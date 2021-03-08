Вор, как обычно: Очередной глава района Башкирии

Прокуратура Башкирии потребовала уволить главу Куюргазинского района из-за нарушении закона о противодействии коррупции. В муниципалитете ситуацию комментировать отказались.В начале прошлого года Юлай Ильясов, по версии силовиков, без конкурса нанял в одну из местных бюджетных организаций на должность исполняющего обязанности директора своего родственника, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Ранее прокуратура уже выносила представление из-за того, что супруга Ильясова курирует благотворительный фонд, «осуществляет контрольные и организационные функции» администрации района, а также незаконно пользуется служебным автомобилем.Также, как заявили в прокуратуре, в прошлом году Ильясов не предоставил сведения о доходах, расходах и имуществе на общую сумму более 1 млн рублей и не сообщил о существовании 3-х банковских счетов.Силовики потребовали у районного совета рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Юлая Ильясова в связи с утратой доверия. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.В администрации Куюргазинского района и совете депутатов ситуацию прокомментировать не смогли.