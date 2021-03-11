"Фальшивые коммунисты на подсосе у жуликов и воров"

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Лучшие комментарии
Страшный сон обнуленного ...

Не нашел ничего умнее забить стрелку по понятиям о п г. Обязан ли циви ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Башкирскую националистку ...

8 | 21.03.2021, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Самый поганый суд в мире

...Обтрухальный, являясь агентом западных спецслужб и работая на них, ...
  Рейтинг: +4  ЯСЕНПЕНЬ

Обсуждаемое за месяц
Фальшивый потерпевший ...

О башкиризации татар и татаризации башкир. Должна ли власть иметь отношение к ...
  9.04.2021   11599    0

В Башкирии снова украли: ...

В Башкирии смыло дороги за 20 млн рублей, отсыпанные по поручению Хабирова. ...
  9.04.2021   28649    0

Фальшивые коммунисты на ...

Юнир Кутлугужин: «Мы голосовали за принятие закона о детях войны». В год ...
  8.04.2021   14617    15

Нищий народ встает с ...

В 2021 году число банкротств среди россиян выросло почти в два раза. По данным ...
  8.04.2021   35941    7

Хунта в раздумьях ...

В середине марта в московском отеле «Измайлово» во время проведения форума ...
  8.04.2021   42438    6

Последние публикации
Фальшивый потерпевший ...

О башкиризации татар и татаризации башкир. Должна ли власть иметь отношение к ...
  9.04.2021   15773    0

В Башкирии снова украли: ...

В Башкирии смыло дороги за 20 млн рублей, отсыпанные по поручению Хабирова. ...
  9.04.2021   22900    0

Фальшивые коммунисты на ...

Юнир Кутлугужин: «Мы голосовали за принятие закона о детях войны». В год ...
  8.04.2021   41571    15

Нищий народ встает с ...

В 2021 году число банкротств среди россиян выросло почти в два раза. По данным ...
  8.04.2021   17887    7

Хунта в раздумьях ...

В середине марта в московском отеле «Измайлово» во время проведения форума ...
  8.04.2021   24095    6

«Либертарианская партия» ...

Активисты регионального отделения незарегистрированной в России партии в ...
  7.04.2021   37415    13

В Уфе спорят о том, где ...

Вопрос будет рассмотрен на сессии горсовета 7 апреля. Увековечение имени Сергея ...
  7.04.2021   22381    20

Из кремля — только ...

Владимир Путин готовится править Россией еще полтора десятилетия. В предстоящем ...
  7.04.2021   40455    13

Весеннее обострение: ...

В России ужесточили наказание за оскорбление ветеранов. Можно лишиться свободы ...
  6.04.2021   16657    89

Воровать с новой силой? ...

Совфед: Послание Путина «сформулирует новую систему координат» в стране. ...
  6.04.2021   12944    20

Читаемое за месяц
Конченый вуз, конченая ...

Ильнар Гарифуллин: Короче полное грехопадение моего любимого истфака. ...
  11.03.2021   33253    15

Распил бабла на «будущем ...

В будущее через настоящее: куда планируется вести башкирский народ ближайшие 10 ...
  11.03.2021   42289    42

Многолетнее насилие ...

Башкирия заняла 55-е место среди регионов России по качеству образования. ...
  12.03.2021   19088    17

Воруют налоги и нагибают ...

До конца апреля в бюджетных учреждениях Уфы городские власти объявили ...
  12.03.2021   24777    49

О лживых башкирских СМИ ...

Кампанией по закручиваю гаек назвал вал судебных исков к «Эху» доктор ...
  12.03.2021   11658    14

Архив публикаций
Апрель 2021 (19)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)
Декабрь 2020 (55)
Ноябрь 2020 (53)




Фальшивые коммунисты на подсосе у жуликов и воров

  • Опубликовано: ПроУфу | 08.04.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 19324 | Комментарии: 15
Оценили
0


Юнир Кутлугужин: «Мы голосовали за принятие закона о детях войны». В год выборов Правительство республики решилось на дополнительные бюджетные расходы пожилым.

Фальшивые коммунисты на подсосе у жуликов и воров


Башкирия встретит 76-ю годовщину Победы со вступившим в силу региональным законом «О детях войны». Он коснется 189 тысяч жителей республики.

Дискуссия о необходимости придания особого статуса этой категории граждан шла в республике без малого десятилетие. Лишь в нынешнем году власти нашли средства, чтобы гарантировать выплаты людям, чьё детство было украдено войной.

Поддержка рублём и сочувствием

Башкирия пополнила список примерно из трёх десятков регионов, где уже действуют аналогичные нормативные акты. Первым стала Вологодская область, принявшая такой закон в 2009 году. Согласно ему, граждане, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, могут ежемесячно рассчитывать на дополнительные 1500 рублей. Из соседних регионов, поддержавших «детей войны» – Чувашия (закон принят в апреле 2020 года и предполагает различные виды нематериальной поддержки), Оренбургская область (законом, принятым в 2014 году, предусмотрена ежемесячная выплата в 300 рублей и набор льгот). В Удмуртии закон, вступивший в силу в 2016 году, предполагает ежемесячные выплаты от 300 до 500 рублей (последняя – родившимся не позднее 1937 года и имеющим награды за трудовые заслуги). В Москве граждане, получившие статус «детей войны» и имеющие столичную регистрацию, с 2021 года получают 1643 рубля в месяц и ряд льгот.

В 2012 году по инициативе депутатов Госдумы от КПРФ создана общероссийская общественная организация «Дети войны», ставящая задачу защищать интересы пожилых людей, в том числе на законодательном уровне, бороться за достойную жизнь поколения военных лет. Проблема остаётся актуальной, тем более что на общероссийском уровне статус «детей войны» не регламентирован.

Впервые проект федерального закона внесли в Думу в 2006 году, но все 8 попыток отклонялись. Тем не менее в декабре прошлого года законопроект в очередной раз предложила группа депутатов от КПРФ. Предполагается, что он будет рассмотрен 13 апреля, однако правовое управление парламента уже дало отрицательное заключение. Среди причин очередного отказа – отсутствие финансирования (документ предусматривает ежемесячную денежную выплату в 5000 рублей) и противоречие другим федеральным законам.

Перехваченная инициатива

В Башкирии с инициативой принять закон «О детях войны» впервые выступило местное отделение КПРФ в 2013 году, подготовившее законопроект. По мнению коммунистов, категория граждан, о которой идёт речь, в отличие от ветеранов и тружеников тыла, незаслуженно осталась без внимания, хотя в полной мере ощутила все тяготы военного времени. Закон должен был восполнить пробел и предполагал меры соцподдержки (льготы на проезд в общественном транспорте, внеочередную медицинскую помощь, ежемесячную выплату в размере не менее 500 рублей) родившимся с 1928 года по 3 сентября 1945 года. Обладателям статуса хотели выдавать удостоверение и нагрудный знак.

– В общей сложности мы вносили законопроект трижды, но его возвращали под разными предлогами на доработку, хотя фракция КПРФ вносила проекты разной финансовой обеспеченности, а последний был вообще рамочный, обозначающий социальный статус этих ветеранов. В прошлом году окончательно поняли, что силами партии такой закон в республике не провести. Тогда от имени фракции и бюро рескома КПРФ обратились к главе республики, председателю Госсобрания, руководителю правительства с просьбой поддержать инициативу, – рассказывает руководитель фракции КПРФ в Госсобрании Башкирии Юнир Кутлугужин. – Радий Хабиров и Андрей Назаров отнеслись к просьбе с пониманием, а я предложил включить в число разработчиков представителей правительства и «Единой России». Назаров издал распоряжение о создании рабочей группы, куда вошел и я. Взаимодействовали достаточно конструктивно.

Между тем разработчиками проекта, единогласно одобренного республиканским парламентом, значатся единороссы Рустем Ахмадинуров, Римма Утяшева, Рустам Ишмухаметов и Эльвира Аиткулова.

– Я считал, что проект закона вносят КПРФ и «Единая Россия», ждал, когда начнётся его рассмотрение, но ничего не происходило. Тогда я обратился в Госсобрание, позвонил в правительство, где сообщили, что документ находится в Администрации главы РБ. Вскоре выяснилось, что единороссы подали проект на рассмотрение от своего имени, хотя я настаивал, чтобы в группу были включены мои товарищи по фракции КПРФ, пытался урегулировать ситуацию, беседовал со спикером Константином Толкачёвым и руководителем Администрации главы РБ Александром Сидякиным, но безуспешно. 25 марта состоялось рассмотрение законопроекта, я пытался высказать своё мнение, но не был услышан депутатами. Конечно, мы не стали голосовать против этого закона, ведь в конечном итоге – это наше детище. Пусть нынешние старики, когда-то лишенные детства, хотя бы на закате жизни ощутят внимание государства, – рассуждает Юнир Кутлугужин.

Результат компромисса

Вице-спикер госсобрания и руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров считает, что причина сложившейся ситуации чисто техническая.

– Когда мы согласовали источник финансирования, потребовалось оперативно внести документ в правительство, и мы не успели включить коммунистов в число разработчиков, но всегда говорили и будем говорить, что они участвовали в этой работе, – комментирует Ахмадинуров. – Пожилым людям неважно, кто именно внёс законопроект, главное, что найден источник финансирования и получено согласие Минфина на его реализацию. Мы не брали формулировок из чужого текста, а предложение о выплатах в том виде, в каком оно было внесено, прежде всего, наша инициатива. Так или иначе, принятый закон – плод компромисса, который поддержало правительство республики.

Согласно законопроекту, предлагавшемуся коммунистами, статус «детей войны» может присваиваться жителям Башкирии, родившимся в период с 1930 по 1947 год. Временной промежуток, обозначенный единороссами, другой –22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Ещё один ключевой момент – меры социальной поддержки. Коммунисты предлагают дать этой категории внеочередные права на приобретение билетов на все виды транспорта, приём в госучреждения социального обслуживания, оказание медицинской помощи и ежегодно выплачивать 1000 рублей ко Дню Победы.

Единороссы же ограничиваются правом на внеочередное оказание медицинской помощи, предоставление путёвок в организации стационарного социального обслуживания и единовременную выплату, устанавливаемую указом главы Башкирии. Точный размер её пока не известен, однако разработчики-единороссы полагают, что он также будет не менее 1000 рублей. Получить её должны все, имеющие право на статус, даже если им положены другие пособия.

– Девять лет коммунисты последовательно продвигали идею принятия в республике такого закона, однако она упорно отвергалась в парламенте единороссовским большинством. То, что правящая партия внезапно изменила мнение и нашла средства, говорит лишь о том, что накануне выборов, она стремится любой ценой удержать падающий рейтинг. Для нас важно, что закон всё же принят, пусть и такой ценой. В бюджете нашлись деньги, чтобы материально помочь 189 тысячам пожилых людей, 13 тысяч из которых не получают никаких выплат. Кроме того, им дают больше возможностей для поддержания здоровья. КПРФ продолжит работу по поддержке ветеранов. Будем вносить дополнения в принятый закон, чтобы он реально облегчил жизнь нашим старикам, – подытоживает Юнир Кутлугужин.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 08.04.2021, 12:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70496 | Рейтинг: +11687,9
Этот закон - подачка. Но - пусть будет. Разберу на составляющие.
1. Одноразовая(не 1 раз в год, а вообще - один раз) выплата в 1000 рублей - нищие в день больше собирают, ну как не подачка?! Унизительно, но мало кто откажется от нее. Людей довели до того, что тысяча рублей им просто необходима.
2. Санатории/профилактории вне очереди - это для власти вообще ничего не стоит - ну отодвинут очередников, родившихся 4 сентября 1945г. и позже - и все дела. Хотя мера и не плохая для тех, кто в состоянии поехать в санаторий. Другое дело, что набор медицинских услуг входящий в путевку - минимален и за действительно нужные услуги нужно будет доплачивать, если есть чем. Ну, а если нечем - то хоть отдых, питание, лечебная физкультура и т.д. - конечно же не плохо.
3. Медпомощь(имеется в виду поликлиники) вне очереди... Тут палка о двух концах - без скандалов редко обойдется, поскольку те, кто родился на 1 день(и больше) поздней - будут недовольны и скрывать своего недовольства не будут. Ну то есть - ветераны(участники) ВОВ своим участием заслужили уважение, а те, кто родился на исходе войны, например, как старый пидорас по кличке доцент - за 2 недели до 3 сентября 1945г. - да еще в ооочень обеспеченной семье, сралинского прокурора, который спустя несколько лет легко позволил себе купить автомобиль, а когда однопартийцы подвергли его критике - просто бросил партбилет на стол(вот ведь позорище-то!) каким образом пострадали-то? Он даже не может помнить те времена. "Значит память его однобока"©

4. Даже бесплатный проезд им не обеспечили, включая междугородный транспорт сельчанам и из других городов в том числе в Уфу - на обследования, на лечение, которое у себя они получить не могут. Онко-поликлиника на Шафиева битком забита приезжими стариками в сопровождении детей или внуков. И приезжать приходится не один раз. И не у всех близких есть машины.

Стыдно за такой закон, особенно в материальной его части. НО! Пусть этот половинчатый закон будет. Может когда его и дополнят - ежемесячными выплатами хотя бы в полторы-две тысячи рублей на лекарства, которые непрерывно дорожают куда быстрей официальной инфляции - раза в 4... Почему Вологодская область уже 12 лет, как может(учитывайте, что за эти годы много детей войны умерло, то есть они начинали, когда самым младшим детям войны было 64 года, а Б-стан начинает с 76), а бывший регион-донор - не может?



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 08.04.2021, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Фальшивые коммунисты на подсосе у жуликов и воров"
======================
Во всяком случае они значительно лучше фальшивых радетелей России типа Навального с окружением, подхрюкивающие недругам страны.



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 08.04.2021, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...Башкирия пополнила список примерно из трёх десятков регионов, где уже действуют аналогичные нормативные акты. Первым стала Вологодская область, принявшая такой закон в 2009 году. Согласно ему, граждане, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, могут ежемесячно рассчитывать на дополнительные 1500 рублей. Из соседних регионов, поддержавших «детей войны» – Чувашия (закон принят в апреле 2020 года и предполагает различные виды нематериальной поддержки), Оренбургская область (законом, принятым в 2014 году, предусмотрена ежемесячная выплата в 300 рублей и набор льгот). В Удмуртии закон, вступивший в силу в 2016 году, предполагает ежемесячные выплаты от 300 до 500 рублей (последняя – родившимся не позднее 1937 года и имеющим награды за трудовые заслуги). В Москве граждане, получившие статус «детей войны» и имеющие столичную регистрацию, с 2021 года получают 1643 рубля в месяц и ряд льгот ..."
===
вот вам пример дискриминации проводимой путиным!



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 08.04.2021, 13:27 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4444 | Рейтинг: -348,9
Пожалуй, я тоже накину на вентилятор:

https://youtu.be/gMK9PwEmE00



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 08.04.2021, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И Германия не стоит в сторонке, они больше всех виноваты.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 08.04.2021, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кутлугужин ! Забота д.б. своевременна,т.е. сейчас как раз впору проявить о тех,у которых украдено перестройкой, возместить им и их родителям обворованное горбачево-ельцинскими бандами.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 08.04.2021, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как и все депутаты-курултайщики эти красные также не вызывают ни малейшего понимания. Вся цель каждого депутата это выгрызть из народного пирога как можно больший пирог, как можно выше запихнуть сыночков, как можно дальше спрятать награбленное. Ежедневные сводки по задержаниям, толстые пачки наличности в рублях и валюте, задерживают прокуроров, служивых федеральных служб, чиновников, особо депутатов, но что удивительно люди стали ли то жить хуже.
Посмотрите на инициативы местных депутатов, это с детьми войны возились десятки лет, но так и не решили ничего, это предпринимательство - не поддержали законами, а убили, школы добивают, ЖКХ на краю ж люди, ваши законы ВРЕДЯТ! На вашем месте господа курултайщики голубого или красного цветов лучше застрелиться, как сказал Глава республики Хабиров.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 08.04.2021, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 08.04.2021, 12:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70496 | Рейтинг: +11688,8
Этот закон - подачка. Но - пусть будет.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Есть такой тип людей - профессиональные нытики, которым что ни сделай, всё всегда не то и не так! Конечно хотелось бы, чтобы сделали для этих "Детей войны" чего-то больше! Но раньше и этого не было, а теперь будет! У меня есть двоюродная тётя 1937 года рождения! Пенсия у неё перевалила за 25 т.р., с которой она постоянно немного помогает внукам! Хотелось бы ей иметь пенсию больше? А то, конечно! Всем бы хотелось иметь пенсию больше! А нытики раньше ныли, что такого закона нет и это плохо, а теперь, когда какой-никакой закон принят, то они ноют, что мало! А сами эти нытики и приветствовали в 1991 году развал СССР и приход капиталистических отношений в РФ, а теперь ноют и ноют! На этих нытиков, как на беременную из анекдота, никогда не угодишь, поэтому и слушать их совсем не надо! Раньше они ныли по кухням, а сейчас им интернет для нытья дали! Тьфу на вас миллиард раз! Очень Опытный



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 08.04.2021, 17:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у сохранившего партбилет КПСС Путина на 1 апреля всего года по официальному отчету Минфина РФ 05:06 неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета 15,9 триллиона рублей

страну можно дважды заново построить по супер современным технологиям. П о самым современным это означает что ЖКУ уменьшается на порядок, т.е.в 10 раз уменьшается!

Путин уходи!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 08.04.2021, 17:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 08.04.2021, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 08.04.2021, 12:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70496 | Рейтинг: +11688,8
Этот закон - подачка. Но - пусть будет.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Есть такой тип людей - профессиональные нытики, которым что ни сделай, всё всегда не то и не так! Конечно хотелось бы, чтобы сделали
.,.
что мало! А сами эти нытики и приветствовали в 1991 году развал СССР и приход капиталистических отношений в РФ, а теперь ноют и ноют!
===
два раза зануленный как обычно обманывает, - надеюсь, что он не заблуждается!
Капитализм лучше социализма, но капитализм это не "езда без правил ПДД" !!!
в гРМАНИИ, которая по выпуску товарной продукции при населении в четверо меньше, если бизнес асоциальный, то он национализируется! А у вашего Путина, у два раза зануленного, можно и зарплату не платить, а если платить то крохи! И при чём тут капитализм??! - Дозволяет мародёрствовать, точнее, - крышует, ваш Путин!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 08.04.2021, 18:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 08.04.2021, 17:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 08.04.2021, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 08.04.2021, 12:29 | Автор: Кухарка
Публикации: 1363 | Комментарии: 70496 | Рейтинг: +11688,8
Этот закон - подачка. Но - пусть будет.
____________________________________________________________


____________________________________________________________


________ Есть такой тип людей - профессиональные нытики, которым что ни сделай, всё всегда не то и не так! Конечно хотелось бы, чтобы сделали
.,.
что мало! А сами эти нытики и приветствовали в 1991 году развал СССР и приход капиталистических отношений в РФ, а теперь ноют и ноют!
===
два раза зануленный как обычно обманывает, - надеюсь, что он не заблуждается!
Капитализм лучше социализма, но капитализм это не "езда без правил ПДД" !!!
в гРМАНИИ, которая по выпуску товарной продукции при населении в четверо меньше, если бизнес асоциальный, то он национализируется! А у вашего Путина, у два раза зануленного, можно и зарплату не платить, а если платить то крохи! И при чём тут капитализм??! - Дозволяет мародёрствовать, точнее, - крышует, ваш Путин!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не раз уже писал, что меня совершенно не устраивает внутренняя экономическая политика в РФ, но вынужден добавить, если уж либерастного идиота кусок перешёл на личности, что старт всему этому дал Ельцин с дерьмократами, которых консультировали пиндосовские "специалисты" и которых так расхваливают либерасты! Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 08.04.2021, 19:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
раз уже писал, что меня совершенно не устраивает внутренняя экономическая политика в РФ, но вынужден добавить, если уж либерастного идиота кусок перешёл на личности, что старт всему этому дал Ельцин с дерьмократами, которых консультировали пиндосовские "специалисты" и которых так расхваливают либерасты! Очень Опытный

____________________________
ты эта, старый стукачок.... давай не оправдывайся. шконарь по тебе плачет и сдохнешь ты , прославляя свою кпсс и вову, в песках брошенной псиной. всё твоё нутро наглядно - ТУПОЙ подсос... ничё ты боле не умеешь , а жаждешь вернуться к своей кормушке, к коей некогда был папенькой с маменькой прилучён... а когда тебя, старую псину, выпнули ... тут ты и заголосил .... чмОО ты и звать тебя так
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 08.04.2021, 20:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 08.04.2021, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"Фальшивые коммунисты на подсосе у жуликов и воров"
======================
Во всяком случае они значительно лучше фальшивых радетелей России типа Навального с окружением, подхрюкивающие недругам страны.
.......................................
Рассуждая по аналогии -у нас пятая колонна на подсосе у пиндосов и их подпевал, ибо у них нет своего мнения кроме госдеповского.



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 08.04.2021, 23:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 08.04.2021, 19:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
раз уже писал, что меня совершенно не устраивает внутренняя экономическая политика в РФ, но вынужден добавить, если уж либерастного идиота кусок перешёл на личности, что старт всему этому дал Ельцин с дерьмократами, которых консультировали пиндосовские "специалисты" и которых так расхваливают либерасты! Очень Опытный

____________________________
ты эта, старый стукачок.... давай не оправдывайся. шконарь по тебе плачет и сдохнешь ты , прославляя свою кпсс и вову, в песках брошенной псиной. всё твоё нутро наглядно - ТУПОЙ подсос... ничё ты боле не умеешь , а жаждешь вернуться к своей кормушке, к коей некогда был папенькой с маменькой прилучён... а когда тебя, старую псину, выпнули ... тут ты и заголосил .... чмОО ты и звать тебя так
турк
_______________
Во, как чурка даёт!
Сразу видно, что турк зону топтал. Одно слово - либераст!



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 08.04.2021, 23:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сразу видно, что турк зону топтал. Одно слово - либераст!
_______________________-
а это плохо?
турк



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com