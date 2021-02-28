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Путин и его «правильный национализм»

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За последнее время Владимир Путин дважды обрушивался на национализм. Так, 3 марта 2021 года, выступая на коллегии Министерства внутренних дел, он потребовал: "Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия", указав национализм первым в ряду первоочередных угроз. Несколько ранее, 17 февраля в беседе с лидерами фракций Государственной Думы он заявил, что "пещерный национализм" вредит России. Читаем слова Путина о национализме вместе с Харуном Сидоровым.

Путин и его «правильный национализм»


"Пещерный национализм" и просто "национализм" это все-таки разные понятия, примерно как электрический стул и просто стул. Но выступая на коллегии МВД перед не самыми большими интеллектуалами, рассматривающими его слова как руководство к действию, Путин призвал бороться не с "пещерным национализмом", а с национализмом в принципе, без уточнения. А это потенциально оправдывает репрессии против всех, кто сам называет себя националистом или может быть им назван, как это делалось в советские времена, когда в "буржуазном национализме" мог быть обвинен любой, кто с позиций интересов своих народов ставил под сомнение советскую теорию и практику "дружбы народов".

Это тем более странно, если учесть, что и сам Путин не единожды называл себя националистом. Так, 2008 году, характеризуя своего преемника Дмитрия Медведева, Путин сказал, что "он в хорошем смысле такой же русский националист, как и я". А в 2018 году, выступая на Валдайском клубе, он заявил: "...самым правильным, самым правильным, настоящим националистом — и самым эффективным — являюсь я..." И это неудивительно — в 2001 году руководство "Единой России" рекомендовало партийным функционерам ознакомиться с работами ряда русских философов, среди которых был и Иван Ильин. В 2005 году тело Ивана Ильина по инициативе Владимира Путина было перевезено в Россию из Швейцарии, где он скончался в вынужденной эмиграции, и захоронено в некрополе Донского монастыря. После этого Путин и публично посещал могилу Ильина, и неоднократно цитировал его в своих выступлениях. Меж тем, перу Ильина принадлежит настоящая апология национализма: "Национализм есть любовь к историческому облику и творческому акту своего народа во всем его своеобразии. Национализм есть вера в инстинктивную и духовную силу своего народа, вера в его духовное призвание. Национализм есть воля к тому, чтобы мой народ творчески и свободно цвел в Божием саду. Национализм есть созерцание своего народа перед лицом Божиим, созерцание его души, его недостатков, его талантов, его исторической проблематики, его опасностей и его соблазнов. Национализм есть система поступков, вытекающих из этой любви, из этой веры, из этой воли и из этого созерцания".

Так как же объяснить эти противоречия? Являются ли они очередным проявлением идеологической шизофрении гибридного российского режима или за ними стоит нечто большее?

У представителей национальных движений нерусских народов России может возникнуть соблазн воспринимать слова Путина как то, что под запретом должен оказаться только их национализм, тогда как русскому национализму, главным представителем которого он себя называет, дается зеленый свет. Но это не так, точнее, не совсем так. Больше других Путин обрушивался как раз на русский национализм. Так, в 2003 году он заявил: "Тот, кто говорит: "Россия - для русских", знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям - это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы, потому что Россия — многонациональная страна". И осуждая в ходе недавней встречи с лидерами фракций Госдумы "пещерный национализм", Путин говорил как раз о русском "пещерном национализме": "Пещерный национализм, лозунг которого "Россия только для русских", только вредит русским, только вредит России и способствует ее раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны. Конечно, мы должны обеспечить, чтобы культура каждого народа, его история, истоки каждого народа почитались, развивались и уважались в нашей стране".

Полемике с оппозиционным русским национализмом, в частности, провозгласившим лозунг "Хватит кормить Кавказ", в 2012 году была посвящена программная статья Путина "Россия: национальный вопрос". Фактически она стала ответом Кремля на сближение части либералов и русских националистов на платформе т.н. "национал-демократии" и распространение внутри оппозиции идей отказа русских от империи в пользу национального государства. Вот что Путин (или кто-то для него) написал об этом в той статье: "Глубоко убежден, попытки проповедовать идеи построения русского "национального", моноэтнического государства противоречат всей нашей тысячелетней истории. Более того, это кратчайший путь к уничтожению русского народа и русской государственности".

Если мы присмотримся к заявлению Путина о том, что он является "самым правильным, самым настоящим националистом", то увидим там ту же мысль о противопоставлении "правильного национализма" "пещерному", причем, именно у русских: "Россия смогла просуществовать тысячу лет именно из-за того, что "изначально закладывалось очень толерантное отношение между всеми формирующими это государство нациями и представителями различных религий. А если мы будем выпячивать пещерный национализм вперед, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну, в чем не заинтересован русский народ. А я хочу, чтобы Россия сохранилась в том числе и в интересах русского народа. В этом смысле я и сказал, что самым правильным, самым правильным, настоящим националистом — и самым эффективным — являюсь я. Но это не пещерный национализм, дурацкий и придурочный, который ведет к развалу нашего государства — вот в чем разница".

В принципе, воспевавший национализм Иван Ильин, понимал его так же: "Россия велика, многолюдна и многоплеменна, многоверна и многопространственна. В ней текут многие воды и струятся разные ручьи. Она никогда не была единосоставным, простым народным массивом и не будет им. Она была и будет Империей, единством во множестве: государством пространственной и бытовой дифференциации и в то же время — органического и духовного единения".

Иными словами можно сказать, что Путин националист государственный, а не этнический, и видит миссию русских в том, чтобы быть силой, скрепляющей "многонациональное" (о понимании им этого термина чуть позже) государство. Вот, что он об этом писал в вышеуказанной статье: "Русский народ является государствообразующим — по факту существования России. Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию. Языком, культурой, "всемирной отзывчивостью", по определению Федора Достоевского, скреплять русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар. Скреплять в такой тип государства-цивилизации, где нет "нацменов", а принцип распознания "свой —чужой" определяется общей культурой и общими ценностями. Такая цивилизационная идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, носителем которой выступают не только этнические русские, но и все носители такой идентичности независимо от национальности".

Поэтому тех русских националистов, которые выпячивают русский народ в ущерб этому единству государства, а тем более сознательно призывают к его подрыву, как это было при распаде СССР, который он считает величайшей геополитической катастрофой XX века, или как это делают сторонники отделения от России отдельных территорий вроде Чечни, Путин считает главными врагами государства. "Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации – русский народ, русская культура. Вот как раз этот стержень разного рода провокаторы и наши противники всеми силами будут пытаться вырвать из России – под насквозь фальшивые разговоры о праве русских на самоопределение, о "расовой чистоте", о необходимости "завершить дело 1991 года и окончательно разрушить империю, сидящую на шее у русского народа. Чтобы в конечном счете – заставить людей своими руками уничтожать собственную Родину", - обличает он таких русских националистов.

Впрочем, не будем забывать, что гораздо ближе, чем Иван Ильин бывшему сотруднику КГБ должен быть руководитель его ведомства Юрий Андропов, который видел угрозу как в русских националистах ("русистах", как он их называл), так и в национальных настроениях других народов, против которых проводились соответствующие кампании. О подоплеке такой неприязни Андропова к националистам рассказывал работавший с ним Аркадий Вольский: "У него была идея фикс — ликвидировать построение СССР по национальному принципу. Межнациональная рознь в СССР подавлялась. Не была такой злобной, как ныне. Однако тлела всегда. Как-то генсек меня вызвал: "Давайте кончать с национальным делением страны. Представьте соображения об организации в Советском Союзе штатов на основе численности населения, производственной целесообразности, и чтобы образующая нация была погашена. Нарисуйте новую карту СССР". Пятнадцать вариантов сделал! И ни один Андропову не понравился. Какой ни принесу — недоволен".

В 2012 году нескрываемую ностальгию по временам, когда в Российской империи не было национально-территориального деления, высказал и Путин, предположивший, что такое устройство можно было бы вернуть, "посоветовавшись с национальными республиками": "В Российской Империи не было деления на национально-территориальные образования, были губернии просто. Это касалось как территорий, входящих сейчас в состав РФ, так и тех, кто не входит. Например, была Тифлисская губерния. И это функционировало неплохо. Но можно ли вернуться в прошлое? Если вернуться, надо бы посоветоваться с национальными республиками".

В чем же тогда смысл многократных заявлений Путина о том, что Россия является "многонациональным государством"? Говоря о "многонациональности" России и необходимости бережного отношения к ней, Путин явно имеет в виду полиэтничность ее населения, воспроизводя пассажи Ильина и Ко о ее "многоплеменности". Однако политически, юридически и исторически полиэтничность/многоплеменность и многонациональность не являются синонимами, в частности, применительно к России. Полиэтничной/многоплеменной была и Российская империя, в которой проживало множество народов, но как верно отмечает Путин, "не было деления на национально-территориальные образования". А вот с момента их появления и образования СССР и РСФСР, последние два превратились уже в многонациональные государства, объединяющие народы, реализовавшие внутри них свое право на национальное самоопределение.

Реализация права на национальное самоопределение указана в качестве основания их возникновения в конституциях и иных учредительных актах ряда российских республик, а сами они в ст.5 Конституции РФ названы "государствами". При этом в преамбуле Конституции РФ указано, что ее "исторически сложившееся государственное единство" исходит из "общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов". Но это на бумаге — на деле, как известно, за время правления Путина большинство республик лишились львиной доли своих государственных прав, де-факто превратившись в губернии с более или менее выраженным этнографическим колоритом. Это очевидно устраивает и скорее всего является целью Владимира Путина, но не устраивает политических националистов этих республик, отстаивающих их политическую самостоятельность хотя бы в таком виде, в котором она был признана самой Российской Федерацией в начале 90-х годов прошлого века. Тогда подписание федеративного и/или двухсторонних договоров федерального центра с субъектами федерации стало основанием ее новой, постсоветской федеративной государственности. Однако как известно именно преодоление "наследия 90-х" в этой сфере Путин считает своей задачей и заслугой, что в очередной раз было подтверждено 21 марта 2021 года в телепередаче "Москва. Кремль", в которой был показан его ответ на вопрос, что он считает главным достижением своего правления: "Главная веха — это собирание, восстановление России как единого централизованного государства".

Итак, называя вещи своими именами, целью Путина является превращение федеративного государства в централизованное, а многонационального в полиэтническое (многоплеменное). В таком контексте неудивительно, что национализм он определяет как главную угрозу построенной им системе, ведь в современном понимании национализм предполагает стремление к политической субъектности народов и отстаиванию ими своих интересов. А такая субъектность и борьба граждан и их сообществ за свои интересы несовместима с самой сутью созданной Путиным системы, при которой в фикции превратились не только федерализм, но и другие основы конституционного строя РФ: права и свободы человека и гражданина, верховенство права, независимость судебной власти, свобода слова, свобода совести, право на мирные собрания, равноправие религиозных организаций и их отделение от государства, отсутствие государственной идеологии и т.д., и т.п.

В картине мира Владимира Путина есть место этносам/племенам и их колориту, но нет места современным нациям, которые начинаются с борьбы с правителями-тиранами за свои права. И это касается не только нерусских народов, но и самого русского народа, который по Путину должен быть растворен в "многонациональном государстве" и быть его скрепляющей силой — "государствообразующим народом", но не нацией со своими интересами. Фактически же получается, что для Путина русские являются не только и не столько государствообразующим народом, сколько государствообразумым народом, ведь он постоянно подчеркивает, что самим своим появлением и существованием русские обязаны государству. "Вы сказали — русские… А кто такие русские? Не было практически до IX века никаких русских, он (русский народ) складывался постепенно из многих этносов...на основе общего рынка, власти князя, единого языка и веры потом единой", — это понимание Путина вполне соответствует классическому историческому подходу. Проблема в том, что он не видит разницы между XXI веком и веком VIII, рассматривая народы России, включая русский народ, не как сложившиеся, субъектные нации со своими правами и интересами, а как "племена" из которых "князь" и сейчас может лепить один, новый народ. Видимо, в таком ключе и надо понимать его недавнее высказывание: "...в отличие от других, старых или быстро стареющих наций, мы все-таки на подъеме, мы достаточно молодая нация. У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так, по-простому, по-народному сказать".

Неудивительно, что этот "князь" или "царь", который работает в окружении портретов и бюстов российских императоров, видит угрозу своему правлению в "неправильном" национализме. В выстроенной им системе единственным "правильным националистом" может быть только он, создающий "молодую нацию" из населяющих Россию "племен".

Идель.Реалии
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  • 1 | 29.03.2021, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Чем Кухарка отличается от Путина, которая называет всех националистов фашистами?



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  • 2 | 29.03.2021, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Хотя бы в этом вопросе оставили в покое голодный и бесправный рассейский люд!



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  • 3 | 29.03.2021, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Заказуха.
Активно выявляем недовольных граждан, записываем и помещаем в каталоги. Прошу регистрироваться, проходить верификацию, оставлять контакты. Нам нужна вся информация о вас, что касается нашего агента "Кухарка", то абсолютно честный и по настоящему народный гражданин своей страны. Она не сливает ваши Ip адреса и контакты и профайлов)))



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  • 4 | 29.03.2021, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Нужна объединяющая ИДЕОЛОГИЯ, кою нам запретили иметь по Конституции.

"Идеология - это ценности и цели. В отличие от религии, включающей в себя только ценности - но не включающей цели переустройства социально-экономического мира." С.Черняховский.



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  • 5 | 29.03.2021, 12:12 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40727 | Рейтинг: +5097,2
Вован- коварный и "ибанутый "(по Немцову) мудак.. Верить ему никак нельзя.
В 21 веке делить людей по нации- позор.
Только упертые нацикитипа Ильнара Гарифуллина пытаются паразитировать на этом. Возразите!



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  • 6 | 29.03.2021, 12:32 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40727 | Рейтинг: +5097,2
Ленусик! Запомни= злоба и зависть сокращают жизнь.Особенно для диабетиков!



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  • 7 | 29.03.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При чем здесь эта жалкая мразь? Народ заслуживает своего тирана, таков народ. Мало вероятно, что при другом народе, этот подонок цеплялся бы за трон столько лет - четверть жизни, с ногтями бы отодрали.



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  • 8 | 29.03.2021, 12:47 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40727 | Рейтинг: +5097,2
А вот это- не надо! Народ у нас замечательный, наивный и доверчивый. Но, он пробуждается. Уже 356 т. высказались за Навального. Вчерашние опросы на улице показали, что на простой вопрос- хотите ли вы снова выбрать путина, 90 % начинали материться.
Вот такая картина маслом. Нравится или нет это нашим кухаркам.



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  • 9 | 29.03.2021, 12:59 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40727 | Рейтинг: +5097,2
Ленусик, с прискорбием приходится отметить, что ты продалась властям и ментам. Печально. Что скажешь на одре детям и внукам?



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  • 10 | 29.03.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 29.03.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

При чем здесь эта жалкая мразь? Народ заслуживает своего тирана, таков народ. Мало вероятно, что при другом народе, этот подонок цеплялся бы за трон столько лет - четверть жизни, с ногтями бы отодрали.
================
Да, да, на фоне жалкой мрази, коим был ЕНБ, он гигант,Петр Великий нашего времени, превратил Россию из жалкого сателлита в могучего соперника, с которым уже вынуждены считаться англосаксы всех мастей.
В то же время он ненавистен народу, который прозябает в нищете по вине
созданной им окружения.



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  • 11 | 29.03.2021, 13:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70431 | Рейтинг: +11696,6
Иван Жданов
11 мин. ·
За выходные у меня арестовали отца, Юрия Павловича Жданова.
Началось всё с пятницы, как обычно, с утреннего обыска в его доме в Ростове-на-Дону. Потом допрос до ночи, задержание. В субботу состоялся суд и следственный изолятор.
У меня нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю.
Дело возбуждено по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса: превышение должностных полномочий.
Отец работал на Севере, в Ненецком округе в посёлке Искателей, сначала был заместителем главы, последние годы дорабатывал на какой-то невысокой поселковой должности и уже с лета прошлого года как на пенсии.
Дело заключается в том, что он в составе жилищной комиссии рекомендовал главе посёлка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Оказалось позже, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, квартиру администрация вернула по суду. Вот и всё. Серьёзно. Рекомендовал главе выделить квартиру по договору социального найма женщине.
Посадили ли главу посёлка единороса, который собственным распоряжением выделил квартиру? Нет, конечно, даже не фигурант. Искали целенаправленно что-то на отца.
Отцу не первый раз придумывают какое-то дело, постоянные проверки ФСБ, МВД, СК начались ещё с 2016 года, когда я пошёл на выборы в Барвихе. И ничего не могли накопать. И по этому случаю уже год назад проводили проверку и ничего криминального не находили. И каждый раз подключали телеграм-помойки, как подключили и сейчас.
И уж конечно, дело выглядит особо цинично на фоне того, что Собянин передаёт своим чиновникам в собственность целые дома в самых дорогих местах Москвы без всяких оснований, просто своим указом. ФБК про это расследование делал.
Это какой-то совершенно новый уровень низости и подлости администрации президента. Прямо представляю, как там всё решалось: Жданов там на митинги зовёт, к санкциям призывает, а давайте ему отца...
Им нужно превратить мою жизнь в ад. Отцу 66 лет, множество болезней, даже не задерживался никогда. Естественно, уже вызывали скорую несколько раз. Судье всё равно. Я не думаю, что в его состоянии уже возможно пройти СИЗО, не потеряв остатки здоровья, если вообще можно пройти это.
Даже ростовский адвокат был в шоке, до последнего не верил, что за такое могут дать СИЗО и наверняка считал меня идиотом, когда я всё понял и сказал, что нужно самое главное передать сумку с лекарствами. Говорил, что у нас в Ростове за такое в СИЗО не сажают, под домашний арест максимум, какая сумка? Сумку передать так и не дали, даже какие-то базовые вещи и лекарства.
Путин окончательно решил раскрыть себя полностью. Больший уровень отмороженности будет, только когда начнет убивать детей за дела отцов. Отцов за дела детей уже начал.
Сейчас ищем отца в разных СИЗО Ростова. А может, увезли уже в Архангельск.
Я не буду скрывать, для меня это самое страшное, что могло случиться.
__________________________________________
Пуйло окончательно ох-уел!



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  • 12 | 29.03.2021, 13:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70431 | Рейтинг: +11696,6
Идеология - это ценности и цели
______________________________
Чем ценности и цели в России отличаются от ценностей и целей цивилизованных демократических государств. где нет никакой конкретной идеологии, кроме благополучия граждан и страны.
Ценности - постоянно меняются.
А цель должна быть одна - высокое благосостояние граждан страны - всех, без исключения.



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  • 13 | 29.03.2021, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Имперское устройство России в котором Башкирия колония - это преступление и нельзя и невозможно оправдать



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  • 14 | 29.03.2021, 14:05 | Автор: резус
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В пуйлостане допускается только русский национализм. Россия для русских, русские поля, русская земля. Остальные второсортные. Чем хуже путиномика, тем сильнее вдалбливают в мозги ватников что во всем виноваты нерусские. Вот отберем у них язык, ассимилируем в высокодуховных и заживем.



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  • 15 | 29.03.2021, 14:40 | Автор: Кухарка
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
14 | 29.03.2021, 14:05 | Автор: резус

В пуйлостане допускается только русский национализм. Россия для русских, русские поля, русская земля. Остальные второсортные. Чем хуже путиномика, тем сильнее вдалбливают в мозги ватников что во всем виноваты нерусские. Вот отберем у них язык, ассимилируем в высокодуховных и заживем.
___________________________
Эк, из резуса-то нацик повылез! Ну давай пройдемся по твоему комментарию:

1. допускается только русский национализм - брехня. Русских нациков поразогнали раньше, чем за ваши взялись.
Артподготовка (организация) - запрещена в 2017г
Ассоциация народного сопротивления (АНС) - возбуждённо дело по части 2 статьи 173.1 — незаконное образование юридического лица
Национа́л-большеви́стская па́ртия (НБП) — российская общественно-политическая организация националистического характера, прекратившая своё существование. Запрещена в РФ.
Боевая организация русских националистов, известна как БОРН — группировка праворадикальных русских националистов, также известная как неонацистская группировка - все сидят, кроме одного, правда не совсем за идеолгию. а за убийства
«Вели́кая Росси́я» — незарегистрированная националистическая политическая партия в Российской Федерации. Создана 5 мая 2007 года на учредительном съезде в Москве. Сама сдохла.
Еврази́йский сою́з молодёжи (ЕСМ, также используются наименования «евразийцы», «младоевразийцы», «неоопричники») — общероссийская молодёжная политическая организация. Создана в 2005 году как молодёжная структура в рамках Международного Евразийского движения, возглавляемого Александром Дугиным - тоже давно сдохла

Ну и далее - по списку нацистских организаций в России...

2. Русская земля - татарская земля, чукотская, башкирская, и далее - по списку. Ну глупость же ты несешь!
Русское поле - а татар земледелием занимались, а башкиры? Поле - имеется в виду - с пшеницей, рожью... а не поле брани. например, и даже не картофельное...

3. Россия для всех - ты нагло брешишь! Те, кто так говорил - давным-давно заткнулись или их заткнули - например Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ) — запрещенное националистическое объединение. Заявленной целью объединения является борьба с нелегальной иммиграцией в России. Признано судом экстремистским и запрещено в апреле 2011 года, 9 августа 2011 решение суда вступило в законную силу

В декабре 2010 года лозунг «Россия для русскихъ» (с твёрдым знаком на конце) был включён в Федеральный список экстремистских материалов (п. 866, по решению Черемушкинского районного суда г. Москвы).

4. Опять брешешь, что нерусских обвиняют во всех бедах. Никто насильно вас не ассмилирует - это естественный процесс, связанный с урбанизацией. Не хотите ассимилироваться - живите в родных пенатах, где все знают родной язык и пользуются им.
Никто ваши языки не запрещает изучать ВАМ, запрещают насильственно навязывать их другим. Говорите в семье на родном языке. чтобы ваши дети и внуки его знали, а в школах дадут грамматику, правописание, умение читать и писать на родном языке. НО! Без домашней языковой среды - язык действительно умрет, школа не может дать его в полной мере, если она не национальная по лингвистике и не все предметы в ней ведутся на родном языке.

Нам совершенно не нужно, чтобы вы забыли свои языки - для того чтобы зажить! Это очередная твоя глупость!
В большой части европейских стран - живущих на много лучше нас - никто не заставляет отказываться от родных языков и ассимилироваться целиком и полностью, но это не мешает им жить так же хорошо, как и государствообразующие народы.



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  • 16 | 29.03.2021, 16:45 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15574 | Рейтинг: -2216,8
Макаке с Кухаркой.
Здорово было бы если бы проснулся русский национализм. И английский. И немецкий.
Но в мире разрешён только еврейский национализм. И никто из вас никогда не посмеет даже взвизгнуть в его сторону.
Всех остальных превращают в общечеловеков.
Вы себя ср стороны не видите - бараны баранами.



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  • 17 | 29.03.2021, 17:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Курс истории - для Кухарки:
И.Грозный обратился к башкирам с призывом присоединения! Башкиры на народных собраниях родов решили перейти под вассалитет России на основе РАВНОПРАВНОГО соглашения с царским правительством. В соглашении чётко были оговорены условия. Русское государство сохраняло за башкирами ВСЕ их земли и признало ВОТЧИННОЕ ПРАВО на них (примечательно: кроме башкир, ни один народ, принявший российское подданство, не имел вотчинного права на землю).
Московское правительство ОБЕЩАЛО:
- сохранять местное самоуправление
- не притеснять религию
Башкиры обязались:
- нести военную службу ЗА СВОЙ счёт
- платить казне ясак — поземельную подать.
Прошли годы. В нарушении договорённостей царское правительство разрешило:
- Указ1736 г.- постройку заводов на ВОТЧИННЫХ землях.
- Указы 1744 -1754 – «О безвозмездном изъятии земель под заводы».
Т.е. в 1736 разрешили строить заводы, а в 1754 - эти земли изъяли.
Всего на ВОТЧИННЫХ землях за XVIII в. построено 102 завода.
Пугачев издал указ башкирам сжечь заводы, наказать заводских крестьян за поддержку правительственных войск. Так что всё согласно указу русского лжецаря Пугачева.



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  • 18 | 29.03.2021, 17:29 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 29.03.2021, 14:05 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1735 | Рейтинг: +382,4----------------С фактами не поспоришь , но хрен у и них что получится . Стать таким же как Путин Кухарка и Вдум это нужно быть полным дебилом . Русский мир не жилец .



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  • 19 | 29.03.2021, 17:35 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 29.03.2021, 17:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0------------------- можно и короче- башкиры раком встали с баночкой вазелина .



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2

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  • 20 | 29.03.2021, 18:08 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 29.03.2021, 17:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0-------------------Знаете чем отличается слуга от раба ? Слуга добровольно выбрал свою участь раб подчинился под угрозой смерти Раб мечтает о свободе а слуга мечтает стать господином и иметь своих слуг ( типичный башкирин )



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