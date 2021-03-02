"Нищета на защите дворца Путина и яхт олигархов"

Башкирия вошла в топ-3 регионов России по качеству организации призыва в 2020-м году. Правозащитница из регионального СПЧ призвала главу республики снизить норму призыва до «реальной цифры».Республика достигла высокого результата по призыву в прошлом году благодаря «четкой и слаженной работе всех структур», заявил сегодня на оперативном совещании Радий Хабиров. По его словам, в Приволжском федеральном округе Башкирия заняла 1-е место и вошла в список регионов с лучшими показателями по всей стране.«Сейчас комиссия как раз работает и пытается определить, соответственно, кто занял 1-е место. Посмотрим, чем это закончится, пожелаем нашим коллегам успеха», — добавил руководитель республики.В настоящее время в Башкирии, как рассказал Хабиров, начала работу комиссия министерства обороны. Ранее Владимир Путин подписал указ о военном призыве, который начнется 1-го апреля и продолжится до 15-го июля. За прошлый год из региона на срочную службу отправились более 9 тыс. человек, сообщает «Башинформ».Норму призыва необходимо снизить из-за невозможности найти столько здоровых человек, заявила в разговоре с журналистом «Эха» член Совета по правам человека при главе Башкирии Альмира Жукова.«Легко Хабирову говорить, что мы лучшие по призыву в армию. А он не говорит, какие дети уходят?! Больных детей отправляют туда. Скоро вообще все пойдут в армию: инвалид или нет. Потому что женщин рождается больше, чем мужчин. В 10-миллионной Москве столько детей призывают, как у нас в 4-миллионной республике. Это очень плохо», — объяснила она свою позицию.Глава Башкирии должен принять меры по снижению нормы призыва до «реальной цифры» и «не призывать в армию больных детей», считает Жукова. Правозащитники намерены организовать круглый стол с участием общественников, правозащитников, представителей правоохранительных и государственных структур.