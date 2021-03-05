Фальшивые кандидаты на фальшивых выборах

Банкир и функционеры. Стали известны московские кандидаты в Госдуму от Башкирии. Количество «парашютистов» для нашего региона возросло.Стали известны имена трех кандидатов в депутаты Госдумы РФ от партии «Единая Россия», которые были спущены региональному отделению из федерального центра. Если ранее так называемым «парашютистом» был лишь Павел Крашенинников, то теперь выбор республики был «подрезан».Справедливости ради следует отметить, что в действующем созыве «парашютистов» от партии власти вообще не было. Но таковым был Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы», которому уступили Нефтекамский округ.По единому округу, точнее по списку партии, в гарантированной его части, от Башкирии будут выдвинуты заместитель председателя правления «Альфа-Банка» Владимир Сенин, первый замруководителя ЦИК «Единая Россия» Наталья Орлова и заместитель руководителя аппарата комитета ГД РФ Ирина Панькина. Отношение к нашей республике имеет только последняя, но именно ее считают самым слабым кандидатом из тройки, но не исключено, что ее смог пролоббировать сам Радий Хабиров.С банкиром Сениным все довольно понятно и прозаично, поэтому нет смысла что-то анализировать. Кандидатура Натальи Орловой считается сильной. Как никак она вела финансовые дела последних путинских кампаний. Ирина Панькина работая в аппарате не самой ГД РФ, а лишь одного из комитетов никаким значимым политическим бэкграундом не обладает. Она родилась в 1986 году в Кумертау и, судя по всему, обучалась на юрфаке БашГУ, когда там работал Радий Хабиров. Можно предположить, что он ее и пристроил в парламент страны.Также по одномандатным округам в Госдуму РФ будут баллотироваться вице-спикер ГС РБ Эльвира Аиткулова, действующие депутаты ГД РФ Зариф Байгускаров, Павел Качкаев и Рафаэль Марданшин. По Стерлитамакскому округу идет начальник ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов. В своем окружении главный дорожный инспектор говорит, что устал, а уход в Госдуму РФ по договоренности с руководством региона – это уход от борьбы в транспортной отрасли.Однако злые языки в МВД РФ по РБ утверждают, что мандат полковнику полиции нужен, чтобы якобы избежать возможного уголовного преследования. К слову, тучи над Динаром Гильмутдиновым действительно сгущаются, количество уголовных дел его подчиненных уже давно должно перейти в качество.В партийном списке также обозначены Ильдар Бикбаев и Рима Баталова. Полковника Бикбаева не любят на Тукаева, но его членство в комитете по бюджету и налогам в Госдуме РФ заставляет башкирских чиновников унять неприязнь. А вот участие уважаемой Римы Акбердиновны выглядит как несуразность. Не умаляя ее выдающихся спортивных и общественных заслуг, нужно признать, что ее кондиции уже недостаточны для полноценной парламентской работы.Подводя итог, отметим несколько нюансов. Список, который лоббировали власти республики, в Москве подвергся жесткой правке. Уфе четко дали понять: основные лица от Москвы идут по списку, а ваши «хотелки» по округам. Это означает, что для продвижения большего количества своих кандидатов республиканские власти будут сильнее давить в округах.И далее значит, что уровень электорального беспредела на предстоящих выборах в Башкирии будет зашкаливать.Сразу три явных «парашютиста» вместо прежнего одного также говорит о реальной степени политической влиятельности руководства региона в Администрации Президента РФ и федеральном руководстве партии «Единая Россия».