Команда Хабирова как обычно жирует за бюджетный счет

Власти Башкирии планируют заключить контракт на обновление мебели в Доме республики.По данным «Коммерсантъ-Уфа», государственное казенное учреждение «Хозяйственное управление Республики Башкортостан» на аукционе 26 марта отберет поставщика мебели для Дома Республики на улице Тукаева, 46. Начальная цена контракта — 14,08 млн руб., его оплатит бюджет Башкирии.Требуется 171 предмет мебели, в том числе рабочие столы, боковые и фронтальные экраны, столы руководителей на опорной тумбе и брифинг-приставки к ним, кофейные столики, шкафы для одежды, документов, шкафы-тумбы и комбинированные шкафы и другие виды мебели.Напомним, ранее издание обнаружило контракт на вип-обслуживание по организации питания с максимальной ценой в 2,99 млн рублей. Участникам мероприятий должны подать уху из горбуши, кулламу и элеш из конины, бефстроганов из говядины, чахохбили из курицы, запеченных судака, горбушу и семгу, жульен, гуся, запеченного с яблоками и черносливом и другие блюда.