Партия жуликов и воров Навального «не любит»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии
Кровавому ублюдку — место ...

1 | 01.03.2021, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Комм ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Страшный сон обнуленного ...

Не нашел ничего умнее забить стрелку по понятиям о п г. Обязан ли циви ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Башкирскую националистку ...

8 | 21.03.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Обсуждаемое за месяц
Раздор из белого дома ...

Ильнар Гарифуллин: Все все прекрасно понимают. ...
  31.03.2021   11520    21

Нищета на защите дворца ...

Башкирия вошла в топ-3 регионов России по качеству организации призыва в 2020-м ...
  31.03.2021   25246    8

Невыборная вакханалия ...

Лилия Чанышева: Выдвигаться от «Единой России» — ниже достоинства. ...
  30.03.2021   41933    26

Партия жуликов и воров ...

Рустем Ахмадинуров: основная база сторонников партии «Единая Россия» этого ...
  30.03.2021   11423    19

Путин и его «правильный ...

За последнее время Владимир Путин дважды обрушивался на национализм. Так, 3 ...
  29.03.2021   32508    44

Последние публикации
Раздор из белого дома ...

Ильнар Гарифуллин: Все все прекрасно понимают. ...
  31.03.2021   39029    21

Нищета на защите дворца ...

Башкирия вошла в топ-3 регионов России по качеству организации призыва в 2020-м ...
  31.03.2021   25482    8

Невыборная вакханалия ...

Лилия Чанышева: Выдвигаться от «Единой России» — ниже достоинства. ...
  30.03.2021   20956    26

Партия жуликов и воров ...

Рустем Ахмадинуров: основная база сторонников партии «Единая Россия» этого ...
  30.03.2021   16046    19

Путин и его «правильный ...

За последнее время Владимир Путин дважды обрушивался на национализм. Так, 3 ...
  29.03.2021   17214    44

Самый поганый суд в мире ...

ВС Башкортостана отказался отменить штраф уфимскому пенсионеру за участие в ...
  26.03.2021   25624    47

Вору из «команды ...

Экс-главе Минстроя Башкирии продлили арест. Рамзиль Кучарбаев подозревается в ...
  26.03.2021   35582    79

Музыкального ублюдка из ...

Нурмагомедов высказался о Моргенштерне и призвал «чистить эту грязь». ...
  25.03.2021   25031    37

Нацист Руслан Габбасов ...

Руслан Габбасов: Может нам в угоду некоторых оскорбленных переименовать ...
  25.03.2021   25917    35

«Команда Хабирова снова ...

Кандидат исторических наук, политолог, член Всемирного форума татарской ...
  24.03.2021   27715    69

Читаемое за месяц
Армия по производству ...

Виль Тухватуллин: Мы не хотим, чтобы ребята из армии приходили инвалидами. ...
  2.03.2021   30432    28

Умереть за дворец Путина ...

Мэр Уфы поблагодарил городскую призывную комиссию “за отличную работу” во время ...
  2.03.2021   16140    26

«Турпродукт» с запахом ...

Новый глава Госкомитета по туризму рассказала, как будет развиваться Башкирия. ...
  3.03.2021   39482    17

Главный могильщик будет ...

Максима Забелина назначили вице-премьером по социальным вопросам в Башкирии. ...
  3.03.2021   20889    10

Пропагандонов собрали в ...

Власти Башкирии подвели итоги работы медиаотрасли за 2020-й год, но на встречу ...
  3.03.2021   43590    22

Архив публикаций
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)
Октябрь 2020 (61)




Партия жуликов и воров Навального «не любит»

Оценили
0


Рустем Ахмадинуров: основная база сторонников партии «Единая Россия» этого персонажа не любит.

Партия жуликов и воров Навального «не любит»


Руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров сообщил, что в рамках праймериз в Госдуму выдвинулись 26 единороссов «от действующих депутатов до электромонтеров», и 35 человек выдвинулись в городской совет Уфы.

— Выборы будут активными, — сказал Ахмадинуров в эфире «Эха», — а праймериз позволяет отобрать качественный состав.

Отвечая на вопрос, смогут ли в партийном отборе принять участие сторонники политика Алексея Навального, Ахмадинуров заметил, что могут, но в их победе не уверен.

— У сторонников данного гражданина есть шансы поучаствовать, но навряд ли победить, основная база сторонников партии «Единая Россия» этого персонажа не любит.

Отвечая на претензию, что в составе членов УИКов в основном учителя и руководство школ, что создает подозрения в фальсификациях под нажимом, партийный руководитель ответил, что сотрудники школ — такие же члены УИКов и нельзя говорить об их предвзятости.

— Любая правящая партия поддерживает учителей, реализуя нацпроекты, поэтому симпатии на стороне правящей партии.

Со слов Ахмадинурова, управление внутренний политики Кремля поставило задачу «не победа любой ценой, а легитимность выборов».

Комментируя прошедший в выходные в Уфе концерт «Спасибо врачам», Ахмадинуров заметил, что мероприятие собрало триста человек, и все они находились в семейном кругу или было выдержано расстояние, за которым следили волонтеры.

— Концерт, который слушал весь парк Гафури. Рассредоточенность людей, территория большая. Нельзя сравнить, например, с концертом Шевчука.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 30.03.2021, 11:15 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40734 | Рейтинг: +5095,2
Рустем - жополиз и хитрован. Сталкивался с ним лично.
И то, что наша бабка сейчас поставит минус , говорит о том, что и она тоже продажная женщина.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 30.03.2021, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дурик, ты зачем усы приклеил?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 30.03.2021, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Партия жуликов и воров Навального «не любит»

Опубликовано: Эхо Москвы | 30.03.2021
====================
Эх, если Навальный не был выкормышем спецслужб англосаксов, ему прямая дорога не меньше чем в госдуму!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 30.03.2021, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Идеология - это всегда разговор о будущем.

А этот разговор о будущем ныне существующие партии не ведут (если не сводить его к планам на ближайшие выборы и соответствующим обещаниям) - просто потому, что этими категориями не мыслят. И своих проектов Большого Будущего не имеют. Ни одна." С.Черняховский.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 30.03.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Со слов Ахмадинурова, управление внутренний политики Кремля поставило задачу «не победа любой ценой, а легитимность выборов».
========================================================
Партия " Единая Россия " самая лживая и антинародная , побеждает все эти годы , за счет фальсификаций итогов " выборов ".



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 30.03.2021, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 30.03.2021, 12:34 | Автор:

Эх, если Навальный не был выкормышем спецслужб англосаксов, ему прямая дорога не меньше чем в госдуму
=================================================
Ты чище , чище подлизывай а сухарики выкусывай !



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 30.03.2021, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Партия жуликов и воров Навального «не любит»
===============
Подавляющее большинство людей в России получили прививки от майданизма благодаря ЯРЧАЙШИМ воплощениям идей англосаксов на (в) Украине.
В Навальном же видят достойного продолжателя этой цели и задачи в России.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 30.03.2021, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 30.03.2021, 12:52 | Автор:

Подавляющее большинство людей в России получили прививки от майданизма благодаря ЯРЧАЙШИМ воплощениям идей англосаксов на (в) Украине.
В Навальном же видят достойного продолжателя этой цели и задачи в России.
===========================================
Подавляющее большинство людей в России безвольные говорливые личности . Ждут когда же батюшка барин , разрешит им " бунтарям " встать с колен .



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 30.03.2021, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 30.03.2021, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

3 | 30.03.2021, 12:34 | Автор:

Эх, если Навальный не был выкормышем спецслужб англосаксов, ему прямая дорога не меньше чем в госдуму
=================================================
Ты чище , чище подлизывай а сухарики выкусывай !

=====================
Странное предложение по сути, полное отсутствие ума и логики у автора.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 30.03.2021, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 30.03.2021, 13:09 | Автор:

Эх, если Навальный не был выкормышем спецслужб англосаксов, ему прямая дорога не меньше чем в госдуму
=================================================
Ты чище , чище подлизывай а сухарики выкусывай !

=====================
Странное предложение по сути, полное отсутствие ума и логики у автора.
===================================================
Развивай моски ! Маскируйся лучше !



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 30.03.2021, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Рустем Ахмадинуров: основная база сторонников партии «Единая Россия» этого персонажа не любит.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ И не только они, но и все патриоты Родины! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 30.03.2021, 16:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Основная база сторонников партии «Единая Россия» Ахмадинурова не терпит.Это факт!!!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 30.03.2021, 17:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Навальный получил 20 выговоров в колонии за месяц
29 марта 2021, 23:55
Блогер Алексей Навальный рассказал о постоянных нарушениях, которые он допускает, находясь в исправительной колонии. Пост об этом он опубликовал на своей странице в Instagram, передает Ura.ru.

«В моем портфолио плохого парня уже есть: признан склонным к побегу в «Кремлевском централе», 4 выговора за 2 недели в СИЗО «Кольчугино», 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 «Покров», — перечислил Навальный.

Также общественник отметил, что в его портфолио находятся на рассмотрении 20 рапортов за то, что он на 10 минут раньше команды «подъем» встал с кровати, отказался выходить на зарядку, предложив начальнику отряда взамен попить кофе, был в футболке на встрече с адвокатом и не стал смотреть видеолекцию, «назвав ее идиотской».

Блогер подчеркнул, что при получении двух выговоров заключенных могут отправить в ШИЗО (штрафной изолятор). «А штука это неприятная, условия там близки к пыточным», — отметил он.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Человека, который не умеет подчиняться и выполнять какие-то требования, никогда нельзя и близко допускать до какой-либо властной функции, так как это грозит репрессиями! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 30.03.2021, 18:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 30.03.2021, 16:46 | Автор:

________ И не только они, но и все патриоты Родины! Очень Опытный
================================================
Нуу всее ! Раз " патриот " Всея Руси ООшка не взлюбил
, то это писец ! В правительстве РФ все " патриоты " - компрадоры
они как Наши местные торговцы и предприниматели посредничающие
между иностранным капиталом и национальным рынком !
Кто высказывается и призывает не воровать при этом , в космических масштабах тот заклятый враг навсегда
Вот ООшка такой же патриот торгующий своим " патриотическим
одухотворенным " воспитанием .



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 30.03.2021, 18:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
14 | 30.03.2021, 18:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 30.03.2021, 16:46 | Автор:

________ И не только они, но и все патриоты Родины! Очень Опытный
================================================
Нуу всее ! Раз " патриот " Всея Руси ООшка не взлюбил
, то это писец ! В правительстве РФ все " патриоты " - компрадоры
они как Наши местные торговцы и предприниматели посредничающие
между иностранным капиталом и национальным рынком !
Кто высказывается и призывает не воровать при этом , в космических масштабах тот заклятый враг навсегда
Вот ООшка такой же патриот торгующий своим " патриотическим
одухотворенным " воспитанием .
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Это надо же какой у человека дар: столько слов и никакого смысла! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 30.03.2021, 19:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 30.03.2021, 18:42 | Автор:

__ Это надо же какой у человека дар: столько слов и никакого смысла! Очень Опытный
============================================
Для недоразвитых москов ! Разжую .
Ты такой -же " патриот Родины " как компрадор - торгаш !
Только торгуешь ты , Мимикрируя к обстоятельствам
своим бесчестьем продажностью и блюдолизством к власти .
Уяснил ?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 30.03.2021, 21:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
16 | 30.03.2021, 19:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 30.03.2021, 18:42 | Автор:

__ Это надо же какой у человека дар: столько слов и никакого смысла! Очень Опытный
============================================
Для недоразвитых москов ! Разжую .
Ты такой -же " патриот Родины " как компрадор - торгаш !
Только торгуешь ты , Мимикрируя к обстоятельствам
своим бесчестьем продажностью и блюдолизством к власти .
Уяснил ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Уяснил, что можешь и понятно для нормального человека написать! Только не по адресу: какой я блюдолиз к власти, если совершенно не одобряю их внутреннюю экономическую политику? Так что не к тому обратился! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 30.03.2021, 21:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Страны Евросоюза передрались из-за российской вакцины - СМИ
30 марта 2021, 15:47
В Европе никак не могут прийти к общему знаменателю - Утро.

Эпидемиологическая обстановка в странах Европейского союза далека от благоприятной. Государства остро нуждаются в препаратах для вакцинации от COVID-19. Однако обратиться за помощью к России не спешат. По данным французский журналистов, сейчас в содружестве идут жаркие дебаты между сторонниками и противниками нашей вакцины.

Разработанный отечественными учеными препарат пока не получил одобрение в Европе. Однако ситуация вынуждает европейцев искать любые пути для обеспечения граждан вакцинами. Французскому изданию Le Mond стало известно, что уже в ближайшее время профильная Европейская комиссия обратиться к России по поводу заключения договоров на поставки "Спутник V".

В статье отмечается, что ряд именитых немецких государственных деятелей активно выступают за начало сотрудничества с нашей страной в вопросе вакцинации. В то же время некоторые итальянские регионы также демонстрируют явную заинтересованность в российском препарате. При этом официальный Рим сопротивляется такому развитию событий. Австрийцы тоже весьма заинтересованы в "Спутнике", но там решили не лезть на рожон и дождаться решения Европейской комиссии. Впрочем, сегодня в прессе появились публикации о том, что Австрия все же намерена закупить около миллиона доз российской вакцины уже в апреле.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Ёкнись башкой об стену! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 30.03.2021, 21:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 30.03.2021, 21:26 | Автор:

__ Уяснил, что можешь и понятно для нормального человека написать! Только не по адресу: какой я блюдолиз к власти, если совершенно не одобряю их внутреннюю экономическую политику? Так что не к тому обратился! Очень Опытный
======================================================
В чем тебе не откажешь , это присутствие Духа обстоятельства -
Спокойствия и комфорта , но моральные принципы вызывают вопросы .



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com