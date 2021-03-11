"Фальшивые коммунисты на подсосе у жуликов и воров"

Юнир Кутлугужин: «Мы голосовали за принятие закона о детях войны». В год выборов Правительство республики решилось на дополнительные бюджетные расходы пожилым.Башкирия встретит 76-ю годовщину Победы со вступившим в силу региональным законом «О детях войны». Он коснется 189 тысяч жителей республики.Дискуссия о необходимости придания особого статуса этой категории граждан шла в республике без малого десятилетие. Лишь в нынешнем году власти нашли средства, чтобы гарантировать выплаты людям, чьё детство было украдено войной.Поддержка рублём и сочувствиемБашкирия пополнила список примерно из трёх десятков регионов, где уже действуют аналогичные нормативные акты. Первым стала Вологодская область, принявшая такой закон в 2009 году. Согласно ему, граждане, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, могут ежемесячно рассчитывать на дополнительные 1500 рублей. Из соседних регионов, поддержавших «детей войны» – Чувашия (закон принят в апреле 2020 года и предполагает различные виды нематериальной поддержки), Оренбургская область (законом, принятым в 2014 году, предусмотрена ежемесячная выплата в 300 рублей и набор льгот). В Удмуртии закон, вступивший в силу в 2016 году, предполагает ежемесячные выплаты от 300 до 500 рублей (последняя – родившимся не позднее 1937 года и имеющим награды за трудовые заслуги). В Москве граждане, получившие статус «детей войны» и имеющие столичную регистрацию, с 2021 года получают 1643 рубля в месяц и ряд льгот.В 2012 году по инициативе депутатов Госдумы от КПРФ создана общероссийская общественная организация «Дети войны», ставящая задачу защищать интересы пожилых людей, в том числе на законодательном уровне, бороться за достойную жизнь поколения военных лет. Проблема остаётся актуальной, тем более что на общероссийском уровне статус «детей войны» не регламентирован.Впервые проект федерального закона внесли в Думу в 2006 году, но все 8 попыток отклонялись. Тем не менее в декабре прошлого года законопроект в очередной раз предложила группа депутатов от КПРФ. Предполагается, что он будет рассмотрен 13 апреля, однако правовое управление парламента уже дало отрицательное заключение. Среди причин очередного отказа – отсутствие финансирования (документ предусматривает ежемесячную денежную выплату в 5000 рублей) и противоречие другим федеральным законам.Перехваченная инициативаВ Башкирии с инициативой принять закон «О детях войны» впервые выступило местное отделение КПРФ в 2013 году, подготовившее законопроект. По мнению коммунистов, категория граждан, о которой идёт речь, в отличие от ветеранов и тружеников тыла, незаслуженно осталась без внимания, хотя в полной мере ощутила все тяготы военного времени. Закон должен был восполнить пробел и предполагал меры соцподдержки (льготы на проезд в общественном транспорте, внеочередную медицинскую помощь, ежемесячную выплату в размере не менее 500 рублей) родившимся с 1928 года по 3 сентября 1945 года. Обладателям статуса хотели выдавать удостоверение и нагрудный знак.– В общей сложности мы вносили законопроект трижды, но его возвращали под разными предлогами на доработку, хотя фракция КПРФ вносила проекты разной финансовой обеспеченности, а последний был вообще рамочный, обозначающий социальный статус этих ветеранов. В прошлом году окончательно поняли, что силами партии такой закон в республике не провести. Тогда от имени фракции и бюро рескома КПРФ обратились к главе республики, председателю Госсобрания, руководителю правительства с просьбой поддержать инициативу, – рассказывает руководитель фракции КПРФ в Госсобрании Башкирии Юнир Кутлугужин. – Радий Хабиров и Андрей Назаров отнеслись к просьбе с пониманием, а я предложил включить в число разработчиков представителей правительства и «Единой России». Назаров издал распоряжение о создании рабочей группы, куда вошел и я. Взаимодействовали достаточно конструктивно.Между тем разработчиками проекта, единогласно одобренного республиканским парламентом, значатся единороссы Рустем Ахмадинуров, Римма Утяшева, Рустам Ишмухаметов и Эльвира Аиткулова.– Я считал, что проект закона вносят КПРФ и «Единая Россия», ждал, когда начнётся его рассмотрение, но ничего не происходило. Тогда я обратился в Госсобрание, позвонил в правительство, где сообщили, что документ находится в Администрации главы РБ. Вскоре выяснилось, что единороссы подали проект на рассмотрение от своего имени, хотя я настаивал, чтобы в группу были включены мои товарищи по фракции КПРФ, пытался урегулировать ситуацию, беседовал со спикером Константином Толкачёвым и руководителем Администрации главы РБ Александром Сидякиным, но безуспешно. 25 марта состоялось рассмотрение законопроекта, я пытался высказать своё мнение, но не был услышан депутатами. Конечно, мы не стали голосовать против этого закона, ведь в конечном итоге – это наше детище. Пусть нынешние старики, когда-то лишенные детства, хотя бы на закате жизни ощутят внимание государства, – рассуждает Юнир Кутлугужин.Результат компромиссаВице-спикер госсобрания и руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров считает, что причина сложившейся ситуации чисто техническая.– Когда мы согласовали источник финансирования, потребовалось оперативно внести документ в правительство, и мы не успели включить коммунистов в число разработчиков, но всегда говорили и будем говорить, что они участвовали в этой работе, – комментирует Ахмадинуров. – Пожилым людям неважно, кто именно внёс законопроект, главное, что найден источник финансирования и получено согласие Минфина на его реализацию. Мы не брали формулировок из чужого текста, а предложение о выплатах в том виде, в каком оно было внесено, прежде всего, наша инициатива. Так или иначе, принятый закон – плод компромисса, который поддержало правительство республики.Согласно законопроекту, предлагавшемуся коммунистами, статус «детей войны» может присваиваться жителям Башкирии, родившимся в период с 1930 по 1947 год. Временной промежуток, обозначенный единороссами, другой –22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Ещё один ключевой момент – меры социальной поддержки. Коммунисты предлагают дать этой категории внеочередные права на приобретение билетов на все виды транспорта, приём в госучреждения социального обслуживания, оказание медицинской помощи и ежегодно выплачивать 1000 рублей ко Дню Победы.Единороссы же ограничиваются правом на внеочередное оказание медицинской помощи, предоставление путёвок в организации стационарного социального обслуживания и единовременную выплату, устанавливаемую указом главы Башкирии. Точный размер её пока не известен, однако разработчики-единороссы полагают, что он также будет не менее 1000 рублей. Получить её должны все, имеющие право на статус, даже если им положены другие пособия.– Девять лет коммунисты последовательно продвигали идею принятия в республике такого закона, однако она упорно отвергалась в парламенте единороссовским большинством. То, что правящая партия внезапно изменила мнение и нашла средства, говорит лишь о том, что накануне выборов, она стремится любой ценой удержать падающий рейтинг. Для нас важно, что закон всё же принят, пусть и такой ценой. В бюджете нашлись деньги, чтобы материально помочь 189 тысячам пожилых людей, 13 тысяч из которых не получают никаких выплат. Кроме того, им дают больше возможностей для поддержания здоровья. КПРФ продолжит работу по поддержке ветеранов. Будем вносить дополнения в принятый закон, чтобы он реально облегчил жизнь нашим старикам, – подытоживает Юнир Кутлугужин.