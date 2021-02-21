Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Поэтический вечер. Стихи о свободе

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В уфимском штабе Навального на днях впервые прошел "Поэтический вечер", в ходе которого участники читали вслух "гражданские стихи, вдохновляющие на борьбу за свободу". Вечер был приурочен к Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта.

Поэтический вечер. Стихи о свободе


Инициатором мероприятия стал уфимский публицист, историк и блогер Сергей Орлов. Сторонники Навального устроили вечер непубличным, опасаясь различных провокаций. Накануне в штабе неизвестные разбили окно; еще ранее замок входной двери был залит клеем. Также на прошедшей неделе неизвестный, представившись юристом уфимского штаба Федором Телиным, звонил координаторам движения "Голос" в Поволжье. Активисты связывают эти провокации с тем, что координатор штаба Лилия Чанышева объявила о своем намерении баллотироваться осенью в Уфимский горсовет.

Видео:



Вечер открыл Сергей Орлов, прочитавший большую подборку гражданских стихов, включавшую в себя произведения, как классиков русской литературы, так и ныне живущих поэтов. После этого стихи и другие участники вечера. С импровизированной сцены прозвучали произведения Александра Пушкина, Николая Некрасова, Владимира Набокова, Фазиля Искандера, Булата Окуджавы, Игоря Губермана и многих других поэтов.

Либертарианец Расул Муллатагиров прочитал стихотворение юной уфимской поэтессы Арины Исхаковой "Мой папа приходит домой…", написанное в 2019 году под впечатлением жестоких разгонов ОМОНом акций протеста в Москве.

Активистка Виктория прочла стихотворение собственного сочинения, заметив, что недавно она послала его Юлии Навальной ("Idel.Реалии" публикуют выдержки из произведения):

"…Дом – сон – работа" — мой жизненный цикл

Цель — погасить в банке долг.

Я честно терпел и напрасно не цыкал,

Но в этом закончился толк.

Мой голос задушен под гнетом системы.

Я — раб в свободной стране.

Ее президент не видит проблемы:

"Все беды приходят извне".

Ему не докажешь, что стали беднее,

Что не хватает больниц…

Конечно, не спорю, гораздо важнее

Бессменность назначенных лиц.

Они так боятся, что все вдруг очнемся

И спросим за беспредел.

Ну, а пока в автозаках мы жмемся

И вряд ли наш важен удел…

"Дом – сон – работа" — мой жизненный цикл

Цель — подняться с колен.

Зря я молчал и напрасно не цыкал.

Россия ждет перемен".

— Я предложил именно местному штабу Навального провести такой вечер, потому что в Уфе я просто не вижу другой аудитории, которая была настроена так свободолюбиво, — сказал "Idel.Реалии" Сергей Орлов. — Я подумал, что штаб Навального — именно это то место, где такие стихи будут интересны. Не могу представить, чтобы стихи на такие темы читали по велению души, скажем, "единороссы", "мгеровцы" и так далее. Нужно придерживаться известных моральных принципов, чтобы собраться и читать такие произведения.

Вообще, традиции обсуждения общественных проблем подчеркивал еще академик Дмитрий Лихачев, который говорил, что доверительные разговоры за полночь, желание на каком-то глубинном уровне поговорить о главном — это неискоренимая черта русской интеллигенции. До революции это были петербургские салоны и частные квартиры, во времена хрущевской "оттепели" — большие публичные залы, где читали стихи Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский и другие поэты. В застой опять все ушло на кухни… Я еще добавлю, что многие стихи из тех эпох звучат так, как будто они написаны сегодня. Так что здесь мы можем увидеть параллели с прошлыми десятилетиями и столетиями. И это не случайно: Россия — это та страна, где литература всегда занимала очень важное место в силу особенностей общественного развития. Политические партии, легальная оппозиция появилась в России довольно поздно, лишь в начале XX века и не очень надолго, до установления большевистской диктатуры, которая продлилась 70 лет. И во все эти периоды роль такого оппозиционного рупора общества выполняла, наряду с искусством, независимая литература. Кстати, в нынешние времена мы наблюдаем примерно такую же картину. Не случаен, например, успех проекта "Гражданин поэт", — констатировал Сергей Орлов.

В ближайшее время активисты штаба Навального намерены провести уже "Музыкально-поэтический вечер".

Идель.Реалии
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  • # 1 | 22.03.2021, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 2 | 22.03.2021, 11:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70366 | Рейтинг: +11704,1
Жаль. что Сергей не рассказал будущим наблюдателям о том, как был свидетелем фальсификаций Хабирова - печати фальшивых бюллетеней. У него на память и сувенир остался - фальшивый бюллетень.
Но ничего - пригласят еще - он им и расскажет. Это все же история - 17 лет назад его аудитория в большинстве своем - только в школу собиралась...



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  • 3 | 22.03.2021, 11:43 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40709 | Рейтинг: +5098,5
Жаль, что даже в такой день, в день его рождения, у тебя не нашлось ничего хорошего в его адрес.
============================================================

Сергей! Поздравляю с днем рождения. Желаю, чтобы "рука тянулась к перу, а перо - к бумаге"!



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  • 4 | 22.03.2021, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Я — раб в свободной...
===
года не прошло по победному окончанию ВОВ как Сталин повысил зарплату на Урале и далее и выдавал жилищные (ныне ипотечные) кредиты в размере 10...15 тыс руб на 10...12 лет по 1% в год!!!
1% это 1 поделить на 100 !!!
Сталин ещё 2 600 предприятий восстановил впоследствии порушенные Ельци-путиными!



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  • 5 | 22.03.2021, 11:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70366 | Рейтинг: +11704,1
Для личных поздравлений - есть куча других коммуникаций - телефон, вацап, и другие мессенджеры. Что и было сделано час назад.



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  • 6 | 22.03.2021, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему декламирующий без ёршика и не отмахивает им ритм своего произведения? Непорядок! Очень Опытный



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  • 7 | 22.03.2021, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Активистка Виктория прочла стихотворение собственного сочинения, заметив, что недавно она послала его Юлии Навальной ("Idel.Реалии" публикуют выдержки из произведения):

"…Дом – сон – работа" — мой жизненный цикл

Цель — погасить в банке долг.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А эта "активистка" знает, что за границей, которой она слепо преклоняется, большинство живёт в кредитах по уши? А то что там, в "свободных" странах, при разгонах протестов собаками травят? Очень Опытный



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  • 8 | 22.03.2021, 12:26 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40709 | Рейтинг: +5098,5
Наш Вован надысь прокатился с Шойгу на Натовском вездеходе.
Все эти постановочные шоу недёшево обходятся. Будь то полёт со стерхами, ныряние за амфорами, погружение на батискафе, поездки на камазах, комбайнах и прочее. Так и правит нами телепутин, и как подумаешь, что это будет продолжаться до 2036-го, то оторопь берёт. Нужно проводить пенсионера на заслуженную пенсию в 2024-ом.



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  • 9 | 22.03.2021, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Непонятно, почему в УЖ статьи из др.изданий ? Самостоятельно не пробовали поработать ?



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  • 10 | 22.03.2021, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Сборище чмошников



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  • 11 | 22.03.2021, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 22.03.2021, 13:49 | Автор:

Сборище чмошников
========================================
Самокритика брат , это дело сильных духом !
Рад за тебя !



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3

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  • 12 | 22.03.2021, 14:17 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10649 | Рейтинг: -843,3
9 | 22.03.2021, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Непонятно, почему в УЖ статьи из др.изданий ? Самостоятельно не пробовали поработать ?
+++++++++++++++++++
Я пробовал, из 122 моих публикаций на УЖе, большинство лично мои. Но вреден "Север" для меня, шобле здешней Куры и здешним землякам баширам я очень неугоден. У Куры пожалуй больше всех здесь публикаций, 1362, но это всё вродё только побирушничество в Инете.



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  • 13 | 22.03.2021, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
йопта, Гаражный, дошло что ли? я тебе сколько раз писал - УЖ не для твоих статей ... ну как надо закончить Бауманку и быть таким тупым?
а мож ты от безысходности, а ?
турк



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  • 14 | 22.03.2021, 15:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 22.03.2021, 14:26 | Автор:

йопта, Гаражный, дошло что ли? я тебе сколько раз писал - УЖ не для твоих статей ... ну как надо закончить Бауманку и быть таким тупым?
а мож ты от безысходности, а ?
турк
================================================
Не всем же быть таким как ты , умным и красивым
туркофельдфебелем , продолжай острить .
У тебя большой исход самозначемости -
последствие не наказанных грехов ?



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  • 15 | 22.03.2021, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
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самозначемости
_______________________________
писать научись , чайник боя
турк



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  • 16 | 22.03.2021, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 22.03.2021, 15:25 |
самозначемости
_______________________________
писать научись , чайник боя
турк
==================================
Ооо ! Осподии ! Пардон , пардон !
Не знал , не думал , не гадал , а ты оказывается грамотей !
Рюсский язык преподаете в школе ? Почем рецензии ?



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  • 17 | 22.03.2021, 15:46 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40709 | Рейтинг: +5098,5
12 | 22.03.2021, 14:17 | Автор: Ирек
Публикации: 122 | Комментарии: 10643 | Рейтинг: -842,8
У Куры пожалуй больше всех здесь публикаций, 1362, но это всё вродё только побирушничество в Инете.
=====================================================
Не обижай старушку- побирушку. Но, гнать её из модеров-наша задача!



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  • 18 | 22.03.2021, 16:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почем рецензии ?
_______________________________-
не торгуюсь , совесть не позволяет
турк



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  • 19 | 22.03.2021, 16:17 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15571 | Рейтинг: -2216,3
В уфимском штабе Навального на днях впервые прошел "Поэтический вечер"
________________________________
Алексей, Алёшенька, Сисян...
Обалдеть, "эстетствующие" русофобы-космополиты читают ярких русофилов Пушкина и др.
Врага надо знать в лицо?



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  • 20 | 22.03.2021, 20:31 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10649 | Рейтинг: -843,3
13 | 22.03.2021, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
йопта, Гаражный, дошло что ли? я тебе сколько раз писал - УЖ не для твоих статей ... ну как надо закончить Бауманку и быть таким тупым?
а мож ты от безысходности, а ?
турк
+++++++++++++++++++++++++
Прапор Тра-та-дурк, я всё же погорячился, т.е. раслабился с твоего поздравления меня, но ты барыбар однозначно мудак, причём один из самых здешних. Придурок, я Бауманку не заканчивал, я закончил МФТИ и аспирантуру МИЭТа. Мудак, твои курсы прапоров никак близко рядом с этим не стояли.
Мои публикации здесь, думаю ещё будут, несмотря на ваше таких окостинилости. Мне просто сейчас некогда, работаю над большим текстом по татаро_башкирским вопросам к предстоящей переписи. Алла бирса баш. этномародёрам это никак мало не покажется. Они уже и сейчас по моим уже представленным работам в памперсах сидят, ни лям мим не могут сказать в опровержение их.



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