоры в Башкортостане". В частности, в одном из них она спросила встреченных молодых армянок в Уфе: "С каких пор у нас столько армян?" Ролик вызвал в республике большой резонанс, в том числе, негативный, после чего следственное управление СКР по Башкортостану начало доследственную проверку. В начале сентября Кировский райсуд Уфы признал активистку виновной по ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти, либо вражды) и арестовал ее на десять суток.

Республиканские СМИ также сообщали, что эксперты обнаружили в видеоролике Саитовой под названием "Куштау без компромиссов 27 августа 2020" признаки "призывы к нарушению прав и свобод человека и гражданина по признакам национальной и религиозной принадлежности", после чего прокурор Башкортостана Владимир Ведерников направил в суд иск с требованием признать видео запрещенным к распространению на территории России. 4 февраля 2021 года Кировский райсуд Уфы удовлетворил требования прокуратуры.

Мера пресечения Рамиле Саитовой в виде заключения под стражу продлевалась в рамках уголовного дела уже дважды, сперва до 6 марта, а затем до 6 мая 2021 года. Попытки активистки и ее защиты обжаловать арест успеха не имели.

Отметим, ряд башкирских общественников требует освободить Рамилю Саитову из-под стражи, полагая чрезмерной как меру пресечения, так и инкриминирование ей экстремистской статьи Уголовного кодекса.

— Да, я тоже не согласен с некоторыми высказываниями или взглядами Рамили апай, но ее желание бороться за справедливость достойно уважения. Такой смелости, что у Рамили апай, нет даже у многих парней. Тогда, когда меня таскали по судами, она всегда была рядом и поддерживала меня, за что я благодарен ей. Она не должна сидеть в тюрьме только за то, что имеет свое мнение отличное от мнения других. Разве мы не живем в демократической стране? Всем известно, что в последнее время на всех активных общественников идет давление. В такое время очень важны внимание и помощь народа. И "Кармаскалинские" парни, и Рамиля апай - они все борются за справедливость.

Я требую немедленного их освобождения из под стражи, — написал в соцсетях бывший председатель запрещенной ныне организации "Башкорт" Фаиль Алсынов.

Идель.Реалии
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  • 1 | 21.03.2021, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...чужие на родной земле...



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2

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  • 2 | 21.03.2021, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самое место ей в ДУРКЕ!!!



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5

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  • 3 | 21.03.2021, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 21.03.2021, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

...чужие на родной земле...
===========================================
Чо ты хочешь? Тебе обозваний мало, вывесок? Хочешь большего - ногоцелования, уважения за то что приютили, накормили, обогрели? А может за то, что башкорты построили больницы, школы, заводы, предприятия, мосты дороги, а у них это взяли и отобрали? Чо ты хочешь, конкретно? Развивайся сам - учись, работай, чо ноешь? Халифата башкортов не будет и коренные народы многонациональной Башкирии, чужими себя здесь не чувствуют. Не буди лиха, пока тиха, иначе вчера покажется своим и родным, а завтра действительно чужим.



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7

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  • 4 | 21.03.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такие не лечатся. Посмотрите на нациков у них у всех глючит и распирает от сознания своего высосанного из пальца исключительного происхождения. Шизофрения не лечится.



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6

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  • 5 | 21.03.2021, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 21.03.2021, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

...чужие на родной земле...
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Мы все только гости на этой земле. До восьмидесяти погостить бы, а потом домой собираться. Не успеешь оглянуться, а уже пора.. Перед возвращением, тебя не будет волновать ничего.



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  • 6 | 21.03.2021, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 21.03.2021, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
1 | 21.03.2021, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
...чужие на родной земле...
=======
Чо ты хочешь? Тебе обозваний мало, вывесок? Хочешь большего - ногоцелования, уважения за то что приютили, накормили, обогрели? А может за то, что башкорты построили больницы, школы, заводы, предприятия, мосты дороги, а у них это взяли и отобрали? Чо ты хочешь, конкретно? Развивайся сам - учись, работай, чо ноешь? Халифата башкортов не будет и коренные народы многонациональной Башкирии, чужими себя здесь не чувствуют. Не буди лиха, пока тиха, иначе вчера покажется своим и родным, а завтра действительно чужим.
=======
...больницы, школы, заводы...
===
это обман! Статус раба равен статусу скота...
больницы это Европа,
- школа это англосаксонская, кстати великим, но слегка подзабытым Петром завезённая,
- заводы это и Америка, и немцы, и французы,
- русское это АК-46 Хуго Шмайсера и генерала Калашникова что ему за пивцом вприпрыжку...



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  • 7 | 21.03.2021, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 минуты назад, источник: ТАСС
Источник: главу Пензенской области задержали по подозрению в должностных преступлениях
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по подозрению в должностных преступлениях, а именно в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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____________________________________________________________
__ Когда же до нашего доберутся? Очень Опытный



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  • 8 | 21.03.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
все народы которые избавляются от русской культуры (во всех её проявлениях) живут прекрасно! А эти потомки рабов лишь завистливой злобой изрыгают,.. да что вы до этой глупой бабы то... отправьте её домой к её курям и цыплятам!
Себя нужно уважать!!!



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  • 9 | 21.03.2021, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 21.03.2021, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
===
это обман! Статус раба равен статусу скота...
больницы это Европа,
- школа это англосаксонская, кстати великим, но слегка подзабытым Петром завезённая,
- заводы это и Америка, и немцы, и французы,
- русское это АК-46 Хуго Шмайсера и генерала Калашникова что ему за пивцом вприпрыжку...
************************************************************
************************
А обкаканная полянка вперемешку с навозом, голод и мор зимой, болезни, вши, чей статус? У вас что, телефоны разрешают что ли? Куда санитары смотрят..



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  • 10 | 21.03.2021, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда русскую националистку Галину Лучкину отправят в дурдом?



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  • 11 | 21.03.2021, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 21.03.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
все народы которые избавляются от русской культуры (во всех её проявлениях) живут прекрасно! А эти потомки рабов лишь завистливой злобой изрыгают,.. да что вы до этой глупой бабы то... отправьте её домой к её курям и цыплятам!
Себя нужно уважать!!!
________________
Уважать себя, не уважая других, невозможно!



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2

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  • 12 | 21.03.2021, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 21.03.2021, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 21.03.2021, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
1 | 21.03.2021, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
...чужие на родной земле...
=======
Чо ты хочешь? Тебе обозваний мало, вывесок? Хочешь большего - ногоцелования, уважения за то что приютили, накормили, обогрели? А может за то, что башкорты построили больницы, школы, заводы, предприятия, мосты дороги, а у них это взяли и отобрали? Чо ты хочешь, конкретно? Развивайся сам - учись, работай, чо ноешь? Халифата башкортов не будет и коренные народы многонациональной Башкирии, чужими себя здесь не чувствуют. Не буди лиха, пока тиха, иначе вчера покажется своим и родным, а завтра действительно чужим.
=======
...больницы, школы, заводы...
===
это обман! Статус раба равен статусу скота...
больницы это Европа,
- школа это англосаксонская, кстати великим, но слегка подзабытым Петром завезённая,
- заводы это и Америка, и немцы, и французы,
- русское это АК-46 Хуго Шмайсера и генерала Калашникова что ему за пивцом вприпрыжку...
__________________
"- русское это АК-46 Хуго Шмайсера и генерала Калашникова что ему за пивцом вприпрыжку..."
А твой предок в это время бегал за водкой для соседа алкаша.
У каждого свой уровень.



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  • 13 | 21.03.2021, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из обширного и неограниченного дурдома в ограниченный и сжатый - суть дела не меняет.



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  • 14 | 21.03.2021, 14:08 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40691 | Рейтинг: +5100,8
Я требую немедленного их освобождения из под стражи, — написал в соцсетях бывший председатель запрещенной ныне организации "Башкорт" Фаиль Алсынов.
=================================================
Правильно! И направить на принудительное лечение. Она больна шизофренией и опасна для общества. Бросила детей и жила в лесу, пыталась совершить суицид. Хотя, шиза в принципе неизлечима, но имеет прогредиентное течение, то есть , течет волнообразно с ремиссиями.



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  • 15 | 21.03.2021, 14:13 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40691 | Рейтинг: +5100,8
Такая же клиническая картина у нашей "легенды УЖа", старой бабки.
Грандиозное самомнение и неспособность воспринимать критику. Печально.



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  • # 16 | 21.03.2021, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 17 | 21.03.2021, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В том же ролике Саитова предложила обсудить "Асаба-Декларации о возврате вотчинных земель башкортским родам".
.........................................................
Уточните - возврат вотчинных земель кому, ногайцам?
Кроме ногайцев возвращать их некому



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  • 18 | 21.03.2021, 15:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
На Уже интересные и значимые комменты можно прочитать только если смотреть ветку на пару дней назад, когда они там появляются, а самые-самые вообще не выкладываются! Зато малозначимые комменты и комменты тупых либерастов и записных идиотов появляются немедленно! Очень Опытный



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2

  • # 19 | 21.03.2021, 15:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 20 | 21.03.2021, 16:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70358 | Рейтинг: +11706,2
председателя правительства Башкурдистана в Базилевку командировали к наполеонам...



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