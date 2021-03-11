Нищий народ встает с колен: Сплотимся вокруг нацлидера и затянем пояса

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии
Страшный сон обнуленного ...

Не нашел ничего умнее забить стрелку по понятиям о п г. Обязан ли циви ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Башкирскую националистку ...

8 | 21.03.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Самый поганый суд в мире

...Обтрухальный, являясь агентом западных спецслужб и работая на них, ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Обсуждаемое за месяц
Фальшивый потерпевший ...

О башкиризации татар и татаризации башкир. Должна ли власть иметь отношение к ...
  9.04.2021   11599    0

В Башкирии снова украли: ...

В Башкирии смыло дороги за 20 млн рублей, отсыпанные по поручению Хабирова. ...
  9.04.2021   28649    0

Фальшивые коммунисты на ...

Юнир Кутлугужин: «Мы голосовали за принятие закона о детях войны». В год ...
  8.04.2021   14617    15

Нищий народ встает с ...

В 2021 году число банкротств среди россиян выросло почти в два раза. По данным ...
  8.04.2021   35941    7

Хунта в раздумьях ...

В середине марта в московском отеле «Измайлово» во время проведения форума ...
  8.04.2021   42438    6

Последние публикации
Фальшивый потерпевший ...

О башкиризации татар и татаризации башкир. Должна ли власть иметь отношение к ...
  9.04.2021   15773    0

В Башкирии снова украли: ...

В Башкирии смыло дороги за 20 млн рублей, отсыпанные по поручению Хабирова. ...
  9.04.2021   22900    0

Фальшивые коммунисты на ...

Юнир Кутлугужин: «Мы голосовали за принятие закона о детях войны». В год ...
  8.04.2021   41571    15

Нищий народ встает с ...

В 2021 году число банкротств среди россиян выросло почти в два раза. По данным ...
  8.04.2021   17887    7

Хунта в раздумьях ...

В середине марта в московском отеле «Измайлово» во время проведения форума ...
  8.04.2021   24095    6

«Либертарианская партия» ...

Активисты регионального отделения незарегистрированной в России партии в ...
  7.04.2021   37415    13

В Уфе спорят о том, где ...

Вопрос будет рассмотрен на сессии горсовета 7 апреля. Увековечение имени Сергея ...
  7.04.2021   22381    20

Из кремля — только ...

Владимир Путин готовится править Россией еще полтора десятилетия. В предстоящем ...
  7.04.2021   40455    13

Весеннее обострение: ...

В России ужесточили наказание за оскорбление ветеранов. Можно лишиться свободы ...
  6.04.2021   16657    89

Воровать с новой силой? ...

Совфед: Послание Путина «сформулирует новую систему координат» в стране. ...
  6.04.2021   12944    20

Читаемое за месяц
Конченый вуз, конченая ...

Ильнар Гарифуллин: Короче полное грехопадение моего любимого истфака. ...
  11.03.2021   33253    15

Распил бабла на «будущем ...

В будущее через настоящее: куда планируется вести башкирский народ ближайшие 10 ...
  11.03.2021   42289    42

Многолетнее насилие ...

Башкирия заняла 55-е место среди регионов России по качеству образования. ...
  12.03.2021   19088    17

Воруют налоги и нагибают ...

До конца апреля в бюджетных учреждениях Уфы городские власти объявили ...
  12.03.2021   24777    49

О лживых башкирских СМИ ...

Кампанией по закручиваю гаек назвал вал судебных исков к «Эху» доктор ...
  12.03.2021   11658    14

Архив публикаций
Апрель 2021 (19)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)




Нищий народ встает с колен: Сплотимся вокруг нацлидера и затянем пояса

  • Опубликовано: ПроУфу | 08.04.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 34911 | Комментарии: 7
Оценили
0


В 2021 году число банкротств среди россиян выросло почти в два раза. По данным аналитиков, число банкротов в России в 2021 году выросло на 81,5%.

Нищий народ встает с колен: Сплотимся вокруг нацлидера и затянем пояса


В 2021 году число банкротов среди россиян выросло почти в два раза в сравнении с прошлым годом, пишет РБК со ссылкой на исследование «Федресурса».

По данным аналитиков, количество банкротств в 2021 году увеличилось на 81,5%. В первом квартале текущего года банкротами были признаны 40 569 россиян, включая индивидуальных предпринимателей. При этом годом ранее их число составляло в половину меньше, 22 356 человек. Кроме того, в этом году процедура банкротства была начата по заявлению самих должников в 95,3% случаев против 93% в 2020 году.

Больше всего банкротств граждан зафиксировано в Москве (2 224 случая), Подмосковье (2 176), Краснодарском крае (2 109), Самарской области (1 887), Санкт-Петербурге (1 747) и Башкирии (1 720).

Стоит отметить, что количество корпоративных банкротств в 2021 году наоборот снизилось на 8,1% по сравнению с прошлым годом. За первую четверть этого года было принято 2 395 решений о банкротстве юридических лиц. В 2020 году это число составляло 2 607.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 08.04.2021, 12:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70496 | Рейтинг: +11687,9
Через 2 недели узнаем, чем пуйло собрался купить расположение своих рабов. Ждем подачек - старикам(ядерный пуйло-электорат) и детям - до 7 лет, не старше.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 08.04.2021, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все Байдан виноват, проклятый трапный старик.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 08.04.2021, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Требуем,чтобы Рахимовы и их приспешники вернули народу ворованное!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 08.04.2021, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.04.2021, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован

Требуем,чтобы Рахимовы и их приспешники вернули народу ворованное!
==== +
а также привлечь к угол ответственности за акции устрашения массированными избиениями городов Башкортостана! Путина, дозволившего оное также!!!

Путин, мы всё помним!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 08.04.2021, 17:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая "интересная" статья, но в ней ни слова о том, что с сентября или октября (точно не помню) 2020 года упростили процедуру банкротства, поэтому и подают больше заявлений и получают этот статус! И ещё! Умный человек в долговую кабалу старается не влазить! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 08.04.2021, 18:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 08.04.2021, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все Байдан виноват, проклятый трапный старик.
===
старик ваш Путин из бункера не вылазит, а Байден хотя и спотыкаясь, но ходит!!! А что, он не прав что вашего путина убийцей на весь мир обозвал??! -
Народ РФ который год вымирает!

кто под стенами Кремля убил Б.Е. Немцова?!
ныне совсем состарился, даже отравить толком не способен, пращуры это умели ещё в средневековье!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 08.04.2021, 18:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 08.04.2021, 18:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 08.04.2021, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все Байдан виноват, проклятый трапный старик.
===
старик ваш Путин из бункера не вылазит, а Байден хотя и спотыкаясь, но ходит!!! А что, он не прав что вашего путина убийцей на весь мир обозвал??! -
Народ РФ который год вымирает!

кто под стенами Кремля убил Б.Е. Немцова?!
ныне совсем состарился, даже отравить толком не способен, пращуры это умели ещё в средневековье!
____________
"кто под стенами Кремля убил Б.Е. Немцова?!"
Действительно, кто?
Куму нужно было мочить этого говняка у Кремля, а не в сортитре?
Вот уж только не Путину.



Оценили
7






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com