В партии жуликов и воров грызутся за место у кормушки

Мэр Уфы «отцепляет» Алину Сулейманову от «Единой России».Мэр Уфы Сергей Греков станет секретарем уфимского отделения партии «Единая Россия».В эти минуты в уфимском Дворце детского творчества проходит некое партийное мероприятие башкирского регионального отделения партии власти. Точнее, уфимские единороссы проводят конференцию городского отделения. В мероприятии принимают участие сразу несколько высокопоставленных чиновников городской администрации, среди которых находится сам глава города Сергей Греков и его заместитель Алина Сулейманова.Между тем, как сообщают некоторые участники партийной конференции, интрига сохраняется вокруг фигуры секретаря городского отделения партии. Сейчас эту должность занимает Алина Сулейманова, но на фоне перестановок в уфимской мэрии ее хотят «отцепить от партии». Вместо нее должность секретаря, по слухам, должен занять сам Сергей Греков. При этом наши собеседники предрекают некую внутреннюю борьбу, а саму процедуру называют непростой. При этом неизвестно, будет ли Сергей Греков возглавлять список «Единой России» на выборы в Совет депутатов Уфы.