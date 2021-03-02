Невыборная вакханалия ...

Лилия Чанышева: Выдвигаться от «Единой России» — ниже достоинства.Координатор штаба политика Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева исключила вероятность участия сторонников штаба в праймериз партии «Единая Россия».— Со стороны штаба такое участие исключено. Выдвигаться от «Единой России» — ниже достоинства.Напомним, сама Чанышева выдвигается в горсовет Уфы по 7-му округу. По этому же округу от «ЕР» выдвигается совладелец центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин.Она заметила, что штаб будет готовить наблюдателей и призвала к помощи волонтеров.— Будем выпускать расследования и публиковать программу.Она заметила, что штаб планирует сотрудничать с КПРФ в округах, «чтобы не прошли единоросы», а количество сторонников и наблюдателей значительно увеличилось. При этом она напомнила, что в предыдущие избирательная кампании наблюдатели от Общественной палаты Башкирии не написали ни одной жалобы, но активно жаловались на наблюдателей от движения «Голос».