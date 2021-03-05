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Главный поставщик голосов жуликам и ворам

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Аббас Галлямов: Республика является одним из важнейших поставщиков голосов для «Единой России».

Главный поставщик голосов жуликам и ворам


Тот факт, что акции недавно национализированной «Башкирской содовой компании» оказались не у Ротенберга с Тимченко, а были переданы Башкирии, можно рассматривать как свидетельство политической адекватности режима. Республика является одним из важнейших поставщиков голосов для «Единой России» и в условиях падения рейтинга последней, Кремль решил не рисковать.

Полгода назад — когда регион неожиданно для всех отказался от собственного иска к акционерам БСК в пользу иска федерального и отозвал своё заявление из арбитража — планы, очевидно, были совсем другими. Тогда до выборов было ещё далеко, Навальный был прикован к больничной койке, а его сторонники на улицу не выходили. Тогда казалось, что компанию вполне можно забрать себе, оставив Башкирию с носом. Что-то с тех пор, однако, поменялось…

Иногда протестующим кажется, что их действия бессмысленны. Власть демонстративно их оскорбляет и дубасит палками. На самом деле результат, конечно, есть. Демонстрируя своё недовольство, люди вынуждают режим считаться со своим мнением по многим другим — на первый взгляд с предметом протеста не связанным — вопросам.

Эхо Москвы
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  • 1 | 02.04.2021, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Относительно приписываемой Сталину фразы "не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают".

Автором фразы является Наполеон III. Произнес он ее после очередного плебисцита во Франции.

Тов. Сталин просто лишь уточнил: «В буржуазных странах важно не как проголосуют, а как посчитают».

Вот с этим не поспоришь. Страна-то у нас нынче аккурат буржуазная. Такштааа...



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  • Гость
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  • 2 | 02.04.2021, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Республика является одним из важнейших поставщиков голосов для «Единой России».
============
Неправда, главным поставщиком голосов пжив являются демократизаторы Украины, а сегодня и глупость кураторов Навального



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4

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  • 3 | 02.04.2021, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чо, Кухарка, обломалась? На ишо:

"Нет человека - нет проблемы".


"Эта фраза, которая приписывается Иосифу Сталину, является самым настоящим художественным вымыслом. В уста генсека ее вложил писатель Анатолий Рыбаков в своем произведении «Дети Арбата».

Сам автор, кстати, позже признавал, что цитата является плодом его воображения, и он даже сокрушался, что люди забыли его авторство."



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3

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  • 4 | 02.04.2021, 12:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70459 | Рейтинг: +11692,4
Я где-то и когда-то приписывала эти фразы СРАлину?! Нет! Вот и пошел на йух, говноед!

На УЖике есть категория фриков, которым пофиг на статьи и темы - им лишь бы Кухарку облаять! Шавки подворотние!
Впрочем - продолжайте. Вы сами того не понимаете, что делаете меня ключевой фигурой сайта своими высерми))))))))))



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2

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  • 5 | 02.04.2021, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На УЖике есть категория фриков, которым пофиг на статьи и темы - им лишь бы Кухарку облаять!

----------------------------

А не лезь со своими молчаливыми минусами. Со статей и тем ты спрыгиваешь
уже на второй странице. Чья бы корова мычала. Ты ить не уснёшь, не облаяв.



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4

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  • Эксперт
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  • 6 | 02.04.2021, 14:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70459 | Рейтинг: +11692,4
Власти Башкирии продлили режим изоляции для пожилых граждан до 14-го апреля

Также работодателям рекомендовано провести вакцинацию сотрудников от коронавируса, — передает ТАСС. Ранее в республике сняли ограничения на заполняемость кинотеатров, театров и спортзалов. Масочный режим сохраняется.
__________________________________
Опять Радий-сломанные уши - отличился своей глупостью и беззаконием!
РАБОТАЮЩИЕ 65+ и 50+ с хроническими - до 1 апреля получали пособие по больничному листу. и, если предположить, что у части из таковых нет пенсии - не заработали еще по разным причнам, то это был их единственный невеликий доход в течение года!
Теперь, когда с 1 апреля в больничных листах из-за пандемии таковым работникам отказано - Хабиров их обрекает на что?! На голодную смерть? На влезание в долги по ЖКХ? На смерть от хронических болезней из-за невозможности приобрести лекарства? На третирование коллекторами из-за долгов по кредитам и влезание в такие долги?
Как минимум - мудрым руководителем этого правителя - не назовешь!
Подсказываю: дабы стимулировать вакцинацию среди таких работников - нужно было в указе хотя бы сделать оговорку - что изоляция не распространяется на тех, кто переболел или сделал прививку. То есть - с предъявления справки на наличие антител - к работе допускать можно!



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  • 7 | 02.04.2021, 14:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70459 | Рейтинг: +11692,4
РАБОТАЮЩИЕ 65+ и 60+ - конечно же - очепяточка



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1

  • # 8 | 02.04.2021, 16:27 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15592 | Рейтинг: -2217,9

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 9 | 02.04.2021, 17:25 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40737 | Рейтинг: +5095,1
5 | 02.04.2021, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На УЖике есть категория фриков, которым пофиг на статьи и темы - им лишь бы Кухарку облаять!

----------------------------

А не лезь со своими молчаливыми минусами. Со статей и тем ты спрыгиваешь
уже на второй странице. Чья бы корова мычала. Ты ить не уснёшь, не облаяв.
=================================
Бабулю не замай! Если её лишить УЖа, она вмиг задохнется в собственной желчи!



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  • 10 | 02.04.2021, 17:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 02.04.2021, 14:42 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70456 | Рейтинг: +11692,5
Власти Башкирии продлили режим изоляции для пожилых граждан до 14-го апреля
Также работодателям рекомендовано провести вакцинацию сотрудников от коронавируса, — передает ТАСС. Ранее в республике сняли ограничения на заполняемость кинотеатров, театров и спортзалов. Масочный режим сохраняется.
_________
Опять Радий-сломанные уши - отличился своей глупостью и беззаконием!
РАБОТАЮЩИЕ 65+ и 50+ с хроническими - до 1 апреля получали пособие по больничному листу. и, если предположить, что у части из таковых нет пенсии - не заработали еще по разным причнам, то это был их единственный невеликий доход в течение года!
Теперь, когда с 1 апреля в больничных листах из-за пандемии таковым работникам отказано - Хабиров их обрекает на что?! На голодную смерть? На влезание в долги по ЖКХ? На смерть от хронических болезней из-за невозможности приобрести лекарства? На третирование коллекторами из-за долгов по кредитам и влезание в такие долги?
Как минимум - мудрым руководителем этого правителя - не назовешь!
Подсказываю: дабы стимулировать вакцинацию среди таких работников - нужно было в указе хотя бы сделать оговорку - что изоляция не распространяется на тех, кто переболел или сделал прививку. То есть - с предъявления справки на наличие антител - к работе допускать можно!
_________
____________
Кухарка, не выгораживайте свого Путина! 13,6 трл руб в РФ неиспользуемых средств федераного бюджета, на эти деньжищи страну можно дважды по самым современным технологиям построить!!! По самым современным технологиям это означает, к примеру, ЖКУ удешевляется на порядок! Для ЕГЭшнутых Путиным разъясняю, это в 10 раз удешевляется! Ваш Путин поддерживает автодорожные ГОСТы соответствующие чуток ухудшенному американскому 1929 г. рождения и те не соблюдает. Для большей ясности, ярая поборница и пособница путинского ставленника славного групповым изнасилованием несовершеннолетних девочек Назаров Андрей Геннадьевича, погибла в автоаварии на трассе Белорецк-Уфа! Погибла потому что в её граде Сибай лечение полноценного, ввиду отсутствия спецоборудования и медикаментов, провести было невозможно! Так что не думайте что если будете выгораживать Путина что это вас не коснётся! А этот Радий всего лишь исполнитель воли Путина, впрочем как и вы Кухарка, озаботилсясын поломойки необходимостью уничтожения нации Башкир, как вы его взахлёб поддержали. А он то смотрит и видит, рядом с Башкирами какие то людишки которые по странной привычки считают себя русскими, ну и чем они лучше!
Этой касается любой сферы доступности, вернее недоступности гражданам Башкортостана инфраструктуры, - вот и мрём усиленно - на первом месте в мире по вымиранию!



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  • # 11 | 02.04.2021, 19:12 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40737 | Рейтинг: +5095,1

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  • # 12 | 02.04.2021, 23:45 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4435 | Рейтинг: -348,5

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