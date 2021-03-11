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Хунта в раздумьях

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В середине марта в московском отеле «Измайлово» во время проведения форума «Муниципальная Россия» полицейские задержали более 170-ти человек и доставили их в разных отделения МВД, составив протоколы о сотрудничестве с нежелательной организацией. Как считают правоохранители, мероприятие организовала «Открытая Россия», деятельность которой признана в России нежелательной. Среди задержанных оказались и представители Башкирии, в частности депутат Госсобрания республики Дмитрий Чувилин и общественник Руслан Нуртдинов.

Хунта в раздумьях


В середине марта мировой судья по району Метрогородок передала административное дело Нуртдинова судье в Измайлово, аргументировав это неподведомственностью территории проведения форума, где активиста задержали. Спустя несколько дней измайловский судья Наталья Шаповалова вынесла определение о возврате материалов дела в прокуратуру. Документ имеется в распоряжении редакции. В нем указано, что постановление о возбуждении дела в отношении Руслана Нуртдинова составил первый заместитель Преображенского межрайонного прокурора, но подписал его первый заместитель прокурора Москвы, что является нарушением положений КоАП.

В конце марта активист получил телеграмму от Преображенского межрайонного отдела надзорного ведомства, в которой прокуратура потребовала явиться 1-го апреля для внесения изменений в постановлении о возбуждении дела. Личное присутствие мужчины необходимо для уточнения личности сотрудника, вынесшего постановление, и адреса регистрации самого Нуртдинова. Дата судебного заседания пока неизвестна, сообщил «Эху» сам общественник.

«На судебное заседание я не поеду точно. Как только мне пришлют информацию о суде, в котором будет проходить процесс, я собираюсь туда электронной почтой отправить ходатайство, чтобы перенесли по месту моего жительства», — рассказал он.

По словам Нуртдинова, в случае вынесения решения не в его пользу, активист намерен обжаловать его в вышестоящей инстанции, так как постановление прокурора, по его словам, «лживо». Свое задержание общественник считает незаконным.

Напомним, ранее задержание участников форума «Муниципальная Россия», в том числе и депутата республиканского парламента от КПРФ Дмитрия Чувилина, в центральном офиса коммунистической партии назвали «репрессией».

Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 08.04.2021, 12:47 | Автор: юнг
    Публикации: 168 | Комментарии: 40747 | Рейтинг: +5093,4
Мы видим, что страна разбита на политические племена, которые ненавидят друг друга, когда между людьми не осталось вообще ничего общего, кроме взаимного интереса к скальпам друг друга, и когда гибель или несчастье человека из другого политического племени празднуется как некое чрезвычайно счастливое событие. Мы это видим, что никогда еще между гражданами страны не было так мало общего. И вот только скальпы, причем скальп ведь вещь такая, я бы сказал, хитренькая. Потому что я помню, как-то у одного из племен, которые были согнаны в Оклахоме, очень было принято, кстати говоря, скальпировать лысых. И такие скальпы очень ценились, потому что можно было с одного человека получить три скальпа.

О.Журавлева― Слоями?

А.Невзоров― Нет. Два скальпа с каждой ягодицы и скальп с головы. И никто никогда этого… Вот Прилепину, кстати говоря, в этом смысле лучше всех. Ему бы здесь в этом вопросе лидировать.



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1

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  • Гость
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  • 2 | 08.04.2021, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин уходи!



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5

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  • Гость
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  • 3 | 08.04.2021, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, Очень Опытный, бывший Вор, крал с бюджета более 20 лет.. Сейчас я на пенсии и состою в отряде "За Путина", вступайте в наши ряды, и будете как я : просыпаться с Путиным, молиться за Путина, рукоблудить с портретом Путина, Путин и Партия Единая Россия наше Всё! Очень Опытный



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3

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  • Гость
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  • 4 | 08.04.2021, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А.Невзоров― Нет. Два скальпа с каждой ягодицы и скальп с головы. И никто никогда этого… Вот Прилепину, кстати говоря, в этом смысле лучше всех. Ему бы здесь в этом вопросе лидировать.
----------------------
Невзоров в каждом интервью демонстрирует свою кровожадность.
У либерастов вообще кукушка съезжает раньше, чем у обычных людей.



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7

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  • Гость
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  • 5 | 08.04.2021, 16:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... считают правоохранители, мероприятие организовала «Открытая Россия», деятельность которой признана в России нежелательной. ..
===
под 21летним бабаем из рядов Тамбовско-Измайловской ОПГ добились первого в мире места по мужскому суициду... пора экс главаря едросни Путина признать нежелательной организацией!!!



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2

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  • Наблюдатель
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  • 6 | 08.04.2021, 19:08 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8713 | Рейтинг: +2106,3
4 | 08.04.2021, 15:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А.Невзоров― Нет. Два скальпа с каждой ягодицы и скальп с головы. И никто никогда этого… Вот Прилепину, кстати говоря, в этом смысле лучше всех. Ему бы здесь в этом вопросе лидировать.
----------------------
Невзоров в каждом интервью демонстрирует свою кровожадность.
У либерастов вообще кукушка съезжает раньше, чем у обычных людей.
_____________________________________________
Сколько же в нашей стране недалёких и ограниченных людей!
Не имеющих чувства юмора, не различающих тонкостей и нюансов русского языка, не понимающих ни сарказм ни иронию, ни черный юмор, ни откровенный стёб над идиотизмом и запутинскими идиотами...

Что ни квасной патриот, то идиот..., почему так?



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