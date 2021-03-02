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Невыборная вакханалия

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Лилия Чанышева: Выдвигаться от «Единой России» — ниже достоинства.

Невыборная вакханалия


Координатор штаба политика Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева исключила вероятность участия сторонников штаба в праймериз партии «Единая Россия».

— Со стороны штаба такое участие исключено. Выдвигаться от «Единой России» — ниже достоинства.

Напомним, сама Чанышева выдвигается в горсовет Уфы по 7-му округу. По этому же округу от «ЕР» выдвигается совладелец центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин.

Она заметила, что штаб будет готовить наблюдателей и призвала к помощи волонтеров.

— Будем выпускать расследования и публиковать программу.

Она заметила, что штаб планирует сотрудничать с КПРФ в округах, «чтобы не прошли единоросы», а количество сторонников и наблюдателей значительно увеличилось. При этом она напомнила, что в предыдущие избирательная кампании наблюдатели от Общественной палаты Башкирии не написали ни одной жалобы, но активно жаловались на наблюдателей от движения «Голос».

Эхо Москвы
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  • 1 | 30.03.2021, 11:25 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40734 | Рейтинг: +5095,2
— Со стороны штаба такое участие исключено. Выдвигаться от «Единой России» — ниже достоинства.
=========================================
Золотые слова! Снимаю шляпу.



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  • 2 | 30.03.2021, 11:47 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40734 | Рейтинг: +5095,2
Любит наша бабка ЕДроссов. И не стесняется.



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  • 3 | 30.03.2021, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Она заметила, что штаб планирует сотрудничать с КПРФ в округах, «чтобы не прошли единоросы»

---------------------------

"Врозь идти, вместе бить"! (В.И.Ленин, ПСС, том 13, стр. 44).



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  • 4 | 30.03.2021, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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От имени уголовника навального на выборы идти позор хуже некуда, даже хуже чем от едра.



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  • 5 | 30.03.2021, 12:32 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40734 | Рейтинг: +5095,2
Правильно! Вова ворует, а Лёша сидит!



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  • 6 | 30.03.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Странное время живем, проходимцы пользуясь нашим многолетним безразличием наживаются на нас. В данном случае коррумпированные чиновники решают в тесных кабинетах кто будет представлять интересы народа в думе. Понятно, что народ может хотеть что угодно, чинушам нужны послушные, воспитанные, богатые депутаты.
Основная причина нашей бедности в нас самих, в нашем наплевательском отношении к политике, выборным должностям и решениям, которые за нас принимают.
Надеюсь это смешное время завершится.



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  • 7 | 30.03.2021, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 30.03.2021, 12:17 | Автор:

От имени уголовника навального на выборы идти позор хуже некуда, даже хуже чем от едра.
==================================================
Это тебе от имени ворья - едра России , выдвигаться в депутаты более " почетно " и престижно !



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  • 8 | 30.03.2021, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 30.03.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Основная причина нашей бедности в нас самих, в нашем наплевательском отношении к политике, выборным должностям и решениям, которые за нас принимают.

----------------

Выборы - разновидность манипуляции. Кого бы ни избрали - он становится
функционером системы. Система изначально порочна. Круг замыкается.



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  • 9 | 30.03.2021, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 30.03.2021, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

4 | 30.03.2021, 12:17 | Автор:

От имени уголовника навального на выборы идти позор хуже некуда, даже хуже чем от едра.
==================================================
Это тебе от имени ворья - едра России , выдвигаться в депутаты более " почетно " и престижно !
====================
Все люди в едра б.яди, весь мир бардак, а ваш наглый Леша и есть мудак.



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  • 10 | 30.03.2021, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 30.03.2021, 12:32 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40732 | Рейтинг: +5096,9

Правильно! Вова ворует, а Лёша сидит!
==============
Правильно, не надо тырить по мелочевке и попутно нападать на воров покруче



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  • 11 | 30.03.2021, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 30.03.2021, 13:00 | Автор:

Все люди в едра б.яди, весь мир бардак, а ваш наглый Леша и есть мудак.
=====================================================
Ты не ошибся , все правильно и обдуманно написал ? Если обдуманно то хвалю , ты мужик !
Лучше быть мудаком ( мужиком ), чем ...." в едра б.яди ..." , то есть замызганной проститеткой в ГД .



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  • 12 | 30.03.2021, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
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«Куда ни кинь — на каждом шагу встречаешь задачи, которые человечество вполне в состоянии разрешить немедленно. Мешает капитализм. Он накопил груды богатства -
и сделал людей рабами этого богатства.»

В.И. Ленин. ПСС.



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  • 13 | 30.03.2021, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Общество ничего не видит, потому что его держат в состоянии глубокого гипноза. Никогда ещё народ не был таким тёмным, как сейчас. Человеку не дают шанса остановиться и осмыслить происходящее. Нескончаемые сериалы, один тупее другого, пошлая эстрада, похотливые или агрессивные фильмы, аккуратно воздействуя на подсознание, культивируют дух эгоизма и насилия. Нормальный человек за короткий промежуток времени превращается в беспринципное животное, ведущее абсолютно бессмысленную жизнь.
©️ Сергей Капица



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  • 14 | 30.03.2021, 15:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка плюсует, хотя именно ее кумиры принесли в нашу жизнь всю эту грязь.



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  • 15 | 30.03.2021, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
5 | 30.03.2021, 12:32 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40732 | Рейтинг: +5096,7
Правильно! Вова ворует, а Лёша сидит!
______________________
"Вор должен сидеть в тюрьме! Будет сидеть! Я сказал"
Прав Жеглов



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3

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  • 16 | 30.03.2021, 15:56 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40734 | Рейтинг: +5095,2
15 | 30.03.2021, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 30.03.2021, 12:32 | Автор: юнг
Публикации: 167 | Комментарии: 40732 | Рейтинг: +5096,7
Правильно! Вова ворует, а Лёша сидит!
______________________
"Вор должен сидеть в тюрьме! Будет сидеть! Я сказал"
Прав Жеглов

==============================================
Всё верно. Именно поэтому я желаю нашему лидеру долгого здоровья. Чтобы успел посидеть .



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  • 17 | 30.03.2021, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Лилия Чанышева: Выдвигаться от «Единой России» — ниже достоинства.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Никто же насильно и не заставляет, чего вылупилась-то! Но не шавкам Обтрухального судить о достоинстве после того, как он вёл себя в суде недостойно по отношению в участнику ВОВ! Очень Опытный



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  • 18 | 30.03.2021, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Она заметила, что штаб планирует сотрудничать с КПРФ в округах, «чтобы не прошли единоросы», а количество сторонников и наблюдателей значительно увеличилось.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Я к этому уже сколько лет призываю, а они только опомнились! Надо выделенные на выборы деньги не разворовывать, а вкладывать в наблюдателей, проводить своих людей в различные избиркомы! Только убогая, которая не смыслит ни в чём вообще, с упорством достойным лучшего применения всё призывает не ходить на выборы! Ну не ходили вы, а чего добились? Кое до кого и из оппозиции уже начинает это доходить, но только не до убогой! Очень Опытный



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  • 19 | 30.03.2021, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 30.03.2021, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 30.03.2021, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Основная причина нашей бедности в нас самих, в нашем наплевательском отношении к политике, выборным должностям и решениям, которые за нас принимают.

----------------

Выборы - разновидность манипуляции. Кого бы ни избрали - он становится
функционером системы. Система изначально порочна. Круг замыкается.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Критикуя - предлагай! Очень Опытный



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  • 20 | 30.03.2021, 17:40 | Автор: Не зарегистрирован
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19 | 30.03.2021, 16:38 | Автор:

__ Критикуя - предлагай! Очень Опытный
===========================================
Уже 30 лет предлагают ! Честно провести Выборы !
При подсчете голосов и заполнения Протоколов голосования , в присутствии представителей различных партий Заполнять и подписывать Протоколы по итогам прошедшего голосования !



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