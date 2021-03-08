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Уголовники в этой стране везде пригодятся

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Экс-главврач РКБ Эльза Сыртланова получила должность в Москве.

Уголовники в этой стране везде пригодятся


Бывший главный врач Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова Эльза Сыртланова устроилась руководителем научно-исследовательского центра по анализу деятельности систем здравоохранения в московской Высшей школе организации и управления здравоохранением, сообщает Ufa1.ru. Как отмечает издание, ректор вуза Гузель Улумбекова отказалась прокомментировать это назначение.

Эльза Сыртланова получила скандальную известность после того, как в конце марта 2020 года в РКБ, которой она руководила, произошла крупнейшая в регионе вспышка нового коронавируса в медучреждениях. В мае прошлого года после шквала критики в ее адрес и начатого эпидрасследования, госпожа Сыртланова оставила должность главврача больницы по собственному желанию. Ей предложили должность главного врача уфимской поликлиники №38, но она отказалась от назначения.

В июне 2020 года Кировский отдел регионального управления СКР отказал в возбуждении уголовного дела по факту халатности руководства РКБ. После представления прокуратуры Башкирии министру здравоохранения Максиму Забелину, к строгой дисциплинарной ответственности привлекли 24 должностных лица, в том числе сотрудников РКБ и минздрава республики. В августе Октябрьский районный суд Уфы признал Республиканскую клиническую больницу виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения опасного заболевания (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ) и обязал медучреждение выплатить в бюджет штраф в размере 100 тыс. руб.

Коммерсант
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  • 1 | 05.04.2021, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта наанализирует так, что и здравоохранения по ОМС в РФ совсем не останется! Очень Опытный



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  • 2 | 05.04.2021, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сыртланова мелкий и мерзкий проект старперов близких белому дому, ну и поимевшие с нее бакшишь, но не смогшие ее продвинуть.
Сейчас не надо разбираться с мелкими жуликами окружающего главного белого дома и его окружения, подруг его жены и ее нарядов, певцов ртом и говорунов по ящику.
Это бессмысленно, как показывает динамика он будет продолжать совершать ошибки, этот процесс даже ускорится. Особенно летом, когда кандидаты в депутаты начнутъ массово сливать компромат друг на дружку и на всех в округе, потом обиженные начнут мелкие тараканьи противостояния.
Надо думать на перспективу, как после этого шабаша, устроенного за последние пару десятков лет неумелым управлением республикой проходимцами, вытаскивать обратно регион на передовые позиции.



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1

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  • 3 | 05.04.2021, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что можно сказать о стране где районы прозваны именем человека (Кирова) у которого гаремом являлся Ленинградский театр оперы и балета!!! Оттуда и 20-летний отщепенец...великодушно разрешивший гражданам гражданам РФ сбор валежника апосля его китайских партнёров!



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  • 4 | 05.04.2021, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.....устроилась руководителем научно-исследовательского центра по анализу деятельности систем здравоохранения в московской Высшей школе организации и управления здравоохранением, сообщает Ufa1.ru.
==============
Ей нашли место, где она может принести существенный вред здравоохранению России.



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  • 5 | 05.04.2021, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 05.04.2021, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что можно сказать о стране где районы прозваны именем человека (Кирова) у которого гаремом являлся Ленинградский театр оперы и балета!!!

----------------

Ой-ой-ой...

"- Товарищ Сталин, ходят слухи, что у Рокоссовского много женщин. Что будем делать?
- Завидовать, Лаврентий!.."



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  • 6 | 05.04.2021, 13:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70478 | Рейтинг: +11690,4
Любовник и отец ее второй дочери Пустовгаров - нашел-таки для нее хорошее местечко. Ну и - алга! Подальше от нас. Пусть теперь интригует подальше от настоящей медицины.
И любовничку удобно - он еще в ноябре прошлого года уволился с Казанского вертолетного завода и переехал в Москву на должность советника генерального директора «Вертолетов России»

А знаете, что обнаружила? В википедии нет статьи о Пустовгарове(хотя он был министром в Б-стане), за то есть о мелком воришке Юлае))))
Поверьте - это кое о чем да говорит))))



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  • 7 | 05.04.2021, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наконец-то такой ожидаемый гадкий и подленький комментарий от Кухарки.
Давай есчо, кто там с кем спит, это же всем так интересно.



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10

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  • 8 | 05.04.2021, 15:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70478 | Рейтинг: +11690,4
7 | 05.04.2021, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован

Каждый понимает в меру своих умственных способностей.
Я писала о протекционизме в пуйлостане.
В демократических странах - подобная история вызвала бы грандиозный скандал, после которого и дама, и кавалер лишились бы своих должностей с позором!



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4

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  • Эксперт
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  • 9 | 05.04.2021, 15:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70478 | Рейтинг: +11690,4
Сейчас смотрю беседу Зубаревич с Олевским. Интервью весьма позновательное, как всегда Зубаревич многое раскрывает рядовому обывателю, но раздражает ведущий(и не меня одну - в реплаях больше половины коментариев говорят именно об этом. И все же - очень интересно, даже более интересно, чем ее прежние вью - поскольку здесь затрагивается тема не только бизнеса и бюджета регионов страны, но и широко раскрывается положение россиян в стране, тема продуктов - почему они дорожают.
Из высказываний легко делается вывод, что в стране недокапитализм! Потому что не должно быть регулируемого властями капитализма. Только рынок регулирует спрос и предложение.

Полезно послушать всем, особенно старому пидорасу О_Ошке, который пи-здит, как дышит, про цены на сахар и подсолнечное масло

https://www.youtube.com/watch?v=gDGBJx9sR5U&t=5s



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3

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  • 10 | 05.04.2021, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я писала о протекционизме в пуйлостане, а в итоге залезла в чужую постель.
Как и всегда. Что это со мной, люди добрые?



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9

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  • 11 | 05.04.2021, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 05.04.2021, 15:16 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70469 | Рейтинг: +11690,6
7 | 05.04.2021, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован

Каждый понимает в меру своих умственных способностей.
Я писала о протекционизме в пуйлостане.
В демократических странах - подобная история вызвала бы грандиозный скандал, после которого и дама, и кавалер лишились бы своих должностей с позором!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! А про Хантера Байдена ты рассказать ничего не хочешь, чудо ты вазовское? Очень Опытный



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7

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  • 12 | 05.04.2021, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 05.04.2021, 15:26 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70469 | Рейтинг: +11690,6
Сейчас смотрю беседу Зубаревич с Олевским. Интервью весьма позновательное, как всегда Зубаревич многое раскрывает рядовому обывателю, но раздражает ведущий(и не меня одну - в реплаях больше половины коментариев говорят именно об этом. И все же - очень интересно, даже более интересно, чем ее прежние вью - поскольку здесь затрагивается тема не только бизнеса и бюджета регионов страны, но и широко раскрывается положение россиян в стране, тема продуктов - почему они дорожают.
Из высказываний легко делается вывод, что в стране недокапитализм! Потому что не должно быть регулируемого властями капитализма. Только рынок регулирует спрос и предложение.

Полезно послушать всем, особенно старому пидорасу О_Ошке, который пи-здит, как дышит, про цены на сахар и подсолнечное масло
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! То, что у нас недокапитализм я и сам без твоих друзей придурочных прекрасно знаю, постоянно его и сам критикую, когда есть за что! Такой капитализм в РФ дерьмократы построили! Теперь про сахар и подсолнечное масло! Если бы не ввели регулирование цен, то ты, идиотка вазовская, уже полгода бы покупала сахар рублей по 70, а подсолнечное масло рублей по 150, а то и дороже! Ты этого хочешь? Да, потому что для либерастов чем хуже для народа, тем лучше! А для меня лучше покупать подешевле, а не дороже! Все твои стоны о том, что сахар и подсолнечное масло пропадут из торговли, как всегда оказались враньём! Так что завали всё то, что у тебя заваливается, прогнозистка хренова! Очень Опытный



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6

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  • 13 | 05.04.2021, 16:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70478 | Рейтинг: +11690,4
10 | 05.04.2021, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован

Открою тебе ВЕЛИКУЮ тайну:

весь протекционизм - это и есть постель! В любой сфере жизни(от кроровьей фермы и до шоу-бизнеса), и в первую очередь - в политической, карьерной, особенно, если протекционируется женщина(бывает, что и мужчина и тоже через постель, не всегда гетеро) - не по своим профессиональным проф-качествам. Та, у которой высокие проф-качества - пробивается сама, участвуя во всевозможных конкурсах - включая конкурсы на вакансии.
Тут, как мы понимаем, обошлось без конкурса. Зато четко прослеживается связь со сменой места работы человека, с которым у нее совместный ребенок.
И да - одно дело - супружеская постель, в нее никто не лезет и это правильно, а другое - прелюбодеяния и протекция любовницам. Это не является ни в одной из стран - запретной темой и не чего меня пытаться стыдить за инфу, свободно распространяемую в СМИ.
Если пуйло бл-ядище, то это не значит, что подобные отношения норма, как и пользование своим положением для протекционизма любовниц и наложниц - тоже норма.

У тебя морально-нравственные критерии вывернуты наизнанку от желания отсосать пуйлу и его вертикали - причем одновременно.



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  • 14 | 05.04.2021, 16:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70478 | Рейтинг: +11690,4
А про Хантера Байдена ты рассказать ничего не хочешь
_____________________________
Была бы гражданкой США - поинтересовалась бы, а так - это ИХ дело. а не твое и не мое.



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2

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  • 15 | 05.04.2021, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 05.04.2021, 16:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70471 | Рейтинг: +11691,2
А про Хантера Байдена ты рассказать ничего не хочешь
_____________________________
Была бы гражданкой США - поинтересовалась бы, а так - это ИХ дело. а не твое и не мое.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! А когда ты писала, что "В демократических странах - подобная история вызвала бы грандиозный скандал", ты была гражданкой США? Скажи хоть один раз честно, что бздишь против хозяев своих писать! Очень Опытный



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6

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  • 16 | 05.04.2021, 16:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70478 | Рейтинг: +11690,4
12 | 05.04.2021, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован

БЛТЬ! Как же нам всем ужастикам повезло!!!! К нам приехал, к нам приехал... величайший ВСЕЗНАЙКА в мире, так, что Веник, Зубаревич, Шульман, Гуриев - нервно курят в сторонке!

Этот старый пиродасище по кличке О_Ошка - не поднялся выше ИП(индивидуального предпринимательства, поскольку нахер никому не обосрался, как профессионал на предприятиях Уфы), в котором он грабил своих работников по-черному во всех смыслах этого слова - платил низкие зарплаты, не устраивал их на работу официально или занижал официальную зарплату, если таковую платил и все же оформлял их на рабоиу официально, не отчислял им на пенсии из-за чего у них нет достаточного стажа для ее назначения, разницу клал себе в карман - несколько миллионов, к тому же сам же и похерил свой бизнес в результате "эффективного" управления и закрыл ИП.
И теперь это уЁбище строит из себя истину в последней инстанции)))))))))
Как же ты смешон!



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  • 17 | 05.04.2021, 16:57 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 5011 | Рейтинг: -755,7
Чехарда с главврачами- это своеобразная игра с времен Рахимова. Вот и Забелина поставил Радий, а тот тасует кадрами как хочет. Иржанова то увольняет то перекидывает в поликлинику. А бывшего главного врача онкодиспансера поставил в главврачом в поликликлинику.. не лучше ли выбросить старую колоду и взять новую некрапленную колоду кадров?



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  • 18 | 05.04.2021, 17:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 05.04.2021, 16:53 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70472 | Рейтинг: +11691,2
12 | 05.04.2021, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован

БЛТЬ! Как же нам всем ужастикам повезло!!!! К нам приехал, к нам приехал... величайший ВСЕЗНАЙКА в мире, так, что Веник, Зубаревич, Шульман, Гуриев - нервно курят в сторонке!

Этот старый пиродасище по кличке О_Ошка - не поднялся выше ИП(индивидуального предпринимательства, поскольку нахер никому не обосрался, как профессионал на предприятиях Уфы), в котором он грабил своих работников по-черному во всех смыслах этого слова - платил низкие зарплаты, не устраивал их на работу официально или занижал официальную зарплату, если таковую платил и все же оформлял их на рабоиу официально, не отчислял им на пенсии из-за чего у них нет достаточного стажа для ее назначения, разницу клал себе в карман - несколько миллионов, к тому же сам же и похерил свой бизнес в результате "эффективного" управления и закрыл ИП.
И теперь это уЁбище строит из себя истину в последней инстанции)))))))))
Как же ты смешон!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Курить бы я никому не советовал, даже в сторонке: вредно для здоровья и собственного бюджета! А про остальное ты сама всё придумала - сама и посмеялась, т.е. самоудовлетворилась! Хотя налогооблагаемую базу я конечно по возможности занижал, но такими хитроумными способами, что пойман не был! А если не пойман, то сама знаешь кто! А почему закрыл ИП, то писал уже неоднократно: стало не хватать здоровья, а для работы его надо довольно много! А про сахар и масло возразить тебе, как я понял, нечего! Очень Опытный



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  • 19 | 05.04.2021, 18:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70478 | Рейтинг: +11690,4
Слушай Зубаревич - про сахар и масло, Илиотина!

Производители отказываются поставлять сахар по замороженным ценам - и вот уже сигналы:

Сахар в Красноярске стали продавать с ограничениями. В некоторых торговых точках продукт отпускают не более 2–5 кг на человека. Ретейлеры отмечают, что на складах в супермаркетах сахар заканчиваются, а когда ждать новых поставок неизвестно.

Воронежские торговые сети испытывают сложности с поставками сахара – производители в ожидании субсидий на компенсацию затрат, анонсированных правительством, приостановили продажи. Об этом в четверг, 1 апреля, журналисту РИА «Воронеж» рассказал собственный источник на рынке.

В понедельник, 22 марта, правительство РФ заявило о готовности с 1 апреля предоставить изготовителям субсидии в размере 5 рублей за каждый килограмм сахара, который они продают ретейлерам по фиксированной цене 36 рублей. Так как до этого времени поставки были не выгодны, производители «заморозили» их.

Такая ситуация наблюдается по всей России, в том числе и в Воронежской области.
_____________________
Дня 3 назад прочла о двухнедельном моратории на поставку сахара в торговые сети и ретейлерам производителями сахара по все стране. И глянула в сбермаркет - 5-кграммовые мешки остались только в МЕТРО - в Ленте и Окее - их уже не было. Но, я сахар не ем, дети мало, а у нас еще килограмма 4 имеется, решили не заказывать в МЕТРО. хотя там доставка и сборка - радует - 1 рубль, вместо 199 в других трех сетях.
Ашан на предмет сахара не смотрела.

Это к высеру старого пидораса О_Ошки.

Так вот (из рассказа Зубаревич) - цена на сахар, оказывается, вернулась к позапрошлому году. С сахаром оказалось все просто:
сахаром мы себя обеспечиваем в полной мере
в 2018-ом был слабый урожай и цена на сахар выросла, в 2019-ом - увеличили площади и погода благоприятствовала - цена на сахар упала и в 2020-ом свекольщики сократили посевные площади - и УПС! опять погода подвела. Цена вернулась к 2018 году...

С подсолнечником немного по-другому - масло гонят взаграницу - это производителям очень выгодно, поскольку им нужны доллары в том числе на закупку оборудования и прочего.

С курятиной и яйцами - другая проблема - птичий грипп на юге страны и сложности с закупкой инкубационного яйца в Норвегии...
А так - яйцом и курятиной мы себя полностью обеспечивали - ничего не импортировали, кроме вот этого инкубационного яйца - из которого и выращивают цыплят - и бройлеров, и несушек.

Я бы дала ссылку на сегодняшнюю хорошую статью с комментариями серьезных экспертов в Ульяновском СМИ на тему сахара, масла, кур и яиц, но вы все равно никуя не читаете и ничем не интересуетесь.



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  • 20 | 05.04.2021, 18:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19 | 05.04.2021, 18:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70473 | Рейтинг: +11691,2
Слушай Зубаревич - про сахар и масло, Илиотина!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! На хрен я что-то слушать буду, тем более твоих придурочных друзей, когда могу сходить в магазин и купить сахар и подсолнечное масло какое захочу? Всё в магазинах есть и никаких ограничений! Это ты никуда не ходишь, поэтому придурочных и слушаешь, а я всё вижу собственными глазами, поэтому лапшу мне на уши не повесить! Очень Опытный



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