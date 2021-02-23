Самодурка Ленара Иванова считает гроши поводом не работать

Министр труда Башкирии назвала причиной роста официальной безработицы повышение социальных пособий населению, в том числе и выплату 3 тыс. рублей в месяц на ребенка с безработными родителями.Сегодня на оперативном совещании министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова сообщила за период пандемии COVID-19 обвала рынка труда и массовых сокращений не произошло.При этом уровень безработицы в Башкирии вырос почти в 5 раз, добавила чиновница. Резкий рост, по ее словам, впервые был зарегистрирован в начале июля. Тогда количество выявленных безработных по сравнению с началом апреля увеличилось почти на 70 тыс. человек и достигло отметки в 87,8 тыс. жителей республики. Уже к концу сентября количество не имеющих работу людей составило более 129 тыс.«Причинами этого стали повышение размера пособия всем известное, возможность получать безработным, имеющим несовершеннолетних детей, специальной доплаты в размере 3-х тысяч рублей на каждого ребенка, возможность получать дополнительные социальные выплаты безработным, а также то, что граждане могли, не выходя из дома, дистанционно зарегистрироваться в качестве безработных», — заявила министр.По состоянию на середину марта текущего года безработными числятся почти 84 тыс. человек, что в несколько раз превышает показатели 1-го квартала 2020-го года, заявила Ленара Иванова. Ситуация, как добавила чиновница, «постоянно улучшается».Напомним, в конце сентября глава Минтруда Башкирии на заседании республиканского парламента предложила повышать рождаемость в республике с помощью борьбы с абортами и приглашения мигрантов.