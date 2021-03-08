Из кремля — только вперед ногами

Владимир Путин готовится править Россией еще полтора десятилетия. В предстоящем послании Федеральному собранию он может рассказать, как именно.Тот редкий случай, когда Валентина Матвиенко сказала правду: послание Владимира Путина Федеральному собранию, с которым он выступит 21 апреля, будет «посланием нового времени». Действительно, Путин впервые произнесет его в качестве фактически пожизненного президента России. Именно в день объявления даты послания он подписал закон, разрешающий ему переизбираться еще на два срока. Символизм более чем прозрачный: я пробуду с вами еще 15 лет. Как минимум.Речь будет предвыборная (в той степени, в какой намеченный на сентябрь процесс можно считать выборами в Государственную думу), поэтому предположу: во-первых, Путин скажет, что с пандемией COVID-19 страна в целом успешно справляется. Во-вторых, объявит о новых выплатах и льготах различным группам граждан. Коль скоро он, похоже, не пойдет во главе списка «Единой России», нужно поддержать сильно ослабевшую и поднадоевшую гражданам картонную конструкцию рублем. Ведь «ЕдРо» все равно воспринимается многими как «партия Путина». Даже администрация президента признает: никакого конституционного большинства «Единой России» не светит. Поэтому ассоциация ее с финансовыми вливаниями — один из немногих инструментов поднятия рейтинга, если не считать, разумеется, пресловутого административного ресурса. Нельзя исключить и предложений, призванных в будущем еще больше усилить контроль Кремля над остатками выборов: например, отказа от выборов по партийным спискам и перехода исключительно к системе одномандатных округов. То, что в нормальной демократии было бы вполне приемлемым, в России будет означать еще более жесткий отбор кандидатов в депутаты по шкале лояльности.Но внутренней политикой послание Путина, скорее всего, не ограничится. Один из главных «международников» Совфеда Андрей Климов высказал предположение: 21 апреля «наш руководитель» объявит о неких мерах против тех западных стран, которые действуют в отношении России — то есть на самом деле Кремля — «с позиции силы» и презрев дипломатический этикет (явный намек на интервью Байдена телеканалу ABC, в котором он фактически назвал Путина «убийцей»). В начале марта США ввели новые и, как утверждают специалисты, весьма болезненные санкции, затрагивающие российскую аэрокосмическую отрасль, и было бы не в стиле «нашего руководителя» оставить такое без хотя бы символического ответа.В преддверии оглашения президентских посланий всегда идет нагнетание ажиотажа. Но на этот раз та же Валентина Матвиенко сообщила: Совет Федерации соберется на пленарное заседание через день после послания, чтобы срочно начать выполнять указания Путина. На фоне передвижений российской армии у границ Украины и милитаристской истерии на государственном телевидении возникает вопрос: какие? Может ли это быть законодательное оформление признания так называемых ЛНР и ДНР? Или, как вариант, формальная санкция верховному главнокомандующему ввести на фактически уже контролируемую Россией территорию Донбасса «миротворцев» — разумеется, для защиты мирного населения (пока?) непризнанных республик от «украинской военщины». Такое предположение недавно выдвинул известный британский политолог Джеймс Шерр.На фоне драмы Алексея Навального, которому на момент написания этих строк не давали разрешения вызвать врача, любые громкие акции, отвлекающие внимание Запада, полезны Кремлю. Угрожающее состояние здоровья лидера оппозиции заставляет предположить, что его жизнь может стать разменной монетой в игре вокруг Украины. Выглядит все так, будто Навального и его семью пытаются довести до состояния, когда выезд за границу — на этот раз навсегда — станет единственным выходом.Если Матвиенко права и послание станет вехой «нового времени» Путина, то это время будет для страны довольно печальным — без какой бы то ни было оппозиции, в жесткой изоляции от западных демократий, с постоянной угрозой новых военных конфликтов и милитаризацией, поставленной на поток.Вроде бы ничего нового. Но на душе почему-то неспокойно.