Вор, как обычно: Очередной глава района Башкирии

Не нашел ничего умнее забить стрелку по понятиям о п г. Обязан ли циви ...
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8 | 21.03.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
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В России ужесточили наказание за оскорбление ветеранов. Можно лишиться свободы ...
6.04.2021 18484 8
Совфед: Послание Путина «сформулирует новую систему координат» в стране. ...
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Прокуратура Башкирии потребовала уволить главу Куюргазинского района из-за ...
5.04.2021 22036 12
Экс-главврач РКБ Эльза Сыртланова получила должность в Москве. ...
5.04.2021 29644 35
В России ужесточили наказание за оскорбление ветеранов. Можно лишиться свободы ...
6.04.2021 40698 8
Совфед: Послание Путина «сформулирует новую систему координат» в стране. ...
6.04.2021 25375 2
Прокуратура Башкирии потребовала уволить главу Куюргазинского района из-за ...
5.04.2021 23259 12
Экс-главврач РКБ Эльза Сыртланова получила должность в Москве. ...
5.04.2021 37047 35
В Башкирии срывают концерты татарских исполнителей, ставят скандальные стелы в ...
3.04.2021 33618 68
Банкир и функционеры. Стали известны московские кандидаты в Госдуму от ...
2.04.2021 17678 58
Аббас Галлямов: Республика является одним из важнейших поставщиков голосов для ...
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Азат Бадранов: каждый день и каждый этап истории «Куштау», перешедшей в историю ...
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Контрольный пакет акций БСК передали Башкирии. Что изменится? ...
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Смертность младенцев в Башкирии выросла почти на 40%. ...
8.03.2021 38345 19
Ильнар Гарифуллин анализирует последние действия властей Башкортостана, которые ...
8.03.2021 41474 26
Общественная палата Башкирии обратилась в прокуратуру с жалобой на СМИ Татарии. ...
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Врио главы МинЖКХ Башкирии стала чиновница из команды арестованного Беляева. ...
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Вор, как обычно: Очередной глава района Башкирии
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