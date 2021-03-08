Весеннее обострение: Ветераны как новая религия

В России ужесточили наказание за оскорбление ветеранов. Можно лишиться свободы сроком до пяти лет.Владимир Путин ужесточил наказание за оскорбление ветеранов и распространение ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Документ опубликован на сайте правовой информации.Теперь за реабилитацию фашизма или оскорбления ветерана последует лишение свободы сроком на пять лет, штраф до пяти миллионов рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода за период от года до пяти лет, или принудительные работы до пяти лет. Такое наказание могут получить злоумышленники, которые нарушили новый закон по предварительному сговору, используя служебное положение или СМИ и интернет. Они могут лишиться должности или получить запрет заниматься некоторыми видами деятельности.За распространение ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также о ветеранах Великой Отечественной войны, согласно новым поправкам, грозит штраф до трех миллионов или принудительные работы до трех лет и лишение свободы на три года.Новые поправки определили наказание за публичное распространение неуважительных высказываний о днях воинской славы и памятных датах России, оскорбление памяти защитников Отечества, а также осквернение символов воинской славы России и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.За такие нарушения виновным грозит штраф до трех миллионов рублей, с обязательными работами до 360 часов, исправительными работами до года, принудительными работами до трех лет и лишение свободы на срок до трех лет. При отягчающих обстоятельствах максимальный штраф будет достигать пяти миллионов рублей, а максимальный срок лишения свободы составит пять лет.