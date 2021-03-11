В Башкирии снова украли: Дороги на 20 миллионов

В Башкирии смыло дороги за 20 млн рублей, отсыпанные по поручению Хабирова. Внимание на ситуацию обратил депутат Благовещенска Сергей Жуков.Депутат Благовещенска и член СПЧ при Главе РБ Сергей Жуков направил обращения в Благовещенскую межрайонную прокуратуру и лично главе республики Радию Хабирову из-за «смытых» дорог в микрорайоне «Северный».Видео:Депутат просит провести проверку на предмет бездействия должностных лиц и неэффективного расходования бюджетных средств.Работы по отсыпке дорог были закончены в прошлом году, по поручению самого Хабирова. В августе 2019 года, будучи еще врио главы республики, он встретился с жителями микрорайона и дал поручение привести дороги в надлежащий вид.На эти цели было выделено порядка 20 млн рублей, однако уже сейчас талые воды буквально смыли верхний слой гравийной смеси и размыли дороги.По словам Сергея Жукова, работы изначально были проведены с нарушением технологии. Так, не были предусмотрено ни водоотводных канав, ни труб для водоотведения. В 2019 и 2020 году Сергей Жуков направлял запросы в прокуратуру, администрацию Главы РБ и Президенту РФ, после чего были проведены проверки, которые выявили недостатки выполненных работ, и обязали подрядчиков устранить.Тем не менее, на сегодняшний день некоторые участки дорог находятся в таком состоянии, что по ним не могут пройти ни люди, ни проехать машины.