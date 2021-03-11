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В Башкирии снова украли: Дороги на 20 миллионов

  • Опубликовано: ПроУфу | 09.04.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 29816 | Комментарии: 10
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В Башкирии смыло дороги за 20 млн рублей, отсыпанные по поручению Хабирова. Внимание на ситуацию обратил депутат Благовещенска Сергей Жуков.

В Башкирии снова украли: Дороги на 20 миллионов


Депутат Благовещенска и член СПЧ при Главе РБ Сергей Жуков направил обращения в Благовещенскую межрайонную прокуратуру и лично главе республики Радию Хабирову из-за «смытых» дорог в микрорайоне «Северный».

Видео:



Депутат просит провести проверку на предмет бездействия должностных лиц и неэффективного расходования бюджетных средств.

Работы по отсыпке дорог были закончены в прошлом году, по поручению самого Хабирова. В августе 2019 года, будучи еще врио главы республики, он встретился с жителями микрорайона и дал поручение привести дороги в надлежащий вид.

На эти цели было выделено порядка 20 млн рублей, однако уже сейчас талые воды буквально смыли верхний слой гравийной смеси и размыли дороги.

По словам Сергея Жукова, работы изначально были проведены с нарушением технологии. Так, не были предусмотрено ни водоотводных канав, ни труб для водоотведения. В 2019 и 2020 году Сергей Жуков направлял запросы в прокуратуру, администрацию Главы РБ и Президенту РФ, после чего были проведены проверки, которые выявили недостатки выполненных работ, и обязали подрядчиков устранить.

Тем не менее, на сегодняшний день некоторые участки дорог находятся в таком состоянии, что по ним не могут пройти ни люди, ни проехать машины.

ПроУфу
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  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 09.04.2021, 12:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1363 | Комментарии: 70498 | Рейтинг: +11687,2
Ай-яй-яй! А кто принимал работы? Кто подписывал акты выполненных работ?
Вместе пилили.



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2

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  • Гость
  •  
  • 2 | 09.04.2021, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давно пора "смыть" эту кумовскую, вороватую систему власти башкир, не желающую,не умеющую нормально работать и создать интернациональную управление,где на должности назначать по способности, как это делал Сталин.



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6

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  • Гость
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  • 3 | 09.04.2021, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кадыров 20 боролся против л г б т , и вот на тебе - его жена Медни дала интервью что они с Рамзаном поженились на Фатиме.
Лесбийско-тройственное ЖМЖ, как только Аллах такое терпит?!



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2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 09.04.2021, 18:28 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15615 | Рейтинг: -2220,1
По словам Сергея Жукова, работы изначально были проведены с нарушением технологии. Так, не были предусмотрено ни водоотводных канав, ни труб для водоотведения.
_________________________
При Сталине таких сажали.
Скажите, есть другой метод, за исключением этого силового метода, бороться с жуликами и расхитителями?



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2

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  • Участник
  •  
  • 5 | 09.04.2021, 19:14 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4446 | Рейтинг: -348,8
При Сталине таких сажали.
Скажите, есть другой метод, за исключением этого силового метода, бороться с жуликами и расхитителями?
_______
Есть. Расстреливать из пушки, как в Северной Корее. И нам так надо.



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 09.04.2021, 19:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 09.04.2021, 18:28 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15603 | Рейтинг: -2218,3
По словам Сергея Жукова, работы изначально были проведены с нарушением технологии. Так, не были предусмотрено ни водоотводных канав, ни труб для водоотведения.
_________________________
При Сталине таких сажали.
Скажите, есть другой метод, за исключением этого силового метода, бороться с жуликами и расхитителями?

===========================
Нужна конкурентная борьба за получение подряда на выполнение работы.
Чтобы создать конкуренцию между производителями работ, нужны регулярно сменяемые чиновники на выборной основе.
Несменяемые чиновники будут раздавать подряды за взятки, т.к. они осознают свою незаменимость.
Для создания условий регулярной сменяемости выборных чиновников, в первую очередь первых лиц государства нужна демократия с широким ЛИБЕРАЛИЗМОМ.
При широком ЛИБЕРАЛИЗМЕ никто не сможет уповать на свою незаменимость и уникальность;
шансы предстать перед судом за плохую работу при ЛИБЕРАЛИЗМЕ одинаковы и для рядового экскаваторщика, и для директора строительной фирмы и для министра строительства и президента страны.



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1

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  • Гость
  •  
  • 7 | 09.04.2021, 20:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть. Расстреливать из пушки, как в Северной Корее. И нам так надо.
_________________________________
Хрулевич, я с тобой абсолютно прав!!! потому что БЫДЛОООО по другому не понимает
и после расстрела останется нас миллионов 10... ну мож 30 , как и просил чубайс
турк



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  • Гость
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  • 8 | 09.04.2021, 21:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 09.04.2021, 18:28 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 15606 | Рейтинг: -2218,2
По словам Сергея Жукова, работы изначально были проведены с нарушением технологии. Так, не были предусмотрено ни водоотводных канав, ни труб для водоотведения.
______
При Сталине таких сажали.
Скажите, есть другой метод, за исключением этого силового метода, бороться с жуликами и расхитителями?
__________
есть по этой тематике мировой опыт, об этом противник 3.Гайсиной от Яблоко в дебатах рассказывал! Подробности не помню, хотя было весьма убедительно.
При принятии мер противодействия коррупции страна РФ получит второй бюджет, а это и дороги и прочее и, существенное, каждому будет возможность обеспечить паёк под названием прожиточный минимум и по величине утроенный в сравнении и путинским. То что Путин насчитал может типа его коротышкам достаточно, но нормальным людям этого весьма мало. Реальный паёк Путин обеспечивает москалям и питерцам, а остальным отказывает. Для остальных РФ это концлагерь с которого им и сбежать в иностраны на ПМЖ не на что!



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  • Гость
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  • 9 | 09.04.2021, 21:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этот Путин 21й год упорно поддерживает автодорожные ГОСТы на уровне чуток хуже Американских 1929 (!) года, да и те не соблюдает!" Но на каждрм км выставляет полицаев с протянутой рукой: "Позолоти", - Путин уходи!



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  • Участник
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  • 10 | 09.04.2021, 21:26 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 15615 | Рейтинг: -2220,1
Нужна конкурентная борьба за получение подряда на выполнение работы.
Чтобы создать конкуренцию между производителями работ, нужны регулярно сменяемые чиновники на выборной основе.
Несменяемые чиновники будут раздавать подряды за взятки, т.к. они осознают свою незаменимость.
_______________________________________________
Ага, а сменяемые чиновники взяток, конечно же, брать не будут?
Про конкурентную борьбу лучше узнать в транснациональных компаниях, как там у них с конкуренцией.
С воровством, наркотой можно и нужно бороться только силовыми методами.



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