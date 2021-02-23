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В партии жуликов и воров грызутся за место у кормушки

  • Опубликовано: ПроУфу | 24.03.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 30144 | Комментарии: 12
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0


Мэр Уфы «отцепляет» Алину Сулейманову от «Единой России».

В партии жуликов и воров грызутся за место у кормушки


Мэр Уфы Сергей Греков станет секретарем уфимского отделения партии «Единая Россия».

В эти минуты в уфимском Дворце детского творчества проходит некое партийное мероприятие башкирского регионального отделения партии власти. Точнее, уфимские единороссы проводят конференцию городского отделения. В мероприятии принимают участие сразу несколько высокопоставленных чиновников городской администрации, среди которых находится сам глава города Сергей Греков и его заместитель Алина Сулейманова.

Между тем, как сообщают некоторые участники партийной конференции, интрига сохраняется вокруг фигуры секретаря городского отделения партии. Сейчас эту должность занимает Алина Сулейманова, но на фоне перестановок в уфимской мэрии ее хотят «отцепить от партии». Вместо нее должность секретаря, по слухам, должен занять сам Сергей Греков. При этом наши собеседники предрекают некую внутреннюю борьбу, а саму процедуру называют непростой. При этом неизвестно, будет ли Сергей Греков возглавлять список «Единой России» на выборы в Совет депутатов Уфы.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 24.03.2021, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Новый мэр Уфы Греков не та фигура, за которую уфимцы побегут голосовать, задрав штаны и юбки! Он ещё ничего полезного для горожан не сделал и, как я думаю, не сделает! Например, ЖКХ в Уфе в полном развале и коррупции, а это уфимцы ему не простят! Очень Опытный



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5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 24.03.2021, 12:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70381 | Рейтинг: +11702,6
Старый пидорас О_Ошка продолжает пи@деть про какие-то выборы и волеизъявление горожан.
На одном из пензенских УИКов - ВЫЯВЛЕНО, что при явке в 204 человека - вброшено 1324 бюллетеня(по 662 бюллетеня для голосования за кандидатов в губернаторы и за кандидатов в Госдуму) - то есть более, чем в 3 раза превысив явку.
Нет сомнений, что точно такое же творится во всех УИКах страны, где нет жесткого контроля, какой налажен в Москве после 2012 года.



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 24.03.2021, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.03.2021, 12:48 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70381 | Рейтинг: +11703,5

++++++++++++++++++
Выявлено это убудет при "необходимости".
Что бы холопы на это разинув рот смотрели.

Ты зачем народы жабами и гадюками обозвала?



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2

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  • Гость
  •  
  • 4 | 24.03.2021, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.03.2021, 12:48 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70381 | Рейтинг: +11703,5
Старый пидорас О_Ошка продолжает пи@деть про какие-то выборы и волеизъявление горожан.
На одном из пензенских УИКов - ВЫЯВЛЕНО, что при явке в 204 человека - вброшено 1324 бюллетеня(по 662 бюллетеня для голосования за кандидатов в губернаторы и за кандидатов в Госдуму) - то есть более, чем в 3 раза превысив явку.
Нет сомнений, что точно такое же творится во всех УИКах страны, где нет жесткого контроля, какой налажен в Москве после 2012 года.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Покажи где я писал, что выборы в РФ честные? А неужели это либерасты выявили нарушения? Вот если бы такие же как ты, грязноротая киздюшка, ходили на выборы, то и бюллетеней пустых бы почти не оставалось и вбрасывать было бы нечего! Так что всем нарушениям это тупые либерасты потакают, а потом только визжат! А я всегда писал, что на выборы ходить надо и тщательно контролировать своими наблюдателями! Очень Опытный



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0

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  • Гость
  •  
  • 5 | 24.03.2021, 16:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Госдума приняла закон о праве нынешнего президента РФ претендовать еще на два новых срока во главе государства. Документ касается и работы Центризбиркома



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1

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  • Гость
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  • 6 | 24.03.2021, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 24.03.2021, 16:20 | Автор:

__ Убогая! Покажи где я писал, что выборы в РФ честные? А неужели это либерасты выявили нарушения? Вот если бы такие же как ты, грязноротая киздюшка, ходили на выборы, то и бюллетеней пустых бы почти не оставалось и вбрасывать было бы нечего! Так что всем нарушениям это тупые либерасты потакают, а потом только визжат! А я всегда писал, что на выборы ходить надо и тщательно контролировать своими наблюдателями! Очень Опытный
================================================
Избирательные бюллетени сегодняшних " выборов ", это бумажки годные для подтирок задниц !
Их считают и укладывают пачками за тех или иных кандидатов , которые утверждены заранее !
Контроль , чтобы не произошло замены проголосованных бюллетеней на вбрасываемые , происходит только в крупных избирательных участках, а на мелких и средних сколь угодно можно мошенничать !
Главное заполнить протоколы ! А кто потом честно считает бюллетени , наблюдатели или представители партий ?



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2

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  • Гость
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  • 7 | 24.03.2021, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Покажи где я писал, что выборы в РФ честные? А неужели это либерасты выявили нарушения? Вот если бы такие же как ты, грязноротая киздюшка, ходили на выборы, то и бюллетеней пустых бы почти не оставалось и вбрасывать было бы нечего! Так что всем нарушениям это тупые либерасты потакают, а потом только визжат! А я всегда писал, что на выборы ходить надо и тщательно контролировать своими наблюдателями! Очень Опытный

Скоро тебя к нам доставят, мы тебе все покажем, объясняться тебе долго придется собственно и времени у тебя будет много. Уже скоро жди, за тобой приедут



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1

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  • 8 | 24.03.2021, 18:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!



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0

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  • Гость
  •  
  • 9 | 24.03.2021, 18:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 24.03.2021, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 24.03.2021, 16:20 | Автор:

__ Убогая! Покажи где я писал, что выборы в РФ честные? А неужели это либерасты выявили нарушения? Вот если бы такие же как ты, грязноротая киздюшка, ходили на выборы, то и бюллетеней пустых бы почти не оставалось и вбрасывать было бы нечего! Так что всем нарушениям это тупые либерасты потакают, а потом только визжат! А я всегда писал, что на выборы ходить надо и тщательно контролировать своими наблюдателями! Очень Опытный
================================================
Избирательные бюллетени сегодняшних " выборов ", это бумажки годные для подтирок задниц !
Их считают и укладывают пачками за тех или иных кандидатов , которые утверждены заранее !
Контроль , чтобы не произошло замены проголосованных бюллетеней на вбрасываемые , происходит только в крупных избирательных участках, а на мелких и средних сколь угодно можно мошенничать !
Главное заполнить протоколы ! А кто потом честно считает бюллетени , наблюдатели или представители партий ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Вот поэтому я всегда и пишу, чтобы оппозиционные партии не разворовывали выделенные на проведение выборов деньги, а нанимали наблюдателей, а тем из них, кто реально зафиксирует нарушение, платили премию! Очень Опытный



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1

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  • Гость
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  • 10 | 24.03.2021, 18:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 24.03.2021, 17:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Покажи где я писал, что выборы в РФ честные? А неужели это либерасты выявили нарушения? Вот если бы такие же как ты, грязноротая киздюшка, ходили на выборы, то и бюллетеней пустых бы почти не оставалось и вбрасывать было бы нечего! Так что всем нарушениям это тупые либерасты потакают, а потом только визжат! А я всегда писал, что на выборы ходить надо и тщательно контролировать своими наблюдателями! Очень Опытный

Скоро тебя к нам доставят, мы тебе все покажем, объясняться тебе долго придется собственно и времени у тебя будет много. Уже скоро жди, за тобой приедут
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Футбол-то сегодня успею посмотреть или уже нет? Очень Опытный



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0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 24.03.2021, 21:33 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4416 | Рейтинг: -347,7
Обратно отправят на БСТ в шоу шепелявых.



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2

  • Изображение
  • Гость
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  • 12 | 25.03.2021, 00:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 24.03.2021, 21:33 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4416 | Рейтинг: -347,7
Обратно отправят на БСТ в шоу шепелявых.
__________________________________
мозесь зе !!!!
турк



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