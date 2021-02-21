Поэтический вечер. Стихи о свободе

В уфимском штабе Навального на днях впервые прошел "Поэтический вечер", в ходе которого участники читали вслух "гражданские стихи, вдохновляющие на борьбу за свободу". Вечер был приурочен к Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта.Инициатором мероприятия стал уфимский публицист, историк и блогер Сергей Орлов. Сторонники Навального устроили вечер непубличным, опасаясь различных провокаций. Накануне в штабе неизвестные разбили окно; еще ранее замок входной двери был залит клеем. Также на прошедшей неделе неизвестный, представившись юристом уфимского штаба Федором Телиным, звонил координаторам движения "Голос" в Поволжье. Активисты связывают эти провокации с тем, что координатор штаба Лилия Чанышева объявила о своем намерении баллотироваться осенью в Уфимский горсовет.Видео:Вечер открыл Сергей Орлов, прочитавший большую подборку гражданских стихов, включавшую в себя произведения, как классиков русской литературы, так и ныне живущих поэтов. После этого стихи и другие участники вечера. С импровизированной сцены прозвучали произведения Александра Пушкина, Николая Некрасова, Владимира Набокова, Фазиля Искандера, Булата Окуджавы, Игоря Губермана и многих других поэтов.Либертарианец Расул Муллатагиров прочитал стихотворение юной уфимской поэтессы Арины Исхаковой "Мой папа приходит домой…", написанное в 2019 году под впечатлением жестоких разгонов ОМОНом акций протеста в Москве.Активистка Виктория прочла стихотворение собственного сочинения, заметив, что недавно она послала его Юлии Навальной ("Idel.Реалии" публикуют выдержки из произведения):"…Дом – сон – работа" — мой жизненный циклЦель — погасить в банке долг.Я честно терпел и напрасно не цыкал,Но в этом закончился толк.Мой голос задушен под гнетом системы.Я — раб в свободной стране.Ее президент не видит проблемы:"Все беды приходят извне".Ему не докажешь, что стали беднее,Что не хватает больниц…Конечно, не спорю, гораздо важнееБессменность назначенных лиц.Они так боятся, что все вдруг очнемсяИ спросим за беспредел.Ну, а пока в автозаках мы жмемсяИ вряд ли наш важен удел…"Дом – сон – работа" — мой жизненный циклЦель — подняться с колен.Зря я молчал и напрасно не цыкал.Россия ждет перемен".— Я предложил именно местному штабу Навального провести такой вечер, потому что в Уфе я просто не вижу другой аудитории, которая была настроена так свободолюбиво, — сказал "Idel.Реалии" Сергей Орлов. — Я подумал, что штаб Навального — именно это то место, где такие стихи будут интересны. Не могу представить, чтобы стихи на такие темы читали по велению души, скажем, "единороссы", "мгеровцы" и так далее. Нужно придерживаться известных моральных принципов, чтобы собраться и читать такие произведения.Вообще, традиции обсуждения общественных проблем подчеркивал еще академик Дмитрий Лихачев, который говорил, что доверительные разговоры за полночь, желание на каком-то глубинном уровне поговорить о главном — это неискоренимая черта русской интеллигенции. До революции это были петербургские салоны и частные квартиры, во времена хрущевской "оттепели" — большие публичные залы, где читали стихи Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский и другие поэты. В застой опять все ушло на кухни… Я еще добавлю, что многие стихи из тех эпох звучат так, как будто они написаны сегодня. Так что здесь мы можем увидеть параллели с прошлыми десятилетиями и столетиями. И это не случайно: Россия — это та страна, где литература всегда занимала очень важное место в силу особенностей общественного развития. Политические партии, легальная оппозиция появилась в России довольно поздно, лишь в начале XX века и не очень надолго, до установления большевистской диктатуры, которая продлилась 70 лет. И во все эти периоды роль такого оппозиционного рупора общества выполняла, наряду с искусством, независимая литература. Кстати, в нынешние времена мы наблюдаем примерно такую же картину. Не случаен, например, успех проекта "Гражданин поэт", — констатировал Сергей Орлов.В ближайшее время активисты штаба Навального намерены провести уже "Музыкально-поэтический вечер".