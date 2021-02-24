Нацист Руслан Габбасов продолжает разжигать

Руслан Габбасов: Может нам в угоду некоторых оскорбленных переименовать республику на нейтральное название.Руслан Нуртдинов видимо решил затронуть очень тонкий национальный вопрос между башкирами и татарами.Я понимаю его, Руслан переживает за свой народ, но мне кажется, что он повелся на мнение некоторых оголтелых башкирофобов которые круглыми сутками сидят во всех сайтах, на всех ветках комментариев, и гонят и гонят волну ненависти между нашими народами. Как будто на зарплате сидят.Я согласен с Русланом, что срывы концертов артистам, которые этим зарабатывают себе на жизнь, это самое последнее дело. Только подлецы на это способны. Это касается и тех, кто запретил концерты Радика Юльякшина в Татарстане.Но я не разделяю осуждение новых стел а районах где написаны названия родов.Как они могут оскорблять живущих там татар?Эти земли принадлежали раньше этим племенам, после падения Казани и начала преследования татарского населения, много представителей этого народа бежали к башкирам ища спасения, башкиры дали земли на определенных условиях. Кто-позднее переселился. И каким же образом упоминание племен может оскорблять?Извините, а само название Республики Башкортостан никого не оскорбляет? Может нам в угоду некоторых оскорбленных переименовать республику на нейтральное название. Может например и знаменитые озера Аслыкуль и Кандрыкуль пoереименовать, может и эти названия кого-то оскорбляют?