Вору из «команды Хабирова» продлили арест

Экс-главе Минстроя Башкирии продлили арест. Рамзиль Кучарбаев подозревается в махинациях на 95 млн рублей, но он также рискует попасть под уголовное дело на миллиард.Экс-министру строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву продлили меру пресечения. Решением Советского райсуда Уфы он до 1 июня будет находиться под домашним арестом.Кучарбаева задержали 1 февраля по подозрению в махинациях на 95 млн рублей. По версии следствия, он, будучи начальником ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», подписал акт приемки очистных сооружений в Кумертау, заранее зная, что там не были проведены пусконаладочные работы. По этому же уголовному делу подозреваемым идет экс-министр ЖКХ Борис Беляев, который также находится под домашним арестом с 26 февраля по 11 апреля.Отметим, что Следственный комитет Башкирии возбудил восемь уголовных дел по факту злоупотребления должностными полномочиями при заключении госконтрактов на 970 млн рублей. По версии следствия, в 2018 и 2019 годах ГКУ «Управление капитального строительства РБ» без проведения конкурентных процедур заключило 12 контрактов с ФГУП «Управление строительства №3 ФСИН». В указанный период руководил учреждением Рамзиль Кучарбаев.