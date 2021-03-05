Главный поставщик голосов жуликам и ворам

Аббас Галлямов: Республика является одним из важнейших поставщиков голосов для «Единой России».Тот факт, что акции недавно национализированной «Башкирской содовой компании» оказались не у Ротенберга с Тимченко, а были переданы Башкирии, можно рассматривать как свидетельство политической адекватности режима. Республика является одним из важнейших поставщиков голосов для «Единой России» и в условиях падения рейтинга последней, Кремль решил не рисковать.Полгода назад — когда регион неожиданно для всех отказался от собственного иска к акционерам БСК в пользу иска федерального и отозвал своё заявление из арбитража — планы, очевидно, были совсем другими. Тогда до выборов было ещё далеко, Навальный был прикован к больничной койке, а его сторонники на улицу не выходили. Тогда казалось, что компанию вполне можно забрать себе, оставив Башкирию с носом. Что-то с тех пор, однако, поменялось…Иногда протестующим кажется, что их действия бессмысленны. Власть демонстративно их оскорбляет и дубасит палками. На самом деле результат, конечно, есть. Демонстрируя своё недовольство, люди вынуждают режим считаться со своим мнением по многим другим — на первый взгляд с предметом протеста не связанным — вопросам.