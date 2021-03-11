В середине марта мировой судья по району Метрогородок передала административное дело Нуртдинова судье в Измайлово, аргументировав это неподведомственностью территории проведения форума, где активиста задержали. Спустя несколько дней измайловский судья Наталья Шаповалова вынесла определение о возврате материалов дела в прокуратуру. Документ имеется в распоряжении редакции. В нем указано, что постановление о возбуждении дела в отношении Руслана Нуртдинова составил первый заместитель Преображенского межрайонного прокурора, но подписал его первый заместитель прокурора Москвы, что является нарушением положений КоАП.
В конце марта активист получил телеграмму от Преображенского межрайонного отдела надзорного ведомства, в которой прокуратура потребовала явиться 1-го апреля для внесения изменений в постановлении о возбуждении дела. Личное присутствие мужчины необходимо для уточнения личности сотрудника, вынесшего постановление, и адреса регистрации самого Нуртдинова. Дата судебного заседания пока неизвестна, сообщил «Эху» сам общественник.
«На судебное заседание я не поеду точно. Как только мне пришлют информацию о суде, в котором будет проходить процесс, я собираюсь туда электронной почтой отправить ходатайство, чтобы перенесли по месту моего жительства», — рассказал он.
По словам Нуртдинова, в случае вынесения решения не в его пользу, активист намерен обжаловать его в вышестоящей инстанции, так как постановление прокурора, по его словам, «лживо». Свое задержание общественник считает незаконным.
Напомним, ранее задержание участников форума «Муниципальная Россия», в том числе и депутата республиканского парламента от КПРФ Дмитрия Чувилина, в центральном офиса коммунистической партии назвали «репрессией».
Эхо Москвы
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Хунта в раздумьях
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