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Самодурка Ленара Иванова считает гроши поводом не работать

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Министр труда Башкирии назвала причиной роста официальной безработицы повышение социальных пособий населению, в том числе и выплату 3 тыс. рублей в месяц на ребенка с безработными родителями.

Самодурка Ленара Иванова считает гроши поводом не работать


Сегодня на оперативном совещании министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова сообщила за период пандемии COVID-19 обвала рынка труда и массовых сокращений не произошло.

При этом уровень безработицы в Башкирии вырос почти в 5 раз, добавила чиновница. Резкий рост, по ее словам, впервые был зарегистрирован в начале июля. Тогда количество выявленных безработных по сравнению с началом апреля увеличилось почти на 70 тыс. человек и достигло отметки в 87,8 тыс. жителей республики. Уже к концу сентября количество не имеющих работу людей составило более 129 тыс.

«Причинами этого стали повышение размера пособия всем известное, возможность получать безработным, имеющим несовершеннолетних детей, специальной доплаты в размере 3-х тысяч рублей на каждого ребенка, возможность получать дополнительные социальные выплаты безработным, а также то, что граждане могли, не выходя из дома, дистанционно зарегистрироваться в качестве безработных», — заявила министр.

По состоянию на середину марта текущего года безработными числятся почти 84 тыс. человек, что в несколько раз превышает показатели 1-го квартала 2020-го года, заявила Ленара Иванова. Ситуация, как добавила чиновница, «постоянно улучшается».

Напомним, в конце сентября глава Минтруда Башкирии на заседании республиканского парламента предложила повышать рождаемость в республике с помощью борьбы с абортами и приглашения мигрантов.

Эхо Москвы
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  • 1 | 23.03.2021, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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  • 2 | 23.03.2021, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То, что одной из причин повышения официального уровня безработицы действительно стало повышение пособия и выплаты на детей, Иванова говорит правильно! Раньше многие просто не обращались за теми копейками, что там платили! А вот почему она скромно умалчивает основную причину "постоянного улучшения" ситуации с безработицей? Потому что основная причина это не то, что люди куда-то устроились и стали получать зарплату, а то, что у них закончился срок получения пособия и они не стали больше ходить и отмечаться! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 3 | 23.03.2021, 10:42 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40710 | Рейтинг: +5098,3
Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют.

Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. Народу больше нечего делать, как выманивать у них назад награбленное.
Из: Записки христианина, дневники и записные книжки, 1881—1887

© Лев Николаевич Толстой
https://www.inpearls.ru/



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  • 4 | 23.03.2021, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если каждая кухарка станет министром, то-ли ещё будет.



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  • 5 | 23.03.2021, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так создавай рабочие места, что бы не пособия, а зарплаты платить. Сама то не плохо устроилась, нужды не испытывает. Уволить нахрен пусть на стройке с гастерами поработает, там ей и место.



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  • 6 | 23.03.2021, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не понимаю конечно почему от Ленары еще не избавились, но в данном случае она права, она сказала про рост уровня ОФИЦИАЛЬНОЙ безработицы. При повышении многие безработные поспешили зарегистрироваться.



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  • 7 | 23.03.2021, 11:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70372 | Рейтинг: +11703,4
На самом деле, социальные выплаты не могут оказать серьезного влияния на уровень безработицы, так как затрагивают жизнь очень небольшой доли россиян, считает сотрудник Центра занятости и социально-трудовых отношений Института экономики РАН Марина Баскакова Марина Баскакова.

«Если социальные выплаты становятся хоть как-то сопоставимы с минимальной заработной платой, то часть населения, имеющая большие нагрузки дома, находит для себя возможным уйти с рынка труда. Но это распространяется на очень небольшую группу людей, которые получают очень маленькую зарплату и чья работа не предусматривает карьерного роста», — рассказала она «МБХ медиа».

Эксперт пояснила, что отказаться от работы из-за пособия могла бы, например, многодетная мать, которая вынуждена одна заботиться о детях и параллельно работать. Если выплаты позволяют ей хотя бы минимально обеспечить свою семью, работать становится не выгодно.

Баскакова также подчеркнула, что сейчас в стране нет проблемы с ростом безработицы. «У нас сейчас безработица падает. Ее уровень сейчас 5,9% по стране. Даже для простого нормального функционирования экономики безработица нужна», — пояснила она.

Отсюда:
В Башкирии рост безработицы объяснили увеличением социальных выплат. Что?
https://mbk-news.appspot.com/korotko/v-bashkirii-rost-bezrab
otitsy/



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  • 8 | 23.03.2021, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно делает Хабиров, набирает в команду лиц обделенных интеллектом и совестью, себе подобных, иначе проблем не обберешься.



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  • 9 | 23.03.2021, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раньше лучше жилось???
Виноваты во всем либерасты. Подсобники западных идеалов. Один вон грибами поперхнулся, из за собственных глюков на нары угодил.
Тьфу на вас хуже вас только коммунисты.



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  • 10 | 23.03.2021, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 -ому-ты дурак в кубе.При коммунистах безработицы не было.Наоборот к ногтю всех .кто не хотел работать .называлось это тунеядством .Были доски трудоустройства ,где вакансий было хоть отбавляй ..А сейчас нищета и бесправие ,невозможность заработать на жизнь.
Что касается Ленары -ну ,просто недалекая бабенка .Видел,слышал ,удивлялся и непонял когда назначил министром и вице-премьером .То ,что ХАБИРОВ в людях ноль -про это и говорить не надо.Она со своим великим умом его дурачком уже не раз выставляла .Ей место в ШТУКАТУРАХ-МАЛЯРАХ .Закат близок ,но пристроят ....



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  • 11 | 23.03.2021, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на самом деле так: - человек работает неофициально, получает серую (чёрную) зарплату, - получает пособие по безработице. А сколько этих таксистов ??? КХЕ



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  • 12 | 23.03.2021, 16:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 23.03.2021, 13:07 | Автор:

Раньше лучше жилось???
Виноваты во всем либерасты. Подсобники западных идеалов. Один вон грибами поперхнулся, из за собственных глюков на нары угодил.
Тьфу на вас хуже вас только коммунисты.
=============================================
Ну и падаль гнилая ! Ни москов , ни образования !



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  • 13 | 23.03.2021, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 23.03.2021, 14:41 | Автор:

на самом деле так: - человек работает неофициально, получает серую (чёрную) зарплату, - получает пособие по безработице. А сколько этих таксистов ??? КХЕ
============================================
Уебок официальный ! Считает при повышенной пятикратной безработице в РБ все негласно работают таксистами ?



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  • 14 | 23.03.2021, 16:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Считает при повышенной пятикратной безработице в РБ все негласно работают таксистами
============
Нет, конечно. Мой брат работал охранником за 18 тыс.руб и получал пособие



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