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Нищета на защите дворца Путина и яхт олигархов

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Башкирия вошла в топ-3 регионов России по качеству организации призыва в 2020-м году. Правозащитница из регионального СПЧ призвала главу республики снизить норму призыва до «реальной цифры».

Нищета на защите дворца Путина и яхт олигархов


Республика достигла высокого результата по призыву в прошлом году благодаря «четкой и слаженной работе всех структур», заявил сегодня на оперативном совещании Радий Хабиров. По его словам, в Приволжском федеральном округе Башкирия заняла 1-е место и вошла в список регионов с лучшими показателями по всей стране.

«Сейчас комиссия как раз работает и пытается определить, соответственно, кто занял 1-е место. Посмотрим, чем это закончится, пожелаем нашим коллегам успеха», — добавил руководитель республики.

В настоящее время в Башкирии, как рассказал Хабиров, начала работу комиссия министерства обороны. Ранее Владимир Путин подписал указ о военном призыве, который начнется 1-го апреля и продолжится до 15-го июля. За прошлый год из региона на срочную службу отправились более 9 тыс. человек, сообщает «Башинформ».

Норму призыва необходимо снизить из-за невозможности найти столько здоровых человек, заявила в разговоре с журналистом «Эха» член Совета по правам человека при главе Башкирии Альмира Жукова.

«Легко Хабирову говорить, что мы лучшие по призыву в армию. А он не говорит, какие дети уходят?! Больных детей отправляют туда. Скоро вообще все пойдут в армию: инвалид или нет. Потому что женщин рождается больше, чем мужчин. В 10-миллионной Москве столько детей призывают, как у нас в 4-миллионной республике. Это очень плохо», — объяснила она свою позицию.

Глава Башкирии должен принять меры по снижению нормы призыва до «реальной цифры» и «не призывать в армию больных детей», считает Жукова. Правозащитники намерены организовать круглый стол с участием общественников, правозащитников, представителей правоохранительных и государственных структур.

Эхо Москвы
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  • 1 | 31.03.2021, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скоро вообще все пойдут в армию: инвалид или нет.

------------------

А ишо в Америке пидарасов призывают.



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  • 2 | 31.03.2021, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Норму призыва необходимо снизить из-за невозможности найти столько здоровых человек

-------------------------

Эхе-хее... Помню, на сборном пункте Уфы мариновался девять дней, хотя призывников "покупатели" из частей разбирали, максимум, за два дня. Почему так? А я был упёртым: только в авиацию!.. Ну вот, на девятый день появились лейтенанты с голубыми петлицами. Я к начальству: меня, меня запишите!.. Майор смеётся.

Полгода службы-учёбы в Вышнем Волочке в ШМАСе (школе младших авиаспециалистов). И - аэродромные будни, рёв самолётов... Не-ет, братцы, всё это вспоминается с теплотой. Многое узнал, ещё больше повидал.



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  • 3 | 31.03.2021, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"И - аэродромные будни, рёв самолётов... Не-ет, братцы, всё это вспоминается с теплотой. Многое узнал, ещё больше повидал." =================
Да, были времена... Вспомнил свой ШМАС в Спасске Дальнем и аэродромные будни авиамеханика-СДэшника. Ну сейчас время другое, время хилых и умом и телом маменькиных сыночков.



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  • 4 | 31.03.2021, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Горжусь земляками. Не перевелись воины на нашей земле.



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  • 5 | 31.03.2021, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хилые, потому что нет полноценного питания



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  • 6 | 31.03.2021, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нас в сборном отпускали на ночь уфимских.
Как объявились североморские покупатели, по пути на вокзал нашелся хитрюга стал "пьяным" падать в лужи в результате попал в каспийскую флотилию.



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  • 7 | 31.03.2021, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Не отслуживших девушки игнорировали - значит неполноценный как мужчина и
детки будут такие же.



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  • 8 | 31.03.2021, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Нищета на защите дворца Путина и яхт олигархов"
===========
Кроме этого тухлого фейка про дворец заголовок не нашли?
А олигархи с яхтами давно защитились забугорными армиями.
На нашу Армию заклятые "партнеры"вместе с пятой колонной устраивают нападки, значит она защищает страну.
Если Россию ругают наши противники, значит мы на правильном пути.
Аксиома!



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