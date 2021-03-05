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Фальшивые кандидаты на фальшивых выборах

  • Опубликовано: ПроУфу | 02.04.2021
    Раздел: Политика | Просмотры: 17342 | Комментарии: 46
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Банкир и функционеры. Стали известны московские кандидаты в Госдуму от Башкирии. Количество «парашютистов» для нашего региона возросло.

Фальшивые кандидаты на фальшивых выборах


Стали известны имена трех кандидатов в депутаты Госдумы РФ от партии «Единая Россия», которые были спущены региональному отделению из федерального центра. Если ранее так называемым «парашютистом» был лишь Павел Крашенинников, то теперь выбор республики был «подрезан».

Справедливости ради следует отметить, что в действующем созыве «парашютистов» от партии власти вообще не было. Но таковым был Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы», которому уступили Нефтекамский округ.

По единому округу, точнее по списку партии, в гарантированной его части, от Башкирии будут выдвинуты заместитель председателя правления «Альфа-Банка» Владимир Сенин, первый замруководителя ЦИК «Единая Россия» Наталья Орлова и заместитель руководителя аппарата комитета ГД РФ Ирина Панькина. Отношение к нашей республике имеет только последняя, но именно ее считают самым слабым кандидатом из тройки, но не исключено, что ее смог пролоббировать сам Радий Хабиров.

С банкиром Сениным все довольно понятно и прозаично, поэтому нет смысла что-то анализировать. Кандидатура Натальи Орловой считается сильной. Как никак она вела финансовые дела последних путинских кампаний. Ирина Панькина работая в аппарате не самой ГД РФ, а лишь одного из комитетов никаким значимым политическим бэкграундом не обладает. Она родилась в 1986 году в Кумертау и, судя по всему, обучалась на юрфаке БашГУ, когда там работал Радий Хабиров. Можно предположить, что он ее и пристроил в парламент страны.

Также по одномандатным округам в Госдуму РФ будут баллотироваться вице-спикер ГС РБ Эльвира Аиткулова, действующие депутаты ГД РФ Зариф Байгускаров, Павел Качкаев и Рафаэль Марданшин. По Стерлитамакскому округу идет начальник ГИБДД РБ Динар Гильмутдинов. В своем окружении главный дорожный инспектор говорит, что устал, а уход в Госдуму РФ по договоренности с руководством региона – это уход от борьбы в транспортной отрасли.

Однако злые языки в МВД РФ по РБ утверждают, что мандат полковнику полиции нужен, чтобы якобы избежать возможного уголовного преследования. К слову, тучи над Динаром Гильмутдиновым действительно сгущаются, количество уголовных дел его подчиненных уже давно должно перейти в качество.

В партийном списке также обозначены Ильдар Бикбаев и Рима Баталова. Полковника Бикбаева не любят на Тукаева, но его членство в комитете по бюджету и налогам в Госдуме РФ заставляет башкирских чиновников унять неприязнь. А вот участие уважаемой Римы Акбердиновны выглядит как несуразность. Не умаляя ее выдающихся спортивных и общественных заслуг, нужно признать, что ее кондиции уже недостаточны для полноценной парламентской работы.

Подводя итог, отметим несколько нюансов. Список, который лоббировали власти республики, в Москве подвергся жесткой правке. Уфе четко дали понять: основные лица от Москвы идут по списку, а ваши «хотелки» по округам. Это означает, что для продвижения большего количества своих кандидатов республиканские власти будут сильнее давить в округах.

И далее значит, что уровень электорального беспредела на предстоящих выборах в Башкирии будет зашкаливать.

Сразу три явных «парашютиста» вместо прежнего одного также говорит о реальной степени политической влиятельности руководства региона в Администрации Президента РФ и федеральном руководстве партии «Единая Россия».

ПроУфу
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  • 1 | 02.04.2021, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Кому все это интересно, непонятно. Разве что Кухарке, так ей делать больше нечего.



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  • 2 | 02.04.2021, 12:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70459 | Рейтинг: +11692,4
А Глебушка так рассчитывал)))))))))) С октября прошлого и аж до самого февраля этого года, когда, видимо, и узнал, что не видать ему ГД, как своих ушей даже с протекцией Хирурга - потому-то и хлопнул ГРОМКО дверью, заявив, что он только в этот момент понял. что едрисня - партия жуликов и воров)))))

Добавлю, что "гордость роисси" - рядовой дежурант в ковид-госпитале, коих по всей стране - туева хуча и все они точно так же - абсолютно - спасали людей по мере возможности.
И я считаю просто оскорбительным со стороны самого Глебова и тех, кто тут его пытается расхваливать(если это не сам он, конечно) - выпячивать и гигантски преувеличивать заслуги пустышки, у которого фактически нет уже специализации(нет записей в трудовой книжке по какой либо специальности вплоть до 2020 года), а по инфекционным болезням он прослушал курс из 36 часов - онлайн в момент устройства в Зубовский ковид-госпиталь - по отношению к десяткам тысяч медиков, спасавшим и спасающим жизни людей на протяжении года.



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6

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  • 3 | 02.04.2021, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень похоже в Кремле надеются не прошлый криминальный талант башлыка в деле фальсификации выборов, раз увеличили квоту парашютистов.



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5

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  • 4 | 02.04.2021, 13:54 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4435 | Рейтинг: -348,5
Дорогие товарищи, голосуйте за кандидатов от КПРФ и будет всем счастье и пенсия 50 000 р. каждому.



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4

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  • 5 | 02.04.2021, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"2 | 02.04.2021, 12:43 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70452 | Рейтинг: +11695
А Глебушка так рассчитывал)))))))))) С октября прошлого и аж до самого февраля этого года, когда, видимо, и узнал, что не видать ему ГД, как своих ушей даже с протекцией Хирурга - потому-то и хлопнул ГРОМКО дверью, заявив, что он только в этот момент понял. что едрисня - партия жуликов и воров)))))"
____________________________________________________________
__
Да нет, куха, этот Глебушка еще заявится на выборы, не от ЕР, так от другой партии: Ростик найдет ему место! Вот увидишь!



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0

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  • 6 | 02.04.2021, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хули толку-то.



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  • 7 | 02.04.2021, 14:04 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10726 | Рейтинг: -850,8
Думаю и здесь в тему:

97 | 01.04.2021, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован

Если глава республики башкир,то недовольны татары,если главой будет татар,то недовольными будут башкиры.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Были татары главой республики, и всё было также по антитатрски. Так ведь дело не в главах республики, а в других главах. Вот и сейчас один звонок, и даже совершенно простенький, с только вопросом, что творится в республике, и фсё, но не звонят же. Но, и наблюдают, а если без вопросов, значит одобрительно, или хотя бы позволительно. Так чта, так вот.

Из истории взаимоотношений между башкирами и татарами в РБ за последние 100 лет ,можно сделать однозначный вывод, что эти два народа не могут больше жить в одной республике.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Не свисти му му

Поэтому во избежание перерастания конфликта в вооружённое противостояние,необходимо разделить Республику на две республики.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Свистун, много уже разделений на постсоветском пространстве произошло, много. Есть и свежий пример. И здесь важно, разделяют, разделяются вынужденно, и разделяются добровольно. Последнему есть европейский пример Чехословакии.
В нашем случае была идея большой татаро-башкирской республики, но сотворили татаро_башкирские вопросы, но это сделали не наши народы.



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  • 8 | 02.04.2021, 14:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70459 | Рейтинг: +11692,4
Да нет, куха, этот Глебушка еще заявится на выборы, не от ЕР, так от другой партии: Ростик найдет ему место! Вот увидишь!
_______________________________
Не, ну в ГД ему уж точно не попасть))) А в гор-думу Уфы - ему и не нужно, там же не платят и ништяки таксебешные)))) впрочем бездельнику и на них можно худо-бедно прожить, лоббируя интересы точечных застройщиков и УЖХ города.



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  • 9 | 02.04.2021, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"8 | 02.04.2021, 14:07 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70453 | Рейтинг: +11695
Да нет, куха, этот Глебушка еще заявится на выборы, не от ЕР, так от другой партии: Ростик найдет ему место! Вот увидишь!
_______________________________
Не, ну в ГД ему уж точно не попасть))) А в гор-думу Уфы - ему и не нужно, там же не платят и ништяки таксебешные)))) впрочем бездельнику и на них можно худо-бедно прожить, лоббируя интересы точечных застройщиков и УЖХ города."
____________________________________________________________
__
Еще раз тебе говорю: он обязательно пойдет в Госдуму! Но не от ЕР, потому что там решили, что слишком открыто уши растут, а от другой партии, например, СР. Ты сама прекрасно знаешь, что местные отделения всех партий управляются сама знаешь кем. А может быть креативный Ростик заявит его вообще самовыдвиженцем-одномандатником! Сейчас будет пиар из всех дыр на теме увольнения этого жулика в белом халате. Кстати, это увольнение может быть частью ростикиного плана по продвижению глебушки! А то что-то о нем давно не было слышно! Сейчас в его поддержку заявятся разного рода платные пропагандисты, потом глебушка начнет ездить по бомжам: кормить их и лечить их под информационное сопровождение всяких наташ и ирин (есть такие!). А, попав в Госдуму, он примкнет к ЕР!



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  • 10 | 02.04.2021, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- негр с огромной болтярой отшпилил на камеру двух единоросок во время стриптиза в кафе на Красноусольске!!!!



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  • 11 | 02.04.2021, 14:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70459 | Рейтинг: +11692,4
Ой, да брось)))))))))) Нахер он нужен тому же МРАЗЕгулову?! Он же глуп, как пробка! Потом с ним греха не оберешься))))))

И да - Мест в ГД от Б-стана - очень не много - и лобби Хирурга уж тут точно не поможет - не та фигура. И денег у него на покупку места в ГД - нет! Там суммы от 30 млн - и гораздо выше!
Станет Ростик за бесплатно кого-то двигать, рискуя поиметь с этого геморрой?! Нет!

А с оценкой личности Глебова - солидарна))))

ЗЫ не стоило, конечно, ставить минус на твой коммент, я поторопилась. Зря.



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  • 12 | 02.04.2021, 16:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15592 | Рейтинг: -2217,9
7 | 02.04.2021, 14:04 | Автор: Ирек
Публикации: 122 | Комментарии: 10715 | Рейтинг: -849,8

Свистун, много уже разделений на постсоветском пространстве произошло, много. Есть и свежий пример. И здесь важно, разделяют, разделяются вынужденно, и разделяются добровольно. Последнему есть европейский пример Чехословакии.
В нашем случае была идея большой татаро-башкирской республики, но сотворили татаро_башкирские вопросы, но это сделали не наши народы.
____________________________________________
Надо же какой Иришка глыбокомысленный вывод сделала.
Отшельник-философ.
А что же ты шестеришь тем, кто разделяет?
Или ты смех и радость несёшь, а Иришка? Впрочем, да, смех несёшь.
Ты же сама из этих, шестеришь им.



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  • 13 | 02.04.2021, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 02.04.2021, 13:54 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4433 | Рейтинг: -348,6
Дорогие товарищи, голосуйте за кандидатов от КПРФ и будет всем счастье и пенсия 50 000 р. каждому.
3— 1 Оценили
===
г-н 3ю предав народ отдал победу на выборах Борис Николаевичу Гинденбургу под псевдонимом Ельцин, а тот, по словам "я был обыкновенной шпаной"...кстати о своих подельниках из Тамбовско-Измайловской ОПГ с восторгом сообщает. Но дело не в нём, а в этом так называемом народе что усиленно вымирая за сына поломойки голосует!
В России всегда были большие проблемы с понятием "Честь", вернее с её отсутствием!
Яблочники отстаивают интересы народа за что этот же народ им усиленно мстит!
Вольному - воля...концлагерная...



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  • 14 | 02.04.2021, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в январе 19:05 Газпром поставлял газ в Китай по цене менее 120$/1000м3 тысячу кубометров, Узбекистан продавал за 151$, Казахстан за 162$, Туркмения за 187$, мы стали вторыми по объемам после Туркмении в декабре обойдя Казахстан, Ньяма = Бирма поставляла под 352$, то есть они с каждого кубометра газа получают втрое больше чем Путин. Но вот Газпром продает в 3 раза дешевле газ чем Бирма, это идиотизм или откат возникает ?, если это откат, то да г-жа Набиуллина 19:40 права: денег в России прибыло…сообщил Делягин...



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  • 15 | 02.04.2021, 17:14 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10726 | Рейтинг: -850,8
12 | 02.04.2021, 16:04 | Автор: Корней
+++++++++++++++
Му му, му мукай дальше. Слушай му му, а чего тебя твоя частая собеседница Кухерка любимым своим ругательным словом не называет? Наверное знает, что ты любитель потереться, называть мужиков женскими именами, соответствуешь этому. Она же говорила, писала, что в этом слове она подразумевает нечто другое, а к таковым натуралам относиться хорошо.



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  • 16 | 02.04.2021, 17:14 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15592 | Рейтинг: -2217,9
усиленно вымирая за сына поломойки голосует!
В России всегда были большие проблемы с понятием "Честь", вернее с её отсутствием!
Яблочники отстаивают интересы народа за что этот же народ им усиленно мстит!
Вольному - воля...концлагерная...
__________________________________
Интересы какого народа отстаивают яблочники?
Из Вашего комментария понятно, что поломоек, уборщиц и прочих дворников, а также их детей яблочники за народ не считают.
А кто народ по мнению яблочников?



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  • 17 | 02.04.2021, 17:23 | Автор: юнг
    Публикации: 167 | Комментарии: 40737 | Рейтинг: +5095,1
4 | 02.04.2021, 13:54 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 4433 | Рейтинг: -348,6
Дорогие товарищи, голосуйте за кандидатов от КПРФ и будет всем счастье
================================
Да уж лучше за КПРФ (Рашкина), чем за ботокса!



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4

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  • 18 | 02.04.2021, 19:08 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15592 | Рейтинг: -2217,9
Иришка, ты что размычалась?
Слов не находишь?
Ну да, твой словарный запас не дотягивает до Эллочки-людоедки.
Иришка, где ты видела, чтобы я мужчин называл женскими именами? Никогда такого не было.
Мужчинам мужское, бабам бабье.



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1

  • # 19 | 02.04.2021, 19:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 20 | 02.04.2021, 21:05 | Автор: Ирек
    Публикации: 122 | Комментарии: 10726 | Рейтинг: -850,8
18 | 02.04.2021, 19:08 | Автор: Корней
++++++++++++++++++++++++++++++
Му му, му мукаешь, ну продолжай продолжай клоун, скоморох.

Ну да, твой словарный запас не дотягивает до Эллочки-людоедки.
++++++++++++++++++++++++++++++
Пельмень Хернец=Придурец=Кукарец, я в соавторах в сборнике юристов Екатеринбурга даже с Председателем КС РБ З.И. Еникеевым:
https://vk.com/doc502894036_498784682?hash=1cb3cb692e7dde1b4
4&dl=02cbe2e4bc70273fbd
Может ты и его под Эллочку-людоедочку подпишешь?
Или профессора А.С. Смыкалина, под редакцией которого был опубликован этот сборник?
В Предисловии сборника в характеристиках авторов и их работ прописано:
"Столетнему юбилею Башкирской автономной республики, созданной 20 марта 1919 г., посвящены две статьи. Но если автор одной из них З.И. Еникеев +++++считает+++++, что именно с подписания Соглашения Российского Рабоче-Крестьянского Правительства с Башкирским Правительством о Советской Автономии Башкирии 20 марта 1919 г. начинается реальное федеративное строительство в Российской Федерации, то автор другой статьи – И.Г. Гиниятов, напротив, +++++доказывает+++++, что Башкирская АССР (Большая Башкирия) представляла собой неорганическое, а искусственное территориальное образование, в котором привилегирован-ная титульная башкирская нация составляла меньше четверти населения республики. Следует заметить, что публикация статей авторов, которые выражают диаметрально противоположные взгляды по тем или иным проблемам и сюжетам, придаёт особый колорит содержанию сборника".

Я не очень согласен с определением сути моей работы,но напряги пельмень свою жидкую подкепку, что юристы пишут, что их коллега, считает, а я доказываю.

Опять же, если даже автор Предисловия: Академик РАН, Институт истории и археологии Уральского отделения РАН Вениамин Васильевич Алексеев, по твоим куринным, петушиннным утверждениям не сам писал его, то ведь он подписан под ним. И он у тебя, шлёпалы тоже в людоедочках?

А куда ты шушера запишешь автора приветственного письма к публикации сборника, коим являетсся:
"Доктор юридических наук, профессор,Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы Федерального собрания РФ, Председатель Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, государственный советник юстиции РФ, выпускник, аспирант и преподаватель кафедры гражданского права Свердловского юридического института (1989-1993 гг.), профессор кафедры гражданского
права Уральского государственного юридического университета (с 2016 г.)

Павел Владимирович Крашенниников".

Мудак ты му му Хернец=Шушерец, и мозги у тебя куринные, но пыжишься ты очень в кичливости своей. Смотри придурок не лопни с напруги своей тупой кичливости.

Как бы к слову, пельмень и мудель Хернец, моя статья, хотя и пподсокращенная (В оригинале только текст был на 100 страниц, а кроме этого были ещё наглядности в виде таблиц, графиков и прочего) самая большая в сборнике, в 82 страницы. К примеру статья Еникеева 22 стр.
Пельмень, она, эта моя статья была написана просьбе редколегии этого сборника, и при таком её обьёме, они никак не могла быть случайно, не по недогляду опубликована.

Пельмень, я вчера закончил статью с названием "К вопросу бакширского вотчинного землевладения", и уже начинал другую, на подобную же тему. К предстоящей переписи готовлю большую работу, к которой только текста уже более 150 страниц, и как всегда уже есть дополнительный и объёмный файл с наглядностями. Щипок, я и ко 2 тому "История татар Западного Приуралья", давно уже, и тоже по просьбе отправлял вполне объёмный материал. Но какие-то проблемы в Казанях с опубликованием этого тома.

В общем же, приходится констатировать землячок, мудак ты, и подкепка твоя жиджайшая, но гонору, гонору то, что скоро лопнешь со своей тупой кичливости.



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