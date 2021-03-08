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Вор, как обычно: Очередной глава района Башкирии

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Прокуратура Башкирии потребовала уволить главу Куюргазинского района из-за нарушении закона о противодействии коррупции. В муниципалитете ситуацию комментировать отказались.

Вор, как обычно: Очередной глава района Башкирии


В начале прошлого года Юлай Ильясов, по версии силовиков, без конкурса нанял в одну из местных бюджетных организаций на должность исполняющего обязанности директора своего родственника, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее прокуратура уже выносила представление из-за того, что супруга Ильясова курирует благотворительный фонд, «осуществляет контрольные и организационные функции» администрации района, а также незаконно пользуется служебным автомобилем.

Также, как заявили в прокуратуре, в прошлом году Ильясов не предоставил сведения о доходах, расходах и имуществе на общую сумму более 1 млн рублей и не сообщил о существовании 3-х банковских счетов.

Силовики потребовали у районного совета рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Юлая Ильясова в связи с утратой доверия. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

В администрации Куюргазинского района и совете депутатов ситуацию прокомментировать не смогли.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 05.04.2021, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин, ты обещал: Отвечать за всё! 3а язык тебя никто не тянул, - это твоя свобода волеизъявления!

Уходи!!!



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  • 2 | 05.04.2021, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юлай человек на слуху, вечный жид ему в подметки не годится. Вечно обиженный бегал по кабинетам, ныл. Теперь дорвался и сразу попался. С другой стороны, это стало трендом, после Белова уже почетно посидеть немного дома с браслетом на ноге, показать всему миру свою квартиру за 17 лямов и джипец.
Теперь а теперь Юлай со своей женой, счетами и прочими атрибутами. Пора выходить еще на один круг поиска должности, а то уже пенсия близится и место на кладбище пожирнее застолбить. Как надоели эти воры в последние пару лет!



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4

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  • Эксперт
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  • 3 | 05.04.2021, 13:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70478 | Рейтинг: +11690,4
СРАдий - "своих" не сдает, слышали же эту фразочку. Назначил его он год назад, тем более, как и Зулька Гайсина - Юлайка ученик СРАдия - юрфак закончил в 2001(вторая вышка), то есть знаком лично.



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5

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  • Гость
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  • 4 | 05.04.2021, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 05.04.2021, 13:02 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70466 | Рейтинг: +11690,6
СРАдий

-----------

Если хочешь вызвать ассоциации - говори "сТрать", как товарищ турк.



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0

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  • 5 | 05.04.2021, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Потомок бандита и бездельника. Оне способны только воровать и танцевать и дудка дудеть. Тупые от природы.



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  • 6 | 05.04.2021, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
20 миллионов за нерождённых детей

ФСБ вышла на след мошенников, которым удавалось обналичивать сертификаты на материнский капитал. Всего на сумму 20 млн руб. Сертификаты выдавались на детей, которые не рождались. Документы на них оформлялись по фиктивным свидетельствам о рождении.
По данным следствия, возбуждено уголовное дело в отношении работницы Кизилюртовского ЗАГСа, двоих местных жителей и еще нескольких неустановленных пока лиц. Это сотрудники регионального подразделения ПФ РФ и кредитных потребкооперативов.
Думаю, установят супостатов быстро. Достаточно проанализировать документацию.
Следствие считает, что двое из подозреваемых искали женщин, которые за вознаграждение соглашались оформлять поддельные свидетельства о рождении о нерождённых ими детях. Чиновники Пенсионного фонда выдавали по этим документам сертификаты на материнский капитал. А уже работники кооперативов помогали заключать фиктивные договоры ипотеки, по которым подставными лицами обналичивались денежные средства якобы на паевой взнос на строительство квартир. Пока выявлено 34 дагестанских жительницы, которые участвовали в этой, мягко говоря, сомнительной схеме обогащения.
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__ Давно уже пишу, что таких мошенников из тюрьмы надо выпускать только после полного возмещения выявленного вреда! Отсидел срок, а вред не возместил - сиди до тех пор, пока не возместишь, хоть до смерти! Это не даст возможности пользоваться уворованным и хоть немного снизит уровень мошенничества и коррупции! А то отсидят два-три года и живут потом в шоколаде! Очень Опытный



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  • 7 | 05.04.2021, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин - руки прочь от Навального! Я не его сторонник, но дело он ведёт правильное: "вор должен сидеть в тюрьме"...!!!
При принятии антикоррупционных заонов РФ получит второй бюджет, а это утроение зарплат, пенсий, обеспечение всех не имеющих пайком именуемым прожиточным минимумом, лечение больных включая бесплатно зыбопротезирования, это весьма важно в нашей люто морозной стране, а то своим москалям-питерцам строишь обделяя народ РФ. Нефте-газ и другое всем своим инопартнёрам по дешёвке сплавляешь, а россинам по сверзавышнным расценкам!
Путин уходи!



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  • 8 | 05.04.2021, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 05.04.2021, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован

Путин уходи!
============================
дурачёк, а ты уверен что Путин что-то решает? Умные люди говорят, что уже в течение года он играет роль говорящей головы.
Поговори на эту тему с ОО - "борцом с коррупцией", только имей в виду, если ответит - вор громче всех кричит "держи вора"



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  • 9 | 05.04.2021, 16:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разоблачаются ( по жадности и глупости своей) в основном сторонники, либо партЕйцы. Из последнего крупного о 500 миллионах рублей, найденных при обыске только в одной квартире Пензенского губера. Не думаю, что это всё его богатство. Всё проще, ему уже просто некуда вкладывать. «Уже есть всё. Всё куплено, и возможно, не по одному разу. Дети, внуки, жены-любовницы — выплаты давно на регулярной основе и отдельной строкой. Сбережения на черный день никто в здравом уме дома держать не будет, так что это тоже не они. В общем, эти полмиллиарда — это сугубо расходная мелочь… А ведь есть еще заместители, начальники департаментов, руководители всевозможных служб. И это тоже десятки и сотни тумбочек, шкафов и подвалов. И там тоже лежит не последнее, потому что у них тоже уже всё есть… И таких регионов — девять десятков. А над ними — уже федеральная знать. С аппетитами куда как менее скромными. Здесь речь уже не о миллионах и даже не о миллиардах. О триллионах. А потому возникает стойкое понимание — страна потому и живет так убого, что она вся работает на тумбочки и подвалы. Губернаторов, министров, президентов, начальников департаментов и прочих инспекторов.» В стране по данным росстата 20 млн. нищих ( коли росстат, то данные можно умножать на 2 смело), но что характерно, «люди» готовы лизать господский сапог и готовы на любое унижение заради сохранения хоть того нищенского уровня жизни и позорного статуса страны.

И-2



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  • 10 | 05.04.2021, 23:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все эти чинуши прекрасно знают линию партии, знают кто у руля, знают, что у этой страны нет будущего. Вот и стараются успеть, что бы встретить старость в благополучных странах, вывозя туда вагонами.
А дэбилам скрепы и патриотизм, нищенские зарплаты и пенсии, убогое здравохранение и образование, пальмовое масло и плешь вместо тайги.



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  • 11 | 06.04.2021, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главы районов нынче вороватые пошли. То чишминского свои «подвесят за яйца», а его в депутаты спрячут, то илишевский радует квартирами тещи и матери, то Ишимбайский перла мечет, о кушнаренковском мы вообще все знаем, то ли еще будет.
Но вот что странно, все они или насвоих местах просветают или на повышение идут. Не боятся и не прячутся, везде белый дом поддержит, все разрулит.
Постепенно республика обросла славой бандитской вольницы, этакое Гуляй-поле 21 века, с элементами анархии и уголовщины.



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2

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  • 12 | 06.04.2021, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я бывший Вор, крал с бюджета. Сейчас я состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить с портретом Путина, Путин наше Всё! Очень Опытный



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