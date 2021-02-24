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Нацист Руслан Габбасов продолжает разжигать

  • Опубликовано: Facebook | 25.03.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 42354 | Комментарии: 19
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Руслан Габбасов: Может нам в угоду некоторых оскорбленных переименовать республику на нейтральное название.

Нацист Руслан Габбасов продолжает разжигать


Руслан Нуртдинов видимо решил затронуть очень тонкий национальный вопрос между башкирами и татарами.

Я понимаю его, Руслан переживает за свой народ, но мне кажется, что он повелся на мнение некоторых оголтелых башкирофобов которые круглыми сутками сидят во всех сайтах, на всех ветках комментариев, и гонят и гонят волну ненависти между нашими народами. Как будто на зарплате сидят.

Я согласен с Русланом, что срывы концертов артистам, которые этим зарабатывают себе на жизнь, это самое последнее дело. Только подлецы на это способны. Это касается и тех, кто запретил концерты Радика Юльякшина в Татарстане.

Но я не разделяю осуждение новых стел а районах где написаны названия родов.

Как они могут оскорблять живущих там татар?

Эти земли принадлежали раньше этим племенам, после падения Казани и начала преследования татарского населения, много представителей этого народа бежали к башкирам ища спасения, башкиры дали земли на определенных условиях. Кто-позднее переселился. И каким же образом упоминание племен может оскорблять?

Извините, а само название Республики Башкортостан никого не оскорбляет? Может нам в угоду некоторых оскорбленных переименовать республику на нейтральное название. Может например и знаменитые озера Аслыкуль и Кандрыкуль пoереименовать, может и эти названия кого-то оскорбляют?

Руслан Габбасов, Facebook






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  • Гость
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  • 1 | 25.03.2021, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я согласен с Русланом, что срывы концертов артистам, которые этим зарабатывают себе на жизнь, это самое последнее дело. Только подлецы на это способны. Это касается и тех, кто запретил концерты Радика Юльякшина в Татарстане.
==================================================
Радику Юльякшину в Казани концерт запретил " Роскомнадзор ", Фирдусу Тямяеву провести концерт в Киргиз - Мияках запретил местный башкирский чиновник , нагло солгав , что в подвале вода и во Дворце нет электричества ! Ну в общем как обычно , местная лживая сука подобострастно лижет руки своим хозяевам .



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  • 2 | 25.03.2021, 11:11 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1734 | Рейтинг: +382,5
Народец молчаливо трусливый, главы за должность готовы отсо сать у башлыка. Поэтому что прикажут то и напишут. Например здесь пробежал конь племени усырган, поэтому это земля усырганская.



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  • 3 | 25.03.2021, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На коленях поползли те, которых пиньком проиграл Грозный за предательство, а оскорбляются не за это, за то как называются эти принявшие и пригревшие их местные!!!
Так, может пусть идут дальше?



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  • Начинающий
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  • 4 | 25.03.2021, 11:28 | Автор: Отшельник
    Публикации: 0 | Комментарии: 56 | Рейтинг: +2,7
"......само название Республики Башкортостан никого не оскорбляет? Может нам в угоду некоторых оскорбленных переименовать республику на нейтральное название......"
Не думал что у националистов тоже могут возникнуть здравые предложения.
Все верно. Нужно вернуть название Уфимской губернии и отменить государственные языки. Надо как раньше, два официальных языка: татарский и башкирский, которых не надо заставлять учить другие нации, а использовать только для сохранения и развития родных языков.



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6

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  • Гость
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  • 5 | 25.03.2021, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разделяй и властвуй.
Велком в клуб холопов.



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  • Участник
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  • 6 | 25.03.2021, 12:34 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10667 | Рейтинг: -845,1
мнение некоторых оголтелых башкирофобов которые круглыми сутками сидят во всех сайтах, на всех ветках комментариев, и гонят и гонят волну ненависти между нашими народами. Как будто на зарплате сидят.
+++++++++++++++++++++++++++
Я про тоже, про башкирских татарофобов, вот их тьмы, и тьмы в Инете. Причём, ещё большими толпами следуют в виде групп поддержки за теми Салаватиками, Юлдашиками и прочими большими баш. ущоными.



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  • 7 | 25.03.2021, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"гонят волну ненависти между нашими народами. Как будто на зарплате сидят."
====================
Да кто будет любить башкир, если видят в каждой конторе засилье этих не наделенных интеллектом нашальников, но видящих себя вершителем судеб посетителей.
Дела в экономике и вообще жизни людей можно наладить путем изгнания духа нациков из управления станом, избрать только грамотных, умелых.
только не по нац признаку.



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  • 8 | 25.03.2021, 12:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70393 | Рейтинг: +11703
Прочла на Эхе Москвы в Уфе зашла к нему на страницу - и вот такой диалог -

Елена Захарова
История со стелами действительно разжигает и вводит в недоумение. Вижу в этом элемент несправедливости по отношению к другим народам, которые не делятся на роды или племена, но жившие и живущие в этих местах не на много меньше, чем башкиры, да и до башкир тут так же жили другие народы - факт же, но их выдавили отсюда еще до башкир, а башкиры с помощью Грозного выдавили ногаев, которым и принадлежали эти земли - Ногайсткое ханство, к которому башкиры присоединились сто лет после захвата ногаями этих земель. Ну и вышло как в сказке про лисичку со скалочкой. И во второй раз почти так же - а теперь обижаетесь. что вас потеснили на "ваших" землях, в то время, как эти земли вы у ногаев отжали.
На самом деле я бы ввела в школах уроки по родному краю - где рассказывалось бы подробно и без предпочтений - об истории всех населенных пунктов района. включая не сохранившиеся. Причем не в младших классах, а в более старших, например в 9-ом или 10-ом. Мелкие не запомнят, мимо ушей просвистист...
Но ведь это нужно разработать методички для каждого района, каждого населенного пункта. Хотя можно было бы объявить народное творчество по этому вопросу и чтобы не только историки кратко описали каждый населенный пункт, но и неравнодушные жители этих поселений поучаствовали. А историки(не нацистского толка) откорректировали бы, уже основываясь на архивных данных.

"Аргументированный" ответ Габбасова и далее:

Елена Захарова кто бы сомневался, что Кухарка не поддержит что либо антибашкирское.
·
Елена Захарова
Руслан Габбасов а чем башкиры лучше остальных народов, населяющих наш регион? Объясни? Может вы налогов в бюджет больше платите? Не? Вот лично про тебя я очень сомневаюсь, что ты много их заплатил, в отличие от меня, например. У меня свыше 40 лет легал... Ещё

Руслан Габбасов
Елена Захарова там на стелах нет названия башкир. Очки протри и прочитай ещё раз что там написано.
_______________________________________
Ну вот как-то так... продолжать посчитала - бессмысленным - ему про фому а он про ерему. То есть никакого конструктивного разговора с этими людьми быть не может - там воспален мозг.


Далее пришел ко мне в реплаи еще один фашистик - и бурные фантазии - продолжились:
Ишбулды Эбйэлилбаш
Очередная "лучкина", ей уже мешает башкирский язык, речь, музыка, завтра начнет мешать памятник Салавату Юлаеву.
А как насчет русского леса, берез, поля, молока, сахара и т.д. и т.п.?
И как насчет крестов вдоль дорог?
Не буду больше продолжать, правдой можно убить, если Вы человек. Если курица - то лучше промолчать.
________________________
Вот так - сами себе напридумывают - сами и ужасаются. Не вижу смысла оправдываться и развенчивать больные фантазии фашистов. Поставила смеющийся смайлик под его комментарием и - алга)))))))))



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  • # 9 | 25.03.2021, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 10 | 25.03.2021, 13:15 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10667 | Рейтинг: -845,1
А как насчет русского леса, берез, поля, молока, сахара и т.д. и т.п.?
++++++++++++++++++++++++++++++++
В России два народа особо в этом старются, упираются. Автор этих строк про первый народ, как раз представитель второго такого народа.



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  • 11 | 25.03.2021, 13:26 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4420 | Рейтинг: -347,7
Альберт Рахматуллин — общественный деятель

Из facebook

«Руководителя Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Ильдара Шафикова отправили в отставку. Отставка связана с неэффективным реагированием Госкомитета на поручение правительства разобраться с резким ростом платежей за отопление в регионе и бюрократическим подходом к решению этой проблемы.» (РБК)

Когда на собрании в ГДК у меня спросили, почему министры не решают проблему завышенных платежей за отопление, я ответил, что тянут время до окончания отопительного сезона. А осенью они будут кто на нарах, а кто на канарах. Так и выходит — Шафиков улетит от греха подальше на Канары, а Беляев уже на нарах ( под домашним арестом). Ждем куда уйдет Бурдюк! Пишут, что с отпуска, где сейчас находится, она уже не вернется на должность. И так, наши требования движения «СтопБашРТС» постепенно выполняются. Ждем создания рабочей группы, снижения тарифа и возврат (перерасчет) переплаченных денег за отопление.

P.S. Связываю отставку Шафикова со своей поездкой в Москву. Все таки руководство республики получило по «шапке». Теперь Радий Хабиров отчитается, что нашел виновника.

Но Шафиков может быть и «козел», но всего лишь «козел отпущения». Тут вся система прогнила, и ее надо менять, как сказал один сантехник…
______________
Помогайте лучше вот этому человеку и общественному движению, ткпорылые нацики.
Польза будет от вас хоть какая-то для народа.



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  • 12 | 25.03.2021, 13:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70393 | Рейтинг: +11703
Активисты движения «СтопБашРТС» покинули встречу с чиновниками правительства Башкирии, заявив о «банальности», запрете огласить обращение к главе региона и недопуске участников
Активисты движения «СтопБашРТС» покинули встречу с чиновниками правительства Башкирии, заявив о «банальности», запрете огласить обращение к главе региона и недопуске участников
25 марта
09:58
2021
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В минувшую среду представители республиканской власти, в частности сотрудники МинЖКХ, провели переговоры с протестующими против высоких цен на услуги отопления жителями Уфы. Как рассказала «Эху» одна из активистов Татьяна Глазьева, присутствующие остались недовольны «детскими» объяснениями проблемы.

«Начали рассказывать банальные вещи, которыми только ребёнка можно убедить, теми цифрами, которые озвучивал «БашРТС» и МУП «УИС». Было очень смешно. Привели в пример от 4-миллионной республики 5 домов всего, в которых якобы все в порядке», — заявила Глазьева.

По словам женщины, показатели по одному из приведенных в пример домов не совпали с реальностью, так как у активистов имелись иные данные. На вопросы протестующих чиновники ответить не смогли, добавила собеседница. При этом список участников встречи составлялся заранее, но изменения в него внести не позволили, запретив присутствовать тем, чьи данные не были заранее известны. Напомним, по этой причине в мероприятии не смог участвовать один из лидеров движения «СтопБашРТС» Альберт Рахматуллин.

«Они провели собрание на уровне того, что должны были прийти безграмотные пенсионеры. А люди пришли уже достаточно хорошо подготовленные. Мы учимся потихонечку, и теперь уже обмануть нас не так легко. Потом мы выяснили такую техническую деталь: заказали экспертизу в Казани по энергоэффективности каждого дома. Мы посмотрели в Октябрьском районе. Температуру воздуха рассматривают на -42,5 градусов. Вы можете себе представить?!», — объяснила активистка.

Подготовленное активистами обращение к главе Башкирии Радию Хабирову на встрече, по словам Глязьевой, прочитать также не позволили. Участники покинули переговоры, не дождавшись их завершения. В настоящее время они передали обращение в приемную администрации руководителя республики и намерены обратиться в прокуратуру и следственный комитет.



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  • 13 | 25.03.2021, 13:57 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5008 | Рейтинг: -755,8
4 | 25.03.2021, 11:28 | Автор: Отшельник
Публикации: 0 | Комментарии: 56 | Рейтинг: +2,6

"......само название Республики Башкортостан никого не оскорбляет? Может нам в угоду некоторых оскорбленных переименовать республику на нейтральное название......"
Не думал что у националистов тоже могут возникнуть здравые предложения.
Все верно. Нужно вернуть название Уфимской губернии и отменить государственные языки. Надо как раньше, два официальных языка: татарский и башкирский, которых не надо заставлять учить другие нации, а использовать только для сохранения и развития родных языков.
---------------------
Казанская губерня, уфимская... Но это пахнет экстремизмом, Могут дать дать срок за призыв на покушение целостности России.



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  • 14 | 25.03.2021, 14:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70393 | Рейтинг: +11703
ГЛАВЕ Республики Башкортостан
Хабирову Радию Фаритовичу
Копия:
Министерство ЖКХ Республики Башкортостан
Прокурору Республики Башкортостан
ООО «БашРТС» Государственный Комитет РБ по жилищному и строительному надзору
От:
инициативной группы граждан, избирателей, жителей г.Уфы



Требование
об устранении нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере РБ
Мы, граждане Республики Башкортостан, жители г.Уфы, объединенные стремлением развития благополучной городской среды и повышения уровня жизни граждан, особенно слабо защищенных слоев населения, обеспокоены проблемной ситуацией , сложившейся в сфере снабжения населения тепловой энергией.
По данным Левада-центр в 2020 и 2021 г.г. наибольшую социальную обеспокоенность составляют два показателя: повышение цен и бедность.
Повышенные тарифы на тепловую энергию у нас в регионе, нарушения законодательных и нормативных документов участниками рынка снабжения населения тепловой энергией, незаинтересованность решения данных вопросов Министерством ЖКХ РБ, ГЖИ, управляющими компаниями, и самой компанией ООО «БашРТС», завели ситуацию в тупик.
Отсутствие реальных решений, простое забалтывание данной проблемы ведет к повышению социальной напряженности в нашем регионе.
А это в свою очередь никак не способствует выполнению показателей Национального проекта, озвученных Президентом РФ В.В. Путиным: « Жилье и Городская среда» и программой Правительства РФ по сокращению бедности с 13.5% до 6.5 % к 2030 г.( https://tass.ru/obschestvo/10280935)

Считаем необходимым Ваше ЛИЧНОЕ участие в решении данной проблемы, т.к. это связано в том числе с неэффективной работой министерств и ведомств РБ .


На основании вышеизложенного ТРЕБУЕМ:
1.Провести независимую экспертизу тарифа «Отопление» с привлечением Прокуратуры РБ, ФАС РБ, ГЖИ в отношении неограниченного круга граждан, являющихся потребителями этого коммунального ресурса.

2.Провести инвентаризацию узлов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах г.Уфы в целях определения их текущего состояния, составляющих элементов, соответствия требованиям нормативных документов в области государственного регулирования средств измерений в области теплоснабжения.
А) Узел учета тепловой энергии
Б) Устройство Автоматического Регулирования
В) ИТП
Г) Элеваторные узлы.
В обязательном порядке учесть расчетные диаметры проектных и установленных сопел или шайб по их диаметру, влияющего на работу системы отопления.
Срок проведения инвентаризации – до следующего отопительного сезона

3. Пересмотреть расчет стоимости 1 Гкал тепловой энергии. За основу предлагаем взять расчет, произведенный инженером -теплотехником Япаровой Л.Т.(Прил.1)

4.Обязать ООО «БашРТС» и МУП «УИС» принимать к расчету показатели не более индивидуального расчетного количества тепла. На сегодняшний день идет подача некачественного теплоносителя в нарушение ФЗ -190 «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 г.

5.Привести нормативы по отоплению в МКД в соответствии с постановлением Правительства РФ № 306 от 23 мая 2006 г., именно, применять расчетные нормативы по отоплению для каждого дома индивидуально или для группы МКД одного типа, а не рассчитанные методом обобщения данных по МКД.


6.Обязать Правительство РБ исполнить Решение Генеральной Прокуратуры РБ по вопросу приведения в соответствие с Федеральным законодательством нормативного акта, устанавливающего способ осуществления потребителями оплаты за отопления в Республике Башкортостан Постановление правительства РБ от 30.10.2020 № 669, Постановление Правительства РБ о 28.09.2018 г.№ 479) и не допустить продление незаконно установленного коэффициента до 1 января 2022года.

7. Рассмотреть вопрос возврата ресурсоснабжающей организации ООО «БашРТС» в собственность Республики Башкортостан.

8. Все мероприятия по устранению нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере РБ провести за счет бюджетных средств, а не за счет граждан.

продолжение следует



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  • 15 | 25.03.2021, 14:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70393 | Рейтинг: +11703
Радий Фаритович!
Просим незамедлительного и лично Вашего участия в решении данной проблемы.
Это будет способствовать повышению уровня жизни населения региона и как следствие восстановления утраченного доверия к органам государственной власти!

В связи с предстоящими выборами в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации, мы надеемся, что наши требования будут удовлетворены и социальная напряженность в Республике Башкортостан и городе Уфа будут устранены.

Ответ просим предоставить в письменном форме в течение 7 рабочих дней нашим представителям на электронную почту:
Бирюкову Л. leonidbirjukov63@mail.ru
Глазьевой Т. 2669599@gmail. com

А так же Ответ просим разместить на портале Правительства Республики Башкортостан.


От имени жителей г.Уфа, инициативная группа:

1.Бирюков Леонид Олегович 8-917-349-69-77
2.Воронин Валерий .В. 8-963-900-70-77
3.Григорьев Олег В. 8-960-800-30-18
4.Глазьева Татьяна Анатольевна 8-917-449-44-78
5.Наумкин Владимир Васильевич 8-927-333-11-44
6.Пономаренко Гульнара Талгатовна 8-987-030-67-03
7.Рахматуллин Радик Рашитович 8-987-612-18-55
8.Свиязов Павел Юрьевич 8-927-346-04-22
9.Япарова Лариса Тимофеевна 8-917-49-35-293
10.Казанова Ольга Витальевна 8-917-752-01-75
11.Чигерева Нина Кузьминична 8-987-24-78-558
12.Синевская Людмила Петровна 8-927-346-04-22
13. Фараджаев Рустем Заурбекович 8-927-346-88-11

Приложение: Расчет стоимости 1 Гкал тепла в Уфе по состоянию на февраль 2021 г. на 1 листе
__________________________________
Расчет стоимости у меня имеется - но он в виде скана, поэтому тут разместить не могу. Расчет делался специалистом с 50(ПЯТИДЕСЯТИ)летним под тарифами и нормативами стажем инженера-теплотехника - Апаровой Ларисой Тимофеевной, которая уже 15 лет в своем доме борется со спрутом ЖКХ, выигрывая многочисленные суды.

Так вот из ее расчета выходит, что тариф вместо сегодняшних 2198,18р, должен быть 1483,98р. - что соответствует тарифам в Иркутске и Новосибирске - регионам схожими с нашим по климату. То есть завышение тарифа не менее 700 рублей. За одну Гкал. Что приводит лично у меня к переплате ежемесячно от 600 до 1100 рублей.
С октября по февраль я переплатила свыше 4,5 тысяч! А многие - ЗНАЧИТЕЛЬНО больше!



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  • 16 | 25.03.2021, 14:04 | Автор: Кухарка
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А вот и ответ курултайцнв:

Депутаты Госсобрания Башкирии отказались рассмотреть предложение провести парламентское расследование роста цен на услуги отопления
Сегодня в начале 32-го заседания Курултая член фракции КПРФ Рустам Хафизов предложил изменить повестку дня, в частности проголосовать за проведение парламентского расследования проблем в жилищно-коммунальной сфере. По словам депутата, коммунисты уже направляли спикеру Госсобрания такое предложение.
«К нам поступил ответ за подписью заместителя председателя (парламента) с частным мнением, что проведения данного мероприятия нецелесообразно. Мы хотели указать на то, что регламент таких ответов не предусматривает и хотим поставить вопрос на голосование. Пусть наши коллеги примут решение, проводить это расследование или нет», — объяснил Хафизов.
По мнению члена фракции коммунистов, сфера ЖКХ в Уфе находится в предбанкротном состоянии. При этом спикер Константин Толкачев заявил, что предложение «тяжело воспринимается на слух» и его необходимо было направить заранее. Депутаты не одобрили инициативу: против проголосовали 57 человек, 29 поддержали предложение, еще 17 человек не обозначили позицию.
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Очередной раз доказано, что ограбление народа ведет ОПГ - Организованная преступная группа.



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  • 17 | 25.03.2021, 14:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70393 | Рейтинг: +11703
И еще:

Правительство Башкирии не согласовало митинг 4-го апреля активистам движения «СтопБашРТС» из-за коронавируса
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Кто бы сомневался. Это же не медиков таскать маршем по Валиди в разгар первой волны или концерта в октябре на 50 тыщ за конгресс-холом в разгаре второй!



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  • 18 | 25.03.2021, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 25.03.2021, 13:57 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 5008 | Рейтинг: -755,8
Казанская губерня, уфимская... Но это пахнет экстремизмом, Могут дать дать срок за призыв на покушение целостности России.
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________ Дед! Как переименование покушается на целостность РФ? Если у тебя какую-то часть твоего тела переименовать, то тело от этого ничего не потеряет и целостность никак не нарушится! Кончай чудить! Думай головой, пока её не переименовали! Очень Опытный



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  • 19 | 25.03.2021, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 25.03.2021, 14:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70390 | Рейтинг: +11702,3
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________ Убогая! Полностью поддерживаю борьбу с высокими платежами за отопление! Но неужели эта инициативная группа не имеет в своём составе политически грамотного участника, хотя бы такого, как я! (Засмущался!) Написать Генеральная прокуратура РБ - это же политическая безграмотность, показывающая их низкий уровень! И ещё вопрос: что их не устраивает в 669 и 479 Постановлениях Правительства РБ? Я тут никак не въеду, может разъяснишь! Очень Опытный



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