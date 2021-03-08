Уголовники в этой стране везде пригодятся

Экс-главврач РКБ Эльза Сыртланова получила должность в Москве.Бывший главный врач Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова Эльза Сыртланова устроилась руководителем научно-исследовательского центра по анализу деятельности систем здравоохранения в московской Высшей школе организации и управления здравоохранением, сообщает Ufa1.ru. Как отмечает издание, ректор вуза Гузель Улумбекова отказалась прокомментировать это назначение.Эльза Сыртланова получила скандальную известность после того, как в конце марта 2020 года в РКБ, которой она руководила, произошла крупнейшая в регионе вспышка нового коронавируса в медучреждениях. В мае прошлого года после шквала критики в ее адрес и начатого эпидрасследования, госпожа Сыртланова оставила должность главврача больницы по собственному желанию. Ей предложили должность главного врача уфимской поликлиники №38, но она отказалась от назначения.В июне 2020 года Кировский отдел регионального управления СКР отказал в возбуждении уголовного дела по факту халатности руководства РКБ. После представления прокуратуры Башкирии министру здравоохранения Максиму Забелину, к строгой дисциплинарной ответственности привлекли 24 должностных лица, в том числе сотрудников РКБ и минздрава республики. В августе Октябрьский районный суд Уфы признал Республиканскую клиническую больницу виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения опасного заболевания (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ) и обязал медучреждение выплатить в бюджет штраф в размере 100 тыс. руб.Оригинал публикации