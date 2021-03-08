Воровать с новой силой? «Новая система координат»

Совфед: Послание Путина «сформулирует новую систему координат» в стране.В Совете Федерации также добавили, что входе Послания Федеральному собранию президент страны Владимир Путин озвучит актуальные для России задачи.21 апреля президент Росси Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Со слов спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в этом году Послание, которое создаст «новую систему координат», пишут «РИА Новости».– Это будет такое послание нового времени, я бы сказала, формулирующее новую систему координат, - сообщила Матвиенко.Кроме этого она также добавила, что входе Послания Федеральному собранию президент озвучит актуальные для России задачи. Со слов спикера Совфеда, озвученные Путиным задачи будет необходимо оперативно выполнить. По ее мнению, вполне вероятно, что на следующий день после Послания, 23 апреля, пройдет заседание по вопросам законодательства.Матвиенко считает, что поставленные Путиным задачи необходимо будет оперативно выполнить. Поэтому 23 апреля в Совфеде РФ пройдет заседание по вопросам законодательства.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, президент обратиться с Посланием к Федеральному собранию уже в апреле. Как стало известно, оно пройдет в очном формате.