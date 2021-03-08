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Весеннее обострение: Ветераны как новая религия

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В России ужесточили наказание за оскорбление ветеранов. Можно лишиться свободы сроком до пяти лет.

Весеннее обострение: Ветераны как новая религия


Владимир Путин ужесточил наказание за оскорбление ветеранов и распространение ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Теперь за реабилитацию фашизма или оскорбления ветерана последует лишение свободы сроком на пять лет, штраф до пяти миллионов рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода за период от года до пяти лет, или принудительные работы до пяти лет. Такое наказание могут получить злоумышленники, которые нарушили новый закон по предварительному сговору, используя служебное положение или СМИ и интернет. Они могут лишиться должности или получить запрет заниматься некоторыми видами деятельности.

За распространение ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также о ветеранах Великой Отечественной войны, согласно новым поправкам, грозит штраф до трех миллионов или принудительные работы до трех лет и лишение свободы на три года.

Новые поправки определили наказание за публичное распространение неуважительных высказываний о днях воинской славы и памятных датах России, оскорбление памяти защитников Отечества, а также осквернение символов воинской славы России и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

За такие нарушения виновным грозит штраф до трех миллионов рублей, с обязательными работами до 360 часов, исправительными работами до года, принудительными работами до трех лет и лишение свободы на срок до трех лет. При отягчающих обстоятельствах максимальный штраф будет достигать пяти миллионов рублей, а максимальный срок лишения свободы составит пять лет.

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 06.04.2021, 12:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70478 | Рейтинг: +11690,4
За распространение ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны
_____________________________________
Эта статья Мелынскому рыдает - аз 28 панфиловцев, которые воскресли да еще к фашистам перебежали(некоторые)



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  • Гость
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  • 2 | 06.04.2021, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давно порабфло принять этот зауон. А то повадилась всякая мразь оскорблять ветеранов. Особенно, когда они постарели, а броьшинство умерли. Немогут ответить. Оскорбляли бы их, когда они были сильны и здоровы. Нотогда ссали. Зато сейчас почувствовали себя в силе.



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  • Гость
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  • 3 | 06.04.2021, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Весьма своевременное решение, ибо амеры намедни отчеканили нагрудную побрякушку с изображением трёх флагов "стран-победительниц" (без флага СССР). У них харя не треснет?



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3

  • # 4 | 06.04.2021, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 5 | 06.04.2021, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Гость
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  • 6 | 06.04.2021, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Писателя фронтовика Астафьева процитируешь, то же срок?



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  • 7 | 06.04.2021, 12:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70478 | Рейтинг: +11690,4
Больше, чем власть оскорбляет ветеранов - своим бездействием, наплевательством, и старики участвовавшие в ВОВ или горбатившиеся в тылу малолетками, доживают свой не малый век в ужасающих условиях - оскорбить не возможно!



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  • Эксперт
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  • 8 | 06.04.2021, 12:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70478 | Рейтинг: +11690,4
Да, теперь только и остается, что цитировать воспоминания самих фронтовиков, нобелевского лауреата Алексиеевич и то, что вырвалось из закрытых теперь архивов и архивов других стран - с полным указанием реквизитов - источник, станица, номер записи в архиве, скриншот.



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