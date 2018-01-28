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Вору из «команды Хабирова» продлили арест

  • Опубликовано: ПроУфу | 26.03.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 26157 | Комментарии: 38
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Экс-главе Минстроя Башкирии продлили арест. Рамзиль Кучарбаев подозревается в махинациях на 95 млн рублей, но он также рискует попасть под уголовное дело на миллиард.

Вору из «команды Хабирова» продлили арест


Экс-министру строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву продлили меру пресечения. Решением Советского райсуда Уфы он до 1 июня будет находиться под домашним арестом.

Кучарбаева задержали 1 февраля по подозрению в махинациях на 95 млн рублей. По версии следствия, он, будучи начальником ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», подписал акт приемки очистных сооружений в Кумертау, заранее зная, что там не были проведены пусконаладочные работы. По этому же уголовному делу подозреваемым идет экс-министр ЖКХ Борис Беляев, который также находится под домашним арестом с 26 февраля по 11 апреля.

Отметим, что Следственный комитет Башкирии возбудил восемь уголовных дел по факту злоупотребления должностными полномочиями при заключении госконтрактов на 970 млн рублей. По версии следствия, в 2018 и 2019 годах ГКУ «Управление капитального строительства РБ» без проведения конкурентных процедур заключило 12 контрактов с ФГУП «Управление строительства №3 ФСИН». В указанный период руководил учреждением Рамзиль Кучарбаев.

ПроУфу
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  • 1 | 26.03.2021, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...на 95 млн рублей...
===
подвиг, явно, на Звезду Героя России тянет!!! Вам же ваш Путин указал: Если берут взятки то не занимайтесь бизнесом!



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  • 2 | 26.03.2021, 10:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70411 | Рейтинг: +11703,3
Хрюшка! Твой дед Зю - окончательно йобнулся!!!!
Вот что он написал в твиттере:

Геннадий Зюганов
@G_Zyuganov
·
9 ч
Если мы не отстоим Победу, не одолеем англосаксонское нашествие на нашу культуру, язык,традиции, не вернемся к великой идее социализма,единство страны не удержать. Подлинная консолидация возможна только на основе Программы КПРФ,на синтезе русской идеи и социалистического идеала!
____________________________________

Ничего не напоминает? А я тебе подскажу - третий рейх! Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (нем. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)

Национал-социалистическая рабочая партия строилась по территориальному принципу и имела ярко выраженную иерархическую структуру. На вершине пирамиды партийной власти стоял председатель партии, который обладал абсолютной властью и неограниченными полномочиями.

Национа́л-социали́зм (нем. Nationalsozialismus), более известный как нацизм, — тоталитарная ультраправая идеология, являющаяся формой фашизма с элементами расизма и антисемитизма. Официальная политическая идеология нацистской Германии.

Национал-социализм объявлял своей целью создание и утверждение на достаточно обширной территории расово чистого государства т. н. «арийской расы», имеющего всё необходимое для благополучного существования на протяжении неопределенно долгого времени («тысячелетний рейх»)


Приплыли! Уже даже не стесняются в призывах создать фашизм - окончательный в полном соответствии с 14-ю его признаками:

1. Яркие проявления национализма
Торжественная демонстрация флагов, гордость военными достижениями, призывы к национальному единству на этом фоне характерным образом увязываются с подозрениями ко всему иностранному и с вспышками ксенофобии.

2. Презрение к правам человека
Права человека обесценивались — они препятствовали исполнению целей правящей элиты. Используя пропаганду, такие режимы добивались того, что население покорно принимало нарушения прав человека, и социально изолировали и демонизировали тех, кто был объектом этих нарушений.

3. Поиск «козлов отпущения»
Одной из самых значимых общих черт фашистских режимов был поиск врагов для возложения на них ответственности за свои ошибки, отвлечения населения от других проблем и направления социального разочарования в контролируемое русло. Люди, выступавшие против, получали ярлык «террористов» и соответствующее обращение.

4. Засилье всего военного
Правящая элита всегда отождествляла себя с армией. Огромная часть национальных ресурсов шла на военные расходы, даже если при этом трудно было обеспечить внутренние потребности страны. Для этих режимов военная мощь была выражением национального превосходства, и они использовали ее при любой возможности, чтобы запугать соседей и увеличить свою власть и престиж правящего класса.

5. Повсеместный сексизм
При фашизме в женщинах видели граждан второго сорта, сохраняли твердую позицию против абортов. Это отражалось и в драконовских законах, пользовавшихся поддержкой со стороны традиционной религии страны.

6. Контроль над средствами массовой информации
Средства массовой информации при фашизме часто находились под жестким контролем властей и ни на шаг не могли отступить от линии партии. Методы контроля включали не только выдачу разрешений и доступа к ресурсам, экономическое давление и настойчивые призывы к патриотизму, но и угрозы.

7. Одержимость национальной безопасностью
Аппарат национальной безопасности служил фашистским режимам репрессивным инструментом, работавшим в условиях секретности и без ограничений. При этом любое сомнение в его деятельности клеймилось как предательство.

8. Связь между религией и правящим классом
Пропаганда поддерживала иллюзию того, что фашистские лидеры выступают защитниками веры, а их оппозиция — безбожники. У людей складывалось ощущение, что противиться находящейся у власти элиты — все равно что восстать против религии.

9. Защита власти корпораций
Тогда как частная жизнь обычных граждан находилась под строгим контролем, крупные компании могли действовать с относительной свободой. Корпорации не только гарантировали мощное военное производство, но и выступали дополнительным средством социального контроля.

10. Подавление рабочих объединений
Рабочие движения считались силой, которая могла бросить вызов политической гегемонии правящего класса и поддерживающих его предпринимателей. Такие движения подавлялись и приравнивались к криминальным группировкам. На бедные слои населения смотрели с презрением и подозрением.

11. Презрение к интеллектуалам и искусству
Считалось, что интеллектуальная и академическая свобода угрожает национальной безопасности и патриотическим идеалам. Свобода мысли и выражения осуждалась и подавлялась.

12. Одержимость преступлением и наказанием
Численность заключенных при фашизме была очень высокой, при этом полиция получала героическую репутацию и почти неограниченную власть, что приводило к многочисленным злоупотреблениям. Чтобы оправдать расширение полномочий полиции, власти стимулировали у населения страх перед преступниками, предателями и врагами.

13. Протекционизм и коррупция
Предприниматели, близкие к власти, использовали свое положение для обогащения. Коррупция развивалась в обоих направлениях: фашистский режим получал финансовую помощь от экономической элиты, а та — политические услуги от правительства. Члены властной элиты часто пользовались своим положением и для присвоения национальных ресурсов.

14. Подтасовка результатов выборов
Якобы свободные выборы были, как правило, фиктивными. При реальных выборах правящие элиты стремились манипулировать кандидатами, чтобы получить выгодный результат.



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  • 3 | 26.03.2021, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему домашний арест, а не КПЗ. Дома это слишком шикарно.



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  • 4 | 26.03.2021, 10:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70411 | Рейтинг: +11703,3
Борис Гребенщиков: Мы не возвращаемся в СССР. Мы уже вернулись, достигли дна и стремительно движемся дальше
28 января 2018г.



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  • 5 | 26.03.2021, 10:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70411 | Рейтинг: +11703,3
Почему домашний арест, а не КПЗ. Дома это слишком шикарно.
_________________________________________
Считаю, что досудебное содержание в изоляторах необходимо только людям совершившим социально опасное преступление, связанное с физическим насилием над личностью(убийство, нанесение ТЯЖКИХ телесных) и террористов.
Впрочем даже пуйло заявлял, что по экономическим преступлениям нет нужды запирать подследственных в СИЗО. Но - он только продекларировал это, и ничего не сделал для того, чтобы воплотить его в закон.
Я не говорю уже о многих других - "правонарушениях" - политического характера(оппозиционеров), религиозного(свидетели иеговы) и других.



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  • 6 | 26.03.2021, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 26.03.2021, 10:57 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70397 | Рейтинг: +11703,1
... Впрочем даже пуйло заявлял, что по экономическим преступлениям нет нужды запирать подследственных в СИЗО.... ===============
Ну, конечно, у чиновников были "чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых нельзя было ожидать, избежать и преодолеть" только благодаря взятки отрегулировалось.



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  • 7 | 26.03.2021, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Верховный суд Башкирии отменил приговор экс-министру

Верховный суд Башкирии отменил приговор экс-министру
Высшая инстанция правосудия республики отменила оправдательный приговор экс-министру земельных и имущественных отношений РБ Евгению Гурьеву. Как сообщила пресс-служба Верховного суда, апелляционное заявление прокурора было рассмотрено и приняло сторону правоохранителей.
Отметим, что Евгения Гурьева обвиняли в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при заключении ряда сделок с предпринимателями. После вынесения приговора он выразил слова благодарности всем неравнодушным людям.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для нового рассмотрения по существу.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Может хоть со второй попытки посадят? Очень Опытный



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  • 8 | 26.03.2021, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 26.03.2021, 10:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70397 | Рейтинг: +11703,1
Ничего не напоминает? А я тебе подскажу - третий рейх! Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (нем. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)

Национал-социалистическая рабочая партия строилась по территориальному принципу и имела ярко выраженную иерархическую структуру. На вершине пирамиды партийной власти стоял председатель партии, который обладал абсолютной властью и неограниченными полномочиями.

Национа́л-социали́зм (нем. Nationalsozialismus), более известный как нацизм, — тоталитарная ультраправая идеология, являющаяся формой фашизма с элементами расизма и антисемитизма. Официальная политическая идеология нацистской Германии.

Национал-социализм объявлял своей целью создание и утверждение на достаточно обширной территории расово чистого государства т. н. «арийской расы», имеющего всё необходимое для благополучного существования на протяжении неопределенно долгого времени («тысячелетний рейх»)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Мне не напоминает, а я точно вижу, что это Обтрухальный и его структуры! Очень Опытный



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  • 9 | 26.03.2021, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 26.03.2021, 10:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70397 | Рейтинг: +11703,1
Хрюшка! Твой дед Зю - окончательно йобнулся!!!! ================
====================================
За три десятилетия каторжного труда можно не только "йобнулся!!!!",а всяко может случится интеллектом. Зюганов и Жириновский начали свою деятельность когда мне было за 35, а сегодня мне за 65. Так хорошо устроились эти два оппозиционера, так хорошо играют многопартийность. ЕдРо это на все 100 устраивает, а иначе давно закрыли бы, как некоторых.



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  • 10 | 26.03.2021, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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| 26.03.2021, 10:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70397 | Рейтинг: +11703,1

Хрюшка! Твой дед Зю - окончательно йобнулся!!!!
Вот что он написал в твиттере:

Геннадий Зюганов
@G_Zyuganov
·
9 ч
Если мы не отстоим Победу, не одолеем англосаксонское нашествие на нашу культуру, язык,традиции, не вернемся к великой идее социализма,единство страны не удержать. Подлинная консолидация возможна только на основе Программы КПРФ,на синтезе русской идеи и социалистического идеала!
===============================_____________________________
_____Зю прав, нельзя ложиться под запад, нужно решительно давать по завидущим мордам врагов, как это сделали_в 1242 году_под началом Великого Александра Невского на Чудском озере, надолго похоронившему хотелки покорить нас.



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  • 11 | 26.03.2021, 11:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70411 | Рейтинг: +11703,3
6 | 26.03.2021, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован

Ты говоришь о частностях, а я - об экономических и прочих преступлениях, не связанных с нападением на людей с целью нанести им физический ущерб вплоть до убийства.

По экономическим статьям судят и бизнесменов, и предпринимателей, как крупных, так и мелких, а не только чиновников - воров и взятковымогателей.

И не всегда приговор в результате суда становится обвинительным, а человек уже отбывает фактически наказание, которое в НАШИХ условиях вполне приравнивается к пыткам. Да те же клопы и тараканы в СИЗО - по мне, так это пытка! Толчок визуально открытый для сокамерников - это не пытка? Отсутствие медицинской помощи - больше, чем пытка - попытка убийства, и - как минимум, нанесение ущерба здоровью, зачастую очень существенное. При этом - человек вполне может быть невиновным, оговоренным или это заказ, тех же правоОХРЕНИТЕЛЕЙ.

Не нужно делить людей на касты, хотя чиновники у меня ни сколько симпатий не вызывают - особливо пуйловские.

Завтра - можешь ты оказаться за решеткой по надуманному обвинению(любому, весьма неожиданному для тебя). Подумай об этом. И как тебе бы хотелось провести время под следствием до суда - в СИЗО, где у тебя будет ограничена возможность подготовится к своей защите(не говорю уже о нормальном питании, сне, гигиене, общении с близкими и многое другое, например, если ты живешь один, но у тебя есть дома кошка или собака, о которых некому позаботиться кроме тебя) или дома, где у тебя будет хотя бы доступ к юридической литературе, практике, вплоть до распечаток из интернета, которую тебе будут предоставлять близкие в печатном виде, поскольку доступа к интернету у тебя не будет. Ну то есть - по-старинке. Ну и доступно все выше перечисленное из личных привычек и комфорта.
Пока человек не осужден - он не виновен. Так за что он подвергается наказанию?

Еще раз - это не касается лишь чиновников, к которым у нас справедливое недоверие априори, сложившееся за последние 20 лет - времен правления пуйла, который попросту насадил коррупцию во все сферы нашей жизни. Без исключения.



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  • 12 | 26.03.2021, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Б,,,,,,лять,этого кучербаева уже жуют целый месяц,это липовая показуха борьбы с мздоимством нашими властями и органами,если-б хотели,да по закону,то уже таких как этот тип накопали-бы десятки, а то и сотни по всей республике,ан нет тогда система лопнет...



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  • 13 | 26.03.2021, 13:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70411 | Рейтинг: +11703,3
3-й - вот тебе и ответ на твой возглас:

Российские фирмы смогут продолжить работу даже если предприниматели стали фигурантом уголовного дела

Вступили в силу поправки в уголовно-процессуальный кодекс. Текст обновленных статей УПК опубликован в Российской газете и значит закон вступил в силу. Отныне силовики, которые появляются в офисе компании в большинстве случаев не смогут изымать документы и компьютерную технику и долгое время не возвращать ее. Поправки существенно ограничивают эту возможность. Даже если электронные носители нужно приобщить к делу как вещественные доказательства, сотрудники фирмы получат право скопировать нужную информацию. Тем самым, компания сможет продолжить работу, даже если ее управляющие подозреваются в преступлениях в экономической сфере. Как показывает практика, почти половина дел в этой области прекращается не доходя до суда, а к реальным срокам приговаривают меньше 10 процентов предпринимателей. Следствие часто становилось фактором давления на бизнес либо способом устранения конкурентов.

По данным Верховного суда в 2020 году в России было рассмотрено 4 тысячи 300 дел в сфере предпринимательской деятельности. Осуждено 2 тысячи 700 человек.
____________________________
Еще разок: к реальным срокам приговаривают меньше 10 процентов предпринимателей.

Для чего сажать в СИЗО все 100%?! Особенно тех, у кого крыша не сама власть.



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  • 14 | 26.03.2021, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.03.2021, 10:47 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70397 | Рейтинг: +11703,1
Борис Гребенщиков: Мы не возвращаемся в СССР. Мы уже вернулись, достигли дна и стремительно движемся дальше
28 января 2018г.
====================================================
А вот здесь передёргивать сказанное не нужно. "Как передает корреспондент «Росбалта», на пресс-конференции в музее «Эрарта» у музыканта спросили, считает ли он, что страна возвращается обратно в Советский Союз. По его словам, ситуация значительно глубже и хуже. «Такой дурости, как сейчас, не было даже при самых (больших) идиотах советских. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше», — сказал он.

И-2



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  • 15 | 26.03.2021, 14:02 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4422 | Рейтинг: -347,8
Ничего не напоминает? А я тебе подскажу - третий рейх! Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (нем. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)
_____________
Зюганов про национализм ничего не говорил, т.к. понимает, что национализм в РФ не возможен, мы не мононациональная страна.

И в остальном Зю всё правильно сказал. Наглосаксы командуют правящей верхушкой РФ, стимулируют вывозить капиталы, проводить политику разрушения страны.



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  • 16 | 26.03.2021, 14:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
заинтересовался п.2 от Кухи. ваще не согласен с таким определением хвашизма. Авторитаризм, тоталитаризм - возможно ДА, но никак не хвашизм, потому как любую страну щас можно подогнать под эти расплывчатые определения.
ну короче нашкрябал в тырнете очередного бредуна -

источник: журнал Свободные вопросы, весна 2003, Автор: Доктор Лоуренс Бритт
турк

среди указанных признаков нет самых явных и бесспорных:
1.Утверждения о превосходстве/богоизбранности своей расы/нации.
2.Расчеловечивания других народов или противников правящего режима.
3.Зоологической ненависти к «неполноценным/унтерменшам».
Может я и не самый авторитетный исследователь фашизма. Хотя моя старая монография о метаморфозах современного фашизма переведена на семь языков – английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, болгарский и греческий. И активно цитируется в научном сообществе, имея двузначный рейтинг цитирования

Но данный пенсионер и его «14 признаков фашизма» – это какая-то уже совсем лютая ахинея.
Есть классическое определение Димитрова, есть признаки фашизма по Пакстону и Умберто Эко, но все они ни в какую не натягиваются на глобус. «Приплести Рашку» не получается.
Поэтому в ход идут ушибленные пенсионеры из Амхёрста, «воины Христовы» с артритом и Альцгеймером.
Александр Роджерс,



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  • 17 | 26.03.2021, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
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кто такой доктор Лоуренс - Обратите внимание, там на обложке указан год, 2003.
Вот против кого и чего была эта статья. И да, в 90-95 этот Лоуренс тусовался в СССР-России, торговец-экономист типа. Xeroхами торговал (без шуток). Ну, дальше понятно.
__________________________________-
боя , даже я противник рэжима , этого доктора в газенваген засунул бы с такими определениями.
ваще для себя давно уяснил , без всяких докторов , что хвашизм - это право сильного уничтожать слабого по любому из признаков , возрастному. национальному. религиозному, классовому...
турк
турк



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  • 18 | 26.03.2021, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 26.03.2021, 11:44 | Автор: Кухарка
Публикации: 1362 | Комментарии: 70399 | Рейтинг: +11702,1
Еще раз - это не касается лишь чиновников, к которым у нас справедливое недоверие априори, сложившееся за последние 20 лет - времен правления пуйла, который попросту насадил коррупцию во все сферы нашей жизни. Без исключения.
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________ Убогая! А за что судили советников Ельцина из США, которые проводили прихватизацию в РФ, в самом "демократическом" суде? Разве не за незаконное обогащение? И Байдена научил коррупции Путин? Вся гадость прёт из "демократических" стран! Очень Опытный



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  • 19 | 26.03.2021, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
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продолжу - щас , согласно определения Лоуренса, и МОК (межд народ олимп комитет ) свободно можно притянуть за хвашизм
турк



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  • 20 | 26.03.2021, 15:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70411 | Рейтинг: +11703,3
Алёна Попова
@alyonapopova
·
3 ч
Минимальная зарплата в Гондурасе увеличилась до 6 763 лемпир в месяц (21 400 руб). Минимальная зарплата в России в два раза меньше - 12 792 руб. И это несмотря на огромные запасы нефти, газа, алмазов, золота, платины, палладия, алюминия, никеля, титана



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