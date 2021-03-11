Нищий народ встает с колен: Сплотимся вокруг нацлидера и затянем пояса

В 2021 году число банкротств среди россиян выросло почти в два раза. По данным аналитиков, число банкротов в России в 2021 году выросло на 81,5%.В 2021 году число банкротов среди россиян выросло почти в два раза в сравнении с прошлым годом, пишет РБК со ссылкой на исследование «Федресурса».По данным аналитиков, количество банкротств в 2021 году увеличилось на 81,5%. В первом квартале текущего года банкротами были признаны 40 569 россиян, включая индивидуальных предпринимателей. При этом годом ранее их число составляло в половину меньше, 22 356 человек. Кроме того, в этом году процедура банкротства была начата по заявлению самих должников в 95,3% случаев против 93% в 2020 году.Больше всего банкротств граждан зафиксировано в Москве (2 224 случая), Подмосковье (2 176), Краснодарском крае (2 109), Самарской области (1 887), Санкт-Петербурге (1 747) и Башкирии (1 720).Стоит отметить, что количество корпоративных банкротств в 2021 году наоборот снизилось на 8,1% по сравнению с прошлым годом. За первую четверть этого года было принято 2 395 решений о банкротстве юридических лиц. В 2020 году это число составляло 2 607.