Хунта в раздумьях ...

В середине марта в московском отеле «Измайлово» во время проведения форума «Муниципальная Россия» полицейские задержали более 170-ти человек и доставили их в разных отделения МВД, составив протоколы о сотрудничестве с нежелательной организацией. Как считают правоохранители, мероприятие организовала «Открытая Россия», деятельность которой признана в России нежелательной. Среди задержанных оказались и представители Башкирии, в частности депутат Госсобрания республики Дмитрий Чувилин и общественник Руслан Нуртдинов.В середине марта мировой судья по району Метрогородок передала административное дело Нуртдинова судье в Измайлово, аргументировав это неподведомственностью территории проведения форума, где активиста задержали. Спустя несколько дней измайловский судья Наталья Шаповалова вынесла определение о возврате материалов дела в прокуратуру. Документ имеется в распоряжении редакции. В нем указано, что постановление о возбуждении дела в отношении Руслана Нуртдинова составил первый заместитель Преображенского межрайонного прокурора, но подписал его первый заместитель прокурора Москвы, что является нарушением положений КоАП.В конце марта активист получил телеграмму от Преображенского межрайонного отдела надзорного ведомства, в которой прокуратура потребовала явиться 1-го апреля для внесения изменений в постановлении о возбуждении дела. Личное присутствие мужчины необходимо для уточнения личности сотрудника, вынесшего постановление, и адреса регистрации самого Нуртдинова. Дата судебного заседания пока неизвестна, сообщил «Эху» сам общественник.«На судебное заседание я не поеду точно. Как только мне пришлют информацию о суде, в котором будет проходить процесс, я собираюсь туда электронной почтой отправить ходатайство, чтобы перенесли по месту моего жительства», — рассказал он.По словам Нуртдинова, в случае вынесения решения не в его пользу, активист намерен обжаловать его в вышестоящей инстанции, так как постановление прокурора, по его словам, «лживо». Свое задержание общественник считает незаконным.Напомним, ранее задержание участников форума «Муниципальная Россия», в том числе и депутата республиканского парламента от КПРФ Дмитрия Чувилина, в центральном офиса коммунистической партии назвали «репрессией».