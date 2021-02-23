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Команда Хабирова как обычно жирует за бюджетный счет

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Власти Башкирии планируют заключить контракт на обновление мебели в Доме республики.

Команда Хабирова как обычно жирует за бюджетный счет


По данным «Коммерсантъ-Уфа», государственное казенное учреждение «Хозяйственное управление Республики Башкортостан» на аукционе 26 марта отберет поставщика мебели для Дома Республики на улице Тукаева, 46. Начальная цена контракта — 14,08 млн руб., его оплатит бюджет Башкирии.

Требуется 171 предмет мебели, в том числе рабочие столы, боковые и фронтальные экраны, столы руководителей на опорной тумбе и брифинг-приставки к ним, кофейные столики, шкафы для одежды, документов, шкафы-тумбы и комбинированные шкафы и другие виды мебели.

Напомним, ранее издание обнаружило контракт на вип-обслуживание по организации питания с максимальной ценой в 2,99 млн рублей. Участникам мероприятий должны подать уху из горбуши, кулламу и элеш из конины, бефстроганов из говядины, чахохбили из курицы, запеченных судака, горбушу и семгу, жульен, гуся, запеченного с яблоками и черносливом и другие блюда.

Эхо Москвы
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  • 1 | 23.03.2021, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уточню:
"Баскаки Путина в виде "Команда Хабирова как обычно жирует за бюджетный счет""
Так будет без обмана, т.е.без выгораживания этого Путина!



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  • 2 | 23.03.2021, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще-то давно уже сказано, что не мебель надо переставлять, а ...! Хотя в данном случае может эта мебель закупается в ЦУР, необходимость в котором для меня сомнительна! Очень Опытный



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  • 3 | 23.03.2021, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СЕГОДНЯ В 06:40
ОБЩЕСТВО

Италия выдала России уфимского бизнесмена Андрея Смышляева, похитившего 900 млн

Италия выдала России уфимского бизнесмена Андрея Смышляева, похитившего 900 млн
Сотрудники интерпола экстрадировали из Италии в Россию известного уфимского бизнесмена Андрея Смышляева. Мужчину обвиняют в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Правоохранители полагают, что г-н Смышляев присвоил автошины стоимостью 900 млн рублей, пообещав их продать, но деньги владельцу не перечислил, а товар не вернул. А в 2015 году объявил банкротом фирму, торговавшую автошинами.

Предпринимателя, переехавшего в Италию, объявили в международный розыск, а на днях на пиренейском полуострове решили выдать коммерсанта России.

- В сопровождении сотрудников национального центрального бюро интерпола МВД России и ФСИН России из Италии экстрадирован Андрей Смышляев, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Он обвиняется в преднамеренном банкротстве и мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

По предварительным данным, с 2014 по 2016 год г-н Смышляев, проживая в Уфе и являясь генеральным директором фирмы, заключил договор с компанией о купле-продаже автошин на сумму более 900 млн рублей. Однако денежные средства на счет фирмы-продавца перечислены не были, товар ей не возвращен.

- В 2015 году обвиняемый, руководивший на тот момент другим обществом с ограниченной ответственностью, совершил действия, заведомо повлёкшие неспособность организации в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в сумме более 2,8 млрд рублей, - констатировала г-жа Волк. - В 2016 году решением суда компания была признана банкротом.

Обвинение в инкриминируемых преступлениях Андрею Смышляеву предъявили заочно. Пока он находится в Москве, но в ближайшее время окажется в уфимском СИЗО.
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__ Какая хорошая новость! "Вор должен сидеть в тюрьме! Будет сидеть, я сказал!" (Г.Жеглов) Очень Опытный



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  • 4 | 23.03.2021, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зря беспокоится не стоит. Регион – дотационный, деньги – федеральные. Хабиров сколько "потребует", Москва с авансом даст.



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  • 5 | 23.03.2021, 11:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70372 | Рейтинг: +11703,4
Восемь однокомнатных квартир как минимум - для сирот - проё@ывают, суки!



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  • 6 | 23.03.2021, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
5 | 23.03.2021, 11:34 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70369 | Рейтинг: +11703,1
Восемь однокомнатных квартир как минимум - для сирот - проё@ывают, суки!
++++++++++++++++++
Либерасты любят сиротами, больными прикрывается.



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  • 7 | 23.03.2021, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Восемь однокомнатных квартир как минимум - для сирот - проё@ывают, суки!
-----------------
Ты цены не знаешь. Максимум 6 однушек.



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  • 8 | 23.03.2021, 16:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70372 | Рейтинг: +11703,4
Ты центр рассматриваешь? Когда это сиротам давали в центре? Шакша, Затон. Дёма...
Дема ЖК Яркий от 1,88 млн(да - маленькая, 24,8, да - студия - кухня в комнате, но с лоджией и на одного человека - пойдет.
И это - коммерция, а не социалка, то есть с прибылями.
А по прямым договорам с мэрией или с АП бащлыка - еще и значительно - дешевле!



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  • 9 | 23.03.2021, 16:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70372 | Рейтинг: +11703,4
Bundesanstalt für Virenzählung
@denmes
У заммэра Страсбура спи%дили дорогой электровелосипед. Через пару дней заммэра видит, что вел продают в интернете. Он идёт в полицию, и при контрольной закупке хапают сотрудника консульства РФ, с этим и кучей других велосипедов

Этот х%й был типа водитель в консульстве. Продавал прямо возле заднего входа. После допроса его отпустили и он съе%ался в Россию "по болезни". Полиция нашла объявления о продаже ТРЁХСОТ велосипедов от его имени с января'2020, причём дорогих.
_____________________________________________
Позорище! Ударник вор-труда - 300 великов за год!!!! Почти без выходных трудился дип-работник! И начальство типа не видело - чем их водила занят во дворе консульства???!!!

Пуйло-политика - воруй что можешь, сколько можешь - только не попадайся.



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  • 10 | 23.03.2021, 16:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70372 | Рейтинг: +11703,4
Ты цены не знаешь. Максимум 6 однушек.
_____________________________________
И так:
14,08 + 2,99 = 17,07

В Ярком - 9 штук однушек.

В шакше - в домах, которые как раз строились для сирот - 11 квартир примерно такого же метража или так же 9 - по 39кв.м

1-комн. кв., 26 м², 3/10 этаж
Республика Башкортостан, Уфа, р-н Калининский, мкр. Шакша, улица Сельская, 3
1 520 000 ₽

А есть ЕШЕ дешевле:
1 150 000 ₽
1-комн. квартира, 34,1 м²
Башкортостан респ., Уфа, р-н Калининский, мкр. Шакша, ул. Производственная, 4
34,1 м²
Продаётся однокомнатная квартира, косметический ремонт, новая проводка,
пластиковые окна, один взрослый собственник.

И это уже почти 15 квартир!



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