Партия жуликов и воров Навального «не любит»

Рустем Ахмадинуров: основная база сторонников партии «Единая Россия» этого персонажа не любит.Руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров сообщил, что в рамках праймериз в Госдуму выдвинулись 26 единороссов «от действующих депутатов до электромонтеров», и 35 человек выдвинулись в городской совет Уфы.— Выборы будут активными, — сказал Ахмадинуров в эфире «Эха», — а праймериз позволяет отобрать качественный состав.Отвечая на вопрос, смогут ли в партийном отборе принять участие сторонники политика Алексея Навального, Ахмадинуров заметил, что могут, но в их победе не уверен.— У сторонников данного гражданина есть шансы поучаствовать, но навряд ли победить, основная база сторонников партии «Единая Россия» этого персонажа не любит.Отвечая на претензию, что в составе членов УИКов в основном учителя и руководство школ, что создает подозрения в фальсификациях под нажимом, партийный руководитель ответил, что сотрудники школ — такие же члены УИКов и нельзя говорить об их предвзятости.— Любая правящая партия поддерживает учителей, реализуя нацпроекты, поэтому симпатии на стороне правящей партии.Со слов Ахмадинурова, управление внутренний политики Кремля поставило задачу «не победа любой ценой, а легитимность выборов».Комментируя прошедший в выходные в Уфе концерт «Спасибо врачам», Ахмадинуров заметил, что мероприятие собрало триста человек, и все они находились в семейном кругу или было выдержано расстояние, за которым следили волонтеры.— Концерт, который слушал весь парк Гафури. Рассредоточенность людей, территория большая. Нельзя сравнить, например, с концертом Шевчука.